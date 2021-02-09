Кабмин решил бороться с теневой занятостью: вводит принцип презумпции наличия трудовых отношений
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Кабинет Министров одобрил законопроект "О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины об обозначении понятия трудовых отношений и признаков их наличия".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
В Министерстве считают, что принятие такого закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.
"Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту", – отмечает министр Игорь Петрашко.
Документом предусматриваются определения на законодательном уровне понятия трудовых отношений и введения принципа презумпции наличия трудовых отношений. Проектом закона обозначаются семь признаков наличия трудовых отношений:
Выполнение лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности, по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;
Осуществление регулирования процесса труда, который носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретно обозначенного результата на определенный период;
Выполнение работы на конкретном или утвержденном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;
Организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;
Систематическая выплата лицу, которое выполняет работу, вознаграждения;
Установление лицом, в интересах которого выполняются работы, длительности рабочего времени и времени отдыха;
Возмещение поездок и других финансовых трат, связанных с исполнением работы, лицом, в интересах которого выполняются работы.
При этом работа может быть признана такой, что исполняется в рамках трудовых отношений, если присутствуют хотя бы три из перечисленных выше признаков.
В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций касательно сохранения места работы.
Также документ регулирует вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедуру предупреждения работников про соответствующие изменения.
Как отмечают в Минэкономики, это делает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.
Пожалуйста, подождите...
Більшість так званих наших дрібних підприємців і не повинні існувати. Їх бізнес, це різниця між митними зборами і сплаченим хабарем. Завіз за 200 євро товару, за яким мав сплатити 2к євро зборів, от і "заробив" 1,8к. На цьому, увесь зміст їх бізнесу, закінчився. Вони не життєздатні при дотриманні Законів. Я вже не говорю, про реальних працівників. оформлених під ФОПів, з метою ухилення від податків.
Вони, своїми хабарями на митниці вбивають нашого ж виробника, то на кой х.р нам такі "підприємці"?
А риже чмо коболев профукав деражвного газу на 305 млн. кубів. Це як?
http://utg.ua/img/menu/company/docs/2020/418.pdf?fbclid=IwAR2dhZs2hQeLp6ojtIz6QKL5V9RJWLM-Va7Dpi3_ysRBGW6qSDxdh1_O9rA
Ось цих покидьків мали би публічно судити а потім повісити на хрещатику. А так виходить - одні крадуть уже не мільйонами долларів, а мілліардами, а з іншими треба робити "по закону"
Якщо врахувати важкість та соціальні наслідки, то ця трійця мала бути повішена, потім реанімована і так раз 100
Обеспечил бы всех, кто не имеет работы (а не только стоящих на учете) работой и зарплатой 2-3 тыс.$
А если устроят человека на нормальную работу с зарплатой 3000$, государство получит:
20% НДС, 18% НДФЛ, 22% ЕСВ, 1,5% ВС.
Не будем знать куда деньги бюджетные тратить!
И цены не намного выше наших, а в среднем такие же.
А теневая безработица толкает людей соглашаться работать за еду.
тобто, 50% збирати можна там де висока додана вартість, де переоцінений на міжнародному ринку продукт. (німці з авто та машинобудуванням)
у нас тінь та конверти рівняють те що по закону, до того що по-життю.
Якщо збирати тут половину, то коллапс з знищенням держави гарантований. - тут лишиться тільки вирощування зерна.
Ваш Шмыга
По состоянию на 1 января 2021 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) каждый месяц выплачивает пожизненное содержание 3 538 судьям. В среднем, каждая выплата составляет 67 961,39 грн.
То есть каждый месяц ПФУ выделяет 240,4 млн грн на содержание судей-пенсионеров, о чем свидетельствуют данные Фонда.
В то же время размер средней пенсии по стране - 3 507 грн. Пенсионный фонд насчитывал 11,1 млн пенсионеров, из них 2,7 млн - те, кто продолжает работать. Источник: https://biz.censor.net/n3246841
"Как при 20% падении экономики, собрать на 20% больше налогов."
автор:
ученик пятого класса, Шмыгаль Денис.
общие фразы слащаво-патетической заботы об трудящихся....... как говорится если нечем не
можете помочь хотя бы не мешайте.
Да, в нормальных странах платят около 40-50%. Но там люди получают за эти налоги честные суды, полицию, хорошую медицину, дороги, инфраструктуру, и т.д. А пока у нас этого нет - до свидания. Не больше 10% согласен платить.
через пару років наші на нас цю ж технологію пробують.
Выбирали зеленое чмо?-кушайте на здоровье
Не прошу Вас, звичайно, розписувати мені все.
Наприклад, у викладача - який % зарплатні оподатковується ?
Я знаю, що не прогресивна система.
А, крім зарплати, податки включені і в товари та послуги, так ?
Бо я, коли жила в Україні і трошки попрацювала, зовсім не звертала на то увагу.
Вже казала знайомим в Україні, що конче потрібно змінювати податкове законодавство / правила.
Але це все настільки глибоко в*їлося, що я чесно не знаю, з чого і як починати. Сумно.
У нас зараз рекордно низькі відсотки на іпотеки і то клієнти руки викручують і очі видирають ...
Є 1,49%, 1,64%, 1,74%, 1,89% ... Я вже навіть не витримала і одному сказала (який мене просто домучував): месьє, ми не можемо скидати до нескінченності і дати вам 0,5% на іпотеку більше 350 тисяч.
Мама мені постійно каже, що ціни ростуть щодня і вже все не в сотнях, а в тисячах.
Боляче за пенсії. Тут люди відкладають собі мало не з 18-ти років (індивідуальний план) + на роботі є пенсійні фонди (правда, далеко не на всіх, але ...) + пенсії від держави за ті податки, що людина платила все життя.
Якщо не секрет, коли Ви повернулися в Україну ?
Я ніколи не хотіла, не збиралася і не думала їхати з України, мені було дуже боляче і важко (рвала по живому), планувала - максимум на 5 років, щоб гроші на квартиру заробити ...
Про медикаменти в курсі. Це - кошмар.
Так отож: податки не платяться, але всі потім вимагають виплат і нарікають, що малі.