За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек
По состоянию на вторник, 9 февраля, выявлены еще 2 656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
"2 656 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 9 февраля 2021 года. В частности, заболели 157 детей и 229 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 865 человек;
летальных случаев -127;
выздоровели - 8 865 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 30 901 (в том числе методом ПЦР - 17 658, методом ИФА - 13 243).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 249 646 человек;
выздоровели - 1 084 608 человек;
летальных случаев - 23 771;
проведено ПЦР-тестов - 6 419 781.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (525), Закарпатской (276) областях, г. Киев (243), Черновицкой (194) и Запорожской (164) областях", - рассказал Степанов.
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