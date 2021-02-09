Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года.
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.
"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года", - сказал министр.
Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.
"На первом этапе мы вакцинируем 367 тысяч человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля – это не означает 1 марта", - уточнил чиновник.
Степанов напомнил, что Украина в феврале ожидает две вакцины - 117 тыс. доз вакцины производства Pfizer, которую получит в рамках инициативы COVAX и около 1 млн доз вакцины AstraZeneca.
Пожалуйста, подождите...
Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
Тим більше, індійською вакциною, на яку ви розраховуєте, погодиться максимум 20%
Если эффект вакцины (или приобретённого иммунитета) будет длиться 3 месяца - это вообще пиз... (плохо).
Это как облучения - чем выше доза заразы- тем сложнее болезнь- там больше сил уходит на лечение - тем больше антител образовывается. Прямая зависимость
Так же видел инфу что один человек три раза заболевал коронавирусом за 4 месяца, при том с каждым разом тяжелее, плоть до реанимации.
Вероятно всё зависит от особенностей организма. Количества вирусов попавших в него при заражении, штамма вируса, и проведённого лечения.
Слишком мало времени прошло. Ничего ещё толком не понятно. Сейчас ВСЕ вакцины пытаются пометить белок на вершине "рожек" его "короны". Упаси бог он мутирует так - что белок изменится - вся работа над вакцинами за год - пойдёт прахом.
Не знаю как другие вакцины. А действие российской - не очень то приятное (уже несколько знакомых привили). Уколоть её - значит до двух раз заболеть простудой. У некоторых - почти незаметной. А вот у знакомого военного лет 25, температура под 40 поднялась на 2 дня. Его аж на скорой увезли. (хотя никто из привитых пока коронавирусом не болел)
Я заболел пневмонией и попал в больницу. Мать приехала проведать, заболела, попала в больницу. Отец контактировал с матерью, заболел, не пошёл в больницу получил изменения в лёгких. Мой наставник со мною контактировал заболел вместе с женою, попали оба в больницу. В моём цеху почти все за 4 месяца попали в больницу. А у жены брата отца от пневмонии умерла мать.
Да эта хрень была как бы не хуже коронавируса.
Ведь у вакцины осноное задание разорвать цепочку заражений - массовость уменьшить.
- не начала государственную вакцинацию населения
- уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии
- подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии.
это просто факты
З дня в день.
Жахіття.
Звиздеть - не мешки ж ворочать.
Если внимательно прочитать формулировку, то и к одной дозе вакцины можно обеспечить доступ всем 30 млн. украинцев.
И пусть победит сильнейший!!!
Обеспечит импортной или своей вакциной выращенной на осемененном, китайской вакциной, яичном белке стыренной в Китае нашим СПЕЦагентом? .