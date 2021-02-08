Резников о жителях ОРДЛО с паспортами РФ после деоккупации: Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться с гражданством
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Правительство в ближайшее время обсудит вопрос политики государства в отношении жителей ОРДЛО с паспортами РФ.
Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью Радио НВ, передает Цензор.НЕТ.
Журналист спросил министра о том, будет ли Украина признавать жителей ОРДЛО, получивших паспорта РФ или так называемых "Л/ДНР", своими гражданами.
"Мы признаем граждан Украины гражданами Украины, - отметил Резников. - Если кто-то получил другое гражданство, по любым причинам - даже вынужденно, как способ выживания, - то это должно быть отдельным разговором. У нас в Конституции Украины не предусмотрено лишение гражданство на основании получения другого гражданства, другого паспорта".
Санкции за множественное гражданство с юридической точки зрения в Украине отсутствуют, добавил министр.
По его словам, во время обсуждения законопроекта о переходном периоде, который будет регулировать процесс деоккупации временно оккупированных территорий, Минреинтеграции намерено поднять вопрос политики официального Киева в отношении жителей Донбасса, получивших российские паспорта, после деоккупации региона.
"Им просто нужно будет дать возможность добровольно определиться, гражданами какой страны они себя воспринимают и, соответственно, избавиться от российского паспорта, если они будут считать, что они на самом деле остаются гражданами Украины. Никакого принуждения или нарушений гуманитарных прав быть не может", - сказал Алексей Резников.
Пожалуйста, подождите...
Другое дело,что за это,как и за 2е (3е+) гражданство НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО КАКОЕ - ЛИБО наказание.
Пока не предусмотрено!!!
Если вариантов много,то какая разница непереехавшему "пенсионеру в древней хатынке" будет у него право избирать или нет? Будет у него вид на жительство или паспорт без гражданства?
Пенсию у него не заберут. Правда,если дети,или он сам - коллаборанты можно ввести налог на восстановление разбитого и разворованного с его помощью.
Но опять - за нарушение наказания НЕТ!
Судячи з його небажаня навіть згадувати "колаборант" у законі, то колаборант,який сам наляканий перспективою опинитися під дією такого закону.
ещё одна кремлевская консерва медленно открывается
кстати этот резник так похож на надькиного подельничка переговорщика великого рубана,
часом и этот сепар не брат его...
Промолчу...
А то уже не раз за такое банили
Кто-то мог бы и позаниматься жтим вопросом - хотя лишить их украинских биопаспортов
Пусть как россияне по полгода по визовым отделам в очередях маются 😀😀😀
а для этого нужно время и 67 % депутатов.
Я очень сомневаюсь, что в Украине есть столько адекватных избирателей, которые придут на выборы и выберут адекватных депутатов.
Поэтому надо найти конкретных виновных лиц и взыскать с них.
Для этого надо поднять видеозаписи, прочие документы и определить личность каждого, кто способствовал своим выходом на митинг против Украины или своим голосованием за отделение от Украины возникновению такого положения.
А не какая-то амнистия.
Их под пулеметами гонят туда - сюда или сами так хотят?!!
1) 2005 глава РНБО он обязан был проследить за выполнением ст.110
ведь в 2004 был сепарский рыговский сьезд о "югавасточнам гасударстве" как итог дела закрыты.. 1-2 рыга сбежали в москву или хз куда а остальные сотни...... а что говорить
один из участников он же Янукович стал потом президентом..
2) 2014-2019. а не слились ли тут дела против рыгов... ведь что незачто посадить???
все регоналы святые. никто ничего не крал.
сколько шансов нужно "патриоту" чтобы сделать то что он уже обязан был делать..
А выгодно им - вернуть "проверенное население".
Продали Украину, продадут и РФ.
Не ОНИ должны выбирать гражданство!
А Украина должна выбирать - нужны ли нам такие граждане!!!!!!
Лично я бы всех пенсов и коллабарантов отправил бы на их духовную родину - рашку!
Просто у нас половина Рады, и вице-президент А.Б.А. в частности, и французское заслужил, и итальянское, как минимум. Этим гнидам такие нервы ни к чему, это плебеи должны определяться.