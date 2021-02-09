За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 1765, выявлено 243 новых случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 243 новый случая заболевания COVID-19 (всего 130 567).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет, 92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года, 6 девочек от 7 дней до 17 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 2458).

За сутки госпитализированы 32 пациента, 1765 человек преодолели коронавирус (всего 81389).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и в Деснянском (42) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек



