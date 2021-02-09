Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВС Украины.
Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытым программам по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения", - сказано в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали агента росийской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных".
Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Продолжается досудебное расследование.
Мероприятия по прекращению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.
Как позже сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 г. договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г. Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере 10 тыс долларов США он предложил руководителю института предоставить секретную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов.
"При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов США, которая состоялась 7 февраля 2021 г. на железнодорожном вокзале г. Харькова, следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержан подозреваемый в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.
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Фраза "Русские своих не бросают" означает, что когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
Поспорили Президент США и Генсек СССР,сможет ли Президент США добиться того,чтоб на отдельно взятом предприятии в СССР рабочие объявили забастовку.Ну и дали Президенту это предприятие на неделю...Собирает он рабочих и говорит:"С завтрашнего дня урезаем зарплату вполовину!".На следующий день...-работают...Хмм...Говорит:"С завтрашнего дня работаем бесплатно!"...Работают...***..."С завтрашнего дня платите по 50 рублей в день,чтоб вам разрешили бесплатно работать!"...Приносят деньги и работают...Та,ЕТМать!!!!"С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ БУДЕМ ВЕШАТЬ ВАС ЧЕРЕЗ ОДНОГО,СУКИ!!!!!!"...Встает такой роботяга:"А веревки свои брать или профсоюз выдаст?"Ото типа такого)
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- не верю ни единому слову этой шайке врунов и имитаторов