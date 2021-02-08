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Новости
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Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, Кремль назвал Украину частью "русского мира"

Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, Кремль назвал Украину частью

Волонтеры просят помощи из-за обострения на Донбассе, Зеленского и Шмыгаля могут вакцинировать в первых рядах, Песков называет Украину частью "русского мира", - главные новости 8 февраля.

Обострение на Донбассе

Оккупанты обстреливают позиции ВСУ из минометов и гранатометов. Волонтер Юсупова просит помощи для бойцов в госпитале и на фронте в связи с обострением: "Оккупанты поливают огнем Красногоровку и другие направления. Дальше может быть только хуже", - пишет она.

В Черкасской области готовятся попрощаться с 24-летним Назарием Полищуком - он подорвался в районе Марьинки.

Зеленского, Шмыгаля, Степанова и других людей, которые являются "авторитетами в обществе", могут вакцинировать в первых рядах

О готовности получить прививку в первых рядах президент заявил сам. "Я готов на личном примере показать, что вакцинация важна, безопасна и нужна", - сказал Зеленский. Вместе с ним прививки вне очереди могут получить премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов, а также другие известные украинцы. Правда, станут ли ради этого вносить изменения в Национальный календарь прививок, Минздрав еще решает.

США тем временем пообещали Украине холодильники для вакцины Pfizer, которую наша страна получит в рамках механизма COVAX. Эту вакцину нужно хранить при -70.

Вовка не доставили в ВАКС, где он - неизвестно

Скандального главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка должны были сегодня принудительно доставить в Высший антикоррупционный суд. Но силовики не обнаружили его ни дома, ни на работе. ВАКС выдал еще одно разрешение на принудительный привод судьи.

Песков назвал Украину частью "русского мира"

"В Украине живет очень много русских и русскоговорящих. Они все относятся к русскому миру. Культурная связь, исторические связи, общие корни отрицать было бы большой глупостью", - заявил пресс-секретарь Путина.

Тем временем еще один дворец Путина обнаружили в оккупированном Крыму. Он поскромнее, чем в Геленджике, но там все равно есть несколько вертолетных площадок, SPA-комплекс, крытый татами и строящийся ледовый дворец. А вокруг - шестиметровый забор и глушилки для дронов и мобильной связи.

Автор: 

вакцина (3815) Зеленский Владимир (20224) Песков Дмитрий (1856) путин владимир (31211) Донбасс (26955) Вовк Павел (260) Юсупова Наталья (184)


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Топ комментарии
+6
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 195
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08.02.2021 22:13
+5
Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!! Ідеологія "Русского мира" ,це параноїдальна маячня великодержавного шовінізма ,споконвічна панівна ідеологія Московіі !!))
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08.02.2021 22:05
+2
Зелю вне очереди надо привить }{уйловским спутником. Пополам с новичком, чтобы лучше подействовала.
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08.02.2021 22:09
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Євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" !!!! Ідеологія "Русского мира" ,це параноїдальна маячня великодержавного шовінізма ,споконвічна панівна ідеологія Московіі !!))
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08.02.2021 22:05 Ответить
Кремлівський недопалок ,спить і бачить себе,"царьом Вяликая,Малая и Белая Руси" !!! Збирач "русских земель" хрєнов !!!)))
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08.02.2021 22:18 Ответить
обострение на Донбассе/ Гремя огнём, сверкая блеском стали, Пойдут машины в яростный поход, Когда отдаст приказ товарищ Зелман, Шефир бесстрашно в бой нас поведёт! Ответ на обстрелы на Донбассе будет мгновенным и решительным, - командующий ОС Кравченко.
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08.02.2021 22:05 Ответить
Айосенхей и танки наши быстры...
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08.02.2021 22:06 Ответить
"По дарогам знакомим,за любимим наркомом,ми коней боевих поведём " !!!)))
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08.02.2021 22:19 Ответить
Ми коныки-буденыки парам-пам-пам
И командира нашего зовут Абрам
А коммисара нашего завем мы просто Яшею
Зовем мы просто Яша Цукерман
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08.02.2021 22:24 Ответить
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 195
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08.02.2021 22:13 Ответить
Бойова пісня ізраїльських танкістів:
https://www.youtube.com/watch?v=3QWafX9GEyE
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08.02.2021 23:31 Ответить
Це бімба !!!)))
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08.02.2021 23:47 Ответить
Бойова пісня ізраїльських танкістів/ Израиль -военный союзник Путина , убивающего украинцев. Иван Петрович Сидоров предлагает спеть "Лента за лентою": Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, А лента набої поспішно подає. Ах, лента за лентою -- набої подавай, Вкраїнський повстанче, в бою не відступай! Ах, лента за лентою -- набої подавай, Вкраїнський повстанче, в бою не відступай!
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08.02.2021 23:52 Ответить
Зелю вне очереди надо привить }{уйловским спутником. Пополам с новичком, чтобы лучше подействовала.
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08.02.2021 22:09 Ответить
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 8701
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08.02.2021 22:11 Ответить
Так Зе преболел или нет то была постановка о какой ему вакцинации идет речь
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08.02.2021 22:14 Ответить
не только по Авдеевке, но и по всей линии, если судить по ленте твитера от местных..
зря отвели ВСУ с занимаемых позиций и из серой зоны - расплата ..

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/?__cft__[0]=AZWqDlf-AXC4K-r-ASPhUjz15XBQFLHzeXbWjviT2_KKelhtxJYfbhB9UtNI-esFUpUEUWmi8Ec7qNvusubDl_DLxwesCBOUjeuQ0qwovV9QkEqFnefPMp5Gh1GA_j-Q_pMaxPhmInIbERQc_W7XRlNp&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський Dmytro Korchynskyi

https://www.facebook.com/DmytroKorchynskyi/posts/3523999614396507?__cft__[0]=AZWqDlf-AXC4K-r-ASPhUjz15XBQFLHzeXbWjviT2_KKelhtxJYfbhB9UtNI-esFUpUEUWmi8Ec7qNvusubDl_DLxwesCBOUjeuQ0qwovV9QkEqFnefPMp5Gh1GA_j-Q_pMaxPhmInIbERQc_W7XRlNp&__tn__=%2CO%2CP-R 44 хв ·

Прямо зараз Окупанти активно обстрілюють промзону Авдіївки.

Непоганий привід заборонити теле анал "наш".
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08.02.2021 22:17 Ответить
Які там підсумки.Хлопців на фронті москалі вбивають.Майже щодня.Без відповіді.
Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 3765

Главные новости 8 февраля: обострение на Донбассе, вакцина для Зеленского вне очереди - Цензор.НЕТ 5225
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08.02.2021 22:29 Ответить
Яким боком .ру до Русі?
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09.02.2021 09:06 Ответить
 
 