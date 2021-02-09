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Новости Коронавирус и карантин
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В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай

В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай

Однако начальник так и не выпил чай со слюной, поэтому не заразился.

В Турции сотрудник автосалона купил слюну у больного коронавирусом и подливал ее начальнику в чай, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По словам владельца салона Ибрагима Унверди, об этом ему рассказали другие работники. Злоумышленник, который работал в салоне более трех лет, якобы купил у зараженного пузырек слюны за $70 (1930 грн).

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Однако Унверди так и не выпил чай со слюной, поэтому не заразился. Владелец автосалона сказал: "Я впервые слышу о такой причудливой технике убийства".

После этого сотрудник, у которого "провалился" этот план, начал угрожать боссу, что застрелит его. Отмечается, что он стал присылать сообщения, в одном из которых говорилось: "Я не смог убить тебя вирусом. В следующий раз я выстрелю тебе в голову".

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В итоге владелец салона обратился в полицию, а работника задержали. Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство начальника.

Автор: 

карантин (16729) покушение (1032) Турция (3371) чай (12) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
не харошая. чай гарячий, а ковид погибает при высокой температуре. а холодный чай пить не айс
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09.02.2021 10:20
+9
больные ковидом начнут продавать свои слюни и экскрименты и станут богатыми
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09.02.2021 10:27
+6
Так большинство мужчин на ее рот и не покушалось... Фантазерка.
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09.02.2021 10:32
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Хароша ідея
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09.02.2021 10:16 Ответить
не харошая. чай гарячий, а ковид погибает при высокой температуре. а холодный чай пить не айс
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09.02.2021 10:20 Ответить
А самое интересное, что в слюне вообще может вируса не оказаться.
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09.02.2021 10:25 Ответить
главное верить 🙏🙏🙏 )
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09.02.2021 10:26 Ответить
больные ковидом начнут продавать свои слюни и экскрименты и станут богатыми
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09.02.2021 10:27 Ответить
на базаре ,на килограм, я ржу абсыкаюсь
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09.02.2021 10:37 Ответить
я уссусь!)))
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09.02.2021 11:24 Ответить
в этом нет смысла, этот вирус в желудке не выживет и там нет нужных для него клеток .. он должен только в лёгкие попасть .. его вдыхать нужно ...
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09.02.2021 10:24 Ответить
а чего в рекламе по телику леся никитюк говорила шо нада помыть руки как погладил кота и шо низя трогать глаза нос и рот ?
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09.02.2021 10:27 Ответить
Так большинство мужчин на ее рот и не покушалось... Фантазерка.
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09.02.2021 10:32 Ответить
и между ног низзя...
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09.02.2021 10:37 Ответить
Мог за 70 баксов в засос начальника поцеловать и фсе.
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09.02.2021 10:31 Ответить
Вот жизнь пошла... Раньше в чайничек для заварки, только писяли.
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09.02.2021 11:00 Ответить
Ідея стара. Цигани в Ів. Франківську, вимагаючи гроші, погрожували плюнути в лице. Мер мав клопіт з ними.
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09.02.2021 11:03 Ответить
бред, чай гарячий, он может убить вирус.
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09.02.2021 12:36 Ответить
С таким можно идти в разведку!!!
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09.02.2021 10:17 Ответить
С условием что не пить и не есть.
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09.02.2021 10:18 Ответить
Больна людина.
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09.02.2021 10:17 Ответить
Ну тупой жеж! Стопудов вирус в горячем чае повыдохнет.
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09.02.2021 10:20 Ответить
проще было себе на руку набрызкать слюной через пшикалку и поздароваться с боссом. желательно на курилке, когда он будет этой рукой такаку до рота браты
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09.02.2021 10:23 Ответить
Да тоже так себе вариант. На самом деле вирус на коже тоже довольно быстро утратит способность заражать. Без прямого контакта с зараженным вероятность заразиться очень мала.
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09.02.2021 10:32 Ответить
Не факт. Наприклад є думка що вірус герпеса може вижити в автоклаві.
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09.02.2021 12:00 Ответить
"новичок" по турецки
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09.02.2021 10:21 Ответить
и за сколько купил?))) думаю что это какой то прикол..
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09.02.2021 10:22 Ответить
Злоумышленник, который работал в салоне более трех лет, якобы купил у зараженного пузырек слюны за $70 (1930 грн).
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09.02.2021 10:25 Ответить
думаю что это брехня)))
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09.02.2021 10:26 Ответить
в новости цена есть - $70.
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09.02.2021 10:27 Ответить
ну значит переплатил потомок янычаров)))
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09.02.2021 10:29 Ответить
Суровые янычары.)
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09.02.2021 10:23 Ответить
Блин... а наши ковидные больные сидели дома на самоизоляции без копейки.... Может, экспорт замутим?
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09.02.2021 10:24 Ответить
Имя этого подливальщика не иван случайно?
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09.02.2021 10:25 Ответить
Что на шпили приезжали посмотреть?
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09.02.2021 10:32 Ответить
Ковид-тероризм. Начало.
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09.02.2021 10:26 Ответить
Гениальная идея убийство с вероятностью 0,03
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09.02.2021 10:26 Ответить
21 век на дворе а люди не меняются и не поменяются никогда .
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09.02.2021 10:28 Ответить
Яку тільки дурню не обговорюють на політичних форумах.
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09.02.2021 10:30 Ответить
Треба як на расєє- солі талія у кулер для води)))
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09.02.2021 10:31 Ответить
Мабуть начальник самодур, і чіплявся до працівника, той не витримав і почав йому погрожувати... В Україні теж повно бидла, яке по знайомству сіло в крісла директорів, сидить там нічого не робить, лише нігті да губи фарбує, і зарплату гарну отримує... Ну і до підлеглих чіпляється, бо відчуває що його чи її підлеглі не поважають...
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09.02.2021 10:34 Ответить
Он бы еще в водку добавил... Бен Ладен доморощеный.
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09.02.2021 10:37 Ответить
Напомнило анекдот
Муж три дня дома не появлялся, на четвертый день заявился.. Жена ему:
- Где шлялся?
- Да представляешь, этот Бин Ладен такая падла! Прислал на работу мне письмо. Я его открываю, а там - белый порошок!
- И что? Сибирская язва??
- Хуже.. Триппер...
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09.02.2021 10:51 Ответить
Колись будував Life, не дарма казали турки-придурки!
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09.02.2021 10:39 Ответить
Можу плюнути за 50 баксів, дія пропозиції обмежена.
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09.02.2021 10:43 Ответить
Не демпінгуй!..
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09.02.2021 11:13 Ответить
Ну... Турок є турок...
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09.02.2021 11:22 Ответить
слина замість полонію?...зовсім абмільчало фсб
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09.02.2021 11:23 Ответить
Фейк абсолютний...Начальник міг мати імунітет,начальник міг вже вакцинуватись,начальник міг вже перехворіти,начальник міг мати звичку сам собі робити чай...Зрештою,і ці причини не мають значення,коли підлеглий несповна розуму...
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09.02.2021 11:56 Ответить
А шо так дорого?
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09.02.2021 12:01 Ответить
все знают что в чай только поллоний ложат, на него танин не действует
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09.02.2021 12:18 Ответить
Бактериологическое оружие в каждом доме!
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09.02.2021 12:59 Ответить
Шо за диб-л?!!!!
Почитал бы статьи как вирус передается! Уж точно не через пищ систему!!!
Это не мышьяк с цианидом!
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09.02.2021 13:55 Ответить
це, напевно,майбутній турецький путін: ця Моль також починала з травлі людей: Собчак, Літвіненко, березівський...
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09.02.2021 14:16 Ответить
Ну, дякую тому, хто придумав цю дурницю ))) Хоч посміялися серед своїх турбот.
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09.02.2021 16:19 Ответить
наверняка это был эмигрант из россии
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09.02.2021 23:05 Ответить
 
 