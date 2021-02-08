Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, Кремль назвал Украину частью "русского мира"

Волонтеры просят помощи из-за обострения на Донбассе, Зеленского и Шмыгаля могут вакцинировать в первых рядах, Песков называет Украину частью "русского мира", - главные новости 8 февраля.

Обострение на Донбассе

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из минометов и гранатометов. Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте в связи с обострением: "Оккупанты поливают огнем Красногоровку и другие направления. Дальше может быть только хуже", - пишет она.

В Черкасской области готовятся попрощаться с 24-летним Назарием Полищуком - он подорвался в районе Марьинки.

Зеленского, Шмыгаля, Степанова и других людей, которые являются "авторитетами в обществе", могут вакцинировать в первых рядах

О готовности получить прививку в первых рядах президент заявил сам. "Я готов на личном примере показать, что вакцинация важна, безопасна и нужна", - сказал Зеленский. Вместе с ним прививки вне очереди могут получить премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов, а также другие известные украинцы. Правда, станут ли ради этого вносить изменения в Национальный календарь прививок, Минздрав еще решает.

США тем временем пообещали Украине холодильники для вакцины Pfizer, которую наша страна получит в рамках механизма COVAX. Эту вакцину нужно хранить при -70.

Вовка не доставили в ВАКС, где он - неизвестно

Скандального главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка должны были сегодня принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд. Но силовики не обнаружили его ни дома, ни на работе. ВАКС выдал еще одно разрешение на принудительный привод судьи.

Песков назвал Украину частью "русского мира"

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью", - заявил пресс-секретарь Путина.

Тем временем еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. Он поскромнее, чем в Геленджике, но там все равно есть несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. А вокруг - шестиметровый забор и глушилки для дронов и мобильной связи.