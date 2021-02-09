Для вывода о неэффективности вакцины AstraZeneca против южноафриканского штамма коронавируса недостаточно данных, - ВОЗ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
Всемирная организация здравоохранения призывает не отказываться от вакцины AstraZeneca из-за того, что она может быть менее эффективной в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса.
Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Было небольшое исследование, указывающее на низкую эффективность вакцины, и оно говорит нам, что нужно больше данных", - заявила Сваминатан.
Она добавила, что вакцина от коронавируса AstraZeneca снижает уровень тяжелых случаев заболевания и сокращает число госпитализаций.
"Наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы снизить смертность и сократить заболеваемость", - подчеркнула представитель ВОЗ.
Топ комментарии
+3 Alex Newman
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+2 Vedana
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показать весь комментарий09.02.2021 07:38
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А про ефективність - достатньо ?
https://twitter.com/mademoiselle_87/status/1358803537535369218
Тьху ...
10 сек - ледве.
Парадокс?
Вкладено в неї багато. І ціна доступна - price of $3 to $4 per dose... Але мутили з результатами третьої фази, потім щось з кацапами пробували замутить (наче б то не чутно про продовження співпраці), потім вляпались, що поліція Бельгії заявлялась на їх завод, а ЕУ заборонила експорт за межі ЕУ (читай на Альбіон), бо не виконували контрактів... І ось - проти мутанта з ПАР, як показали результати - малоефективна, та і для людей 65+ також... Зараз в Штатах баталії реєструвати нашвидкоруч її, чи все ж провести повну перевірку.... Охохо...далі буде...