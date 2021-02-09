Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник

Судья Вовк угрожает следственному судье ВАКС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на ЛигаБизнесИнформ пишет судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник.

"8 февраля председатель ОАСК опубликовал оскорбительный пост в адрес ВАКС и НАБУ. Некоторые высказывания воспринимаются как угрозы следственному судье. Увидит ВСП в действиях П.Вовк нарушение правил судейской этики?" - интересуется судья.

Судья Гольник напоминает, что ранее Высший совет правосудия начал производство против нее за пост в Фейсбуке: "25 января 2021 с удивлением я узнала, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия постановлением № 101 / 2дп / 15-21 открыла дисциплинарное дело в отношении меня. По интересному стечению произошло это через 2 дня после появления блога, в котором я подвергла критике ВРП".

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"В вину мне Дисциплинарная палата поставила, дословно: "суддею Гольник Л.В. неправильно зазначено прізвище скаржника, а саме замість "Сікалов" вказала "Сікало(в)", також вказану особу суддя назвала "низькою істотою". Крім того, у вказаній публікації суддя використала вираз "Тепер свої 30 срібняків відпрацьовує "журналіст" Г.Сікало(в)". Насколько манипулятивно препарированные фразы из моего поста, может установить каждый желающий (ссылка)", - пишет Гольник.

"8 февраля утром в Фейсбуке появился пост председателя ОАСК Павла Вовка.

Написанный текст "аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО посіпаки корупціонера з НАБУ".

Решение Высшего антикоррупционного суда, которым постановлено доставить фигуранта уголовного производства в суд принудительно, в посте назван "дивним" и "абсолютно незаконним".

Более того, судья Вовк угрожает следственному судье ВАКС "доведеться давати відповідь".

И публично заявляет, что не собирается выполнять "незаконні, злочинні рішення".

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Председатель ОАСК открыто оскорбляет один из ключевых правоохранительных органов страны - НАБУ, как и высший специализированный суд - ВАКС: "Вони перетворили боротьбу з корупцією на цирк".

Как и в моем случае, "зазначена публікація була предметом обговорення у соціальній мережі та була розповсюджена іншими користувачами".

Мой пост члены ВСП предварительно расценили как нарушение пункта 3 части первой статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Звучит он так: "Допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образу жизни судьи его статусу, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса".

Поэтому у меня закономерно возникает вопрос: увидит ли ВСП нарушение судейской этики (хотя бы это) в действиях судьи Вовка?

К сожалению, в действиях ВСП практика с теорией часто расходится", - интересуется судья Гольник.





Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.