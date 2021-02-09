Байден в среду совершит первый официальный визит в Пентагон
Президент США Джо Байден планирует этой среды осуществить первый официальный визит в Пентагон как верховный главнокомандующий Вооруженных сил США.
Об этом заявил в понедельник представитель Министерства обороны США Джо Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"Мы ожидаем визит в среду президента Байдена", - отметил представитель оборонного ведомства.
Он уточнил, что глава Белого дома встретится с высшим гражданским и военным руководством министерства "для обсуждения вопроса внешней и оборонной политики".
Кроме того, президент США проведет встречу со служащими, работающими в Пентагоне.
Как сообщалось, в прошлый четверг Джо Байден совершил первый визит в Государственный департамент, во время которого озвучил основные положения внешней политики его администрации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Это радиостанцыя , МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОЗДРАВЛЕНИЙ ?? .
. Всем РАБОТНИКАМ БЫТА ,
- 0C0БЕННО 0ТДЕЛАМ СTИРКИ ТРУCC0В , cпoдни и нижнeгo 6eлья - .
Кондитерам -( работникам с аргeнтинсскoй МУКОЙ) ,
САНТЕХНИКАМ оленпиады -
работникам РЯЗАНССКОЙ САХАРН0Й ПРОМЫШЛЕНН0СТИ ..
-поставьте пожалуста песню===
=
0ФИЦЭРЫ - Р0ССИЯНЕ ...... . .
.
. . . .. . ....
......
.
..... . .. А если ЧЕСНО... ПУТИН ВАС , и ВАШИХ ЖЭН - - со времен погибели Курска - ОБЪЯВИЛ ШЛЮХАМИ по 10 ДОЛЛОРОВ.. .
. . . .. . . ******** !!. . ДОЛЛОРОВ !!!! .............
., а не РжУБЛЕЙ !!!, .
..
.
.
.
.ht
/