РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5139 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
916 2

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 1765, выявлено 243 новых случая, - Кличко. КАРТА

За сутки в Киеве выявили 243 новый случая заболевания COVID-19 (всего 130 567).

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Telegram написал мэр Киева Виталий Кличко.

Так, заболели 141 женщина в возрасте от 23 до 86 лет, 92 мужчины в возрасте от 19 до 91 года, 6 девочек от 7 дней до 17 лет и 4 мальчика от 5 месяцев до 17 лет.

Также зафиксировано 11 летальных случаев от вируса (всего 2458).

За сутки госпитализированы 32 пациента, 1765 человек преодолели коронавирус (всего 81389).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (53), Днепровском (44) и в Деснянском (42) районах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 127 человек, выявлены 2 656 новых случаев, выздоровели 8 865 человек

За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 1765, выявлено 243 новых случая, - Кличко 01
За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 11 человек, выздоровели - 1765, выявлено 243 новых случая, - Кличко 02

карантин (16729) Киев (25472) Кличко Виталий (4635) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Эта информация ТАК БРАВУРНО звучит, что в эту брехню хочется верить.
Учитывая то, что всем обратившимся с КОРОНАвирусом предписывается сидеть дома и лечиться за свой счёт - народ просто не вызывает скорую и лечится "подножным" корм лекарством)
показать весь комментарий
09.02.2021 10:05 Ответить
 
 