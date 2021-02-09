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Новости Агрессия России против Украины
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В военном бюджете США заложено $275 млн на помощь Украине - на 25 млн больше, чем в прошлом году, - Ельченко

В военном бюджете США заложено $275 млн на помощь Украине - на 25 млн больше, чем в прошлом году, - Ельченко

Посол Украины назвал приоритетные направления сотрудничества Украины и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, действующий посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что в военном бюджете США на текущий год заложено 275 миллионов долларов на помощь Украине - это на 25 миллионов больше, чем в прошлом году.

Также речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

"Конечно, мы понимаем, что Украине не стоит воспринимать как должное позитивное отношение новой администрации США. Это должна быть дорога с двусторонним движением", - отметил Ельченко.

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Ельченко Владимир (279) США (26401) Украина (44914)


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Топ комментарии
+9
Я б а місці США звертав увагу, скільки коштів на військові потреби закладено у б'юджет України. Бо якось не гарно виходить - допомагати країні, яка на власне військо дає менше, ніж на обслуговування президента (у перерахунку на одного обслуговуючого)
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09.02.2021 09:42
+9
а вихід гіркіна зі Славенська це теж була перемога?
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09.02.2021 09:53
+7
Так то при Порошенко! При Порошенко и 2/3 Донбасса освобождено. А наша армия восстановлена. И ракетная программа запущена. Шо сказать... сейчас вам не тогда!
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09.02.2021 09:30
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Важливо не тільки скільки виділили, а й на які програми. Та й за це, велика дяка.
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09.02.2021 11:01 Ответить
У військовому бюджеті США закладено 275 мільйонів на допомогу Україні...Ці гроші мають прийти у бюджет США від продажу Україні "Джавелінів"...
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09.02.2021 11:59 Ответить
$275 млн на помощь Украине/ США предоставят Израилю военную помощь на 38 миллиардов долларов на 10 лет - по 3,8 млрд в год./ Для США Арабия в 10 раз опаснее России.
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09.02.2021 15:35 Ответить
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