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Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили и задержали агента ФСБ РФ, который собирал секретные сведения, составляющие государственную тайну в оборонной сфере.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники и следователи спецслужбы установили, что работник одного из стратегических предприятий Николаева был завербован ФСБ и получил задание собрать информацию о современной военной технике для ВС Украины.

Контрразведчики Службы задокументировали, что для получения доступа к технической документации новейших разработок, а именно закрытым программам по использованию беспилотных летательных аппаратов, злоумышленник пытался завербовать одного из руководителей учреждения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали агента росийской спецслужбы "на горячем" во время контролируемой передачи "секретных данных".

Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 01

Сейчас уличенному агенту ФСБ сообщено о подозрении по ч. 1 ст.111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Готовилось похищение экс-командующего ССО Лунева: контрразведка СБУ "накрыла" агентурную сеть ФСБ, в которую входили бывшие украинские разведчики. ВИДЕО+Инфографика

Продолжается досудебное расследование.

Мероприятия по прекращению противоправной деятельности осуществлялись под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.

Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 02

Как позже сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, завербованный гражданин в течение января-февраля 2021 г. договорился о передаче секретных материалов с одним из руководителей научных институтов г. Харькова, занимающегося разработками с ограниченным доступом в сфере безопасности и обороны Украины. За денежное вознаграждение в размере 10 тыс долларов США он предложил руководителю института предоставить секретную программу разработки приборов для поражения беспилотных летательных аппаратов.

"При получении имитированных секретных материалов и передачи аванса за них - 500 долларов США, которая состоялась 7 февраля 2021 г. на железнодорожном вокзале г. Харькова, следователями Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с Департаментом контрразведки СБУ задержан подозреваемый в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 03
Фото: сайт СБУ

Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 04
Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 05
Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 06
Контрразведка СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ, пытавшегося получить секретные данные об использовании беспилотников в ВСУ 07
Фото: Офис Генпрокурора

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Топ комментарии
+24
По законам военного времени, к стенке
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09.02.2021 10:51
+23
* * *
Фраза "Русские своих не бросают" означает, что когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
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09.02.2021 10:54
+23
9 лютого 1918 р. о третій годині ночі у м. Брест укладено перший мирний договір за усю Першу світову війну; підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина та її союзники - Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія визнали Україну самостійною державою та зобов'язалися надавати їй збройну та дипломатичну підтримку у боротьбі з більшовицькою Москвою. Упродовж 1918-1921 рр. сорок одна країна світу визнала Україну. .

.
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 3506
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09.02.2021 11:06
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Правила форума Совет форумчан
По законам военного времени, к стенке
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09.02.2021 10:51 Ответить
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 6333
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09.02.2021 11:04 Ответить
на бомжару смахивает,агент однако,маскируется,падаль ............
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09.02.2021 11:48 Ответить
ничего удивительного - весь "русский мир" смахивает на бомжару
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09.02.2021 12:56 Ответить
А ти хотів щоб він такий весь при погонах був, та ще й посвідчення з кишені виглядало? 🤣🤣
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10.02.2021 03:46 Ответить
Чтоб судить по законам военного времени,нужны законы военного времени да и,собственно,само военное время.А просто трындеть с трибун и на камеры "у нас война",но ничего не делать,чтоб признать войну войной-это преступление,за которое тоже нужно к стенке(по законам военного времени)
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09.02.2021 13:41 Ответить
Только вот имя, которе вы забыли упомянуть, здесь не принято называть в ругательном наклонении. Выругают, забанят, потрут...))
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09.02.2021 22:19 Ответить
.... желательно немножко повесить
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09.02.2021 18:46 Ответить
Однозначно
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09.02.2021 19:48 Ответить
* * *
Фраза "Русские своих не бросают" означает, что когда глохнет автозак, арестованные помогают его завести с толкача.
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09.02.2021 10:54 Ответить
Тут чуть не так)Анекдот красножопой эпохи:
Поспорили Президент США и Генсек СССР,сможет ли Президент США добиться того,чтоб на отдельно взятом предприятии в СССР рабочие объявили забастовку.Ну и дали Президенту это предприятие на неделю...Собирает он рабочих и говорит:"С завтрашнего дня урезаем зарплату вполовину!".На следующий день...-работают...Хмм...Говорит:"С завтрашнего дня работаем бесплатно!"...Работают...***..."С завтрашнего дня платите по 50 рублей в день,чтоб вам разрешили бесплатно работать!"...Приносят деньги и работают...Та,ЕТМать!!!!"С ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ БУДЕМ ВЕШАТЬ ВАС ЧЕРЕЗ ОДНОГО,СУКИ!!!!!!"...Встает такой роботяга:"А веревки свои брать или профсоюз выдаст?"Ото типа такого)
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09.02.2021 11:11 Ответить
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 6578
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09.02.2021 11:26 Ответить
Попался падло ,ПЯТНАХОЙ по РОГАМ ! Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 497
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09.02.2021 10:59 Ответить
Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 3308 Контррозвідка СБУ затримала в Харкові агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 1824
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09.02.2021 17:35 Ответить
Вот этим и заниматься надо,а не бизнес под себя подминать
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09.02.2021 11:02 Ответить
9 лютого 1918 р. о третій годині ночі у м. Брест укладено перший мирний договір за усю Першу світову війну; підписано Брестський мирний договір, згідно з яким Німеччина та її союзники - Австро-Угорщина, Туреччина і Болгарія визнали Україну самостійною державою та зобов'язалися надавати їй збройну та дипломатичну підтримку у боротьбі з більшовицькою Москвою. Упродовж 1918-1921 рр. сорок одна країна світу визнала Україну. .

.
Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 3506
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09.02.2021 11:06 Ответить
У всех троих одинаковые кроссовки.
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09.02.2021 11:16 Ответить
не заганяй...глаза протри))
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09.02.2021 11:23 Ответить
от не цепляйся к мелочам, какие были не складе, такие и выдали, может эти фотки вообще не относятся к тем делам и найдены в интернете
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09.02.2021 12:48 Ответить
...и ****** похожие...
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09.02.2021 18:48 Ответить
Почему? Есть. Недавно бомбу на Цензоре выкладывали.Со всеми параметрами.
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09.02.2021 11:40 Ответить
Нужно на время войны с мокшами вводить смертную казнь для предателей и взяточников....
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09.02.2021 11:22 Ответить
А на період мирного часу - примусову ізоляцію імбецилів від суспільства! Контррозвідка СБУ затримала в Миколаєві агента ФСБ РФ, який намагався отримати секретні дані про використання безпілотників у ЗСУ - Цензор.НЕТ 1137
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09.02.2021 11:27 Ответить
Как минимум - вдвое увеличить срок по 111 статье без права на пересмотр
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09.02.2021 18:31 Ответить
С любым сроком вiслюк обменяет на какого-нить бомжа и будет рассказывать про "мир в глазах".
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09.02.2021 20:16 Ответить
Жоден російський агент в нашій країні не постраждав, скоро випустять
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09.02.2021 11:22 Ответить
Нагадує спортивне рибальство! Спіймали - відпустили!
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09.02.2021 14:46 Ответить
это смешно, мы не используем беспилотники - это запрещено перемирием и вообще у нас аэроразведку разогнали..., а что байрактары купили - так это чисто в декоративных целях - шоб було...
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09.02.2021 11:23 Ответить
За яйца подвешать лаптеногого
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09.02.2021 11:31 Ответить
но сначала зажать ети яйца в тиски-пусть все расскажет вчистую: кого еще завербовал,кому передавал и т.д.!
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09.02.2021 17:38 Ответить
понять.простить и отпустить
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09.02.2021 11:42 Ответить
на бомжару смахивает,агент однако,маскируется,падаль ............
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09.02.2021 11:49 Ответить
у вас продается славянский шкаф
- не верю ни единому слову этой шайке врунов и имитаторов
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09.02.2021 11:54 Ответить
Які секрети? Таран вже все знищив і доложил куда слєдуєт.
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09.02.2021 11:58 Ответить
Цензор как-то резко прекратил полоскать грязное белье СБУ. Вместо этого пошли одни подвиги.
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09.02.2021 12:20 Ответить
когда ночью приходят люди в штатском и умелыми ударами по почкам разъясняют что к спецслужбам своей страны надо относиться уважительно - почему то сразу меняются статьи на подконтрольном интернет ресурсе
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09.02.2021 12:53 Ответить
roman qwerty 3b215af8,лаптеногий, та мы и так в курсе, о специфике работы ФСБ в твоей ********
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09.02.2021 17:40 Ответить
Продажні суди України зрозуміють і відпустять як вже не раз було з зрадниками держави України. Останній приклад зрадниця від Шарія.
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09.02.2021 12:41 Ответить
а почему не гру ? все таки разведкой занимается гру, фсб это контрразведка
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09.02.2021 12:51 Ответить
Какая разница, у парашных сатанинских червей всё и все - это одна смердячая гэбня
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09.02.2021 13:38 Ответить
А пальчиком хоч посварять?
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09.02.2021 15:59 Ответить
А скільки ще таких гнид у нас,починаючи з самої верхівки. Причому,вони навіть і не криються...
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09.02.2021 16:14 Ответить
Пятьсот долларов? Евробляха ржавая насквозь? Шпиономания.
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09.02.2021 17:31 Ответить
А як там справи з генералом СБУ ,якого піндоси викрили , що він ФСБешник ??? Янілох з Оком государєвим відмазали, як і татарова ? Поновився на посаді , через печерський суд ???😆
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09.02.2021 17:51 Ответить
Ну це мабуть самого тупого ватана затримали який мабуть і не ховався, а скільки цікаво передано інформації кацапам іншими завербованими ...
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09.02.2021 17:57 Ответить
Любители! Надо было передавать дезу Раше, как наши в войну с немцами. Пользы было б в сотни раз больше. Ну этого поймали, другой будет.
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09.02.2021 18:51 Ответить
"СБУ задержала в Харькове агента ФСБ РФ" ...потому что в Киеве уже всех переловила (ха-ха-ха)
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09.02.2021 19:45 Ответить
Ловят шестерок... А главных крыс в высоких кабинетах не трогают...
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09.02.2021 20:48 Ответить
 
 