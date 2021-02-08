Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец
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На Донбассе увеличилось количество нарушений Российской Федерацией своих обязательств по прекращению огня, по сравнению со вторым полугодием прошлого года, хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации.
Такие нарушения могут быть связаны с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.
"На фронте зафиксировано увеличение количества нарушений Россией обязательств по прекращению огня по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине 2020 года. Хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля 2020 года, на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожной", - отметил Машовец.
По его словам, Украина детально информирует обо всех нарушениях как ОБСЕ, так и представителей Франции, Германии и других государств - друзей нашей страны.
"Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе. Наша позиция четкая и не может измениться: путь к миру - это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути. Украина выполнила то, что обещала на саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году. Россия же пока не придерживается своих обещаний. Но другого пути у России нет, чем выполнить эти обещания. Настаиваем на том, что затягивание ни к чему не приведет", - подчеркнул Машовец.
В то же время заместитель руководителя ОП заверил, что "враждебные обстрелы на Донбассе всегда получают адекватный ответ", когда это угрожает жизни и здоровью украинских воинов, а мирные жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения видят, кто действительно срывает "тишину" и пытается спровоцировать эскалацию на фронте.
Машовец убежден, что Россия только теряет от того, что продолжает агрессию.
"Отмечу то, что мы обязательно вернем наших людей и наши земли и восстановим территориальную целостность и суверенитет Украины, как это предусмотрено международным правом и здравым смыслом", - подчеркнул заместитель главы Офиса главы государства.
Напомним, 7 февраля оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ в районе проведения ООС: противник бил из гранатометов и дистанционно минировал местность. Снайпер ранил украинского воина.
По состоянию на 17 часов 8 февраля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
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И если раньше параша платила за одного убитого украинца 4-6 уехавшими на вечный концерт кобздона орками, то сейчас они безнаказанно расстреливают украинцев как в тире, а Зеля пилит видосики под прямые поставки первоклассного кокса от лошадки-лаврушки.
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