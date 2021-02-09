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Новости Коронавирус и карантин
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Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией

Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией

Обеспечивать холодовую цепь для вакцины BioNTech/Pfizer будет частная компания.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас не хватает государственных мощностей для хранения при такой холодовой цепи (от -70 до -80 градусов для вакцины BioNTech/Pfizer - ред.). Они в обычной нашей работе нам и не нужны. Для этого нами заключен соответствующий договор с частной компанией, которая нам обеспечит весь процесс, начиная от самолета, на котором прибывает соответствующая вакцина, сохранения её на центральном складе и затем доставку непосредственно к месту вакцинации. Более того, когда мы говорим, например, о вакцине Pfizer, после того, как она размораживается, нужно сделать прививку в течение пяти суток", - рассказал Степанов.

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Степанов напомнил, что вакцинация в Украине начнется после 15 февраля. Ожидается, что к этой дате в Украине будут поставлены 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Также, по словам Степанова, в феврале Украина ожидает около 1 миллиона доз компании AstraZeneca.

Министр напомнил, что на первом этапе будет вакцинировано 367 тысяч человек, среди которых работники мобильных бригад, которые будут осуществлять прививки, работники больниц, в которых оказывают помощь больным COVID-19 и военнослужащие в зоне проведения ООС.

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вакцина (3815) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Вони вакцинувались під час зашквару з контрабасом вакцини. Якщо Ви звернули увагу останнім часом ніхто з депутатів, міністрів і т.д вже не хворіє.
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09.02.2021 09:42
+4
Даже на бесплатной вакцине мы свои деньги спиз..им. Твари!
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09.02.2021 09:31
+4
Уверен на 100%, что эта стая крыс уже укололась.
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09.02.2021 09:34
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Степанов сказав, Степанов вважає, Степанов сподівається, Степанов сходив в туалет...
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09.02.2021 09:20 Ответить
Первыми вакцЫнируют презедента, министров, депутатов их жен, детей и шлюх ?
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09.02.2021 09:20 Ответить
Лікарів.
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09.02.2021 09:27 Ответить
Уверен на 100%, что эта стая крыс уже укололась.
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09.02.2021 09:34 Ответить
Вони вакцинувались під час зашквару з контрабасом вакцини. Якщо Ви звернули увагу останнім часом ніхто з депутатів, міністрів і т.д вже не хворіє.
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09.02.2021 09:42 Ответить
кРадуцкий из под полы вакцЫнировал их контрабандным пфайзером
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09.02.2021 09:44 Ответить
Згодна, бо диму без вогню не буває. А наші спритники просто повинні були захистити себе коханих і своїх дорогоцінних. Тому охоче вірю, що вони купили собі чартер, найкращу вакцину, привезли її в Київ і тишком-нишком провакцинувались. Адже їм це по кишені!
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09.02.2021 10:20 Ответить
це він про компанію своєї скво??
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09.02.2021 09:26 Ответить
Даже на бесплатной вакцине мы свои деньги спиз..им. Твари!
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09.02.2021 09:31 Ответить
ЛЖИВЫЙ ВОРЮГА СТЕПАШКА.

‎08.‎02.‎2021
США решило помочь Украине и предоставит специальные холодильники для обеспечения хранения вакцины Pfizer по системе "холодной цепи" Спасибо США, хоть кто то взрослый в этом доме ...
И, как я уже писал вчера, завтра Вова скажет, что договорился за то с США лично но благодаря двум твитам Мендель.
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09.02.2021 09:33 Ответить
Можно в кафешках, в холодильниках с мороженным хранить.
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09.02.2021 09:35 Ответить
Значит за год эпидемии...и как минимум за полгода с того момента как стало известно что эта вакцина требует низких температур...зеленое стадо...и типа министр степашка не сделали ничего для того что ьы у государства появились необходимые холодильники???
Степашка ...тебя повесят одним из первых...радуйся..
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09.02.2021 09:37 Ответить
Ну они же планировали нам не вакнцину США давать, а обычный крысиный яд из Китая мили кацапстана... А крысиному яду - холод не нужен был...
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09.02.2021 20:20 Ответить
Это не Степанов, а США обеспечат холодильную цепочку .Вопрос только в том. знают ли американцы, какую гигантскую роль в этом играет Степанов ...?
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09.02.2021 09:42 Ответить
Частная компания, связанная с Раисой Богатырёвой. К гадалке не ходи.
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09.02.2021 09:44 Ответить
Ну пипец... теперь какие-то частники будут в сарае держать -70.
- "А вы точно держали -70? "
- Да, да, конечно, именно -70!
- А ну тогда нормально, получайте свои миллионы.
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09.02.2021 09:44 Ответить
117 тысяч, это 60 тысяч приближённых. Депутаты, министры, судьи и их семьи. Даже не хватит. А налоги с кого?
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09.02.2021 09:49 Ответить
Президент провів телефонну розмову з керівником фармацевтичної корпорації Pfizer:
- Хелоу! Зіс із Вова
- Which Vova?
- Зе презідент оф Юкрейн
- The same Vova who spoke with Trump?
- Єс сер, бат...
- Trump got in deep shit after that conversation, Vova.
- Зіс із е біґ містейк...
- Forget my number, Monica
- Бат сер, лістен ту мі... Сер. Халло, сер!
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09.02.2021 09:51 Ответить
Я хочу привітати українців - завдяки середньовічному методу, тобто колективному імунітету, ковід відступає. Думаю скоро вакцини вже не будуть потрібні. Ця "перемога" досягнута за рахунок слабкої медицини, геноциду малого бізнесу, опустошення гаманців українців. Шкода, що перемогу не зможуть відсвяткувати десятки тисяч померлих від ковіду (офіційну цифру померлих сміливо можна множити на 10) ЗІ Пішли з життя за півроку біля 10 людей, яких я особисто знав, дядя Льоня на рибалку зі мною більше не поїде (((
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09.02.2021 09:51 Ответить
у его мутных друзей, "богатырёвых" уже есть хороший холодильник "Донбасс"
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09.02.2021 09:53 Ответить
Очевидно, это все та же любимая компания Степашки, через которую он будет поставлять китайскую вакцину. Человеку все мало.
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09.02.2021 10:03 Ответить
Пфайзер це фармкомпанія на який немає де печатки ставить. Вся по вуха в корупційних скандалах.
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09.02.2021 10:03 Ответить
а ну угадаю, с эпицентром?
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09.02.2021 10:48 Ответить
Опять прокладка, хотя американцы сами предлагали системы хранения.
Степанов, что ты делаеш...
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09.02.2021 11:09 Ответить
 
 