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Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca из-за того, что она может быть менее эффективной в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса.

Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Было небольшое исследование, указывающее на низкую эффективность вакцины, и оно говорит нам, что нужно больше данных", - заявила Сваминатан.

Она добавила, что вакцина от коронавируса AstraZeneca снижает уровень тяжелых случаев заболевания и сокращает число госпитализаций.

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"Наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы снизить смертность и сократить заболеваемость", - подчеркнула представитель ВОЗ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3702
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09.02.2021 01:58
+2
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ

А про ефективність - достатньо ?
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09.02.2021 02:08
+2
Прививки нужны - однозначно. Но учитывая крысиную возню вокруг вакцин, я не собираюсь делать прививку, хотя мне уже 61 год. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в список на физическое сокращение населения пенсионного возраста. Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8867
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09.02.2021 07:38
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Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 3702
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09.02.2021 01:58 Ответить
Если у Индиийской вакцыны проблемы то представляю что там с мордовской! Безопасней Новичком ширнуться!
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09.02.2021 07:07 Ответить
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ

А про ефективність - достатньо ?
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09.02.2021 02:08 Ответить
У яких країнах проводять вакцинування цими вакцинами, яка їх ефективність і принцип дії? Де почитати?
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09.02.2021 02:26 Ответить
https://www.who.int/
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09.02.2021 02:31 Ответить
Отут
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09.02.2021 02:33 Ответить
Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 6539
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09.02.2021 02:31 Ответить
Ето я, глянув відєо про зупинені мускули. Який же ******* піздєц. Господи *****.

https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1358803537535369218
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09.02.2021 02:35 Ответить
Можна було попередити, що це - оте ...
Тьху ...
10 сек - ледве.
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09.02.2021 02:48 Ответить
Навіть ведуча ******! Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 1142
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09.02.2021 02:50 Ответить
Думаю, що якби замість Степанова було порожнє місце, то справи з вакциною йшли б краще. Бо не було б потуг пригальмувати нормальні вакцини для розчистки відкатного китайського «абібасу».
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09.02.2021 02:10 Ответить
Обезьян не вакцинируют,Мавзолей закрыт... Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 9785
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09.02.2021 03:38 Ответить
А вы их дустом пробовали?
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09.02.2021 07:08 Ответить
Вообще подход к регистрации вакцин вызывает вопросы - одни разрешают на ура без всяких проволочек, другие подозрительно долго мурыжат, хотя третью стадию исследований ни одна вакцина не прошла, а кто будет отвечать за гибель людей если рекомендованная ВОЗ вакцина не будет соответствовать критериям и приведет к массовой гибели людей? Правильно сделал Трамп, что отказался содержать эту организацию, не выполняет ВОЗ своих обязанностей, гнать этих коррупционеров к чертовой матери.
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09.02.2021 07:22 Ответить
в ВОЗ система следующая: есть ряд компаний из ЗапЕвропы, США и две из Японии. Они считаются доверенными партнерами ВОЗ и могут продвигать свои лекарства без предварительных заключений об их эффективности...именно так вакцины Пфайзера и АстраЗенеки оказались "доверенными вакцинами", хотя они до сих пор не прошли даже третьей стадии испытаний...Остальные же обязательно должны сперва завершить все стадии испытаний и дать свои результаты для проверки - и лишь тогда их продукт может быть одобрен.
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09.02.2021 08:59 Ответить
Прививки нужны - однозначно. Но учитывая крысиную возню вокруг вакцин, я не собираюсь делать прививку, хотя мне уже 61 год. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в список на физическое сокращение населения пенсионного возраста. Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 8867
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09.02.2021 07:38 Ответить
А для вывода эффективности - достаточно!
Парадокс?
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09.02.2021 09:18 Ответить
Ех ви ж крутії…Яка фантастична гра слів.
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09.02.2021 13:07 Ответить
Сумія Свамінатан - індійський педіатр і клінічний вчений... Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India) ...22 января COVAX также подтвердил, что воспользуется возможностью - через существующее соглашение с Институтом сыворотки Индии...Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India), крупнейший в мире производитель вакцин, инвестирует 100 млн долларов в...вакцину...AstraZeneca...Jan. 3, 2021 India authorizes a version of the vaccine called Covishield, made by the Serum Institute of India....

Вкладено в неї багато. І ціна доступна - price of $3 to $4 per dose... Але мутили з результатами третьої фази, потім щось з кацапами пробували замутить (наче б то не чутно про продовження співпраці), потім вляпались, що поліція Бельгії заявлялась на їх завод, а ЕУ заборонила експорт за межі ЕУ (читай на Альбіон), бо не виконували контрактів... І ось - проти мутанта з ПАР, як показали результати - малоефективна, та і для людей 65+ також... Зараз в Штатах баталії реєструвати нашвидкоруч її, чи все ж провести повну перевірку.... Охохо...далі буде...
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09.02.2021 19:29 Ответить
 
 