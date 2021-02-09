За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова

Если заключенного привезут на заседание, а он болен коронавирусом, то может заразить других участников процесса или судей.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала уполномоченный про правам человека Людмила Денисова.

"За весь период пандемии заключенным и осужденным сделали лишь 434 теста. ... Можете представить, насколько это объективно, если там 50 тыс. удерживаемых и еще 30 тыс. персонала? Случаев заболевания всего зафиксировано в 2020 году 1 114. Из них 31 заключенный - это в следственных изоляторах и 37 - осужденных, находящихся в исправительных колониях. Вы можете в это поверить? Я - нет", - подчеркнула омбудсмен.

По словам Денисовой, эта статистика включает еще 919 работников Государственной уголовно-исполнительной службы и 131 работника центра здравоохранения Госисполнительной службы.

"Кстати, в тюрьмах есть случаи, когда человеку, который умер, пишут, что причина - воспаление легких. Просто никто даже не выяснял, был ли у него COVID", - добавила уполномоченный по правам человека.

Полный текст интервью с омбудсменом Людмилой Денисовой для Цензор.НЕТ читайте здесь.

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