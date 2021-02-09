Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США
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Посольство Украины в США направило официальное письмо-обращение к руководству Twitter после того, как сеть микроблогов верифицировала страницу представительства Министерства иностранных дел России в Симферополе.
Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел Украины и Генеральным консульством Украины в Сан-Франциско совместно работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого "представительства МИД РФ в АР Крым". Публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно не могут обозначаться как официальные и легитимные", - говорится в сообщении.
Twitter публично не комментировал, почему верифицировано российское ведомство в Крыму.
По данным Крым.Реалии, в ноябре 2019 года Facebook верифицировал страницу российского главы Крыма Сергея Аксенова – на ней появилась синяя галочка, подтверждающая, что она действительно принадлежит должностному лицу или известной личности. Ряд преимущественно пророссийских СМИ преподносили это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".
У украинских чиновников это вызвало возмущение. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич направил соответствующий запрос в Facebook. В штаб-квартире Facebook оперативно отреагировали на запрос Киева и верификацию Аксенова отменили.
Напомним, соцсеть Twitter отметила специальной отметкой аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму, которая свидетельствует о том, что профиль был проверен на подлинность и верифицирован.
Заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар назвала "неприемлемым" обозначение страницы российского МИДа в оккупированном Крыму синей галочкой верификации.
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Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.
Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.
Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!
Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
Після 1917-го була допомога московії і вона зробила "індустріальну революцію". Результат: голодомор, ГУЛАГ, фінська війна, початок другої світової на пару з Гітлером, переселення народів... Наслідки вже відомі.
Після 1991-го "окорочка Буша" утримали на плаву кремлівський режим. Результат: Приднвстров'я, дві чеченських війни, Грузія, Україна, Сирія, Нагірний Карабах... Наслідки бачимо на власні очі
Що далі? "Может в консерваторіі что-то помєнять?" (с) М.М. Жванецький
странатеритория Мордор(роисся) большая как огромная раковая опухоль на планете и заметить такую жопу не нельзя но судят по процветанию эконимике зарплате если ты действительно в США а не в Омске почему тогда живеш в ненависной Америке где угнетают негров и убили демократию в капитолии как кисель тв говорит если в условном Омска и Мордоре почему выбрал флажок США
Он верифицирует наличие.