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Солдат открыл огонь по мужчинам, пытавшимся прорваться на взводный опорный пункт на Донетчине, один из них погиб, другой - получил ранение (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Солдат открыл огонь по мужчинам, пытавшимся прорваться на взводный опорный пункт на Донетчине, один из них погиб, другой - получил ранение (обновлено)

Двое мужчин пытались прорваться на территорию взводного опорного пункта на Донетчине, военнослужащий применил оружие, в результате чего один из мужчин погиб, а другой - получил ранение.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, вчера, около полудня на территорию взводного опороного пункта в с. Викторовка заехал автомобиль с двумя мужчинами.

На требование военнослужащего остановить транспортное средство водитель не отреагировал. 

Солдат применил оружие, в результате этого один из мужчин получил смертельное ранение, а другой - ранение руки.

Правоохранители открыли производство по ст. покушение на убийство и умышленное убийство.

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Пресс-центр штаба ООС на странице в сети Facebook позже сообщил:

"Вчера, 8 февраля, около 12:00 дня, к блокпосту механизированного батальона в районе населенного пункта Викторовка Донецкой области приблизился гражданский автомобиль ВАЗ 2105, в котором находились два человека. На требование остановиться водитель не отреагировал и наоборот - увеличил скорость. Военный сделал предупредительный выстрел вверх, однако автомобиль продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации. Учитывая все обстоятельства, боец открыл огонь на поражение".

В результате нескольких выстрелов получили ранения двое гражданских лиц - водитель и пассажир. Работники медицинского пункта механизированного батальона оказали раненым первую медицинскую помощь и транспортировали их в лечебное учреждение, однако водитель автомобиля скончался по дороге в больницу.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются.

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Топ комментарии
+134
Устав є устав, молодець.
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09.02.2021 10:41
+109
Молодец, отметить и наградить. Действовал строго по Уставу.
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09.02.2021 10:42
+64
Солдат выполнил свой долг. Какое уголовное дело??? Единственное, что должна установить военная прокуратура, это факт нарушение "гостями" запретного периметра и неповиновение с их стороны должностному лицу.
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09.02.2021 10:44
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Страница 4 из 4
Зеленые правохоронители будут судить военного за добросовестное несение службы? За то, что действовал по Уставу? Что за абсурд?
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09.02.2021 18:27 Ответить
Почему не открыты уголовные дела :
1 За незаконное проникновение на военный охраняемый объект?
2 За попытку диверсии?
3 За провокацию военнослужащего на применение оружия согласно уставу?
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09.02.2021 18:37 Ответить
Красава!
Представить к награде.
Если вдруг посадят - четвертовать всех причастных к обвинению...
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09.02.2021 18:38 Ответить
Даже если оправдают солдат, то солдатам должны выписать моральный вред от депутатского корпуса, который до этого времени не принял закон о действиях солдат в годы войны и какие гражданские суды должны рассматривать дела с военными в годы войны, как то я брал в годы совдепии через суд документ о гибели моей бабушки то гражданский судья написал определение что всё что происходило в годы войны , должны все решения принимать военные суды
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09.02.2021 20:12 Ответить
Суд только дал определение ,что смерть наступила именно в ходе военных действий. в августе 1941г в Житомирской обл.
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09.02.2021 20:19 Ответить
Наградить именными часами.
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09.02.2021 18:49 Ответить
Здох какой-то мудило, подумаешь, тоже мне. Солдат - молодец! Нужно дело открыть на тех кто открыл на него дело. Это изменники.
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09.02.2021 19:40 Ответить
Солдат выполнил долг и если сейчас его начнут тягать по судам а потом,не дай бог, еще и засудят , то грош цена этому государству.
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09.02.2021 19:50 Ответить
Час коли викидали затвори автоматів при нападі цивільних на військових минув в 2014 році.
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09.02.2021 20:19 Ответить
"продолжил движение в направлении вооруженных формирований Российской Федерации." это как?
Источник: https://censor.net/ru/n3246807
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09.02.2021 20:43 Ответить
Солдат відкрив вогонь по чоловіках, які намагалися прорватися на взводний опорний пункт на Донеччині, один із них загинув, інший - поранений - Цензор.НЕТ 9606 Солдату медаль и 2-х кацапов в рабство!
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09.02.2021 20:47 Ответить
Правильно зробив !
Молодець.
Нема чого гратися з подібними.
Хай другий свідчення дасть - і за першим прямує.
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09.02.2021 21:16 Ответить
При прошлом президенте была деморализована полиция. Теперь они могут говорить нарушителя "не надо так делать". Нынешний недо...добивает воинский дух, убивая даже мысли о победе. Антоненко уже освободили? А этот солдат , он жеж человееека убил. Опять же, в мирное время. Подстава работает со времен великого гетьмана.
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09.02.2021 22:29 Ответить
Молодец. Надо защищать солдата, на дамбасе все мусора и суди сепарские.
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10.02.2021 00:08 Ответить
Петрович! А царя луку мудищева замочить слабо?
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10.02.2021 01:59 Ответить
Відкрили кримінальну справу? Проти солдата, що діяв по інструкції? Дуже надіюся, це просто формальність
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10.02.2021 08:19 Ответить
Якщо по-дорослому ,то вартовий діяв правильно.Тим більше на передку. А якщо той таксист сепар і хотів ломанутись в луганду , як пастор Шлаг в Швейцарію? Та й ще з важливою інфою. Мій товариш на стажуванні в караулі ніс службу вартовим на посту ПММ. В сім годин ранку двох прапорів поклав на землю (це після дощу) , заставив їх повзти до точки зв"язку з караулкою і доповів:"Напад на пост". Я був тоді в черговій зміні був. . Начкар (лейтенант полковий) :" Караул! В ружье!". Ми за 5 хвилин були на місці і картину побачили кумедну. Друган отримав 10 діб відпуску. Виявилось що прапори не знали, що ми курсанти по тривозі заступили в полковий караул, а полкові вартові знали тих прапорів і з порушенням статуту допускали їх на об"єкт.Це було теплого літа 79р.
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10.02.2021 08:31 Ответить
І ще по темі. Під час служби в Північній групі військ в м.Бялогард( зараз воєводство Поморске) звернув увагу, що на цвинтарі похованих наших воїнів, загиблих в другій світовій війні є могили, десь до десятка ,з датами смерті 1957 рік. Потім знайомі поляки розповіли, що то невідомі перебили караул совєтської військової частини." Невядомі людзі забілі жолнежув радецкіх на вартє на проховнє" . Можу привести ще кілька подібних випадків. Не даремно кажуть ,що стfтути написано кров"ю. Висновок простий : тримаєш в руках збою- виконуй вимоги військових статутів. Інакше наражаєш на небезпеку своє життя і життя бойових побратимів. Згадаймо про розтріл сепарами хлопців 51 бригади під Волновахою в травні 2014р.
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10.02.2021 09:00 Ответить
Тогда накуя то оружие тот опорный пункт если лезут и не открывать огонь .солдату приемию
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10.02.2021 14:56 Ответить
вот вам и отличие GPS от Глонасс
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26.02.2021 14:59 Ответить
году эдак в 1984 майор армии США пытался проникнуть на склад, где стояли новые танки, пригнанные из СССР в ГДР
он подъехал на автомобиле военной миссии США в Потсдаме, перекусил проволоку ограждения и нагло пошёл к складу, чтобы сфотографировать
часовой ( срочник из Поволжья) вначале выстрелил в воздух, но американец нагло шёл на него
тогда прозвучала очередь, и майор отправился к праотцам, его водитель спрятался за колесо
залетали вертолёты, генералы и прочая шелупонь
солдатику дали 10 суток отпуска, не считая дороги домой
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26.02.2021 15:13 Ответить
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