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Новости Силовики
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На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователи ГБР сообщили о подозрении в пытках (ч. 2 ст. 127 УК) двум старшим участковым офицерам полиции сектора полицейской деятельности отдела полиции ГУ Нацполиции в Черкасской области.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР 01

Установлено, что 5 февраля 2021 г. пострадавший вместе со своим братом и товарищем находились в гараже одного из гаражных кооперативов в г. Городище. В гараж зашли оперативные работники полиции, которые доставили мужчину в сектор полиции, где двое старших участковых пытались получить объяснения по поводу краж и возможного совершения им этих краж.

"С целью получения признания в совершении преступлений двое указанных полицейских в служебном кабинете начали бить гражданина сломав об него железный стул. После чего, для преодоления сопротивления, на потерпевшего надели наручники и нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу", - говорится в сообщении.

На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР 02

Также читайте: Мужчина заявил об избиении полицейскими на Черкасщине: проводится расследование, руководство отдела и подозреваемые отстранены

На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР 03

В результате пострадавший получил телесные повреждения в виде ушиба мягких тканей лица, головы и спины, травматического удаления зубов верхней челюсти.

На Черкасщине двое полицейских подозреваются в избиении задержанного стулом и шлангом от огнетушителя, - ГБР 04

Также смотрите: На Закарпатье двое полицейских попались на взятке за сокрытие фактов домашнего насилия, - ГБР. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16427) правоохранительные органы (2968) пытки (832) силовики (2797) ГБР (2971) Черниговская область (1119)


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Топ комментарии
+9
Мало дав чорноротій Кужельці 🤣
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08.02.2021 21:17
+8
Не менти, мусора.
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08.02.2021 21:42
+6
Мент залишиться ментом,як ти його не назви !!!))))
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08.02.2021 21:20
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После чего, для преодоления сопротивления, так он гад еще и сопротивлялся.
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08.02.2021 20:54 Ответить
Вот ты на его месте, наверное ещё в добавок и усрался бы...
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08.02.2021 22:07 Ответить
На его месте должен был быть ты, усрешься будешь.
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09.02.2021 10:22 Ответить
нанесли удары руками, ногами, шлангом от огнетушителя, а также пластиковой бутылкой с водой по голове, лицу и туловищу

*********
Чомусь пригадалося, як 5 років тому один депутат бив іншу депутатку пляшкою по голові.

«Тетерук дозволив собі образливі висловлювання на адресу членів фракції «Батьківщина», особисто грубо образив Кужель та вдарив її по голові скляною пляшкою», - заявили у прес-службі «Батьківщини».

На Черкащині двох поліцейських підозрюють у побитті затриманого стільцем і шлангом від вогнегасника, - ДБР - Цензор.НЕТ 9174
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08.02.2021 21:04 Ответить
Мало дав чорноротій Кужельці 🤣
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08.02.2021 21:17 Ответить
так то ж "Боржомі"...
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09.02.2021 08:10 Ответить
Дозвольте поцікавитися, - вашу маму ніколи не били скляною пляшкою "Боржомі" по голові?
Судячи з ваших слів, - їй сподобалося...
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09.02.2021 23:41 Ответить
ПО ДЕСЯТКЕ УПЫРЯМ И НА ЧЁРНУЮ ЗОНУ !
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08.02.2021 21:11 Ответить
А що таке "чорная зона" ? Де така є щоб "бродягі" не співпрацювали з адміністрацією?
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08.02.2021 21:43 Ответить
Падло, сажают только в Менскую колонию, и то если ещё сажают... Обычно рисуют условно ...............................
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09.02.2021 09:42 Ответить
Мент залишиться ментом,як ти його не назви !!!))))
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08.02.2021 21:20 Ответить
Не менти, мусора.
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08.02.2021 21:42 Ответить
Мент ,це не фах,це стиль життя !!!)))
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08.02.2021 22:24 Ответить
Коли відбудеться реформа мусорів у Поліцію тоді після такого Начальник та Зам вітділку будуть звільнені а ті мусора у формі Поліції отримають реальні терміни ув'язнення!
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08.02.2021 21:41 Ответить
Звільнені! В сусідній район переїдуть, В Кагарлик! Поліція такими "кадрами" не розкидається!
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09.02.2021 09:45 Ответить
Судя по всему таки поймали воров..ибо если бы побили простых смертных, то об этом бы никто и не узнал...
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08.02.2021 21:56 Ответить
Если тебя там оттетерят, и ты признаешся что это Фанни Каплан, а ты гад стрелял в Ленина!..
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09.02.2021 09:47 Ответить
Читай внимательно...поймали бы простого работягу хер бы отвертелся и признался шо врач-вредитель...а за ворами защита есть
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09.02.2021 12:40 Ответить
Точно!
У меня по соседству с дачей. участковый дом в аренду взял, высмотрел на улице самого беззащитного мужика, пришел с коллегами, подложил гранату в сарай, (соседи видели)так тот Гад, (которому гранату подложили) не отвертелся!..
А ещё, семья этого участкового, за год, выгнала и выпила, 300 литров самогона...
Могу ещё рассказать как он в соседнем селе воров кур ловил, вывел с коллегами первых попавшихся в поле, показал окрестную красоту природы, те так сразу от полноты чувств и признались, это мол мы гады...
А самое интересное, что все это происходило в районе между г. Городище и г. Кагарлыком...
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09.02.2021 13:01 Ответить
Из инета : "Ну выбили зубы.....ну сломали об него железный стул....Так чего сразу "подозревают" ? Надо как -то толерантней что ли как-то мягчее."
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08.02.2021 21:58 Ответить
Криминал пожирает Украину изнутри не меньше чиновничьей коррупции, и ножка от стула прекрасный метод борьбы с ним. Но доверия к МВД Авакова как к системе, к сожалению - ноль. Не достойны пока менты этого инструментария. Хотя шансы на то, что обладатель гематом на спине - человек высоконравственный тоже крайне малы.
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08.02.2021 22:33 Ответить
И аккумулятор после зарядки забыли из кабинета вынести
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08.02.2021 23:12 Ответить
Что вы хотите от полиции при Рюкзакове? Рюкзаков развалил реформу полиции, которую провела Хатия Деканоидзе, когда не стало мусоров, а появились уважаемые полицейские. Рюкзаков мало того, что вернул мусорню и превратил полицию мусоросвалку, он еще и преследует не виновных (дело Шеремета).
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09.02.2021 06:06 Ответить
Не оскуднела ещё земля на дебилов-полицаев. Накормили б селёдкой и не дали воды, признал бы, что готовил в гараже покушение на президента.
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09.02.2021 06:45 Ответить
Цей Кагарлик буде вічним, доки громадяни не будуть вибирати на альтернативній основі начальників райвідділкив і дільничних поліцаїв. Поліція це не радянська міліція це панські нагайки які за кеш зроблять все - від пакетів на голову, до шлангів в горлянку. Їх розслідування не цікавить. Для них , як для сталінського НКВС, важливо вибити під замовлення підпис фігуранта. Влада лайнюків розказує про демократію, а вибирати начальників райвідділів поліції їм чомусь заціпило. І такі мерзотники, які не розслідують справи, а тупо вибивають зізнання жертв та пхають хабарі на верхівку влади отримують потім там великі посади і інфікують корупцією всю її вертикаль без всіляких гальм в цих соціальних ліфтах.
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09.02.2021 08:08 Ответить
Там по районах, і так всім заправляють прокурор, начальник поліції, суддя і і райсрайадмінісрай. Вибори, нічого не вирішатью
Згадай вбивцю Лозінського, хто там з ним був подельніком? Прокурор, начальник міліції....
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09.02.2021 09:51 Ответить
Ну Лозинського скажем так посадили за грати, але тупе населення знову його обрало. Кріпакам приємно коли їх гвалтує сам пан голова громади. Я згодний з вами що це не панацея, але якщо нічого не робити і залишати такі лійти для інфікування країни то нас тупо тут знищать під чужі проекти. Як казав Франко щось робіть хоч калатайте калюжу. Бо з нічого буде нічого. Нуль це нуль. Пропонуйте щось адекватне інше.
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09.02.2021 09:58 Ответить
Так немає іншого! У нас же ВСІ не шукають чогось нового а тупо вішаються на старі вішалки, одні на Тимошенко, інші на Порошенко, треті на Тягнибока... а якби Янукович не втік, то і в нього був би свій пул ідіотів.
Майдан, мав-би зачистити територію!
Але владу здали кіндер-сюрпризу Кулі в Лоб і Комсомольському Пастору який свого часу давав підписку КГБ про співробітництво... (як всі посадові особи СРСР)
З ностальгією згадую, як все "елітне" бидло, в 2014 році, ходило на напівзігнутих а Шуфрилу били морду... Ех.
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09.02.2021 11:36 Ответить
Ви безперечно праві. Нам залишається все це лайно і фарисейство лише спостерігати і переварювати. Надто сильні гравці світу тут рулять. Тому, принаймні важливо хоч мати критичне мислення в цій грі на виживання.
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09.02.2021 11:52 Ответить
И шо им в этой стране будет ? Выговор? Так это неизвестно как стало достоянием общественности, а сколько таких случаев где люди брали после издевательств вину и ехали на тюрьму ? Все молчат.Правильно.Мне как то один такой милиционер год назад говорил давай один на один , а само падаль с автоматом стоит и в форме Шоб в аду дети и родители этих сук горели . Менты! Удаляйте комент,чмошники.
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10.02.2021 17:21 Ответить
В Украине сегодня так - Был бы человек , а статья найдется. Тьфу. Мрази в погонах.
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10.02.2021 17:23 Ответить
 
 