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Новости Агрессия России против Украины
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Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив гранатометы, 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив гранатометы, 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 8 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120- и 82-мм калибров, а также - из автоматического станкового гранатомета.

В пригороде Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник неоднократно вел огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. А неподалеку от Песков и Водяного, что на Приазовье, кроме стрелкового оружия оккупанты применили против украинских защитников еще и гранатометы.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские воины оказывали адекватный ответ.

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Также сообщается, что с начала текущих суток, 9 февраля, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи Песков российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия.

"О факте нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", - сказано в сообщении.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинским воинами", - добавили в пресс-центре ОС.

Враг за сутки семь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, применив гранатометы, 120- и 82-мм минометы. Потерь нет, - штаб ОС 01

обстрел (26891) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+10
дратує те , що читачів більше цікавить ДТП на франківщині ніж ситуація на війні .
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09.02.2021 08:06
+9
Шо скаже про це пабідівший вайну? Пострілюють?
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09.02.2021 07:52
+6
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5138
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09.02.2021 10:38
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Шо скаже про це пабідівший вайну? Пострілюють?
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09.02.2021 07:52 Ответить
Володимир Олександрович боїться навіть слово сказати проти ворога , коли минулого разу назвав Зеленського сцикуном - заблокували на тиждень .
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09.02.2021 08:04 Ответить
Та ладно. Зеля сцикло 3 раза.
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09.02.2021 08:06 Ответить
Загальновідомо , але ж заблокують.
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09.02.2021 08:10 Ответить
ти мабуть п"яний тут лазив, чіплявся до людей, от і прикрили тебе не на довго.
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09.02.2021 08:34 Ответить
Будьте поблажливішим до призедента, адже йому туди тікати треба буде.
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09.02.2021 09:11 Ответить
дратує те , що читачів більше цікавить ДТП на франківщині ніж ситуація на війні .
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09.02.2021 08:06 Ответить
Это читатели, которые из разряда - нам нужны только зрелища.
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09.02.2021 09:33 Ответить
и квартал 95
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09.02.2021 16:15 Ответить
120 мм це не порушення перемир"я, от коли сотня танків піде в прорив, тоді може.
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09.02.2021 08:09 Ответить
И это началось (я имею интенсивные обстрелы и снайперские убийства наших бойцов) после того как Медведчуку яйца прищемлять стали. В этом вся сущность жопоблока.
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09.02.2021 08:40 Ответить
Метвечук и в 2014 вопил: Вы хотите войну, вы ее и получите, когда активисты приехали к его дому и разрисовали его ворота.
и сейчас говорили, что его дом окружен чуть ли не артиллерией - так ведет себя враг во вражеской стране
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09.02.2021 16:14 Ответить
Наших захисників використовують у якості мішені. Ганьба такому головнокомандуючому!
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09.02.2021 08:56 Ответить
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 5138
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09.02.2021 10:38 Ответить
Вчера вроде бы ночью замес был серьезный в 4х км от Донецка.
На перемирие положили.
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09.02.2021 10:46 Ответить
Давно пора ВСУ забыть о зеперемирии и "терпилизму"как таковому..
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09.02.2021 13:28 Ответить
так привыкли уже и плюс набирают таких терпил командирам выгодно.
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10.02.2021 08:00 Ответить
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9600

...
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09.02.2021 13:02 Ответить
почему "потерь нет" среди обдроченцев?
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09.02.2021 19:50 Ответить
В РАЙОНЕ ООС УМЕРЛА ВОЕННОСЛУЖАЩАЯ
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7278
Ворог за добу сім разів обстріляв позиції ЗСУ на Донбасі, застосувавши гранатомети, 120- та 82-мм міномети. Втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3739.В Мариуполе умерла военнослужащая Ярослава Коляденко,
Об этом сообщается на https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4169633496397363&id=1683337168360354 Facebook-странице Оратовской поселковой ОТГ.
"Оратовский поселковый совет выражает искренние соболезнования семье Булаевских Галине Николаевне и Ивану Ивановичу, по поводу тяжелой и невосполнимой потери - смерти дочери Коляденко Ярославы Ивановны", - говорится в сообщении.
Ярослава была 1992 года рождения, проходила военную службу по контракту в 56 отдельной механизированной бригаде в городе Мариуполь.
У нее остался 8-летний сын Кирилл.
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09.02.2021 22:05 Ответить
а что с ней молодая как бы
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10.02.2021 07:59 Ответить
не понятно...
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10.02.2021 09:05 Ответить
 
 