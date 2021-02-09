В период 2010-2019 гг. количество больниц сократилось почти на 40%, а врачей - на 20%, - Денисова

Уменьшение сети медицинских учреждений повлекло за собой и сокращение количества врачей. Только в прошлом году было заявлено об увольнении 70 тыс. врачей. Это втрое больше, чем в 2019 году.

Как информирует Цензор.НЕТ, об это в интервью рассказала омбудсмен Людмила Денисова.

По словам Денисовой, в конституционном представлении она не требует отменить медицинскую реформу, а указывает на сужение прав граждан, гарантированных Конституцией, которые из-за уменьшения медицинских учреждений не могут получить помощь врачей.

"С 2010 по 2019 год почти на 40% сократили количество медучреждений. Было 2 763, а стало 1 640. Врачей было 224 тыс., осталось 184, то есть меньше на 20%", - отметила омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что все это приводит к тому, что те принципы, которые были заложены в основу медреформы, не работают.

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"Из них можно выделить два основных: деньги ходят за человеком и человек может выбирать свободно врача. Где он его сможет выбрать, если учреждения не существует и если количество врачей сокращенно? По обращениям граждан мы узнали, что нагрузка на семейных врачей превышает предусмотренные нормы. Например, в с. Лиманы на Николаевщине на одного врача приходится 3 695 деклараций. А должно быть не более 2 тысяч. В Одесской области - 3 534 при норме 1 800. В Днепропетровской области - 3 238 деклараций при норме 1 800", - рассказала уполномоченный по правам человека.

"Поэтому мы обжаловали именно сужение программы медицинских гарантий и еще и потому, что в законе о медицинской реформе в части государственных финансовых гарантий медицинского обслуживания четко написано, что выделяется 5% ВВП. Мы проанализировали данные по этому и увидели такую картину. В 2018 году, когда не было программы таких государственных финансовых гарантий, так как эту норму ввели с 2020-го, было 3,5% ВВП на медицину, в 2019 - 3,1%. А в прошлом году именно на программу государственных финансовых гарантий на медицинское обслуживание выделено 1,94%", - добавила Денисова.

Полный текст интервью с уполномоченным по правам человека Людмилой Денисовой читайте здесь.

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