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Новости Политика Украины Закрытие каналов Медведчука
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Нацсовет_ТРВ (568) санкции (10624) 112_Украина (174) Newsone (175) ZIK (121)

Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Только за 2020 год к

Нацсовет по телевидению и радиовещанию на заседании на этой неделе рассмотрит нарушения телеканалов "112 Украина", "Zik" и "NewsOne".

Первый замглавы Нацсовета по телевидению и радиовещанию Валентин Коваль в эфире канала "Украина 24" высказался о судьбе трех телеканалов, которые были заблокированы из-за санкций против их собственника Тараса Козака, сообщает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, вопрос свободы слова, который постоянно пытаются поднимать, - это не главный вопрос в этой ситуации. Когда мы говорим о свободе слова, то забываем, что это инструмент для доказательства своего мнения. В данном случае у нас была ситуация, когда три довольно сильных телеканала высказывали позицию, которая крайне отличается от точки зрения тех, кто считает Украину самостоятельным государством. Очень отличается от мнения тех, кто думает, что Украина должна иметь свою точку зрения на то, что происходит на ее территории территориях рядом с нами", - рассказал он.

Коваль рассказал, что означает приостановка деятельности телеканалов и что с ними будет дальше.

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"Что происходит сейчас? Лицензии приостановлены на пять лет, это следствие того, что приостановлена любая экономическая деятельность человека, который является конечным бенефициаром, господина Козака. Мы имеем не попытку что-то сделать со свободой слова, а попытку бороться с человеком, против которого у СБУ и СНБО есть достаточно причин прекратить любую деятельность. Это решение зацепило каналы лишь потому, что они являются частью его активности.

На этой неделе будет очередное заседание, на котором мы будем рассматривать нарушения, которые были у этих каналов на протяжении последнего времени, и будем рассматривать нарушения всех каналов. Мы не считаем, что приостановка их вещания приведет к тому, что мы забудем про них. Мы продолжим следить за тем, что они делают. Только за 2020 год было более 20 санкций против этих трех каналов", - сказал он.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

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2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+12
Что значит "продолжим следить"? Вы что их открывать собрались? Значит и нацраду надо пустить на колбасу вместе с каналами *********
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08.02.2021 22:44
+6
Надо бы СБУ и Нацсоветом заняться, проверить их "работу"... И про "Интер" забывать нельзя - всё-таки Газпромовский канал, точнее путенский....
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08.02.2021 22:57
+5
Ведмедчук под санкциями с 2014 года,потому типа Козак правит этим дерьмом... Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 7981
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08.02.2021 22:39
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Ведмедчук под санкциями с 2014 года,потому типа Козак правит этим дерьмом... Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 7981
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08.02.2021 22:39 Ответить
Что значит "продолжим следить"? Вы что их открывать собрались? Значит и нацраду надо пустить на колбасу вместе с каналами *********
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08.02.2021 22:44 Ответить
Кто делает колбасу с гнилого мяса?
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08.02.2021 23:00 Ответить
жалкие оправдания.
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08.02.2021 22:45 Ответить
То есть они будут продолжать вещать в Украине? "Следили/применили" они! Значит, плохо "следили" и "применяли", раз они до сих пор имели возможность сра ть нам в уши! Нечего оправдываться. Ибо вы- пустое место!
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08.02.2021 22:50 Ответить
USSR n 2. Боролись, боролись...и не побороли. Чувство что ты что-то можешь решать побороло. Максимум на год
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08.02.2021 23:01 Ответить
Прямые эфиры этих помоек щас в ютубе смотрят до 5 тыс максимум. По кабелю в выходные доходило до 3-5 млн. Никогда ютуб не окупит, за годик - два коллективы развалятся...Следим куда крысы сбегут, скорее всего на интер и наш.
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08.02.2021 22:51 Ответить
гниды могут подняться на верх- только с помощью чьей-то головы
и то, если эта голова позволит им на ней существовать, паразитировать, превращаться во вшей и дальше размножаться !
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08.02.2021 22:52 Ответить
Надо бы СБУ и Нацсоветом заняться, проверить их "работу"... И про "Интер" забывать нельзя - всё-таки Газпромовский канал, точнее путенский....
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08.02.2021 22:57 Ответить
В заключение ещё один балтийский бонус - в Латвии запретили телеканал "Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.
Спасибо, друзья - лапти со скрепами нужно давить на всех фронтах!
А нам - своє робити.
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08.02.2021 22:59 Ответить
Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 825
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08.02.2021 22:59 Ответить
Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 5369
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08.02.2021 23:00 Ответить
Только за 2020 год к "112", "Zik" и "NewsOne" применили более 20 санкций, мы продолжим следить за этими каналами, - первый замглавы Нацсовета по ТРВ Коваль - Цензор.НЕТ 6538
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08.02.2021 23:04 Ответить
я б так не палився. Підсвідоме тримайте у собі
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08.02.2021 23:10 Ответить
...было более 20 санкций против этих трех каналов", - сказал он. Источник: https://censor.net/ru/n3246754 Это что более 20 раз пальчиком погрозили?!
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08.02.2021 23:01 Ответить
Ух,какая грозная Нацрада вдруг стала? Импотент "Виагры" наглотался? Не поможет.
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08.02.2021 23:32 Ответить
Ермак узнал о блокировке телеканалов Медведчука за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.
https://antikor.com.ua/articles/437120-ermak_uznal_o_blokirovke_telekanalov_medvedchuka_za_30_minut_do_nachala
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09.02.2021 00:37 Ответить
Почему эти каналы продолжают вещать в Интернет? Довольно немало тех, кто их смотрит.
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09.02.2021 08:39 Ответить
Нам треба у країн Балтії навчитися вирішувати ці питання з однієї спроби, а не 20+ санкціями!
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09.02.2021 10:30 Ответить
 
 