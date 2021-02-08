Лучшая защита от пандемии - скорее вакцинировать как можно больше людей, - ведущий эпидемиолог США Фаучи
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Здоровье
Лучшая защита от различных вариантов COVID-19 - скорейшая вакцинация как можно большего количества людей.
Об этом заявил в понедельник ведущий эпидемиолог США Энтони Фаучи, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
Хотя, в силу ограниченности имеющихся запасов, исследовать то, какова будет эффективность вакцин от фирм Pfizer и Moderna, если делать прививаемым одну инъекцию вместо двух, имело бы смысл, подобное исследование займет несколько месяцев, отметил Фаучи, выступая на брифинге для СМИ.
Эпидемиолог вновь призвал население прививаться с использованием двух инъекций.
Оптимальный подход к вакцинированию - продолжать действовать так, чтобы как можно больше людей получали первую дозу вакцины, одновременно следя за тем, чтобы прививаемые вовремя получали и вторую дозу, подчеркнул Фаучи.
Директор Федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Рошель Валенски заявила, что советует американцам продолжать носить защитные маски, а руководству штатов - не смягчать правил на этот счет.
Пожалуйста, подождите...
Эксперты ВОЗ: вакцина не гарантирует полную победу над коронавирусом