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Кабмин решил бороться с теневой занятостью: вводит принцип презумпции наличия трудовых отношений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин решил бороться с теневой занятостью: вводит принцип презумпции наличия трудовых отношений

Кабинет Министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В Министерстве считают, что принятие такого закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

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"Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту", – отмечает министр Игорь Петрашко.

Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:

Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период;

Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;

Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;

Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха;

Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.

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При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков.

В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.

Также документ регулирует вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников про соответствующие изменения.

Как отмечают в Минэкономики, это делает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.

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Топ комментарии
+25
Ну так Денис Шморгаль же создал уже 500 000 рабочих мест или нет?
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09.02.2021 10:33
+22
Идиоты придумывают новые способы репрессий для бизнеса ради сбора бешеных налогов придуманных идиотами из бпп и регионалами,это приведет только к оттоку рабочей силы в европу,сокращению экономики и соответственно нехватке средств для оплаты процентов по кредитам.
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09.02.2021 10:35
+19
Опять Порох шмаркле в штаны насрал... ну доколе это будет продолжаться?! Кабмін вирішив боротися з тіньовою зайнятістю: запроваджує принцип презумпції наявності трудових відносин - Цензор.НЕТ 2459
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09.02.2021 10:52
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У нас не має зайвих 25 років, бо попередні 30, наш народ прос.рав. Ми або зробимо це за 5, або почнемо нормально жити років через 70...
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10.02.2021 12:10 Ответить
Ви тим самим добʼєте вщент малий бізнес. Без комплексного перегляду податків це буде останнім цвяхом у кришку труни малого (та власне і середнього) бізнесу. Не дивуйтеся потім, що після всіх тих реформ реальні доходи від податків до казни впадуть.
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10.02.2021 14:19 Ответить
Не називайте дрібним бізнесом те, що їм по суті не є!!!
Більшість так званих наших дрібних підприємців і не повинні існувати. Їх бізнес, це різниця між митними зборами і сплаченим хабарем. Завіз за 200 євро товару, за яким мав сплатити 2к євро зборів, от і "заробив" 1,8к. На цьому, увесь зміст їх бізнесу, закінчився. Вони не життєздатні при дотриманні Законів. Я вже не говорю, про реальних працівників. оформлених під ФОПів, з метою ухилення від податків.
Вони, своїми хабарями на митниці вбивають нашого ж виробника, то на кой х.р нам такі "підприємці"?
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12.02.2021 14:26 Ответить
Ой, то ви не в курсі всіх аспектів оподаткування роботодавця.
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09.02.2021 11:44 Ответить
Я хіба вів мову про усе оподаткування?
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09.02.2021 21:19 Ответить
А не можна щочь від чогось відокремлювати. Все повʼязане. І оподаткування загальне, і законодавче поле ведення бізнесу, і хабарі, і все загалом. Бо все це береться з одного карману. І закон руху бабла в природі такий, що якщо на щось пішло більше, то на інше піде меньше.
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09.02.2021 21:55 Ответить
Мене про інше не питали. Я сказав,як вирішити одну проблему. Маю ідеї і щодо інших, але враховуючи як у людей починає підгорати від цвєю, інші їм явно будуть не до вподоби. 😂
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09.02.2021 22:06 Ответить
Да ладно Окей. Просто візьмем всього двох жидів - каломойського та боголюбова. Яка сумма збитків в млрд долларів?
А риже чмо коболев профукав деражвного газу на 305 млн. кубів. Це як?
http://utg.ua/img/menu/company/docs/2020/418.pdf?fbclid=IwAR2dhZs2hQeLp6ojtIz6QKL5V9RJWLM-Va7Dpi3_ysRBGW6qSDxdh1_O9rA

Ось цих покидьків мали би публічно судити а потім повісити на хрещатику. А так виходить - одні крадуть уже не мільйонами долларів, а мілліардами, а з іншими треба робити "по закону"
Якщо врахувати важкість та соціальні наслідки, то ця трійця мала бути повішена, потім реанімована і так раз 100
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09.02.2021 18:00 Ответить
Ну дебилы ***. Белую экономику поднять не могут, так они за чёрную взялись. Ума лучше попробуйте набраться, а потом лезьте в экономику.
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09.02.2021 11:16 Ответить
Треба наповнювати бюджет аби було що пиляти.
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09.02.2021 11:49 Ответить
А как оформить человека который 3 часа в неделю работает? За кой хер платить за него ЕСВ, отпуск оплачивать ему, больничные?
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09.02.2021 11:25 Ответить
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Я написав вище як. Най сам платить. Ви йому на руки усе виплатили, а далі, най робить, що бажає. Ви, максимом свідком на суді підете. Коли кожен буде знати, що за гузицю візьмут його особисто, платити будуть як годинник.
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09.02.2021 11:29 Ответить
Я так розумію що, зараз прийде податківець і вимагатиме звіт про виконані роботи за які отримані гроші. Якщо є факт виконання робіт то, мають бути і їх виконавці. І ось тут починається саме цікаве. За якою методологією будуть розраховуватися чоловіко-години, кваліфікація та тарифна сітка? Для прикладу: побудували вам будинок за який ви заплатили гроші. Тепер, до виконавця робіт або до власника будинку приходить податківець і вимагає звіт хто у вас робив і яку зарплату ви платили? Ви кажете: та то ми з кумом за три вихідні нагородили. А він вам: е ні, згідно нашій методичці, згідно обсягу робіт у вас мало працювати три каменяра та чотири помічника протягом 45 робочих годин, яким ви мали заплатити згідно тарифній сітці. Далі вираховуються податки та соціальні відрахування з нарахованих сум. Це, так аби було зрозуміло кожному. Хоча, я маю надію що, не правильно зрозумів "презумпцію трудових відносин"
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09.02.2021 11:41 Ответить
Може бути і інша цікавинка, коли вас питають: звідки гроші, які ви витратили на товари та послуги? І, якщо ви не здатні чітко і документовано пояснити то, будете вважатися таким, що ухилився від виплати податків та зборів з заробітної плати.
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09.02.2021 11:48 Ответить
Не переживай - ничего не будет. Неужели за два года еще не дошло, что люди занимаются имитацией бурной деятельности? Никаких правовых последствий от лишних буковок в КЗоТе скорей всего не будет.
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09.02.2021 14:18 Ответить
так теперь что, проплаченым митингам хана?
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09.02.2021 12:41 Ответить
Для страны лучше, если бы кабмин боролся с теневой безработицей!
Обеспечил бы всех, кто не имеет работы (а не только стоящих на учете) работой и зарплатой 2-3 тыс.$
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09.02.2021 12:57 Ответить
Толку было бы больше. Ну поймают они этого теневика с зарплатой 4 000грн, и что? Заберут с него 1500 грн налога, с чего он жить будет?
А если устроят человека на нормальную работу с зарплатой 3000$, государство получит:
20% НДС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ, 1,5% ВС.
Не будем знать куда деньги бюджетные тратить!
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09.02.2021 15:55 Ответить
Не принимай наркотики. Представь продуктовый магазин, киоск и т.д. На какую сумму нужно торговать чтоб платить 3000 грн в ДЕНЬ.
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09.02.2021 18:05 Ответить
В Швейцарии, Германии ... могут !
И цены не намного выше наших, а в среднем такие же.
А теневая безработица толкает людей соглашаться работать за еду.
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10.02.2021 08:50 Ответить
Это все круто, а как быть с работодателями которые никак с карантина выходить официально не хотят. Людей всех официально уволили, а обратно брать в упор не хотят. Ходят на работу, но не ходят.
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09.02.2021 13:00 Ответить
Надо понимать, что белая економика работает потому, что есть черная, и что это единый механизм, одно без другого не существует
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09.02.2021 13:07 Ответить
трохи не так. Просто податкова система (У)країни має відповідати типу господарки.
тобто, 50% збирати можна там де висока додана вартість, де переоцінений на міжнародному ринку продукт. (німці з авто та машинобудуванням)
у нас тінь та конверти рівняють те що по закону, до того що по-життю.
Якщо збирати тут половину, то коллапс з знищенням держави гарантований. - тут лишиться тільки вирощування зерна.
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10.02.2021 00:36 Ответить
ПЛОТИТИ НОЛОГИ. Ато бюджет все меньше, а красть хочется все больше.
Ваш Шмыга
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09.02.2021 13:08 Ответить
"усилению защиты работников" В каком месте?) Вы сами такой КЗОТ приняли что лучше по серому или фопом работать чем оформляться. Дайте людям нормальные страховые полисы, пенсию и работник сам будет за официальное оформление в штат цепляться. Как это и работает в западном мире. Хотя в тех же штатах еще нужно прилично пахать чтоб полноценно в штат зачислили в нормальной компании.
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09.02.2021 13:15 Ответить
Конченные этатисты на цензоре, убейте себя.
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09.02.2021 13:51 Ответить
Ну вот уже порошенко два года нет у власти, а зебилам все кто-то мешает сделать зарплаты учителям по $4000
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09.02.2021 14:13 Ответить
Угу , і плата військовим на Донбасі ,1000грн. в день ,як публічно обіцяв, на початку своєї каденції! Твій найясніший Пепа Панамський ,теж виконано. Обіцянки цяцянки вони такі солодкі, як і рошенки !😆.
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09.02.2021 17:44 Ответить
дурнику, так і була оплата по 1000 грн. в день, але тобі з параші не видно
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09.02.2021 20:00 Ответить
Все ясно- ждём создание новых репрессивные органы, проверки и штрафы. Охрана труда очень прибыльное дело, пожарники нервно курят в стороне...
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09.02.2021 14:36 Ответить
лохи, платите налоги...
По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.
То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда.
В то же время размер средней пенсии по стране - 3 507 грн. Пенсионный фонд насчитывал 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн - те, кто продолжает работать. Источник: https://biz.censor.net/n3246841
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09.02.2021 14:41 Ответить
***, я прям вижу, как они частных строителей-ремонтников, домашних кондитеров, няничек на пару часов, репетиторов, печников, швей-надомниц и много других сфер деятельности выведут на «чистую воду».
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09.02.2021 14:42 Ответить
Они какие тупые что ли? Чем больше кошмарят работодателей, тем больше работодатели кошмарят работников. Это же элементарная физика! В нашей стране люди одичавшие и опухшие, кто от голода кто от прежора. В туристическом Львове, вообще нету производственной работы. В основном "тюрьмы" бадера и других тому подобных. Там все как европе, даже пахать нужно как поляков в 3 дыхания. А зарплата все равно мизерная, выйти за обещанные переработки физически не всякий может. По сему все слащаво обещают все и вся, а на деле ты тот же раб, только официальный. Фуй вам, а не вывод из тени.
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09.02.2021 15:23 Ответить
Сочинение на тему:
"Как при 20% падении экономики, собрать на 20% больше налогов."
автор:
ученик пятого класса, Шмыгаль Денис.
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09.02.2021 15:41 Ответить
5.10 вам поможет и не нужно будет придумывать новый велосипед...
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09.02.2021 16:03 Ответить
Главный принцып .не корми жы ..да и он сам убежит
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09.02.2021 16:56 Ответить
шота мне слог этого памфлета сильно отдаёт политэкономикой времён леонидаильича- те же
общие фразы слащаво-патетической заботы об трудящихся....... как говорится если нечем не
можете помочь хотя бы не мешайте.
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09.02.2021 17:45 Ответить
На одних податках далеко не заїдете, зебіли.
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09.02.2021 19:59 Ответить
Вот дебилы! Место того чтоб разогнать этот центр зайнятости, этих паразитов ничего реально не делающих! Они думают как забрать больше денег в малого бизнеса! ИДИОТЫ!
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09.02.2021 20:44 Ответить
Нужно смотреть в корень проблемы. Почему не заинтересованы в оф. трудоустройстве? Никто не хочет платить 50% налогов на зарплату, плюс многие терять субсидии. Снизьте налоги, тогда может будут легализоваться.
Да, в нормальных странах платят около 40-50%. Но там люди получают за эти налоги честные суды, полицию, хорошую медицину, дороги, инфраструктуру, и т.д. А пока у нас этого нет - до свидания. Не больше 10% согласен платить.
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09.02.2021 21:40 Ответить
А ты работодатель? )))) Сидишь ФОП на 1800 грн/мес и кукарекаешь как хозяин. Сеня уменьшал в 2 раза, где результат?
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09.02.2021 23:26 Ответить
А ты?
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10.02.2021 00:48 Ответить
Коля, я тебя расстрою.Про Украину нет смысла вообще говорить- Гондурас просто курит в сторонке.
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10.02.2021 00:20 Ответить
50% платили родители моего «коллеги» в великой республике. Так вот когда этот кризис ковида «обвалил» всю эту социальщину . Родители с 1970 платили в казну исправно. Но эта система работает когда нет паразитов.( а там ещё и мигранты и прочий биобалласт). Так вот мой «коллега просто прозрел» от того как «кинули» его родителей без социальных гарантий просто потому что в казне «денег нет». Французы не особо любители работать как папакарло. Но даже после этого «движа» их там «штормит» по сей день.Взбуновались конкретно. Они скорее снесут все нафиг там ( ну а про экономические последствия как после 1917 в России они не подозревают).
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10.02.2021 00:27 Ответить
По-моєму, на расєє подібні закони вводять. Зебуїни і єдроси мислять однаково, видно
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09.02.2021 23:04 Ответить
так відома історія, як в Раші щось населенцям придумає Путя щоб їх обдерти,
через пару років наші на нас цю ж технологію пробують.
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10.02.2021 00:11 Ответить
С олигархов налоги собирать не могут,навести порядок на таможне тоже не могут(а там потери в 3-4 млрд долларов каждый год). Зато будут додавливать мелкий бизнес-чтобы все разом убежали в Польшу или Чехию как границу откроют после пандемии.
Выбирали зеленое чмо?-кушайте на здоровье
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10.02.2021 00:10 Ответить
А коли Кабмін буде піднімати економіку країни, боротися з жебрацтвом нації, вирішить питання з тарифами та цінами на газ та електроенергію? В тінь ідуть щоб вижити. Ви хоч можете аналізувати ситуацію?
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10.02.2021 00:28 Ответить
Стоп! А що ви будуєте в Україні? Тобто який суспільний лад? Аксіома дуже проста і зрозуміла навіть 10 літньому пацанчику - податки до 50% і соціальні витрати з бюджету до 50% це класичний капіталізм. Якщо податки вище 50% і соціальні видатки з бюджету також вище 50% то це соціалізм. У нас "дивна ситуація" - податки вище 50% з заробленого карбованця разом з "прихованим оподаткуванням" (акцизи, ліцензії, збори, марки, дозволи, адміністративні податки, та + 20% ПДВ з тих залишків що в руки отримали і т.п.) вже перевищує 80% з заробленої гривні. А ось соціальні видатки з бюджету мізерні. Наприклад, медицина всієї коштує 3% ВВП що менше ніж утримання "Апарата ЗЕгенерата" і громадяни змушені доплачувати за лікування з власної кишені. І доплачують за все! За освіту, за захист своїх прав в суді, за освіту дітей... Також сплачують повну ціну за придбання житла і комунальні послуги... Звідси у населення за такого оподаткування зовсім не лишається грошей ні на що крім мінімального задоволення первинних потреб. Ті хто хоче більше мають брати кредити під надвисокі проценти. Але є інший шлях - тіньова економіка і максимальне ухиляння від сплати податків... Те що будують "ЗЕгенерати" для себе в Україні називається "неоколоніалізм" - надвисокі кредити, найнижча оплата праці і надвисоке оподаткування з обовязковою криміналізацією частини населення як тих хто ухиляється від їх сплати (збільшення поліцейських функцій в державі). Неоколоніалізм в наших умовах може бути "проєвропейським" що забезпечить неорганічну модернізацію країни за рахунок інвестицій, імпорту технологій і дешевої робочої сили або "прокацапським". "Прокацапський неоколоніалізм" призведе до загнивання в "руском мірє", знищенню держави як такої і перетворення українців на емігрантів та холуїв ***** - інших категорії не буде.
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10.02.2021 03:59 Ответить
В Україні справді такі високі податки ?
Не прошу Вас, звичайно, розписувати мені все.
Наприклад, у викладача - який % зарплатні оподатковується ?
Я знаю, що не прогресивна система.

А, крім зарплати, податки включені і в товари та послуги, так ?
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10.02.2021 04:39 Ответить
Офіційна зарплатня у всіх оподатковується однаково. Виробництво товарів народного споживання в Україні мізерне і тому "держава" живе з митниці встановлюючи надвисокі ставки ввізного мита і спецнацінки на популярні товари. Тому у нас автомобілі, наприклад, коштують покупцеві вдвічі дорожче. Це стосується всього імпорту. Але надвисоке оподаткування при ввозі на станки та засоби виробництва. Настільки високі що виробництво фактично вбивається свідомо і системно. Саме тому на митниці найвища корупція і здолати її за таких митних офіційних "націнок" абсолютно нереально. Крім того для малого бізнесу діють драконівські (вбивчі) комунальні тарифи. Я вже не кажу про кредитні ставки під 20-30 відсотків. А якщо купив квартиру в кредит то виплати будуть мінімально в 3-4 рази вищі за ціну на момент покупки. Медикаменти як мінімум втричі дорожчі. Іншими словами, тут можна виживати тільки за умови уникнення оподаткування. Бюджетників обдирають "як липку". А решта підприємців ухиляються по максимуму. І щоб чиновники не помічали цього то платять "данину". Звідси і перше місце з корупції в Європі бо кожен без винятку підприємець є "ворогом держави". Якби я міг собі уявити що таке безглуздя буде тут панувати десятиліттями, то ніколи і нізащо в Україну не повернувся б. Бідна країна - це завжди країна злих і заздрісних людей. Бідність і корупція знищують соціальну солідарність.
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10.02.2021 20:19 Ответить
Дуже-дуже дякую Вам за пояснення.
Бо я, коли жила в Україні і трошки попрацювала, зовсім не звертала на то увагу.

Вже казала знайомим в Україні, що конче потрібно змінювати податкове законодавство / правила.
Але це все настільки глибоко в*їлося, що я чесно не знаю, з чого і як починати. Сумно.
У нас зараз рекордно низькі відсотки на іпотеки і то клієнти руки викручують і очі видирають ...
Є 1,49%, 1,64%, 1,74%, 1,89% ... Я вже навіть не витримала і одному сказала (який мене просто домучував): месьє, ми не можемо скидати до нескінченності і дати вам 0,5% на іпотеку більше 350 тисяч.
Мама мені постійно каже, що ціни ростуть щодня і вже все не в сотнях, а в тисячах.
Боляче за пенсії. Тут люди відкладають собі мало не з 18-ти років (індивідуальний план) + на роботі є пенсійні фонди (правда, далеко не на всіх, але ...) + пенсії від держави за ті податки, що людина платила все життя.

Якщо не секрет, коли Ви повернулися в Україну ?
Я ніколи не хотіла, не збиралася і не думала їхати з України, мені було дуже боляче і важко (рвала по живому), планувала - максимум на 5 років, щоб гроші на квартиру заробити ...

Про медикаменти в курсі. Це - кошмар.
Так отож: податки не платяться, але всі потім вимагають виплат і нарікають, що малі.
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11.02.2021 02:30 Ответить
Податки платять всі - 20% податок на додану вартість на всі види товарів та послуг миттєво потрапляють в бюджет. Бомжі ПДВ платять навіть двічі - коли здають вторсировину а потім коли купують собі булочку. Всім молодим я раджу робити вибір і нести за цей вибір відповідальність - еміграція, громадянська війна, неоколоніальне животіння пристосуванця. Я вирішив жити у "внутрішній еміграції". Плачу лише ПДВ і не апелюю до бюджетних фондів. Маю 28 років офіційного стажу і доробляти до 35 не збираюсь. Коли інші платили податки я "заникане" інвестував у свій власний пенсійний фонд. За 10 років я перетворив нерухомість родини на привабливі обєкти для оренди. Тепер пенсії мені та дружині не потрібні. І цей "фонд" буде працювати на моїх дочок після нашої смерті.
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11.02.2021 09:43 Ответить
НБ Так кажуть,що ми мало платимо цих самих податків.Якщо податки збільшити в декілька разів,це нічого не дасть.Бо до бюджету присмокталися дуже хитрі особи.І це не сьогодні сталося.
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13.02.2021 01:40 Ответить
Ті хто таке кажуть брешуть. За "совка" з заробленого карбованця в середньому по країні на руки отримували лише 7 копійок (Восленский "Номанклатура"). Іншими словами, оподаткування було 93%. Сьогодні наші "бізнесмени" це насправді "червоні директори" які приватизували народне добро, їх дітки та родичі. Ну от що я, наприклад, міг "приватизувати" працюючи лаборантом на кафедрі філософії? І такі "комуністичні керівники" та їх нащадки звикли утримувати робочу силою загрозою голоду. Профспілок у нас немає. І ніколи не було! бо у нас "профсоюзи - школа коммунізму". Тому сьогодні ми далеко пішли від совка і платимо близько 80% заробленого в податки які потім опиняються в офшорах. Більш того, совкова "номенклатура" (3000 осіб в 1991) збереглася і оформилася в паразитичний клас "держслужбовців" (285 000 осіб в 2021) який сам собі призначає заплати, премії, податки, виплати на оздоровлення, виписує сам собі ордери на пентхауси, користується безкоштовними медичними послугами і т.п.). Як приклад, Апарат Президента Зєлєнскага коштує країні дорожче ніж уся медицина, його "перельоти літаком в 2020 - 22 млн. грн., а податки (прямі та не прямі тобто приховані як то оплата комуналки та націнки) які платять українці уже досягли 80% з заробленого. І вони слідкують щоб не дай Боже у народа не завелась лишня копійка! і відразу піднімають ціни як тільки зростає зарплата. Цифри міняються але рівень життя не покращується і навіть час від часу погіршується. Ця система є просто "перелицьований совок". Іншими словами експлуатація працівника в країні сьогодні найвища на планеті. Гірше лише в Північній Кореї і двох-трьох африканських країнах.
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13.02.2021 05:38 Ответить
Дыра в бюджете растет. Чем покрывать - ни Шмигаль ни Осел не в курсе. От количества видосиков почему-то денег больше не стает. Охфис простых решений Саакашвилли предлагает - нет денег-нужно взять у тех у кого они есть!
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10.02.2021 08:46 Ответить
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