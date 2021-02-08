РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15074 посетителя онлайн
Новости Общество Закрытие каналов Медведчука
17 169 81
пикет (697) протест (5755) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Молодых людей наняли через Telegram. Деньги им обещали за то, чтобы просто постоять с плакатами в поддержку телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

Видео с признаниями участников пикета опубликовал в Твиттере ветеран полка "Азов" Владислав Соболевский, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы приехали из города Васильков. Информацию получили от Богдана Мельниченко с канала Телеграм. Платят 500 гривен за митинг. Постоять. Просто постоять. За три канала, которые закрыли", - на камеру рассказал один из участников пикета.

Он добавил, что ему и его друзьям по 17 лет.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Зеленского на форуме "Украина 30" встретили пикетом в поддержку "каналов Медведчука". ФОТОрепортаж

По данным "Суспільного", участников акции набирали в Telegram за плату 200-400 грн. Утром людей собирали возле метро "Дарница". Они сообщили, что не работают на телеканалах.

"Я думал, снег надо убирать, что ли", - сказал один из участников акции. "Думаю, 400 гривен за несколько часов - это нормально", - сказал другой участник пикета.

Перед акцией участникам провели инструктаж: "Если что, то ты сотрудница телеканала, любого - ZIK, 112, хоть 24 канал или 5 канал, без разницы. Больше ты ничего не говоришь. Вместо тебя будут люди на камеру говорить", - проинструктировали их.

Также на Цензор.НЕТ: Кулеба о реакции России на санкции против "112", "NewsOne" и "ZIK": Они этого не забудут, и ответ прилетит

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+37
От кум ********** крохобор .... Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
08.02.2021 21:37
+34
Фашистское враньё! Откудова у Мертвечука 500 гривен? Все по зову сердца тудой пришли! Дилды воевали - внуки тожыть протестовали! Вставай, страна огромная!!!111!1
показать весь комментарий
08.02.2021 21:40
+24
До повій більше поваги ніж до цих колаборантів
показать весь комментарий
08.02.2021 21:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От кум ********** крохобор .... Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 729
показать весь комментарий
08.02.2021 21:37 Ответить
Жмотяра, *****... Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 9365
показать весь комментарий
08.02.2021 22:06 Ответить
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 9540
показать весь комментарий
08.02.2021 22:35 Ответить
У нас про таких кажуть: гівноїд.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:18 Ответить
Непродажные женщины... О! Они столько стоят!
показать весь комментарий
08.02.2021 21:38 Ответить
Праститутки !
показать весь комментарий
08.02.2021 21:39 Ответить
До повій більше поваги ніж до цих колаборантів
показать весь комментарий
08.02.2021 21:45 Ответить
колабораціоністів.
показать весь комментарий
09.02.2021 06:41 Ответить
И праституты. Совесть у них стоит совсем уж дешево.
показать весь комментарий
08.02.2021 21:45 Ответить
Виродки! Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 5664
показать весь комментарий
08.02.2021 21:39 Ответить
продали страну за 10$
показать весь комментарий
08.02.2021 21:40 Ответить
Фашистское враньё! Откудова у Мертвечука 500 гривен? Все по зову сердца тудой пришли! Дилды воевали - внуки тожыть протестовали! Вставай, страна огромная!!!111!1
показать весь комментарий
08.02.2021 21:40 Ответить
Ха, ты не думай, что если нету у тебя таких бабок, то и у кума путина их тоже нет.
показать весь комментарий
08.02.2021 21:55 Ответить
Ти зараз на повному сурйозі оце написав?
показать весь комментарий
08.02.2021 22:09 Ответить
Ха, ты не думай, что если он кум путина, то у него есть 500 гривен. Ты считать умеешь вообще? Там пацанов-то не один, а 6 штук. 500 гривен КАЖ-ДО-МУ!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 22:13 Ответить
А хто сказав, що направду кожному заплатять? Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 718
Бєз лаха і жизнь плаха...
Чи вже нє?
показать весь комментарий
08.02.2021 22:23 Ответить
У нас у Дніпрі під час нещодавніх виборів мера масово прокидали лохів, які погодилися продати голоси на користь дагестанського бандюгана Загіддіна Габібулайовича Габібулаєва, більш відомого як Загід Краснов (хоча не допомогло - чучмек зробив епічний сасай Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 2614). Але в соцмережах обдурені валянки ще й кудахтали - "пообещали 1000 грн и ничего не заплотили, ко-ко-ко! кудыть жаловаться, квох-пок-пок?"
(отак їм і треба, бо нехій Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 632 )
показать весь комментарий
09.02.2021 04:49 Ответить
На те вони й валянки. І не прості, а з умінням кудкудакати Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 1173 . Лохторат, за котрий "живота нє жалєя" зійдуться в епічній битві кловани Нєлоха з клованами ведмедчука. Ото буде вереску, скавчання і смороду! Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 5930
показать весь комментарий
10.02.2021 11:50 Ответить
і не соромно брати ******* гроші ?
ці путани більше ніде заробити не можуть
показать весь комментарий
08.02.2021 21:41 Ответить
Гроші не пахнуть. Особливо гівноїдам.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:24 Ответить
Пишут что в районе ясиноватского поста (4 км от Донецка) идёт серьезный бой . Похоже перемирие все
показать весь комментарий
08.02.2021 21:41 Ответить
Оно было токо на зеленых языках
показать весь комментарий
08.02.2021 21:44 Ответить
Перемир'ю кінець, коли колаборанти на держ. посадах перестануть приховувати інформ. Але є сумнів, що це станеться
показать весь комментарий
08.02.2021 22:16 Ответить
как и обещал жидо-большевик-бандит Рабинович
показать весь комментарий
08.02.2021 23:40 Ответить
жопошники, за невеликі грошикі-
шукають зеленіх гнідосиків,
шоб зняти відосіки !
показать весь комментарий
08.02.2021 21:44 Ответить
А 20% поддержки ОПЗЖ - они где??)) Берут больше 200 грн. и поэтому не вышли?))
показать весь комментарий
08.02.2021 21:44 Ответить
Их земли захватила московская Орда, а они за 200 грн продают остальную украинскую землю.Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 4921 Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 4577
показать весь комментарий
08.02.2021 21:44 Ответить
подонки.
показать весь комментарий
08.02.2021 21:46 Ответить
мертвечук, а шотслабо людям было хотя бы по тысяче заплатить, всетаки стрёмно (патриоты могут зубы выбить) и к тому же холодно! и тут съэконмил? а ты оказуеться жлобяра еще тот!!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 21:44 Ответить
Что ты мелешь, пьяное полено? Бояры перепил?
показать весь комментарий
08.02.2021 21:47 Ответить
Жертва 112 канала. Простить и отпустить. Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 7985
показать весь комментарий
08.02.2021 21:48 Ответить
Лучше опустить...
показать весь комментарий
08.02.2021 21:57 Ответить
Навіщо? Це що за дикунство? Просто відпустити, ми ж за гуманізм, що не кажи...

(ойц, ледве не забув уточнити - відпустити з 9 поверху головою вниз)
показать весь комментарий
08.02.2021 22:27 Ответить
О, землячки мої. А батьки їхні за дубінського голосували з імовірністю 99%
показать весь комментарий
08.02.2021 21:48 Ответить
Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 6405
показать весь комментарий
08.02.2021 21:48 Ответить
Це різновид масок для чорноротих.
показать весь комментарий
09.02.2021 06:53 Ответить
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 1110
показать весь комментарий
08.02.2021 21:51 Ответить
Не "болейте" - берегите здоровье
показать весь комментарий
09.02.2021 06:57 Ответить
Нужно было перекупить дать по 300-600 и они бы сами начали топтать плакаты в " защиту кремлевских каналов" и кричать " Медведчука - Рабиновича - Шуфрича на нары" Как там в мультфильме про волка.. " работа такая".
показать весь комментарий
08.02.2021 21:54 Ответить
Таксі та 250 грн: у Києві відбулась проплачена акція на підтримку підсанкційних каналів. У Києві пройшов проплачений мітинг із закликом "розблокувати роботу підсанкційних каналів". Про це повідомив кореспондент "Прямого" (відеосюжет - за цією ссиллю).
За його словами на "мітинг" вийшли понад півсотні активістів. Учасники вимагали зустрічі з Володимиром Зеленським, що перебував у КВЦ "Парковий". Серед них були навіть журналісти та продюсер одного з закритих телеканалів.
Людей збирали попередньо поблизу підземок "Дарниця" та "Лівобережна", де вони чекали на кураторів. Випадково одну з таких груп помітили журналісти "Прямого" телеканалу, затесались в неї, і зробили сюжет. І показали на "Прямому".
Як розповів кореспондент "Прямого", люди лише здогадувались, на яку саме акцію протесту йшли. Інформацію про "підробіток" вони знайшли у telegram-каналі, де їм обіцяли по 250 гривень. І ще 50 гривень зверху за анкету. Витратилися організатори і на перевезення. Всім псевдомітингарям проплатили таксі до центру міста, аби виглядало природно.
О дев'ятій ранку під КВЦ "Парковий" було близько 150 людей. Телеканали, які позбавили ліцензії, транслювали акцію та вели мовлення без звуку.
Пізніше "мітингарям" дали команду розходитись, а розрахуватись обіцяли найближчим часом. На картку. І під вечір кошти на картки журналістам таки надійшли - десь о 21:00 саме таке повідомив Микола Вересень в своїй програмі "Ток-шоу "Прямий ефір"".
показать весь комментарий
08.02.2021 21:55 Ответить
когда падло Мертвечука призвиздячат ? Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 9023
показать весь комментарий
08.02.2021 21:55 Ответить
Продать своё будущее за 500 грн это круто
показать весь комментарий
08.02.2021 21:56 Ответить
зебилы, зачем вы выбрали клоунов из цирка, чтобы строить дом ?
не хотите пояснить "строители" - зачем ?

или - во время войны - вы все - президенты, а не строители ? ...
из-за вас мрази, страна опять мучается и буксует два года,

может нужно было не рисковать и оставить у руля - Петра?
или - хуже не будет?
показать весь комментарий
08.02.2021 21:58 Ответить
Петро уже нарулил.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:10 Ответить
ага а Зебил ещё нарулит.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:15 Ответить
головне питання: а куди зарулить?
показать весь комментарий
08.02.2021 22:19 Ответить
Було 39 кандидатів. Тобі цього було мало?
показать весь комментарий
08.02.2021 22:34 Ответить
мудведчук кинул лошар)))) теперь они в соплях))))
показать весь комментарий
08.02.2021 22:04 Ответить
заплатили. Не кинув.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:20 Ответить
Не судите строго людей, которым несколько часов "убирать снег" - нормально.
Это не коменты строчить в тепле...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:09 Ответить
Іуди
показать весь комментарий
08.02.2021 22:12 Ответить
200-500 гривен!! Даже проститутки стоят дороже, вы хуже проституток!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 22:33 Ответить
Зустрічайте! Водонепроникна ізоляційна надміцна скотч-стрічка Flex Tape Plus! Надійно заткне будь-який, навіть найбрудніший отвір.

Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 4888
показать весь комментарий
08.02.2021 22:34 Ответить
а если у кого насморк - чем дышать?
черноротые сами себя закрыли.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:38 Ответить
За 200 гривен в такую погоду только полный дебил пойдет митинговать, что собственно и мы и видим на видео, сборище дебилов.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:35 Ответить
за 200 грн. наняли мальчиков постоять и защищать Панченков, Пихуевшиков с их 8-10 тыс. долл. зарплаты.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:36 Ответить
на месте васильковских я бы требовал в два раза больше.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:38 Ответить
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 2256
показать весь комментарий
08.02.2021 22:46 Ответить
Теперь кто-нибудь верит, что рейтинг ОПЗЖ приближается к 100%(по мертведчуковским опросам)? В защиту партийных ОПЗЖоповских каналов не вышел ни один человек!!!!По всей стране ни одного поддержавшего говноканалы!!!!!Браво! Мы победили кремлёвских пропагандонов! Поддержка кремлёвской кодлы ОПЗЖ равна НУЛЮ!!!!
показать весь комментарий
08.02.2021 22:47 Ответить
бабці з марксом-сраліним в черепках на такі "мітинги" не ходять. Але виїзні комісії ДВК до них додому - на раз.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:30 Ответить
очнись, благодаря этим каналам в стране треть ватного населения.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:31 Ответить
Навряд чи що саме через ці канали, бо їх рейтинги - в районі 1%! Просто це та вата, яка і за Яника голосувала - вони нікуди не ділися, просто притихли після 2014...
показать весь комментарий
09.02.2021 00:49 Ответить
А такі і не вийдуть, зате масово попруть на вибори, та ще й з "карусел*ю".
показать весь комментарий
09.02.2021 07:03 Ответить
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 6231
показать весь комментарий
08.02.2021 23:36 Ответить
Вся "робота" хлопців коштує як 15 секунд реклами на тих аналах, але ні-ні, не дамо, бо то ж гроші, жалко гроші.Здається так канали ніколи не запрацюють і гроші цілі будуть.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:42 Ответить
На таких ушлепках держится царство Путина и это не покажут на зомбо каналах Розии...
показать весь комментарий
09.02.2021 01:30 Ответить
Мертвечук созвал Майдан.
Пришло три калеки и те по двести гривен Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 8644
показать весь комментарий
09.02.2021 01:42 Ответить
Ось для чого повинна бути кримінальна відповідальність за колабораціонізм. Таких продажних ***** відразу б покарали "тяжкою тюрмою". Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 7226
показать весь комментарий
09.02.2021 01:57 Ответить
Ви належите до меншості , яка здатна запам'ятати і вірно вживати іншомовні слова . Висловлюю Вам свою повагу і розділяю Вашу пропозицію щодо кримінальної відповідальності за колабораціонізм .
показать весь комментарий
09.02.2021 06:50 Ответить
Все вірно, але якось співзвучно "колоради-колаборанти" та і "ватна" сутність одна і та ж.
показать весь комментарий
09.02.2021 07:11 Ответить
Після заліплених смердючих ротов, чуете як повітря стало чистіше?
показать весь комментарий
09.02.2021 06:23 Ответить
Учасники пікету на підтримку телеканалів Медведчука розповіли, що їм платили по 200-500 грн - Цензор.НЕТ 3409
показать весь комментарий
09.02.2021 07:38 Ответить
Настоящая ЗАЖопа - они еще и жмоты.
показать весь комментарий
09.02.2021 08:58 Ответить
вони ж неповнолітні, а використання праці на " медійних галерах" неповнолітніх карається законом... де ж наші правоохоронці!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 09:55 Ответить
Ну, Майдана якось не вийшло, а ви кажете що, гроші вирішують усе. Чи то мертвечук жлоб і гроші ***** до рук йому прилипли, як колись Калашнікову та Бузині? Чи то у ***** грошей на наколоті апельсини вже немає? Але якось не складається з історією про те що, Майдан можна зібрати за гроші.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:33 Ответить
 
 