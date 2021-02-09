РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5169 посетителей онлайн
Новости Закрытие каналов Медведчука
4 154 77

В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK

В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против

В Верховный Суд Украины поступил еще один иск от физического лица к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", - сообщили "Интерфакс-Украина" в Верховном Суде, передает Цензор.НЕТ.

При этом в суде подчеркнули, что иск только поступил, по нему не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и по поступившим ранее.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Участники пикета в поддержку телеканалов Медведчука рассказали, что им платили по 200-500 грн. ВИДЕО

Как стало известно, этот иск подан харьковским юристом - членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

Ранее в Верховный Суд поступило два иска от физлиц с требование признать незаконным указ президента.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".

Автор: 

Верховный Суд (1096) иск (640) санкции (11257) 112 Украина (174) Newsone (175) ZIK (122)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
Що означає "поступіл іск"? Може на всі рішення РНБО з 2014-го почнуть подавати "іскі"?

Який "іск" може бути, коли мова йде про інформаційну війну проти України?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:37
+6
Неужели зеленая труппа не может сообразить, что достаточно принять закон об антиукраинской пропаганде и тогда можно с этими помойками на законных основаниях делать все что угодно?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:41
+5
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4589
показать весь комментарий
09.02.2021 09:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
любовь к советскому союзу больше чем к родному сыну
показать весь комментарий
09.02.2021 09:46 Ответить
Що означає "поступіл іск"? Може на всі рішення РНБО з 2014-го почнуть подавати "іскі"?

Який "іск" може бути, коли мова йде про інформаційну війну проти України?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:37 Ответить
На кого подать иск ,что старость наступает, а денег не хватает?
показать весь комментарий
09.02.2021 11:00 Ответить
РНБО Это не Суд, для граждан Украины, а рекомендатель к действию и законодательству!
показать весь комментарий
09.02.2021 15:51 Ответить
Прихлебатели олигархов заволновались - без каналов нет денежек.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:37 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.02.2021 09:57 Ответить
Электрика компенсирует, и даже принесет прибыль
показать весь комментарий
09.02.2021 10:02 Ответить
Дмитрий Чекалкин

https://www.facebook.com/Dmitriy.Chekalkin/posts/5995671360459067# 18 год ·

Мета многоходовочки з "переможного закриття каналів Медведчука"

Олександр Костюк:

Згідно останніх соцопитувань, екторальне поле зараз поділене на 3 приблизно рівні частини. ЄС-СН-ОПЗЖ. Або Порошенко-Зеленський-Бойко.

Завдання цієї «многоходовочки» одне-єдине: витіснити з цієї тріади Порошенка та ЄС. Розпорошити прозахідні, патріотичні сили, зокрема, звинуваченнями у «співпраці з Медведчуком». Консолідувати прихильників ОПЗЖ на фоні «репресій». Підняти рейтинги СН за рахунок патріотичного електорату на фоні «перемоги над Медведчуком». І звести електоральні змагання до дуже умовної боротьби: СН-ОПЗЖ (колаборанти проти представників москви в Україні).

Задля цього, як в шахах, пожертвували незначною фігурою (трьома телеканалами), щоб виграти партію. При цьому антиукраїнській контент нікуди не подінеться, просто в більш хитрій та єзуїтській формі буде розмазаний по інших, фактично теж підконтрольних кремлю (через союзних олігархів) телеканалах: «НАШ» (кажуть, відвідування зросло в 4 рази), 1+1, Інтер і їм подібних.

Задля цього вже подають Бойка як «помірного, серйозного політика, патріота України» (такі заяви вже зробили Арахамія та Арєстович).

Плюс включили потужну, скоординовану кампанію: «Пачєму Порошенко нє закрил канали Мєдвєдчука», «Порошенко - основатєль партії рєгіонов», «Медведчук - кум Порошенка» ну і т.п.

Включені всі можливі лайномети, традиційні Лєщєнкі, Арєстовічі, Свободи, Гордони, Шустєри, Наталі Мосєйчук. Використовується весь традиційний набір напівправди, перекручувань, маніпуляцій і відвертої брехні.

Особливо хочеться відмітити, звичайно ж, Свободу, яка маргіналізувалася і практично перетворилася виключно на інструмент боротьби з ЄС та Порошенком. Не гребують ніякими маніпуляціями, тягають скрин з 5-го каналу, де в новинній стрічці показали Медведчука (о ужас!), як доказ «співпраці Порошенка та Медведчука».

Це тим більш смішно, що Свобода та Тягнибок мали десятки годин прайм-тайму на тих самих каналах Медведчука, були спеціально запрошеними гостями студії та використовували десятки годин оплаченого кремлем телеефіру.

Фактично, фанатичні прихильники Свободи працюють добровільними, безплатними, україномовними ботами ОПЗЖ та СН. Які реалізують кремлівський план витіснення прозахідних, патріотичних політичних сил з електоральних змагань.

Таким чином, «патріоти» Свободи, в одних рядах з когортою білопальтошників та медіаповіями Фірташа з Коломойським, реалізовують тактику кремля: звести електоральне поле України до вибору між проолігархічними колаборантами та партією москви.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:44 Ответить
Та ти шо... а что мешало пороху так сделать с той же целью !?
показать весь комментарий
09.02.2021 18:50 Ответить
Неужели зеленая труппа не может сообразить, что достаточно принять закон об антиукраинской пропаганде и тогда можно с этими помойками на законных основаниях делать все что угодно?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:41 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.02.2021 09:57 Ответить
дело в том, что на таком голосовании труппа розламается, да еще денежные резервы с наросии вводятся в действие
показать весь комментарий
09.02.2021 12:24 Ответить
А точнее? Если кто то скажет о тарифах, 3года тюрьмы, скажет о деребане гос предприятий, вообще казнить, о земле, игровом бизнесе, о выполнении предвыборных обещаний 100лет расстрела. О махинациях с вакцинами, медецине..... Именно об этом и говорили на тех закрытых каналах.
показать весь комментарий
09.02.2021 15:59 Ответить
"Бог шельму метит". Кремлевские консервы себя подсвечивают.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:41 Ответить
А ти чия консерва? Де російська мова - там Росія. Чи не так?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:52 Ответить
А чому так поважно до бензоколонки, з великої літери?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:54 Ответить
Ви плутаєте поняття "правопис" та "повага".
показать весь комментарий
09.02.2021 10:05 Ответить
Та нічого я не плутаю. Тут форум, а не школа.
І який правопис для паРаши та пуйла? ............
показать весь комментарий
09.02.2021 10:12 Ответить
Ваше маштабне мислення та влучні висловлювання дуже яскраво Вас характеризують.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:21 Ответить
Ваше роздвоєння також Вас характеризує.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:23 Ответить
А нік російскою та одночасне чіпляння до мови іншої людини це що?
показать весь комментарий
09.02.2021 10:13 Ответить
Вже побігла змінювати нік, волосся назад.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:23 Ответить
Цього ніхто не вимагає. Але не дає Вам та іншим подібним чіплятись до інших стосовно мови.
Має вигляд провокації.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:25 Ответить
Образне мислення, кажете, у Вас дуже розвинене. Так ще й Ви дуже дотепнаДо Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 2037.
Даю підказку.
Ви доведіть мені, що Ваш нік не російською. Тоді може і зрозумієте все про мій нік .
показать весь комментарий
09.02.2021 10:59 Ответить
Він написаний українською, а Ваш російською.
І не зміщуйте акцент. Мова про Ваші подвійні стандарти.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:02 Ответить
Та, ні. Це Ваш російською, а мій саме українською. В сухому залишку маємо Вас, як захистницю російського миру на території нашої неньки України.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:12 Ответить
Українською Ваш нік був би або Білоусова, або Бєлоусова.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:25 Ответить
. Пропоную наукове дослідження зробити. У Вас дуже великий потенціал. Може хоч в процесі дослідження зрозумієте, що такий нік має місце в укр. мові.
показать весь комментарий
09.02.2021 11:37 Ответить
Я вже його провела.) Результат показала.
Від українського "білий" Білоусова, від російського "бєльій" Бєлоусова.
Від чого БЕлоусова?
показать весь комментарий
09.02.2021 11:41 Ответить
А нещодавно повчали мене, що тут форум, а не школа!)))
показать весь комментарий
09.02.2021 11:41 Ответить
Ви ж наполягали на дослідженнях, а тепер демонструєте черговий стрибок з попідвивертом...
показать весь комментарий
09.02.2021 11:46 Ответить
просто ще не встигли...
ввести в правопис..
як ВИКЛЮЧЕННЯ
що раша і расєя пишеться з малої...
показать весь комментарий
09.02.2021 10:47 Ответить
І нік російською ...
показать весь комментарий
09.02.2021 09:55 Ответить
Все, я зрозуміла, що ви дуже дотепна . Даю підказку. Ви доведіть мені, що Ваш нік не російською. Тоді може і зрозумієте все про мій нік.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:48 Ответить
Справа в тому, що не я, а Ви чіплялись до людини за російську мову...
показать весь комментарий
09.02.2021 10:53 Ответить
А бЭлоусова,це якою мовою?
показать весь комментарий
09.02.2021 16:07 Ответить
Ще один знавець українського правопису!😂
показать весь комментарий
09.02.2021 21:46 Ответить
И об этом...http://hadashot.kiev.ua/node/1705 В Фастове около бывшего здания Гестапо обнаружено еврейское надгробие ,а сколько подобных без надгробий находится под зданиями и во дворах бывших НКВД
показать весь комментарий
09.02.2021 09:41 Ответить
Тепер суди завалять таким заявами. ЗЕ таки буде лох якщо не надасть неспростовні докази ворожої діяльності цих каналів.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:41 Ответить
У нього цих доказів немає. Якби були, їх позакривали б за рішенням суду.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:58 Ответить
Всю вату яка подавали ці клопатання в один вагон і на рашу.,щоб не смерділи тут **********.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:42 Ответить
+++
показать весь комментарий
09.02.2021 09:58 Ответить
Интересно ...
. .
Что решат 3э карманные судьи ?..
показать весь комментарий
09.02.2021 09:46 Ответить
Тільки українськими судами це не закінчиться!
Побачимо, що Європа скаже.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:49 Ответить
Нічого. Максимум-стурбованність
показать весь комментарий
09.02.2021 09:51 Ответить
сказала щось Європа Путіну ?
на окупацію Донбасу ?
Взагалі-то ні..уя...
тому мені до сраки ."Реакція Європи"
показать весь комментарий
09.02.2021 10:40 Ответить
Де справи, секретутки?
показать весь комментарий
09.02.2021 09:47 Ответить
Судьи тоже не дураки , хорошо следят за риторикой США.Будут любыми путями отмораживаться от этих исков ) мало ли какая санкция перелетит)
показать весь комментарий
09.02.2021 09:49 Ответить
А то с такими темпами через суд можно будет запретить вообще защищать страну!
показать весь комментарий
09.02.2021 09:50 Ответить
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 4589
показать весь комментарий
09.02.2021 09:52 Ответить
Конечно накрыта. Ему же туда наплюют сразу...
показать весь комментарий
09.02.2021 09:54 Ответить
То баночка з коксом. Нюхнув і починається словесний понос.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:06 Ответить
Да чего там. Давайте уже сразу от путлера иск.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:52 Ответить
Все эти иски должны быть признаны ничтожными, как иски Трампа по фальсификациям на выборах в США, и не приниматься к рассмотрению. Точка.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:53 Ответить
мой рибенок не может пасматреть прастаквашина, чтожи вы делаете сволочи христанаваснет!
показать весь комментарий
09.02.2021 09:53 Ответить
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 6688
показать весь комментарий
09.02.2021 10:09 Ответить
... и "аднакласники"!!11
показать весь комментарий
09.02.2021 11:02 Ответить
Вже припливла кувалда з міста Чугуєва, міста тієї медсестри, яка в Харківі ногами "лікувала" побитого хлопця.
показать весь комментарий
09.02.2021 09:55 Ответить
Тут нужно запретить партию опзж как антиукраинская коллаборантская,как раньше запретили комунистическую,запад знает чьо это 5 колонна ну может быть озабоченность но ыскоре пройдёт ,ничего общего с Украиной и демократией она не имеет просто запретить решегием снбо как угроза государства
показать весь комментарий
09.02.2021 10:08 Ответить
В истории с ограблением квартиры гендиректора медиахолдинга «Новости», в который входят заблок. ZIK, NewsOne и «112 Украина», Алексея Семенова, интересен такой вопрос: за счёт чего он заработал украденные у него $120К и драгоценности на $180К?
Реклама? Но ТВ в Украине убыточно, а может чёрный нал из мухосранска ?
показать весь комментарий
09.02.2021 10:15 Ответить


Юрист "Чугуевской правозащитной группы" Роман Лихачев подал иск в Высший административный суд против президента Петра Порошенко с требованием отменить https://rus.lb.ua/news/2017/05/16/366463_turchinov_prizval_provayderov.html блокировку ряда российских сайтов и социальных сетей .

Юрист назвал постановление о блокировке "беззаконным и безнаказанным нарушением прав граждан" и ограничением их свободы, сравнив действия Порошенко с политикой властей Северной Кореи.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:17 Ответить
Звісно,це рішення незаконне. Єдине,на що може сподіватись Зєлєнскій-розтягнений на роки розгляд справи.
От написали,наприклад," Хоча документ набував чинності з опівночі, провайдери почали вимикати сигнал раніше." А це вже неправда.Документ,який має нормативно-процесуальні наслідки,-Указ Президента,й він набув чинності через півтори доби після відключення каналів,після публікації в офіційній друкованій пресі.
Узеленського не міркують правовими нормами.Все-по понятіям.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:19 Ответить
Очень интересная конторка, эта "Чугуевская правозащитная группа". Собрались себе такие "умруноработатьнебуду", получают западную денюжку (гранты) и занимаются чем? Защищают ватные каналы?
показать весь комментарий
09.02.2021 10:20 Ответить
Кожний таки "лист" це прихована заява на отримання кацапського громадянства або "відпрацювання" за уже наявну ксиву з курями. В базу "Миротверець" покидька!
показать весь комментарий
09.02.2021 10:22 Ответить
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 527
показать весь комментарий
09.02.2021 10:24 Ответить
Цього вступ брати за жабри і притягнути до кримінальної відповідальності за сприяння російським окупантам.
показать весь комментарий
09.02.2021 10:38 Ответить
У тім хорошому селі.
Чорніше чорної землі
Блукають люди, повсихали
Сади зелені, погнили
Біленькі хати, повалялись,
Стави бур'яном поросли.
Село неначе погоріло,
Неначе люде подуріли,
Німі на панщину ідуть
І діточок своїх ведуть...
показать весь комментарий
09.02.2021 10:38 Ответить
Чугуївська правозахисна груа - це звучить гордо! А чому не крижопільська???
показать весь комментарий
09.02.2021 10:40 Ответить
Мухосранська було би точніше...
показать весь комментарий
09.02.2021 11:07 Ответить
*******************!
показать весь комментарий
09.02.2021 11:08 Ответить
До Верховного Суду надійшов ще один позов про оскарження санкцій проти "112 Україна", NewsOne і ZIK - Цензор.НЕТ 7377
показать весь комментарий
09.02.2021 10:59 Ответить
А сколько же платят за эти иски? И кто на что надеется? Вполне понятно объяснили, что эти иски - дохлый номер!
показать весь комментарий
09.02.2021 11:29 Ответить
я б не сказав, коли знайти одвоката, який дружыть з цим конкретным суддею, та заплатити 3-4 сщетчыка, та страховку за рызыкы, то дило перестане бути дохлым
показать весь комментарий
09.02.2021 12:35 Ответить
Всегда у нас всё через ***опу!
До указа лицензии никто не лишал, частоты не отбирал, владельцев и режиссёров не судили...
Значит всё было без нарушения законов!
показать весь комментарий
09.02.2021 13:06 Ответить
 
 