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Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Президент США Джо Байден планирует этой среды осуществить первый официальный визит в Пентагон как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США.

Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем визит в среду президента Байдена", - отметил представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что глава Белого дома встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства "для обсуждения вопроса внешней и оборонной политики".

Кроме того, президент США проведет встречу со служащими, работающими в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон пересматривает ряд последних решений Трампа, - Politico

Как сообщалось, в прошлый четверг Джо Байден совершил первый визит в Государственный департамент, во время которого озвучил основные положения внешней политики его администрации.

Байден Джо (2785) Пентагон (1447) США (26401)


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Топ комментарии
+3
Прекрасно... І, нарешті, американські військові отримають довгоочікувану команду: "НА НАВЧАННЯХ ДОЗВОЛЕНІ ВСІ ПРИЙОМИ!!!" Не все ж лише кацапам у Сірії проводить навчання...
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09.02.2021 07:16
+2
Ждем Евгения Байденко в гости в Украину.
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09.02.2021 07:24
+2
Будут обсуждать количество бутылок для рассаживания кацапни.
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09.02.2021 07:39
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Вот у лаптеногих чуствую скоро экономика поднимиться! Крематории и гробовщики будут пахать в 3 смены! Ну и деревообработка надо ведь из чего-то гробы стругать!
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09.02.2021 07:09 Ответить
да там и бомжи бомжуют не потому, что денег нет, а потому, что работать взападло.
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09.02.2021 08:12 Ответить
Прекрасно... І, нарешті, американські військові отримають довгоочікувану команду: "НА НАВЧАННЯХ ДОЗВОЛЕНІ ВСІ ПРИЙОМИ!!!" Не все ж лише кацапам у Сірії проводить навчання...
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09.02.2021 07:16 Ответить
Ждем Евгения Байденко в гости в Украину.
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09.02.2021 07:24 Ответить
Будут обсуждать количество бутылок для рассаживания кацапни.
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09.02.2021 07:39 Ответить
Настропалить військових проти лаптєй, бо при Трампові розсобачились.
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09.02.2021 08:06 Ответить
Алооо !. ..
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..

-поставьте пожалуста песню===
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0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
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. . . .. . ....
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..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............


., а не РжУБЛЕЙ !!!, .


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.ht
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09.02.2021 09:07 Ответить
Цікаво,а Пентагон це що окрема країна,щоб туди із офіційним візитом пертися...чи то журналісти щось не так перекладають...)
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09.02.2021 09:16 Ответить
Джо Байден Вишнівецький, настоящий головнокомандуючий профі свого діла, всі його рішення виваженні, терористам, бандюкам і кацапам буде непереливки.
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09.02.2021 09:40 Ответить
Пентагон - прекрасная великая страна, мечтаю поехать
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09.02.2021 13:25 Ответить
 
 