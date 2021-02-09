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Новости Правосудие
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Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник

Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник

Судья Вовк угрожает следственному судье ВАКС.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в своем блоге на ЛигаБизнесИнформ пишет судья Октябрьского районного суда города Полтавы Лариса Гольник.

"8 февраля председатель ОАСК опубликовал оскорбительный пост в адрес ВАКС и НАБУ. Некоторые высказывания воспринимаются как угрозы следственному судье. Увидит ВСП в действиях П.Вовк нарушение правил судейской этики?" - интересуется судья.

Судья Гольник напоминает, что ранее Высший совет правосудия начал производство против нее за пост в Фейсбуке: "25 января 2021 с удивлением я узнала, что Вторая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия постановлением № 101 / 2дп / 15-21 открыла дисциплинарное дело в отношении меня.  По интересному стечению произошло это через 2 дня после появления блога, в котором я подвергла критике ВРП".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Судья Вовк называет НАБУ "посіпаками", а решение ВАКС - незаконным

"В вину мне Дисциплинарная палата поставила, дословно: "суддею Гольник Л.В. неправильно зазначено прізвище скаржника, а саме замість "Сікалов" вказала "Сікало(в)", також вказану особу суддя назвала "низькою істотою". Крім того, у вказаній публікації суддя використала вираз "Тепер свої 30 срібняків відпрацьовує "журналіст" Г.Сікало(в)". Насколько манипулятивно препарированные фразы из моего поста, может установить каждый желающий (ссылка)", - пишет Гольник.

"8 февраля утром в Фейсбуке появился пост председателя ОАСК Павла Вовка.

Написанный текст "аби уникнути маніпуляцій та фейків, якими вас намагаються нагодувати ГО посіпаки корупціонера з НАБУ".

Решение Высшего антикоррупционного суда, которым постановлено доставить фигуранта уголовного производства в суд принудительно, в посте назван "дивним" и "абсолютно незаконним".

Более того, судья Вовк угрожает следственному судье ВАКС "доведеться давати відповідь".

И публично заявляет, что не собирается выполнять "незаконні, злочинні рішення".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка

Председатель ОАСК открыто оскорбляет один из ключевых правоохранительных органов страны - НАБУ, как и высший специализированный суд - ВАКС: "Вони перетворили боротьбу з корупцією на цирк".

Как и в моем случае, "зазначена публікація була предметом обговорення у соціальній мережі та була розповсюджена іншими користувачами".

Мой пост члены ВСП предварительно расценили как нарушение пункта 3 части первой статьи 106 Закона Украины "О судоустройстве и статусе судей". Звучит он так: "Допущение судьей поведения, порочащего звание судьи или подрывающего авторитет правосудия, в частности в вопросах морали, честности, неподкупности, соответствия образу жизни судьи его статусу, соблюдения других норм судейской этики и стандартов поведения, которые обеспечивают общественное доверие к суду, проявление неуважения к другим судьям, адвокатам, экспертам, свидетелям или другим участникам судебного процесса".

Поэтому у меня закономерно возникает вопрос: увидит ли ВСП нарушение судейской этики (хотя бы это) в действиях судьи Вовка?

К сожалению, в действиях ВСП практика с теорией часто расходится", - интересуется судья Гольник.

Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник 01
Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики? - судья Гольник 02

Напомним, ранее судья ВАКС Андрей Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ о принудительном приводе в суд главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Сам Вовк назвал такое решение ВАКС незаконным. 8 февраля Антикоррупционный суд во второй раз разрешил принудительно доставить в суд главу ОАСК Вовка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал о том, что 17 июля 2020 года детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности Вовка и судей Окружного админсуда.

1 сентября Высший совет правосудия решил не отстранять скандального судью Окружного админсуда Киева Павла Вовка от должности в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Автор: 

НАБУ (4218) судья (2644) юстиция (758) Высший совет правосудия (568) Вовк Павел (260) Антикоррупционный суд (1202) Окружной админсуд Киева (398)


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Топ комментарии
+14
Кого сильно хотелось посадить...как оказалось сажать не за что....а своих сажать портнов не разрешает...
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09.02.2021 08:58
+14
Таке враження шо у судей якась окркма своя країна,в якої вони як боги на Олімпі,звідки вони плюють на голови Українців.Може вже час такої реформи,в результаті якої їх всіх розігнати?
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09.02.2021 09:00
+9
Зеля! Эти волки пострашнее медведчуков. Если ты этих уродов не передушишь, это придется делать нам. А мы народ простой, незатейливый. Чуть что и на смереку Только тогда вопрос сам собой напрашивается: а нахрена нам вы, импотентные мудаки во власти?
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09.02.2021 09:02
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Правила форума Совет форумчан
А де ж грозна Вовкина обіцянка?
Вовк открыто оскорбляет НАБУ и ВАКС, увидит ли Высший совет правосудия в его действиях хотя бы нарушение судейской этики, - судья Гольник - Цензор.НЕТ 3046
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09.02.2021 08:55 Ответить
Кого сильно хотелось посадить...как оказалось сажать не за что....а своих сажать портнов не разрешает...
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09.02.2021 08:58 Ответить
ВОВК КРУТИЙ І ЖИВЕ ПО ПОНЯТІЯХ.
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09.02.2021 09:35 Ответить
Це було вакціонування від популізму.
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09.02.2021 08:59 Ответить
Незабаром вже березень, можливо вже тоді, але схоже що після 2024 року
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09.02.2021 09:21 Ответить
Та да, а за березнем прийде зелепень і зажівьом.
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 5238
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09.02.2021 09:29 Ответить
Щури в діжці між собою *********.
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09.02.2021 08:58 Ответить
Таке враження шо у судей якась окркма своя країна,в якої вони як боги на Олімпі,звідки вони плюють на голови Українців.Може вже час такої реформи,в результаті якої їх всіх розігнати?
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09.02.2021 09:00 Ответить
А там такие же
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09.02.2021 09:01 Ответить
Так себя ведёт потому, что в стране у руля такое же, как он, зелёное сцыкал(о).....
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09.02.2021 09:02 Ответить
Ага,а при Порошенко вони всі сиділи як миші під віником))
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09.02.2021 09:07 Ответить
Принаймі, Вовки гадили набагато менше.
Не повертали злочинцю каломойші мільярди і не відміняли закони про мову.
А портнов взагалі сидів на расєє.
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09.02.2021 09:43 Ответить
Вовк демонстративно плюет в рожу таким же продажным судьям, каким он сам является. Я бы оччень абиделся.
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09.02.2021 09:02 Ответить
Зеля! Эти волки пострашнее медведчуков. Если ты этих уродов не передушишь, это придется делать нам. А мы народ простой, незатейливый. Чуть что и на смереку Только тогда вопрос сам собой напрашивается: а нахрена нам вы, импотентные мудаки во власти?
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09.02.2021 09:02 Ответить
І хто вже гойдається на смереці, "простий нарід"?
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09.02.2021 09:05 Ответить
Не буди лихо, пока оно тихо, вася!
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09.02.2021 09:18 Ответить
Та ******** лякалкою, скільки влізе, воєн)))
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09.02.2021 09:22 Ответить
Воїн. Правильно писати воЇн. А ти лошара. Сиди тихенько, недоумок. Піди подрочи, рівень твоєї пубертатної агресії впаде.
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09.02.2021 09:27 Ответить
Йди смереки саджати, воЄне. Хоч якась користь з тебе буде.)))
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09.02.2021 09:29 Ответить
Для тебе вона вже є окурок зелений.
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09.02.2021 10:16 Ответить
Яка "вона", безграмотне?
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09.02.2021 10:19 Ответить
Смерека, довбню...
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09.02.2021 10:58 Ответить
О, знову воЄн виліз.)))
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09.02.2021 11:06 Ответить
А как тебя бросить, если ты самостоятельно даже элементарного понять не можешь...
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09.02.2021 11:10 Ответить
Акаунти не забувай перемикати.
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09.02.2021 11:43 Ответить
Киваловский ВСП такие же. Круговая порука. Гнать оттуда всех, а лучше сразу сажать и выбрать новых.
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09.02.2021 09:07 Ответить
Коли вже нарешті приборкають цю скажену істоту,яка не поважає і не підкорюється закону
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09.02.2021 09:08 Ответить
Вся наша судебная система это ОПГ
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09.02.2021 09:09 Ответить
Цікаво,а за вовка теж меркель просила порошенка ,щоб він тримав його кишеньковим суддею,як просила за мудачука щоб призначив у мінськ.
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09.02.2021 09:16 Ответить
шо, снова тебе Порошенко в памперс нагадил?!
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09.02.2021 09:20 Ответить
Не розумію ********* і вчити не збираюсь.
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09.02.2021 09:23 Ответить
Найагресивніші захисники Пороха спілкуються виключно російською. Співпадіння?
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09.02.2021 09:31 Ответить
найупоротiшi зеледовбнi цитують виключно расеянських пропагандонiв. Співпадіння?
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09.02.2021 09:34 Ответить
Ну то не цитуй.
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09.02.2021 10:01 Ответить
тодi йди памперс мiняй.
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09.02.2021 09:31 Ответить
Ти поїси бо за вами козлорилими і поміняти не встигнеш.Все жрете лайноїди.
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09.02.2021 09:36 Ответить
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 2300
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09.02.2021 09:40 Ответить
Вовк відкрито ображає НАБУ і ВАКС, чи побачить Вища рада правосуддя в його діях хоча б порушення суддівської етики? - суддя Гольник - Цензор.НЕТ 1576 Тебе понесли сепарок?
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09.02.2021 09:44 Ответить
Было бы смешно, если бы не было так грустно.
Вы можете представить такую склоку в Демократическом государстве?
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09.02.2021 09:17 Ответить
вовчара из своего схрона гавкает, может еще и принимать решения может от имени Украины? выдать карточку на отстрел небезпечного ******.
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09.02.2021 09:18 Ответить
ай, маладэць
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09.02.2021 09:24 Ответить
Шановне товариство! Осмілюся запитати, а що, у нас вовки занесені в Червону книгу?
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09.02.2021 09:24 Ответить
Смешно и грустно выглядят такие отношения в годы войны, может пусть военная комендатура займётся ими, а то это похоже на сценки с 95 квартала
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09.02.2021 09:29 Ответить
Волка ноги кормят
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09.02.2021 09:32 Ответить
він свій ручний в доску
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09.02.2021 10:05 Ответить
Це результат "судової реформи" від божественного Пєці рошенівського!
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09.02.2021 10:25 Ответить
що ти знаєш про ту реформу, окрім насраного подляком в методичці?
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09.02.2021 14:37 Ответить
Вовк добегается до того,что его делом займется суд Линча...
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09.02.2021 11:31 Ответить
В тюрьме сидят невиновные. И Вовка туда добавим, что поделать. Назвали клизмой, полезай в зад.
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09.02.2021 15:30 Ответить
 
 