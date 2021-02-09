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Новости Коронавирус и карантин
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За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова

За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова

Если заключенного привезут на заседание, а он болен коронавирусом, то может заразить других участников процесса или судей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала уполномоченный про правам человека Людмила Денисова.

"За весь период пандемии заключенным и осужденным сделали лишь 434 теста. ... Можете представить, насколько это объективно, если там 50 тыс. удерживаемых и еще 30 тыс. персонала? Случаев заболевания всего зафиксировано в 2020 году 1 114. Из них 31 заключенный - это в следственных изоляторах и 37 - осужденных, находящихся в исправительных колониях. Вы можете в это поверить? Я - нет", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Денисовой, эта статистика включает еще 919 работников Государственной уголовно-исполнительной службы и 131 работника центра здравоохранения Госисполнительной службы.

"Кстати, в тюрьмах есть случаи, когда человеку, который умер, пишут, что причина - воспаление легких. Просто никто даже не выяснял, был ли у него COVID", - добавила уполномоченный по правам человека.

Полный текст интервью с омбудсменом Людмилой Денисовой для Цензор.НЕТ читайте здесь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство домов престарелых функционируют нелегально, - Денисова

Автор: 

Денисова Людмила (996) карантин (16729) тюрьма (823) Государственная исполнительная служба (38) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+1
Це для виправдання того, що зеків поставили в першочергову вакцинацію? Особливо першими треба вакцинувати "строгачі", де сидять рецидивісти!
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09.02.2021 09:45
+1
В першу чергу "пожиттєвих".
Їм ще треба строк відсидіти!
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09.02.2021 09:51
+1
Кто-нибудь, подскажите этому "специалисту", что омбудсмен - это не только (исключительно) про права зеков. Больше Денисову ничего не интересует? Кроме зеков, права человека нигде и никак не нарушаются?
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09.02.2021 10:06
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Если бы в тюрьмах был коронавирус, то там бы умерло огромное количество зк,
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09.02.2021 09:38 Ответить
За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова - Цензор.НЕТ 7915
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09.02.2021 09:39 Ответить
Вже давно.
Ще коли ти тут тільки з'явився.
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09.02.2021 09:52 Ответить
што?
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09.02.2021 09:54 Ответить
"што?" - саме це.
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09.02.2021 09:55 Ответить
Це для виправдання того, що зеків поставили в першочергову вакцинацію? Особливо першими треба вакцинувати "строгачі", де сидять рецидивісти!
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09.02.2021 09:45 Ответить
В першу чергу "пожиттєвих".
Їм ще треба строк відсидіти!
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09.02.2021 09:51 Ответить
100%!
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09.02.2021 09:52 Ответить
Ну хоть в тюрьмах более менее адекватные)
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09.02.2021 09:46 Ответить
Так это победа над вирусом. Это сказал вчера Зеленский.
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09.02.2021 09:50 Ответить
Кто-нибудь, подскажите этому "специалисту", что омбудсмен - это не только (исключительно) про права зеков. Больше Денисову ничего не интересует? Кроме зеков, права человека нигде и никак не нарушаются?
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09.02.2021 10:06 Ответить
 
 