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Новости Киевские новости
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Из-за сложных погодных условий в Киеве рекомендуем по возможности оставлять детей дома, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

Из-за сложных погодных условий в Киеве рекомендуем по возможности оставлять детей дома, - КГГА

В связи со сложными погодными условиями в Киеве столичные власти просят родителей по возможности оставлять детей дома и не вести в школы и детсады.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Все школы и детские сады столицы будут работать. Однако в связи с сильными снегопадами, осложнениями на дорогах и снижением температуры воздуха городские службы рекомендуют по возможности оставлять детей дома", - заявил и. о. первого заместителя главы КГГА Валентин Мондриевский.

Чиновник добавил, что также не стоит без необходимости пользоваться собственным транспортом и призвал не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать уборке снега. Уменьшение нагрузки на автодороги позволит коммунальным службам максимально эффективно бороться с последствиями непогоды.

"Педагогические коллективы ориентированы максимально эффективно организовать учебный процесс и проинформировать родителей", - подчеркнул Мондриевский.

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По информации Украинского гидрометцентра, в Киеве сохранятся сложные погодные условия: метели, гололед, ночью - значительный снег, порывы ветра 15-20 м/с.

Автор: Володимир Янченко
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Як чудово, що я на завтра взяв собі вихідний!
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08.02.2021 19:49 Ответить
я немогу оставить гардеробную..завтра должны быть вип клиенты..доходный день должен быть.
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08.02.2021 19:51 Ответить
Не можеш чи грошей шкода?
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08.02.2021 19:57 Ответить
Каждый раз "восхищает" просьба не парковать авто на обочинах. А куда их вот взять деть с обочины? На двойную сплошную поставить по центру?
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08.02.2021 19:52 Ответить
На стоянку за гроші не пробував?
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08.02.2021 19:58 Ответить
Мест не хватает на всех.
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08.02.2021 20:19 Ответить
одних? или папе-маме дадут отгул? или кто-то им оплатит этот выходной?
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08.02.2021 19:52 Ответить
Раньше такая погода была детям самый шик гулять, а теперь "не отпускайте".
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08.02.2021 19:54 Ответить
вот бы еще к этому совету полагалось по 1500 гривен.
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08.02.2021 22:46 Ответить
 
 