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Новости За рубежом
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Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters

Российские власти подготовили пакет поддержки населения перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года. Объявит о новой программе Владимир Путин в своем обращении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает Цензор.НЕТ.

"Российские власти рассматривают новый пакет социальных расходов на сумму не менее 6,7 миллиарда долларов, чтобы решить проблему недовольства падением уровня жизни перед осенними выборами", - пишет издание.

Собеседник агентства рассказал, что президент Владимир Путин объявит о новых мерах поддержки в своем обращении. Источники настаивают, что пакет подготовлен, чтобы показать информированность о финансовых проблемах граждан. На эти цели власти якобы готовы выделить 0,5% от прогнозируемого валового внутреннего продукта России на 2021 год.

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Источники не раскрывают подробностей о том, на что могут быть потрачены деньги. Официального подтверждения этой информации нет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8692
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08.02.2021 20:37
+10
6,5 миллиарда поделить на 140 миллионов получается каждому мокшанину по 46 доларов,как раз на боярышник
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08.02.2021 20:34
+5
Ну теперь все казламордые будут с золотыми ершиками в аквадискотеке жопы мыть
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08.02.2021 20:32
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Опа, пора подкрепить скрепы в очке))
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08.02.2021 20:31 Ответить
Отлично
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08.02.2021 20:31 Ответить
думаєте, сильно розбагатієте тим дріб'язком ?
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08.02.2021 20:48 Ответить
Я за вас совсем не думаю.
Может хоть унитаз купишь, но вообще похрен.
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08.02.2021 20:59 Ответить
Кинут косточку, а вы и рады, чмошники, хвостиками виляете перед ******
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08.02.2021 22:41 Ответить
20 milionov liudej raske daze 100 dolarov v mesiac nepolucajet,I ix kolicestvo tolko uvelicivatsia s kazdim godom.
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08.02.2021 20:31 Ответить
Ну теперь все казламордые будут с золотыми ершиками в аквадискотеке жопы мыть
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08.02.2021 20:32 Ответить
6,5 миллиарда поделить на 140 миллионов получается каждому мокшанину по 46 доларов,как раз на боярышник
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08.02.2021 20:34 Ответить
ну там и на бояру не выйдет)) росияне они ж разные...есть один карлик у которому 46 баксов будет маловато, на него отломи сразу 2/3 от всего))
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08.02.2021 20:52 Ответить
А если бы ***** свой дворец плюсом продал, получилось бы уже $53. Уже кое-что.
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08.02.2021 21:45 Ответить
Самим не соромно, таку публікацію фарбувати в жовте? Стидоба
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08.02.2021 20:35 Ответить
Российские власти планируют потратить $6,7 млрд на выплаты населению, чтобы снизить недовольство перед выборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8692
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08.02.2021 20:37 Ответить
Просто кремлёвский Фюрер уже староват и делает много ошибок. Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 823
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08.02.2021 21:29 Ответить
чення і дагі отримають відсотків 90?
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08.02.2021 20:39 Ответить
Ну не дарма ж вони каців різали свого часу.
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08.02.2021 20:43 Ответить
ми теж різали. і москалі, що входили в українські села (десь у 20-ті) періодично бачили відрізані бошки кацапів вздовж доріг...на палях...
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08.02.2021 20:49 Ответить
Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 1727
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08.02.2021 20:59 Ответить
А "положительная валютная переоценка" подразумевала подсчет не баксов, а дерева Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 195
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08.02.2021 21:07 Ответить
Бггг... Новость за август.... С тех пор ЗВР Раши примерно на 100 млрд просел.
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08.02.2021 21:17 Ответить
На 11 млрд.
29.01.2021 - 589,5

https://www.cbr.ru/hd_base/mrrf/mrrf_7d/
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08.02.2021 21:40 Ответить
Седня кацапье купило латышское АйПи
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08.02.2021 21:03 Ответить
На потёк 2 не хватит Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9902
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08.02.2021 21:05 Ответить
Хватит 🤣🤣🤣

Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 5706
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08.02.2021 21:08 Ответить
Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 890
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08.02.2021 21:06 Ответить
Ну вот, падаль кацапская даже порезвится не успела...
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08.02.2021 21:12 Ответить
А Украина в 2021 году планирует привлечь от МВФ аж 2 млрд ) вот она мощь нашей економики, трепещите кацапы )
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08.02.2021 21:13 Ответить
МВФ наликом дает или транши идут на погашение предыдущих ?
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08.02.2021 21:16 Ответить
Та не, бутылками платит, на которых вы сидите
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08.02.2021 22:43 Ответить
О, опять Вы. И как обычно со стеклотарой.
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08.02.2021 23:19 Ответить
Хахаха) Мы вам 100 рублей, а вы закроете глаза на все что было в прошлом. Отказываться нельзя.
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08.02.2021 21:15 Ответить
..
Касапы - - - помните РОСТОВССКАЯ ХАТЫНЬ ?.. .
. как там РАСЛЕДОВАНИЕ ?...
Я о сжигание поселка под Ростовом , и ПЕРЕКРЫТИЯ подачи воды для пожарных расчетов .. .
НУЖНО БЫЛО ОЧИСТИТЬ ЗЕМЛЮ ОТ МЕСТНЫХ АБОРИГЕНОВ .. .
НАРОД ОХРЕСТИЛ ЭТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ - - - РОСТОВССКАЯ ХАТЫНЬ , . или -- - ХАТЫНЬна ДОНУ..
.
. https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8259c25c05fb38705cd6b26a5b2480910423b51c0bb3ec9c8ef6d7efde4c22dc.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg ...
.... Как там РАСЛЕДОВАНИЕ..
Ужэ прошло 3 года ? .
.
.
.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .
.\
.
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08.02.2021 21:15 Ответить
Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 8038Спасибо Думе что ты есть, будет нам что поесть Російська влада планує витратити $6,7 млрд на виплати населенню, щоб знизити невдоволення перед виборами, - Reuters - Цензор.НЕТ 9756
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08.02.2021 21:27 Ответить
Друкарський верстат всюди запущений, не тільки в рф, тому падіння світової фінансовоі системи може бути просто п*здец
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08.02.2021 21:29 Ответить
Демократия в действии. Действующая власть боится не выиграть выборы.
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08.02.2021 21:40 Ответить
Россиянам нужно кивать, брать новую подачку, а потом кинуть власть на бабки и голосовать против. Правда в условиях Раши "голосование" дело такое.. бессмысленное. Но все же..
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08.02.2021 21:56 Ответить
та продадут пару туалетных ершиков с ********, ну и ещё там пару мелочей, от и будет 6,7 млрд на подкуп крепостных )) тсцарь не обеднее. после выборов с лихвой отобьёт ))
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08.02.2021 22:01 Ответить
Не поможет.
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08.02.2021 22:48 Ответить
Кацапія та вибори - це як повія та цнотливість. Краще б написали так: "В московії вирішили виділити 6,7 млрд.баксів на підкуп населення, щоб знизити невдоволення перед призначенням нових баскаків".
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09.02.2021 03:19 Ответить
 
 