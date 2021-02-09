Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией
Обеспечивать холодовую цепь для вакцины BioNTech/Pfizer будет частная компания.
Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"У нас не хватает государственных мощностей для хранения при такой холодовой цепи (от -70 до -80 градусов для вакцины BioNTech/Pfizer - ред.). Они в обычной нашей работе нам и не нужны. Для этого нами заключен соответствующий договор с частной компанией, которая нам обеспечит весь процесс, начиная от самолета, на котором прибывает соответствующая вакцина, сохранения её на центральном складе и затем доставку непосредственно к месту вакцинации. Более того, когда мы говорим, например, о вакцине Pfizer, после того, как она размораживается, нужно сделать прививку в течение пяти суток", - рассказал Степанов.
Степанов напомнил, что вакцинация в Украине начнется после 15 февраля. Ожидается, что к этой дате в Украине будут поставлены 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Также, по словам Степанова, в феврале Украина ожидает около 1 миллиона доз компании AstraZeneca.
Министр напомнил, что на первом этапе будет вакцинировано 367 тысяч человек, среди которых работники мобильных бригад, которые будут осуществлять прививки, работники больниц, в которых оказывают помощь больным COVID-19 и военнослужащие в зоне проведения ООС.
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08.02.2021
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
И, как я уже писал вчера, завтра Вова скажет, что договорился за то с США лично но благодаря двум твитам Мендель.
Степашка ...тебя повесят одним из первых...радуйся..
- "А вы точно держали -70? "
- Да, да, конечно, именно -70!
- А ну тогда нормально, получайте свои миллионы.
- Хелоу! Зіс із Вова
- Which Vova?
- Зе презідент оф Юкрейн
- The same Vova who spoke with Trump?
- Єс сер, бат...
- Trump got in deep shit after that conversation, Vova.
- Зіс із е біґ містейк...
- Forget my number, Monica
- Бат сер, лістен ту мі... Сер. Халло, сер!
Степанов, что ты делаеш...