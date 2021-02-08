Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура

Подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.

Этот факт подтвердил корреспонденту Укринформа спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подозреваемую отпустили из-под стражи", - отметил Чубенко.

Отметим, что по словам адвоката подозреваемой Валентина Рыбина, залог за Даскалицу был внесен еще 4 февраля, однако 5 февраля забрать клиентку из СИЗО ему не удалось. Выяснилось, что работники правоохранительных органов в тот день проверяли изолятор и суды из-за анонимного сообщения о минировании.

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Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".