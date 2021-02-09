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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство Украины в США направило официальное письмо-обращение к руководству Twitter после того, как сеть микроблогов верифицировала страницу представительства Министерства иностранных дел России в Симферополе.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Посольство Украины в США вместе с Министерством иностранных дел Украины и Генеральным консульством Украины в Сан-Франциско совместно работают над деактивацией страницы в Twitter так называемого "представительства МИД РФ в АР Крым". Публичные страницы российской оккупационной власти в Крыму точно не могут обозначаться как официальные и легитимные", - говорится в сообщении.

Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США 01

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Twitter публично не комментировал, почему верифицировано российское ведомство в Крыму.

По данным Крым.Реалии, в ноябре 2019 года Facebook верифицировал страницу российского главы Крыма Сергея Аксенова – на ней появилась синяя галочка, подтверждающая, что она действительно принадлежит должностному лицу или известной личности. Ряд преимущественно пророссийских СМИ преподносили это как "признание правового статуса руководителя исполнительной власти полуострова".

У украинских чиновников это вызвало возмущение.​ Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич направил соответствующий запрос в Facebook. В штаб-квартире Facebook оперативно отреагировали на запрос Киева и верификацию Аксенова отменили.​

Напомним, соцсеть Twitter отметила специальной отметкой аккаунт незаконного представительства Министерства иностранных дел России в оккупированном Крыму, которая свидетельствует о том, что профиль был проверен на подлинность и верифицирован. 

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Заместитель главы МИД Украины Эмине Джеппар назвала "неприемлемым" обозначение страницы российского МИДа в оккупированном Крыму синей галочкой верификации.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+8
РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!

Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.

Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.

Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!

Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
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08.02.2021 23:48
+5
Для безсоння на болотах...Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США - Цензор.НЕТ 7679
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08.02.2021 23:51
+4
просто нужно сотню жалобок накидать, и тогда Твиттор "проснется"..
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08.02.2021 23:41
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просто нужно сотню жалобок накидать, и тогда Твиттор "проснется"..
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08.02.2021 23:41 Ответить
РУССКАЯ ПСИХИКА. Бандера - враг, Сталин - герой!

Сталин убил, замучил в подвалах НКВД, сгноил в ГУЛАГе и депортировал десятки миллионов русских и был союзником Гитлера в разделе Европы.

Бандера никого не депортировал, в концлагерях русских не гноил, в подвалах не пытал. Бандера сидел в концлагере Гитлера.

Результат: Для русских Сталин герой а Бандера враг и гадина!

Вывод: Чтобы стать любимым русским героем их надо побольше убить, замучить, запытать, поднять на дыбу, посадить на кол пару десятков миллионов и при этом достаточно говорить о великой державе и русской исключительности.
показать весь комментарий
08.02.2021 23:48 Ответить
Для безсоння на болотах...Украина официально обратилась к руководству Twitter из-за верификации страницы МИД России в оккупированном Симферополе, - посольство в США - Цензор.НЕТ 7679
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08.02.2021 23:51 Ответить
Так і хочеться сказати: московія лише тоді починає виконувати свої зобов'язання (чи то двосторонні, чи то міжнародні) коли вмиється юшкою зі своєї крові та почне скиглити про голод, холод та інші негаразди у себе...
Після 1917-го була допомога московії і вона зробила "індустріальну революцію". Результат: голодомор, ГУЛАГ, фінська війна, початок другої світової на пару з Гітлером, переселення народів... Наслідки вже відомі.
Після 1991-го "окорочка Буша" утримали на плаву кремлівський режим. Результат: Приднвстров'я, дві чеченських війни, Грузія, Україна, Сирія, Нагірний Карабах... Наслідки бачимо на власні очі
Що далі? "Может в консерваторіі что-то помєнять?" (с) М.М. Жванецький
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09.02.2021 00:32 Ответить
Україна офіційно звернулася до керівництва Twitter через верифікацію сторінки МЗС Росії в окупованому Сімферополі, - посольство в США - Цензор.НЕТ 4615
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09.02.2021 00:37 Ответить
Может нафиг того Байдена? Будут на прямую общаться с фэйбуком и твитером?
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09.02.2021 00:37 Ответить
нужно вводить санкции это угроза, информационная и не жевать сопли, отрубить на неделю твитер пусть посчитают свои потери
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09.02.2021 00:44 Ответить
Какие санкции? Твитеру и Фейсбуку пох... Они Трампа, действующего тогда президента забанили и при этом потеряли на падении акций более $40 млрд, думаете они знают такую страну Украину и где она находится? А шо вы хотели? В США к власти проишёл дерьмократ. Хавайте, байданутые. Как у вас там говорится... "при Порохе такого не было"? Так вот при Трампе тоже.
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09.02.2021 03:01 Ответить
кацапура, смени флажок на свой родной
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09.02.2021 04:47 Ответить
Alfa AlphaДурик "они знают такую страну Украину и где она находится? Дурик они финансируют и помогают даже печеньками кормят лично в Киеве ты в курсе про печеньки уж точно вата тв мозг проела они даже знают и Литву и Эстонию а то шо ваша страна територия Мордор(роисся) большая как огромная раковая опухоль на планете и заметить такую жопу не нельзя но судят по процветанию эконимике зарплате если ты действительно в США а не в Омске почему тогда живеш в ненависной Америке где угнетают негров и убили демократию в капитолии как кисель тв говорит если в условном Омска и Мордоре почему выбрал флажок США
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09.02.2021 07:53 Ответить
Да, это очевидно.
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09.02.2021 13:22 Ответить
Твиттер не верифицирует законность организации!
Он верифицирует наличие.
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09.02.2021 09:23 Ответить
 
 