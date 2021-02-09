Степанов сказал, кто обеспечит холодовую цепь для COVID-вакцины Pfizer в Украине: Заключен договор с частной компанией

Обеспечивать холодовую цепь для вакцины BioNTech/Pfizer будет частная компания.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"У нас не хватает государственных мощностей для хранения при такой холодовой цепи (от -70 до -80 градусов для вакцины BioNTech/Pfizer - ред.). Они в обычной нашей работе нам и не нужны. Для этого нами заключен соответствующий договор с частной компанией, которая нам обеспечит весь процесс, начиная от самолета, на котором прибывает соответствующая вакцина, сохранения её на центральном складе и затем доставку непосредственно к месту вакцинации. Более того, когда мы говорим, например, о вакцине Pfizer, после того, как она размораживается, нужно сделать прививку в течение пяти суток", - рассказал Степанов.

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Степанов напомнил, что вакцинация в Украине начнется после 15 февраля. Ожидается, что к этой дате в Украине будут поставлены 117 тысяч доз вакцины BioNTech/Pfizer в рамках глобальной инициативы COVAX. Также, по словам Степанова, в феврале Украина ожидает около 1 миллиона доз компании AstraZeneca.

Министр напомнил, что на первом этапе будет вакцинировано 367 тысяч человек, среди которых работники мобильных бригад, которые будут осуществлять прививки, работники больниц, в которых оказывают помощь больным COVID-19 и военнослужащие в зоне проведения ООС.