Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters

Российские власти подготовили пакет поддержки населения перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Объявит о новой программе Владимир Путин в своем обращении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов, чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами", - пишет издание.

Собеседник агентства рассказал, что президент Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в своем обращении. Источники настаивают, что пакет подготовлен, чтобы показать информированность о финансовых проблемах граждан. На эти цели власти якобы готовы выделить 0,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта России на 2021 год.

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Источники не раскрывают подробностей о том, на что могут быть потрачены деньги. Официального подтверждения этой информации нет.