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В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова

В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова

Уменьшение сети медицинских учреждений повлекло за собой и сокращение количества врачей. Только в прошлом году было заявлено об увольнении 70 тыс. врачей. Это втрое больше, чем в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это в интервью рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, в конституционном представлении она не требует отменить медицинскую реформу, а указывает на сужение прав граждан, гарантированных Конституцией, которые из-за уменьшения медицинских учреждений не могут получить помощь врачей.

"С 2010 по 2019 год почти на 40% сократили количество медучреждений. Было 2 763, а стало 1 640. Врачей было 224 тыс., осталось 184, то есть меньше на 20%", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что все это приводит к тому, что те принципы, которые были заложены в основу медреформы, не работают.

Читайте: За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова

"Из них можно выделить два основных: деньги ходят за человеком и человек может выбирать свободно врача. Где он его сможет выбрать, если учреждения не существует и если количество врачей сокращенно? По обращениям граждан мы узнали, что нагрузка на семейных врачей превышает предусмотренные нормы. Например, в с. Лиманы на Николаевщине на одного врача приходится 3 695 деклараций. А должно быть не более 2 тысяч. В Одесской области - 3 534 при норме 1 800. В Днепропетровской области - 3 238 деклараций при норме 1 800", - рассказала уполномоченный по правам человека.

"Поэтому мы обжаловали именно сужение программы медицинских гарантий и еще и потому, что в законе о медицинской реформе в части государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания четко написано, что выделяется 5% ВВП. Мы проанализировали данные по этому и увидели такую картину. В 2018 году, когда не было программы таких государственных финансовых гарантий, так как эту норму ввели с 2020-го, было 3,5% ВВП на медицину, в 2019 - 3,1%. А в прошлом году именно на программу государственных финансовых гарантий на медицинское обслуживание выделено 1,94%", - добавила Денисова.

Полный текст интервью с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой читайте здесь.

Также читайте: За период пандемии в тюрьмах сделали лишь 434 теста на COVID-19, а когда кто-то умирал, то не выясняли, был ли у человека коронавирус, - Денисова

Автор: 

больница (1436) Денисова Людмила (996) сокращение (306) врачи (1513) медреформа (122)


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Топ комментарии
+6
Реформа від пані Супрун,яки ця пані була б зараз,то лишились би тільки морги.
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09.02.2021 10:12
+3
Тю! А хто ж проводив та продовжив потужну рехворму з "оптимізацією"? Не і ви часом, нє?
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09.02.2021 10:13
+3
Та й ці добре постаралися, коли закривали тубдиспансери та психлікарні.
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09.02.2021 10:14
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Реформа від пані Супрун,яки ця пані була б зараз,то лишились би тільки морги.
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09.02.2021 10:12 Ответить
Та й ці добре постаралися, коли закривали тубдиспансери та психлікарні.
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09.02.2021 10:14 Ответить
Це ще за супрун почалось. Другий ітап патужної ріформи.
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09.02.2021 10:45 Ответить
При Супрун другий етап реформи і не починався--це по-перше. І по- друге-------лікарні на балансі місцевої влади.Вони їх і закривають.В цьому році закривають лікарню у нас в смт----22000 мешканців. Немає грошей.
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09.02.2021 11:08 Ответить
А чого-ж "місцева" влада, не закриває і не скорочує "Феофанію"? Чому там бабла вистачає?
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09.02.2021 11:17 Ответить
А вам більше нічого і не потрібно, найвеличніший зі своєю зграєю гроші розікрав, боротьбу з ковід19 і закупівлю вакцини провалив. Залишилося вас з червоними платочками струнко навчити ходити.
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09.02.2021 10:37 Ответить
У період 2010-2019 рр ...

довбні,у тому числі у часи Порошенко і "Доктора Смерть" СУпрун... ((
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09.02.2021 11:10 Ответить
Вау, 00-зеботи знову казки розповідають, вибірково прочитавши навіть заголовок.
Скорочення лікарень почалося ще за часів Овоча з подачі Богатирьової...
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09.02.2021 10:43 Ответить
А чого-ж "потужний реформатор" не провів 145 "реформу" і не зупинив цей процес?
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09.02.2021 11:18 Ответить
ні.. ще б були сімейні лікарі в крутих ,з "євроремонтами" прийомних..
котрі б відправляли..в аптеку... в "дистанційну хірургію"...в морг
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09.02.2021 11:13 Ответить
В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова

А говорят, что медицинская реформа не сработала.
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09.02.2021 10:13 Ответить
Тю! А хто ж проводив та продовжив потужну рехворму з "оптимізацією"? Не і ви часом, нє?
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09.02.2021 10:13 Ответить
Кляте замкнуте коло.
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09.02.2021 10:24 Ответить
"Вінавати папірєднікі!"(с)
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09.02.2021 10:27 Ответить
Ви всє фрете і наступнуки також .
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09.02.2021 10:28 Ответить
Денисова -креатура ЮВТ.Часть врачей перетекла в частные клиники,часть испугалась ковида.Мои знакомые с деньгами наблюдаются в частных.Иногда даже дешевле и без нервов выходит.
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09.02.2021 10:37 Ответить
Вряд ли статистика делает разницу между частнім и гос медучреждением.
Так что озвученные цифры скорее всего от этого не изменятся.
А врачи достаточно масово свалили в Европу.
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09.02.2021 10:41 Ответить
Я просто хочу увидеть 1100 пустых зданий. Дура.
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09.02.2021 10:38 Ответить
Ты из секты святого Петра?
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09.02.2021 10:40 Ответить
Я из общества дружащих с головой.
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09.02.2021 10:53 Ответить
Попроси список у МОЗа, а не то я могу пару-тройку адресов подкинуть...
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09.02.2021 11:21 Ответить
Чекаю, але такі, щоб можна було перевірити.
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09.02.2021 15:07 Ответить
До речі, клініку кардіології та корпус охмадиту врахували?
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09.02.2021 15:08 Ответить
А у середині 90-х будівлі дитячих садочків, де було що завгодно(банки, офіси,склади) крім дітей, бачили?
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09.02.2021 12:43 Ответить
Це бачив, а тепер бачу людину, яка відповідає запитанням на запитання.
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09.02.2021 15:05 Ответить
Будівлі порожніми не стоятимуть. Хіба десь у зажоп'ї.
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09.02.2021 15:42 Ответить
Кількість лікарень (особливо напівбарачого типу) та лікарів (які поки на кишеню не покладеш навіть пальцем не шолохнуть) ніяк не гарантує вам якості (або, взагалі, можливості) лікування та вилікування.
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09.02.2021 10:42 Ответить
Та да, чого варті лише жд лікарні для своїх, чи ті де працювали одина-дві людини.
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09.02.2021 10:48 Ответить
Может и налоги надо сокращать, раз затраты сокращаются?
Все равно все разворовывается и раненым необходимо скидываться народу простому, а МО делает морду кирпичем и типа их эта проблема не касается!
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09.02.2021 10:48 Ответить
Здається обкурилися------з 2010 по 2014 рік при владі були ті гниди,що тепер поливають лайном Супрун------бойко,рабінович,мураєв.
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09.02.2021 11:06 Ответить
молілась лі ти на ночь Дездемонана Супрун ,Елмира ? )))
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09.02.2021 11:11 Ответить
Ну вообще-то в Конституции Украины написан ПРЯМОЙ ЗАПРЕТ на сокращение больниц -статья 49
"В государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения медицинская помощь предоставляется бесплатно; существующая сеть таких учреждений не может быть сокращена"
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09.02.2021 12:29 Ответить
Программа хаббада по знищенню україньців у дії, хтось іще не розуміє що робиться?
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09.02.2021 12:31 Ответить
Как сократились?
Никто не сокращал, только реформирование!
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09.02.2021 12:58 Ответить
 
 