Солдат открыл огонь по мужчинам, пытавшимся прорваться на взводный опорный пункт на Донетчине, один из них погиб, другой - получил ранение (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Двое мужчин пытались прорваться на территорию взводного опорного пункта на Донетчине, военнослужащий применил оружие, в результате чего один из мужчин погиб, а другой - получил ранение.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
По данным источника, вчера, около полудня на территорию взводного опороного пункта в с. Викторовка заехал автомобиль с двумя мужчинами.
На требование военнослужащего остановить транспортное средство водитель не отреагировал.
Солдат применил оружие, в результате этого один из мужчин получил смертельное ранение, а другой - ранение руки.
Правоохранители открыли производство по ст. покушение на убийство и умышленное убийство.
Пресс-центр штаба ООС на странице в сети Facebook позже сообщил:
"Вчера, 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение".
В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.
Пожалуйста, подождите...
1 За незаконное проникновение на военный охраняемый объект?
2 За попытку диверсии?
3 За провокацию военнослужащего на применение оружия согласно уставу?
Представить к награде.
Если вдруг посадят - четвертовать всех причастных к обвинению...
Источник: https://censor.net/ru/n3246807
Молодець.
Нема чого гратися з подібними.
Хай другий свідчення дасть - і за першим прямує.
он подъехал на автомобиле военной миссии США в Потсдаме, перекусил проволоку ограждения и нагло пошёл к складу, чтобы сфотографировать
часовой ( срочник из Поволжья) вначале выстрелил в воздух, но американец нагло шёл на него
тогда прозвучала очередь, и майор отправился к праотцам, его водитель спрятался за колесо
залетали вертолёты, генералы и прочая шелупонь
солдатику дали 10 суток отпуска, не считая дороги домой