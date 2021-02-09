Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив гранатометы, 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а также - из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку от Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против украинских защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины оказывали адекватный ответ.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.