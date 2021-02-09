В военном бюджете США заложено $275 млн на помощь Украине - на 25 млн больше, чем в прошлом году, - Ельченко

Посол Украины назвал приоритетные направления сотрудничества Украины и США.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, действующий посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что в военном бюджете США на текущий год заложено 275 миллионов долларов на помощь Украине - это на 25 миллионов больше, чем в прошлом году.

Также речь идет о торгово-экономическом сотрудничестве и политической поддержке в вопросах деоккупации украинских территорий и продвижения в НАТО.

"Конечно, мы понимаем, что Украине не стоит воспринимать как должное позитивное отношение новой администрации США. Это должна быть дорога с двусторонним движением", - отметил Ельченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США предоставят Украине холодильники для вакцины Pfizer, - посольство