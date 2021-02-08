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Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура

Подозреваемая в государственной измене в деле о telegram-каналах, которые, по версии СБУ, контролируются из России, Виктория Даскалица вышла из харьковского СИЗО под залог 1,58 млн грн.

Этот факт подтвердил корреспонденту Укринформа спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня подозреваемую отпустили из-под стражи", - отметил Чубенко.

Отметим, что по словам адвоката подозреваемой Валентина Рыбина, залог за Даскалицу был внесен еще 4 февраля, однако 5 февраля забрать клиентку из СИЗО ему не удалось. Выяснилось, что работники правоохранительных органов в тот день проверяли изолятор и суды из-за анонимного сообщения о минировании.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": СБУ разоблачила сеть украинских Telegram-каналов, работавших на спецслужбы РФ. ИНФОГРАФИКА

Напомним, 1 февраля СБУ заявила о разоблачении агентурной сети спецслужб РФ, которая дестабилизировала ситуацию в Украине через Телеграмм-каналы. Были названы каналы "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+22
Шарий внес, 1,5 ляма грн.. зацени!.. а наше СБУ не шевелится?!
у нас враги Украины, выкупают врагов Украины, а государство, тупо смотрит 95 квартал..
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08.02.2021 23:36
+15
За такими статтями не повинно бути ніяких застав! Що за нах ?
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08.02.2021 23:07
+14
1,58 млн грн. - дешево оценили государство.
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08.02.2021 23:00
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1,58 млн грн. - дешево оценили государство.
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08.02.2021 23:00 Ответить
Шарий внес, 1,5 ляма грн.. зацени!.. а наше СБУ не шевелится?!
у нас враги Украины, выкупают врагов Украины, а государство, тупо смотрит 95 квартал..
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08.02.2021 23:36 Ответить
Гос. измена - это при тов. Сталине была 58 статья, и вышла бы тетка лет через 15, если бы вообще вышла.
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09.02.2021 00:04 Ответить
Назначенцы Зеленской сопли в СБУ на самых верхних постах- нескоромный и второй черт , как его там не помню ,«ЗАКАЗЫВАЮТ « друг-друга, не поделив потоки украденных миллионов !
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09.02.2021 00:07 Ответить
Раз такой залог заплатила , то точно шпионка!
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08.02.2021 23:01 Ответить
Телеграмм сам по себе является шпионом фсб https://censor.net/ru/n3246363
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08.02.2021 23:53 Ответить
Какие ещё враги ? Бабки нужны .
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08.02.2021 23:02 Ответить
Отож...
Поймал вражину самостоятельно - кончи ее нафиг...
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08.02.2021 23:05 Ответить
Как по мне должны быть вопросы у СБУ.Кто пробашлял?Не?
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08.02.2021 23:06 Ответить
Її адвокат Рибін - шістка шарікова яикй є шісткою медведчука-кремля. Ось і відповідь.
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08.02.2021 23:09 Ответить
Якщо за неї внесли такі гроші- отже вона винна.
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08.02.2021 23:06 Ответить
Шо ж тогда получается? Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2465
"За арестованного участника акции протеста в Городском саду Одессы, экс-главу городского отделения "Правого сектора" Сергея Стерненка внесен залог в размере 600 тысяч гривен. Залог внес председатель Одесской облгосадминистрации Максим Степанов."
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08.02.2021 23:33 Ответить
Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7111
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08.02.2021 23:39 Ответить
Ну, ты ж должен понимать, это Ксения. У нее, что бы ни случилось, вывод один: все п...сы кроме Порошенко.
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09.02.2021 06:04 Ответить
Подозреваемая в администрировании контролируемых из РФ telegram-каналов Даскалица вышла из СИЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8377 хто на городі працював, той знає : коли осот не виривати з корінням - він прорастає чи там же , чи- поряд, чи у другому місці .
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08.02.2021 23:06 Ответить
За такими статтями не повинно бути ніяких застав! Що за нах ?
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08.02.2021 23:07 Ответить
Как вообще можно выпускать под залог обвиняемых в гос измене??? Что за дурость !
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08.02.2021 23:08 Ответить
Где наши доблестные фошизды правосеки?Почему не встретили при выходе?
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08.02.2021 23:10 Ответить
Так партия Сволот@ и Нацдружыни это карманные моськи кремля и авакова
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09.02.2021 01:48 Ответить
Скоріш за все угода зі слідством і всіх здала!
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08.02.2021 23:24 Ответить
За государственную измену залог и на волю, а за буханку хлеба - в тюрьму. Офигенно!
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08.02.2021 23:24 Ответить
из СИЗО, чтобы не сидеть в камере, а не на волю, следствие продолжится, а потом суд.
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08.02.2021 23:28 Ответить
Интересно , почему тогда Антоненко больше года видит в камере?Что его не выпустили? Беркутят ощипанных выпустили и они удрали , хотя по людям стреляли , а его держат? Это справедливость?
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09.02.2021 00:56 Ответить
Чому зрадників, шпіонів, агентів які працюють на АГРЕСОРА відпускають під заставу!? По статті за зраду не повинна бути застава. Якщо є, то це абсурд.
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08.02.2021 23:24 Ответить
портновський абсурд.
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08.02.2021 23:26 Ответить
А за защиту Украины с оружием в руках тоже в тюрьму! Еще раз Офигенно!
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08.02.2021 23:25 Ответить
А Рифмайстер за что сидит ?
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09.02.2021 10:01 Ответить
Я про это и говорю!
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09.02.2021 12:47 Ответить
Пффф. Заплатили из денег перечисленных Герусом в парашу за электроэнергию. Не, ну за вычетом зелиного процента.
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08.02.2021 23:34 Ответить
В чем конкретно заключалось администрирование?
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08.02.2021 23:40 Ответить
Это голова не видела рук перукаря 😀😀😀
Вот такие клуши пытаются влиять на умы в Украине
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08.02.2021 23:47 Ответить
упк розроблений портновим - якщо ти не з системи тебе пограбують мусора з прокурорами під виглядом обшуку, і не докажеш нічого. А якщо ти зрадник та державний злочинець - тебе випустять і ще й вибачаться.
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09.02.2021 00:27 Ответить
вата выкупила свою шпионку! зачем брали деньги... кремляди выкупят и за 10 млн.
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09.02.2021 01:33 Ответить
Скоро ці ******** ухвалять "закон" за критику зеленого гімна 100500 років ув'язнення! Вони там на креку всі, а свиночолий на інсуліні - патологічні імбецили захопили владу повністю ,тепер їх шпіономанія не відпускає! А відстрілювання фсбушників коллєгами це як дуель між мушкитерами і гвардійцями? Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 6717
Одним словом -сволота.
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09.02.2021 07:36 Ответить
Справжнє її прізвище не Даскаліца, а Даскалиця. Вона його не може правильно вимовити бо "руццкаязьічная чєлюсть", от і казиться. Кацапи і слово паляниця точно так же потворять.
Най би вона сиділа, допоки прононс не виправить. (Для кацапів це - пожиттєво.) Підозрювана в адмініструванні контрольованих з РФ telegram-каналів Даскаліца вийшла з СІЗО, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2642
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09.02.2021 07:46 Ответить
Судя по фамилии -наша Вата!
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09.02.2021 08:29 Ответить
Ну конечно надо выпускать из СИЗО, конечно! А то как же она, сидя в СИЗО, будет их администрировать?
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09.02.2021 08:53 Ответить
Больше 200 таких администраторов арестовали.
Где решения судов? Или это всё фейки.
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09.02.2021 09:28 Ответить
 
 