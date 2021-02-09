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Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов

Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV, передает Цензор.НЕТ.

"Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту - Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

"На первом этапе мы вакцинируем 367 тысяч человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15-16 февраля. После 15 февраля – это не означает 1 марта", - уточнил чиновник.

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Степанов напомнил, что Украина в феврале ожидает две вакцины - 117 тыс. доз вакцины производства Pfizer, которую получит в рамках инициативы COVAX и около 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+5
З самого ранку до пізньої ночі одна тема: ковід і вакцинка ...
З дня в день.
Жахіття.
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09.02.2021 00:19
+3
Сопля влітку: "Україна повинна перша отримати вакцину"
Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
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08.02.2021 23:35
+1
Та че там мелочиться - даже 200% обеспечат. Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 4642 А, если подумать и не стесняться, то и все 400%.

Звиздеть - не мешки ж ворочать.
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09.02.2021 02:09
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Сопля влітку: "Україна повинна перша отримати вакцину"
Думав, що Петро знову його врятує і сам привезе вакцину?
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08.02.2021 23:35 Ответить
100% - цифра, яка ніколи не використовується в статистиці.
Тим більше, індійською вакциною, на яку ви розраховуєте, погодиться максимум 20%
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08.02.2021 23:37 Ответить
а почему не 146 % обещать, так обещать Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов - Цензор.НЕТ 8529
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08.02.2021 23:40 Ответить
окрім одної, там нікому було йому опонувати. Він розказав про свою теплу вану.
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08.02.2021 23:40 Ответить
А переболевших с высокими антителами зачем вакцинировать - они сами уже ходячая вакцина
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08.02.2021 23:40 Ответить
А кто нибудь знает сколько сохраняется уровень антител? Я слышал диаметрально противоположные мнения, от падают на 80% в течении трёх месяцев, до сохраняются на стабильном уровне в течении всего срока наблюдения с начала эпидемии.

Если эффект вакцины (или приобретённого иммунитета) будет длиться 3 месяца - это вообще пиз... (плохо). Украина обеспечит доступом к вакцине от COVID-19 100% населения до конца 2021 года, – Степанов - Цензор.НЕТ 5288
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08.02.2021 23:49 Ответить
Зависит от степени сложности заболевания
Это как облучения - чем выше доза заразы- тем сложнее болезнь- там больше сил уходит на лечение - тем больше антител образовывается. Прямая зависимость
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08.02.2021 23:53 Ответить
Весною видел исследование что до 15% заражённых справляются с инфекцией вообще не выработав антител "G", чисто на начальном иммунном ответе на заражение. (то есть не приобретают никакого иммунитета даже переболев)

Так же видел инфу что один человек три раза заболевал коронавирусом за 4 месяца, при том с каждым разом тяжелее, плоть до реанимации.

Вероятно всё зависит от особенностей организма. Количества вирусов попавших в него при заражении, штамма вируса, и проведённого лечения.

Слишком мало времени прошло. Ничего ещё толком не понятно. Сейчас ВСЕ вакцины пытаются пометить белок на вершине "рожек" его "короны". Упаси бог он мутирует так - что белок изменится - вся работа над вакцинами за год - пойдёт прахом. Україна забезпечить доступом до вакцини від COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 9810
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09.02.2021 00:04 Ответить
Вообще то на разные штаммы гриппа ежегодно предлагаются новые вакцины - и все к этому привыкли . Так будет и с короной , думаю
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09.02.2021 00:07 Ответить
Придётся как то учиться с этим жить.

Не знаю как другие вакцины. А действие российской - не очень то приятное (уже несколько знакомых привили). Уколоть её - значит до двух раз заболеть простудой. У некоторых - почти незаметной. А вот у знакомого военного лет 25, температура под 40 поднялась на 2 дня. Его аж на скорой увезли. (хотя никто из привитых пока коронавирусом не болел)
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09.02.2021 00:17 Ответить
Вгору глянути, не вакцинувався від грипу ні разу (років з сорок пять чи пятдесят як останній раз щепився). І Слава Богу. Моя сімейний лікар щепилася від грипу вже кілька разів. хворіє постійно. Питаю: навіщо щепилася? - Каже: було б ще гірше.
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09.02.2021 03:17 Ответить
Простые смертные не знают - не положено. Может, мы с детства с ними живем, не все, но многие.
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08.02.2021 23:55 Ответить
Я живу на Кубани. Весною 2019 у нас была сильнейшая эпидемия какой то вирусной пневмонии (не бактериальной. Меня пытались лечить сначала Левофлоксоцином (каким можно вылечить чуму или сифилис), потом уколами чего то ещё более мощного. Плевать оно хотело на такие антибиотики).

Я заболел пневмонией и попал в больницу. Мать приехала проведать, заболела, попала в больницу. Отец контактировал с матерью, заболел, не пошёл в больницу получил изменения в лёгких. Мой наставник со мною контактировал заболел вместе с женою, попали оба в больницу. В моём цеху почти все за 4 месяца попали в больницу. А у жены брата отца от пневмонии умерла мать.

Да эта хрень была как бы не хуже коронавируса. Україна забезпечить доступом до вакцини від COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 5344
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09.02.2021 00:13 Ответить
Такое периодически всегда вспыхивало, просто все резко забыли.
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09.02.2021 00:21 Ответить
Три месяца - очень неплохо.
Ведь у вакцины осноное задание разорвать цепочку заражений - массовость уменьшить.
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09.02.2021 00:01 Ответить
Украина единственная страна в Европе которая ;

- не начала государственную вакцинацию населения

- уменьшила финансирование медицины в условиях эпидемии
- подняла коммунальные тарифы для населения в условиях эпидемии.

это просто факты
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08.02.2021 23:49 Ответить
Прочитай мой пост ниже и ты все поймеш.
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09.02.2021 00:01 Ответить
я всегда об этом догадывался.. Спасибо..
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09.02.2021 00:03 Ответить
Степанов... конец года у тебя это 31 декабря?
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09.02.2021 00:17 Ответить
З самого ранку до пізньої ночі одна тема: ковід і вакцинка ...
З дня в день.
Жахіття.
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09.02.2021 00:19 Ответить
Так воно і є,пані Ведана. Дай Вам та вашім рідним Господь Бог сил та здоров"я у вашій щасливій країні. Дай Вам пан Бог усього доброго.
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09.02.2021 01:26 Ответить
Дякую. Я аж розгубилася: зараз на форумі подібні побажання - велика рідкість.
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09.02.2021 01:48 Ответить
Вам і Вашим близьким - також.
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09.02.2021 01:49 Ответить
Степашка, всі щеплення приписані на мою родину, вколи собі в сраку!
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09.02.2021 01:42 Ответить
Та че там мелочиться - даже 200% обеспечат. Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 4642 А, если подумать и не стесняться, то и все 400%.

Звиздеть - не мешки ж ворочать.
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09.02.2021 02:09 Ответить
Хотя...

Если внимательно прочитать формулировку, то и к одной дозе вакцины можно обеспечить доступ всем 30 млн. украинцев.

И пусть победит сильнейший!!! Україна забезпечить доступом до вакцини проти COVID-19 100% населення до кінця 2021 року - Степанов - Цензор.НЕТ 403
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09.02.2021 02:12 Ответить
Обеспечит бесплатно или за 3 тысячи?
Обеспечит импортной или своей вакциной выращенной на осемененном, китайской вакциной, яичном белке стыренной в Китае нашим СПЕЦагентом? .
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09.02.2021 05:13 Ответить
Судячи по статистиці що надає МОЗ захворюваність падає, смертність падає. До кінця 21 року ковід і сам пощезне. То навіщо хвилюватись за ту вакцину.
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09.02.2021 09:24 Ответить
Врёт же эта падла Степанов, даже хуже чем Зеленский!!
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09.02.2021 13:30 Ответить
 
 