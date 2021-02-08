РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15283 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Российские террористы сбили Боинг
1 331 21
Боинг-777 Malaysia Airlines (1367) Енин (328) Международный суд ООН (144)

Завершение рассмотрения дела МН17 в Международном суде ООН ожидается к концу 2023 года, - Енин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Завершение рассмотрения дела МН17 в Международном суде ООН ожидается к концу 2023 года, - Енин

Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о крушении лайнера рейса MH-17 "Малазийских авиалиний" не раньше 2023 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Украина 24.

Чиновник отметил, что надо четко различать три отдельных трека, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

"Первый - это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, есть украинский иск против РФ в Международный суд ООН. И третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ", - отметил Енин.

По словам замминистра, все они направлены на привлечение к ответственности России, ее военно-политического руководства и конкретных исполнителей этого преступления.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дело MH17: В правительстве Нидерландов отчитались, что нет оснований обвинять Украину в незакрытии воздушного пространства

По мнению Енина, сейчас сложно определиться с конкретными датами окончания уголовного процесса по делу МН17 в Нидерландах.

"Мы можем исходить только из календаря судебных заседаний, определена четвертая стадия слушаний, то есть, по сути, на них отведен почти весь 2021 год. Не следует забывать, что совместная следственная группа продолжает работать, и мы не можем исключать вынесения дополнительных обвинений.

Что касается слушаний в международном суде ООН – мы наблюдаем попытки Российской Федерации затянуть переход к рассмотрению вопроса по сути, ссылаясь на COVID-19, сложность с формулированием своей юридической позиции. По состоянию на сегодня у нас есть календарь всех процедур в суде, которые должны окончиться финальным решением до конца 2023 года", - сообщил заместитель главы МИД.

Также читайте: Суд по делу МН17 ушел на перерыв до 15 апреля

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+4
Мухомор Каддафи сбил Боинг в шотландском городке Локкерби в 1988 году,Суд состоялся аж через 11 лет,вина была дрказана и Хмырь Каддафи оплатил жертвам катастрофы все сполна...,Крыса кремлевская нищая,денег нет,но вы держитесь..нищеброды гребанные...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:27
+3
***** здохнет к тому времени
показать весь комментарий
08.02.2021 22:19
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
вангую: жоден зебіл не поскаржиться, що європейські суди довго справи розглядають... І не порівняють з українськими реаліями.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:18 Ответить
Импотенты и саботажники !Позор ! К этому времени и ***** сдохнет
показать весь комментарий
09.02.2021 00:16 Ответить
***** здохнет к тому времени
показать весь комментарий
08.02.2021 22:19 Ответить
а что, одни жирафы заседают ?? что так туго доходит...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:19 Ответить
а че не в 2034?
показать весь комментарий
08.02.2021 22:25 Ответить
Вот уж точно или падишах или ишак сдохнет
показать весь комментарий
08.02.2021 22:26 Ответить
Мухомор Каддафи сбил Боинг в шотландском городке Локкерби в 1988 году,Суд состоялся аж через 11 лет,вина была дрказана и Хмырь Каддафи оплатил жертвам катастрофы все сполна...,Крыса кремлевская нищая,денег нет,но вы держитесь..нищеброды гребанные...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:27 Ответить
Что-то быстро они.. Хотя к тому времени наверное уже не останется кроме судей людей, которые вообще вспомнят про этот самолет...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:36 Ответить
и уж тем более никого через 10 лет уже не будет интересовать кто сбил, кого сбил, почему и зачем.
показать весь комментарий
08.02.2021 22:37 Ответить
В Европе знают, Путлер - пи***ас,
но у него дешевый газ...
показать весь комментарий
09.02.2021 07:57 Ответить
Железобетонных доказательств море и целый океан,но доказать вину в Суде это одно,а понты вокруг катастрофы в Суде не имеют Юридической силы...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:43 Ответить
Политика это все, и чихать им на родственников погибших...
показать весь комментарий
08.02.2021 22:46 Ответить
Усі, хто в Донецьк із рашки приволік ПВО знали де проходять пасажирські коридори. Метою був пасажир- усі злочинці від меншого ідо гори
показать весь комментарий
08.02.2021 23:31 Ответить
Заказчик -опарыш педофил убийца живодер путлер ! Почему бы это страшидло ботоксное не уничтожить , как Усаму бен Ладена ???
показать весь комментарий
09.02.2021 00:23 Ответить
А потім призначать проведення додаткового розслідування і так - по колу.......
показать весь комментарий
09.02.2021 05:42 Ответить
Ну,тогда и парашки не будет. Хотя,будет правопреемник!
показать весь комментарий
09.02.2021 08:40 Ответить
Руссссссссссссссссссссский солдафон-МАРОДЕР на месте сбитого росЦией малазийсского Боинга над восточным донбассом .
.

.
.

Завершення розгляду справи МН17 в Міжнародному суді ООН очікується до кінця 2023 року - Єнін - Цензор.НЕТ 1569
показать весь комментарий
09.02.2021 09:09 Ответить
 
 