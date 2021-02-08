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Новости Происшествия
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мошенничество (1129) подделка (415) водительские права (149) киберполиция (325)

Киевлянин организовал "бизнес" по продаже поддельных водительских прав с годовым доходом около 20 млн грн, - киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Киевлянин организовал

"Фирма" принимала в Интернете заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Стоимость услуг - 43 тысячи гривен. Ежегодный доход достигал 20 миллионов гривен.

Уголовное преступление разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно со следственным отделом Днепровского управления полиции Киева, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Киберполиция установила, что организовал незаконный бизнес 29-летний житель Киева. Мужчина создал и администрировал вебсайты, где принимались заявки на изготовление удостоверений водителя европейского образца. Также фигурант организовал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.

Операторы связывались с заказчиками и уверяли, что они якобы будут учиться в одной из автошкол Польши. Для "гарантированного" получения водительского удостоверения на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента якобы должен был идти сотрудник "компании".

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Вместо этого фигуранты, используя поддельные печати, незаконно изготавливали удостоверения. Стоила такая услуга 43 тысячи гривен. Далее фейковый документ присылали заказчикам по почте, а деньги злоумышленники получали на банковские счета, открытые на подставных лиц. Ежегодная прибыль фигурантов достигала около 20 миллионов гривен.

По месту проживания злоумышленников, а также в call-центре правоохранители провели обыски. Изъята компьютерная техника, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи, штампы, печати и непосредственно водительские удостоверения европейского образца. К проведению обысков также привлекли подразделение тактико-оперативного реагирования патрульной полиции.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Киевская местная прокуратура №4.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Я туда "походил" 27 лет назад.Супруга" походила" два года назад и не рассыпалась.По крайней мере понимает,что делает,когда перемещается в пространстве.А долбней,купивших права,на дорогах как грязи.И статистика по тяжёлым ДТП этому подтверждение.
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08.02.2021 20:29
+5
Нихрена непонятно,но очень интересно.43 штуки гривен за что?У нас права не "международного образца"?Так у нас поляки права пытаются получать,так как это в разы дешевле,а обмен на польские через пол года происходит без геморроя,с символической платой.Что это за бред и откуда эти лошары,готовые такие деньги отлистать за то,что стоит 7-8 штук грн официально?
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08.02.2021 20:01
+3
це завжди була ментовська тема Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8134
мабуть ще і демпінгували...
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08.02.2021 20:22
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Нихрена непонятно,но очень интересно.43 штуки гривен за что?У нас права не "международного образца"?Так у нас поляки права пытаются получать,так как это в разы дешевле,а обмен на польские через пол года происходит без геморроя,с символической платой.Что это за бред и откуда эти лошары,готовые такие деньги отлистать за то,что стоит 7-8 штук грн официально?
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08.02.2021 20:01 Ответить
у кого о время очень дорого стоит. Походи на курсы, время-убытки посчитай.
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08.02.2021 20:13 Ответить
Я туда "походил" 27 лет назад.Супруга" походила" два года назад и не рассыпалась.По крайней мере понимает,что делает,когда перемещается в пространстве.А долбней,купивших права,на дорогах как грязи.И статистика по тяжёлым ДТП этому подтверждение.
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08.02.2021 20:29 Ответить
Я тебе написал ответ на твой вопрос - за что 43 штуки. Некоторым в разы проще и дешевле заплатить 43 штуки чем таскаться на курсы без возможности загорать на Сейшелах.
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08.02.2021 23:40 Ответить
Денег накопили так что отмажутся,у нас если и сажают то за кражу велосипеда или мешка зерна. Киевлянин организовал "бизнес" по продаже поддельных водительских прав с годовым доходом около 20 млн грн, - киберполиция - Цензор.НЕТ 6508
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08.02.2021 20:02 Ответить
А что за велик и зерно расстрел уже отменили?
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08.02.2021 20:42 Ответить
Детские шуточки...
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08.02.2021 21:35 Ответить
Яка різниця хто торгуе, нормальний пацан
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08.02.2021 20:19 Ответить
це завжди була ментовська тема Киянин організував "бізнес" з продажу підроблених водійських прав з річним доходом близько 20 млн грн, - кіберполіції - Цензор.НЕТ 8134
мабуть ще і демпінгували...
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08.02.2021 20:22 Ответить
Тююю. Вот это новость блин.
Все свои 14 машин, которые у меня были, я оформлял через чувака, который брал за это от 100 до 200 грн сверху.
Приехал, отдал документы, через два часа номера и техпаспорт у меня на руках. Удобно.
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08.02.2021 20:40 Ответить
выдоят как козу, и отпустят
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08.02.2021 22:49 Ответить
дороговато... жаль...
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09.02.2021 02:06 Ответить
Чувак вирішив влаштувати конкуренцію державним курсам, які продають водійські права направо та наліво.
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09.02.2021 03:26 Ответить
 
 