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Лучшая защита от пандемии - скорее вакцинировать как можно больше людей, - ведущий эпидемиолог США Фаучи

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье

Лучшая защита от пандемии - скорее вакцинировать как можно больше людей, - ведущий эпидемиолог США Фаучи

Лучшая защита от различных вариантов COVID-19 - скорейшая вакцинация как можно большего количества людей.

Об этом заявил в понедельник ведущий эпидемиолог США Энтони Фаучи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Хотя, в силу ограниченности имеющихся запасов, исследовать то, какова будет эффективность вакцин от фирм Pfizer и Moderna, если делать прививаемым одну инъекцию вместо двух, имело бы смысл, подобное исследование займет несколько месяцев, отметил Фаучи, выступая на брифинге для СМИ.

Эпидемиолог вновь призвал население прививаться с использованием двух инъекций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Худшие времена пандемии COVID-19 еще впереди, - главный инфекционист США Фаучи

Оптимальный подход к вакцинированию - продолжать действовать так, чтобы как можно больше людей получали первую дозу вакцины, одновременно следя за тем, чтобы прививаемые вовремя получали и вторую дозу, подчеркнул Фаучи.

Директор Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что советует американцам продолжать носить защитные маски, а руководству штатов - не смягчать правил на этот счет.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Какое-то нездоровое стремление всех поскорее провакцинировать... вызывают подозрение
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08.02.2021 22:17
+2
Mы знаем кто ты такой; мог бы и не палиться.
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08.02.2021 22:12
+1
При этом многие узнают, шо переболели, когда из любопытства сдают на антитела. Может, в прошлом году, а может и пару лет назад.
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08.02.2021 23:31
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сумнівно
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08.02.2021 21:33 Ответить
пиар можно растянуть на пятилетку, а пятилетку в зеленую историю , шоб навека
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08.02.2021 21:45 Ответить
Mы знаем кто ты такой; мог бы и не палиться.
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08.02.2021 22:12 Ответить
Какое-то нездоровое стремление всех поскорее провакцинировать... вызывают подозрение
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08.02.2021 22:17 Ответить
При этом многие узнают, шо переболели, когда из любопытства сдают на антитела. Может, в прошлом году, а может и пару лет назад.
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08.02.2021 23:31 Ответить
И так каждый год....
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08.02.2021 23:17 Ответить
Два раза в год...
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08.02.2021 23:28 Ответить
По два раза!
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09.02.2021 07:31 Ответить
ВОЗ уже делала официальное заявление, что ни одна из вакцин не доказала своей эффективности - они не защищают от заражения и передачи инфекции.
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09.02.2021 06:57 Ответить
Когда она такое заявление? Я впервые слышу. Чушь не пиши.
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09.02.2021 11:23 Ответить
Толку от вакцинации нет,ВОЗ сами признали:
Эксперты ВОЗ: вакцина не гарантирует полную победу над коронавирусом
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09.02.2021 13:29 Ответить
И где там написано, что ни одна из вакцин не доказала своей єффективности? Такого не написано. Врать поменьше надо и читать объективно новости.
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09.02.2021 20:54 Ответить
Сама вакцина не остановит коронавирус - ВОЗ
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09.02.2021 13:32 Ответить
На всём Земном шаре в тяжелой форме болеет только 105 тыс. человек, а остальные из числа инфицированных - в легкой, либо вообще "бессимптомники". 105 тыс. кой-ко мест для целой планеты - это мизер. Скажем только в одной Германии 600 тыс. больничных мест.
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09.02.2021 07:01 Ответить
Фаучі, Ральф Барік це ще ті мерзотники, яких фінансував Білл Гейтс для створення ковиду. Їх би на шибеницю в рядок, а вони як чорт із табакерки вилазять і гадять світу.
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09.02.2021 07:58 Ответить
 
 