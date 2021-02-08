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С погибшим на фронте 24-летним Назарием Полищуком простятся завтра в Черкасской области

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С погибшим на фронте 24-летним Назарием Полищуком простятся завтра в Черкасской области

Военнослужащий 28-й отдельной механизированной бригады погиб 6 февраля в районе населенного пункта Новомихайловка Марьинского района Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Черкасской ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

Назарий Полищук погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Вместе с ним подорвались еще двое защитников Украины. Один - солдат 28-й ОМБр Алексей Подвезенный - также погиб на месте. За жизнь второго сейчас борются врачи в госпитале в Днепре.

Прощание с Назарием Полищуком состоится во вторник, 9 февраля в селе Вотиловка Лисянского района Черкасской области. Церемония начнется в 11 утра.

Также на Цензор.НЕТ: На фронте обострение, оккупанты поливают огнем. В госпиталь и на фронт нужны продукты и лекарства, - волонтер Юсупова

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+27
Какое прекрасное юное лицо... Земля тебе пухом, воин. Смерть москальским оккупантам.
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08.02.2021 20:05
+20
Царство Небесне.
Вічна пам'ять.
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08.02.2021 20:12
+18
Боже, Боже...такий юний і гарний...такий молодий і відважний...БУВ !!! був ...
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6946

.
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08.02.2021 20:24
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Какое прекрасное юное лицо... Земля тебе пухом, воин. Смерть москальским оккупантам.
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08.02.2021 20:05 Ответить
Царство Небесне.
Вічна пам'ять.
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08.02.2021 20:12 Ответить
Следствие так и не введенного военного положения в прифронтовой зоне. Сколько тысяч наших людей из-за етого погибло. Все ради того что олигофрены боятся потерять торговлю и контрабанду с окупантами.
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08.02.2021 20:13 Ответить
Боже, Боже...такий юний і гарний...такий молодий і відважний...БУВ !!! був ...
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 6946

.
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08.02.2021 20:24 Ответить
Царствие Небесное Герою! Украина никогда не простит путинской нечисти эту смерть....Будь проклят, шизоидный кремлёвский уродец путен! Сдохни в муках от своего же "Новичка" - твоё убийство кремлёвской сворой уже предрешено....
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08.02.2021 20:28 Ответить
Как мир устроен-кто на вакцыне зарабатывает, а кто -то в 24 года погибает...
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08.02.2021 20:32 Ответить
Geroi ne vmirayut' !
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08.02.2021 20:32 Ответить
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 2065
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08.02.2021 20:36 Ответить
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 485Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 9526
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08.02.2021 20:58 Ответить
Суворов теж був "ихтамнетом" ,коли по Альпах шарайобився !!)))
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08.02.2021 21:27 Ответить
Із загиблим на фронті 24-річним Назарієм Поліщуком попрощаються завтра в Черкаській області - Цензор.НЕТ 2059
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08.02.2021 21:29 Ответить
Господи, скільки Україна буде ховати дітей, яких вбиває путінська раша. Немає сліз уже, тільки серце щемить від болю... Царство небесне цій дитині, співчуття його батькам, я просто плачу...
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08.02.2021 21:34 Ответить
Утром вакцина, вечером деньги. Но деньги вперед!
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08.02.2021 22:01 Ответить
Село називається Вотилівка. Лисянський район. Черкаська область. Земляк. Царство небесне.
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08.02.2021 22:26 Ответить
Не хочу бути цинічним, але хотів би прочитати, що синки можновладців там загинули: парашенка, авакова, турчинова, ющенка і їм подібних, а не з українських сіл чи містечок.
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08.02.2021 23:20 Ответить
Ті українці, що обрали "мир" і "хліб" у 1922-му, вже через десять років їли своїх власних дітей....! . Українці, що "втомлювалися", "зневірювалися", припиняючи підтримувати український повстанський рух у сорокові-п'ятдесяті все одно були або розстріляні, або вислані на Сибір.....! . Смерть і війна приходить в наш дім не через нашу войовничість, а зовсім навпаки, через нашу толерантність, гостинність, по-справжньому мрійливу європейську вдачу, через гуманістичні принципи, якими ми, в силу християнських чеснот, наділяємо нашого одвічного ворога, вбачаючи і в ньому "таку ж людину, що і ми". Але вони розуміють, що ми інші, тому й бажають нам смерті, різними шляхами і у різний спосіб в історичній перспективі доводячи свою справу до кінця. Тому, аби вижити нам треба облишити будь-які сантименти на адресу московітів, зрозумівши одну дуже важливу річ - що б не казали, що б не робили, як не апелювали росіянці до якихось там загальнолюдських цінностей, вірити їм ніколи не можна. Будь-якими шляхами вони будуть робити все можливе, аби приспати нашу увагу, знову повірити в міф про "один народ" лише для того, аби всівшись за одним столом, щоб разом пити за "мир і дружбу", підсипати нам в келих отрути, задушити в "братських обіймах" чи всадити ніж в спину, коли ми потягнемося за найкращим шматком для нашого дорогого гостя. Часом, дійсно, дуже важко уявити всю ступінь їхньої брехні, моральної деградації, підступу та людоненависництва, але для того щоб вижити, нам варто засвоїти головний принцип в спілкуванні з ними - зброя, сила і стійке несприйняття всього, що містить бодай одну смертельну для нас молекулу "рускаго міра" - ось рецепт життя. Все інше веде до загибелі, бо для них "миру" без прикметника "рускій" не буває.!!!!!!!!!!!!!!!!

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08.02.2021 23:46 Ответить
Такий привітний хлопець, приємний, усміхнений ... Все життя попереду ...
Згорьовані батьки.

Спочивай у спокої.
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09.02.2021 02:13 Ответить
 
 