Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон

Президент США Джо Байден планирует этой среды осуществить первый официальный визит в Пентагон как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США.

Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы ожидаем визит в среду президента Байдена", - отметил представитель оборонного ведомства.

Он уточнил, что глава Белого дома встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства "для обсуждения вопроса внешней и оборонной политики".

Кроме того, президент США проведет встречу со служащими, работающими в Пентагоне.

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Как сообщалось, в прошлый четверг Джо Байден совершил первый визит в Государственный департамент, во время которого озвучил основные положения внешней политики его администрации.