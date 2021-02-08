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Новости За рубежом
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высылка (101) Германия (6030) Польша (7490) Россия (91324) Швеция (889) дипломаты (609)

Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы

МИД ФРГ объявил "персоной нон грата" сотрудника российского посольства в качестве реакции на высылку немецкого дипломата.

Об этом представитель ведомства в Берлине сообщил журналистам в понедельник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"МИД ФРГ сегодня в соответствии статьи 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях от 18 апреля 1961 года объявляет одного сотрудника российского посольства в Берлине персоной нон грата. Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение Российской Федерации от пятницы, 5 февраля 2021 года", - сказано в заявлении.

Власти Швеции в связи с решением властей РФ выслать шведского дипломата приняли решение в качестве ответной меры объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Стокгольме, заявила в понедельник глава МИД Швеции Анн Линде.

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"Мы проинформировали российского посла, что сотрудника российского посольства попросили покинуть Швецию. Это ясный ответ на неприемлемое решение выслать шведского дипломата (из России. - Ред.), который только исполнял свои обязанности", - написала она в Twitter.

МИД Польши в понедельник объявил персоной нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани, говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" ведомства.

"В ответ на необоснованную высылку российским МИД польского дипломата МИД Польши сегодня исходя из принципа взаимности и в координации с Германией и Швецией принял решение о признании персона нон грата сотрудника генерального консульства РФ в Познани", - подчеркивается в сообщении.

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В МИД РФ в пятницу сообщили, что Россия высылает из страны дипломатов из Швеции, Польши и ФРГ за участие в несанкционированных акциях 23 января в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

23, 31 января, а также 2 февраля в России прошли несанкционированные акции в поддержку Навального, который был арестован после прилета на родину 17 января. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный в 3,5 года колонии.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1095
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08.02.2021 20:54
+13
Додому, в ібіня!

Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 3088
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08.02.2021 20:59
+12
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 5746
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08.02.2021 21:00
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Обещанный страшный ответ.
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08.02.2021 20:52 Ответить
Хіба ні?
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08.02.2021 20:53 Ответить
це дивлячись куди цього "дипломата" потім відрядять. Якщо у Могадішо чи Улан-Батор то це взагалі хвашизм.
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08.02.2021 21:00 Ответить
Ніколи не поважав ці дипломатичні політеси.
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08.02.2021 20:52 Ответить
В москве: а наших за что??????
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08.02.2021 20:53 Ответить
фрейд
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08.02.2021 21:34 Ответить
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1095
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08.02.2021 20:54 Ответить
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 526Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1760
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08.02.2021 21:01 Ответить
17 июня 1940 года советские войска вошли в Латвию
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08.02.2021 21:09 Ответить
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 2304
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08.02.2021 21:42 Ответить
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 5135
«Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются необоснованными, недружественными и являются продолжением той самой череды действий, акций, которые предпринимает Запад в отношении нашей страны, которые мы квалифицируем как вмешательство во внутренние дела», - сказала Захарова
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08.02.2021 20:55 Ответить
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 7115
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08.02.2021 20:56 Ответить
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 9429Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1329
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08.02.2021 21:04 Ответить
Надо записать. Так, где тетрадка...
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08.02.2021 23:08 Ответить
"Милости просим мимо нашего двора с песнями". Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 1811
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08.02.2021 20:56 Ответить
Додому, в ібіня!

Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 3088
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08.02.2021 20:59 Ответить
Пентхаус-люксовый, даже пара стёкол есть.
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08.02.2021 21:02 Ответить
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 5746
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08.02.2021 21:00 Ответить
8 февраля 1725 года (28 января по старому стилю) в Санкт-Петербурге от венерической болезни скончался император Петр I Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 1851 Основатель хренов сруцькой империи, говорят умер от сифилиса. Врут, гейропейцы, наверное Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 2545

Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 3004
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08.02.2021 21:18 Ответить
Kacaпсский сцарь.. ... 0снователь **********. .. САТАНИСТ и ********/=
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 3840
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08.02.2021 21:21 Ответить
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08.02.2021 21:22 Ответить
Мутанти і упирі болотні, нечесть з мокви.
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08.02.2021 21:55 Ответить
Флешмоб гэбни лубянской.
Германия, Швеция и Польша высылают по дипломату РФ в ответ на аналогичные меры Москвы - Цензор.НЕТ 3578
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08.02.2021 21:04 Ответить
высылая - посылайте ...
кацы это любят,
это часть их культуры...
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08.02.2021 21:13 Ответить
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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.
.
https://www.youtube.com/watch?v=owFqZzHA2KM
.
. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
.
https://www.youtube.com/watch?v=TFx_t76V4Kc&feature=youtu.be

.
.ююю..
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08.02.2021 21:19 Ответить
Хочешь, подышать в пакет?

Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 729
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08.02.2021 21:28 Ответить
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 1242
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08.02.2021 21:42 Ответить
Німеччина, Швеція та Польща висилають по дипломату РФ у відповідь на аналогічні заходи Москви - Цензор.НЕТ 6467
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08.02.2021 22:51 Ответить
 
 