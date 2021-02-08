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Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека, - Кулеба

США приняли решение о возвращении в качестве наблюдателя в Совет ООН по правам человека, из которого они вышли в 2018 году, в период президентства Дональда Трампа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Администрация Байдена вернула Соединенные Штаты к внешней политике, в центре внимания которой находятся демократия, права человека и равенство", - подчеркивается в распространенном 8 февраля заявлении госсекретаря Энтони Блинкена".

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что эффективное использование международных инструментов - важная составная часть этой внешнеполитической концепции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США намерены вернуться в Совет ООН по правам человека, который покинул Трамп

"В связи с этим президент поручил Госдепартаменту незамедлительно и решительно восстановить отношения с Советом ООН по правам человека", - говорится в заявлении главы американской дипломатии.

Госсекретарь подчеркнул, что "хорошо работающий Совет по правам человека" поможет выявить положение дел в странах, в которых ситуация с правами человека особенно тяжела, и стать "важным форумом для тех, кто борется против несправедливости и тирании".

"Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека. Как член Совета ООН по правам человека, Украина надеется на тесное сотрудничество с США для продвижения демократии, прав человека и равенства во всем мире", - заявил глава МИД Дмитрий Кулеба в своем Twitter.

Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека, - Кулеба 01

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Автор: Анна Судак
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в центре внимания которой находятся демократия, права человека и равенство"Источник: https://censor.net/ru/n3246742

І коли ці лозунги діяли?
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08.02.2021 21:12 Ответить
там в совете конечно знатные эксперты по правам человека - Куба, Венесуэла, Саудовская Аравия председательствовала и Китай. Есть чему у них поучиться
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08.02.2021 21:58 Ответить
Как раз, все друзья байдена, чего еще можно было ожидать.
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08.02.2021 22:02 Ответить
 
 