Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Общество
Молодых людей наняли через Telegram. Деньги им обещали за то, чтобы просто постоять с плакатами в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.
Видео с признаниями участников пикета опубликовал в Твиттере ветеран полка "Азов" Владислав Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы приехали из города Васильков. Информацию получили от Богдана Мельниченко с канала Телеграм. Платят 500 гривен за митинг. Постоять. Просто постоять. За три канала, которые закрыли", - на камеру рассказал один из участников пикета.
Он добавил, что ему и его друзьям по 17 лет.
Розповсюджуйте. Продавати власну країну не варто pic.twitter.com/cRfkdvogAR— пан терорист націоналістичний (@VSobolevskyi) February 8, 2021
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По данным "Суспільного", участников акции набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Утром людей собирали возле метро "Дарница". Они сообщили, что не работают на телеканалах.
"Я думал, снег надо убирать, что ли", - сказал один из участников акции. "Думаю, 400 гривен за несколько часов - это нормально", - сказал другой участник пикета.
Перед акцией участникам провели инструктаж: "Если что, то ты сотрудница телеканала, любого - ZIK, 112, хоть 24 канал или 5 канал, без разницы. Больше ты ничего не говоришь. Вместо тебя будут люди на камеру говорить", - проинструктировали их.
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Пожалуйста, подождите...
Бєз лаха і жизнь плаха...
Чи вже нє?
(отак їм і треба, бо нехій )
ці путани більше ніде заробити не можуть
шукають зеленіх гнідосиків,
шоб зняти відосіки !
(ойц, ледве не забув уточнити - відпустити з 9 поверху головою вниз)
Денис Казанський
@den_kazansky
Але як тепер вони будуть смоктати в Медведчука?
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з закритих телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів. Випадково одну з таких груп помітили журналісти "Прямого" телеканалу, затесались в неї, і зробили сюжет. І показали на "Прямому".
Як розповів кореспондент "Прямого", люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше "мітингарям" дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - десь о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
не хотите пояснить "строители" - зачем ?
или - во время войны - вы все - президенты, а не строители ? ...
из-за вас мрази, страна опять мучается и буксует два года,
может нужно было не рисковать и оставить у руля - Петра?
или - хуже не будет?
Это не коменты строчить в тепле...
черноротые сами себя закрыли.
Пришло три калеки и те по двести гривен