Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив гранатометы, 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а также - из автоматического станкового гранатомета.
В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку от Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против украинских защитников еще и гранатометы.
На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины оказывали адекватный ответ.
Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.
"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.
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и сейчас говорили, что его дом окружен чуть ли не артиллерией - так ведет себя враг во вражеской стране
На перемирие положили.
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.В Мариуполе умерла военнослужащая Ярослава Коляденко,
Об этом сообщается на https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4169633496397363&id=1683337168360354 Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
"Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье Булаевских Галине Николаевне и Ивану Ивановичу, по поводу тяжелой и невосполнимой потери - смерти дочери Коляденко Ярославы Ивановны", - говорится в сообщении.
Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
У нее остался 8-летний сын Кирилл.