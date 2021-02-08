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Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец

На Донбассе увеличилось количество нарушений Российской Федерацией своих обязательств по прекращению огня, по сравнению со вторым полугодием прошлого года, хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации.

Такие нарушения могут быть связаны с попытками РФ давить на Украину в переговорном процессе, рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Роман Машовец в комментарии Укринформу, информирует Цензор.НЕТ.

"На фронте зафиксировано увеличение количества нарушений Россией обязательств по прекращению огня по сравнению с самыми спокойными периодами во второй половине 2020 года. Хотя ситуация в целом не достигает уровня эскалации, который был до достижения договоренности о прекращении огня с 27 июля 2020 года, на отдельных участках фронта ситуация остается крайне тревожной", - отметил Машовец.

По его словам, Украина детально информирует обо всех нарушениях как ОБСЕ, так и представителей Франции, Германии и других государств - друзей нашей страны.

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"Связываем такие нарушения Россией как государством-агрессором своих обязательств с попытками давить на Украину в переговорном процессе, прежде всего, в Трехсторонней контактной группе. Наша позиция четкая и не может измениться: путь к миру - это движение двух сторон, и Россия должна пройти свою часть этого пути. Украина выполнила то, что обещала на саммите в нормандском формате в Париже в 2019 году. Россия же пока не придерживается своих обещаний. Но другого пути у России нет, чем выполнить эти обещания. Настаиваем на том, что затягивание ни к чему не приведет", - подчеркнул Машовец.

В то же время заместитель руководителя ОП заверил, что "враждебные обстрелы на Донбассе всегда получают адекватный ответ", когда это угрожает жизни и здоровью украинских воинов, а мирные жители Донбасса с обеих сторон линии разграничения видят, кто действительно срывает "тишину" и пытается спровоцировать эскалацию на фронте.

Машовец убежден, что Россия только теряет от того, что продолжает агрессию.

"Отмечу то, что мы обязательно вернем наших людей и наши земли и восстановим территориальную целостность и суверенитет Украины, как это предусмотрено международным правом и здравым смыслом", - подчеркнул заместитель главы Офиса главы государства.

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Напомним, 7 февраля оккупанты четыре раза открывали огонь по позициям ВСУ в районе проведения ООС: противник бил из гранатометов и дистанционно минировал местность. Снайпер ранил украинского воина.

По состоянию на 17 часов 8 февраля зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+6
Обострение на Донбассе связано с желанием Зели поглубже заглянуть в очко }{уйлу. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 5760
И если раньше параша платила за одного убитого украинца 4-6 уехавшими на вечный концерт кобздона орками, то сейчас они безнаказанно расстреливают украинцев как в тире, а Зеля пилит видосики под прямые поставки первоклассного кокса от лошадки-лаврушки. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 338
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08.02.2021 21:53
+3
Да чхать России на переговорный процесс. Он нужен, этот процесс, что бы всякие дурики вроде Машковца или Кравчука, с Петей, Вовой, пофиг, морщили свои лобики и несли всякую ахинею про российские обязательства. Раз нельзя бороться с оккупантами, надо их балабольством победить.
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08.02.2021 21:58
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Обострение на Донбассе связано с желанием Зели поглубже заглянуть в очко }{уйлу. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 5760
И если раньше параша платила за одного убитого украинца 4-6 уехавшими на вечный концерт кобздона орками, то сейчас они безнаказанно расстреливают украинцев как в тире, а Зеля пилит видосики под прямые поставки первоклассного кокса от лошадки-лаврушки. Обострение на Донбассе объясняется желанием РФ давить на Украину в переговорном процессе, но ей придется выполнить обязательства, - замглавы ОП Машковец - Цензор.НЕТ 338
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08.02.2021 21:53 Ответить
Да чхать России на переговорный процесс. Он нужен, этот процесс, что бы всякие дурики вроде Машковца или Кравчука, с Петей, Вовой, пофиг, морщили свои лобики и несли всякую ахинею про российские обязательства. Раз нельзя бороться с оккупантами, надо их балабольством победить.
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08.02.2021 21:58 Ответить
Зеленский увидел в глазах Путина желание закончить войну / Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Очень доволен работой Кравчука в ТКГ, сейчас есть достижения, - Зеленский./ Зеленский с Кравчуком врали а мафия Коломойского в это время грабила Украину.
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08.02.2021 21:59 Ответить
.рф - росЦия ФАЛЬШИАЯ , ФАШИССКАЯ..
ТЕРРОРИСТ !
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Я "сомневающимся" всегда предлагаю купить танк, боезапас к нему , ГСМ- и пересечь границу ну хотя бы с Беларусью. Или купить комплекс контрбатарейной борьбы "Зоопарк", и обучить экипаж. Или откопать из шахты "Град" или "Торнадо", ракеты к нему, и научиться стрелять из РСЗО..
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рФ - росцийсский ФЕКАЛИСТАН ! . .
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https://www.youtube.com/watch?v=w41MtoTajM4
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. https://www.youtube.com/watch?v=0kBrvlkMLuQ .
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..ВАРВАРЫ - - - -

https://www.youtube.com/watch?v=fbIe8QC5unY ..
ВОРЫ - ВАРВАРЫ .
идиоты-варвары.
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УРОДЫ-УБИЙЦЫ - воры - варвары.


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08.02.2021 22:01 Ответить
мерзость кацапская клыками вгрызлась в землю Донбасса и Крыма и эти клыки можно вырвать только если отрезать ей мавзолейную башку !
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08.02.2021 22:07 Ответить
Вчера РАБссия объявила Украину "Рюсским миром",Роман Цимбалюк,корр.УНИАН в Макцве на этот счет вбросил на этот счет видос в Ютьюбе...
Крысы Мавзолейные,пупок не развяжется???
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08.02.2021 22:38 Ответить
обострение связано с закрытием прорашистских каналов ,об этом предупреждало - жопзж.
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08.02.2021 22:46 Ответить
И на фига закупили Байрактары?
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08.02.2021 23:14 Ответить
Ті мирні жителі Донбасу з кінськими шорами на очах дивляться в одну сторону - на Ростов. Навіть частина маріупольців вважає, що їх місто з "Градів" обстріляим українські військові.
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09.02.2021 07:20 Ответить
 
 