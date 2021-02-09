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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек

По состоянию на вторник, 9 февраля, выявлены еще 2 656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"2 656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.

Также за минувшие суткиЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 03госпитализированы - 865 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 03летальных случаев -127;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 03выздоровели - 8 865 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 03осуществлено тестирований за сутки - 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: за сутки в мире умерли 8,1 тыс. человек, заразились - 319,3 тыс.. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в УкраинеЗа сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 06

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 08заболели - 1 249 646 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 08выздоровели - 1 084 608 человек;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 08летальных случаев - 23 771;

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 08проведено ПЦР-тестов - 6 419 781.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях", - рассказал Степанов.

За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 11
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 12
За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек 13

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Смертей як при 10-12 тис нових випадках. Коли буде вакцинація?
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09.02.2021 08:17 Ответить
Тоді коли 117 тисяч доз вакцин доз пфайзера приїдев Україну і депутати авторітети їхні дружини брати свати родичи сватів переколятся тоді простим смертним і буде вакцинація але вже китайською бодягой
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09.02.2021 08:24 Ответить
И эту бодягу еще сделают платной. Если честно - то я за вакцинацию. Но учитывая шакалью возню вокруг вакцин - я не хочу делать прививку, хотя мне 61 год. Не хочу быть подопытным кроликом и попасть в список на физическое сокращение населения преклонного возраста.
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09.02.2021 08:45 Ответить
Це зюзікі коліюють московію. Там теж при 25-30 тис. інфікованих було в районі 500 летальних, що зараз при 15тис. ковідних - ті ж самі півтисячі сметельних випадків.
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09.02.2021 10:35 Ответить
На сегодняшний день https://covid19.rnbo.gov.ua/ болеют 141 285 человек. Вчера болели 147 603 человека. 1-го февраля болели 174 802 человека.
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09.02.2021 09:11 Ответить
Потолок неправильно сообщает информацию
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09.02.2021 09:36 Ответить
Выздоравливающих в несколько раз больше чем заболевших... и это уже в течении 2х месяцев. За это время вообще все больные должны были уже закончиться.
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09.02.2021 09:37 Ответить
два відсотки летальність, то вже не сходиться. їм повірити себе обдурити
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09.02.2021 09:55 Ответить
 
 