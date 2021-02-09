В Верховный Суд поступил еще один иск об оспаривании санкций против "112 Украина", NewsOne и ZIK

В Верховный Суд Украины поступил еще один иск от физического лица к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием признать незаконным указ, вводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", "NewsOne" и ZIK.

"Поступил еще один иск от физлица с оспариванием указа о санкциях", - сообщили "Интерфакс-Украина" в Верховном Суде, передает Цензор.НЕТ.

При этом в суде подчеркнули, что иск только поступил, по нему не открыто производство и не назначена дата рассмотрения, как и по поступившим ранее.

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Как стало известно, этот иск подан харьковским юристом - членом Чугуевской правозащитной группы Романом Лихачевым.

Ранее в Верховный Суд поступило два иска от физлиц с требование признать незаконным указ президента.

Напомним, 4 октября 2018 года Верховная Рада приняла постановление, которым одобрила предложения санкций в отношении семи компаний, которым принадлежали лицензии телеканалов "112 Украина" и NewsOne. Свои предложения парламент направил СНБО.

2 февраля 2020 года президент Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Тараса Козака и трех фактически принадлежащих ему каналов - "112 Украина", "NewsOne" и "Zik".

Хотя документ вступал в действие с полуночи, провайдеры начали отключать сигнал раньше.

Телеканалы медиахолдинга нардепа Козака, попавшие под санкции СНБО, заявили о политической расправе со стороны президента Зеленского и намерении бороться за свое право "вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире".