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Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Указ о создании при президенте Украины совета по развитию общего среднего образования будет опубликован во вторник.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.
"Хочу сообщить, что сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования. Я знаю, что этого шага ждали давно, и сегодня он будет сделан", – сказал Зеленский. на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления" во вторник.
Президент заявил о готовности помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в Украине.
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+7 Гыг с Вами
показать весь комментарий09.02.2021 10:49
+6 Rostyslav Komarnytsky
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+6 Чайка Київ
показать весь комментарий09.02.2021 10:46
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Можна уявити в який бік ви будете "розвивати" освіту.
Знайдіть десять відмінностей у композиції ?
Таллі Філмус, "Зустріч у рабина", 1908 рік, США.
В. Сєров, "Ходакі у Лєніна", 1950 рік, СРСР. Крали все !!!
Юхим Коломієць
Його загальноосвітній рівень якраз і потребує серйозного допрацювання.
А то лепече, як "человек с улицы".
пісюністапіаніста ображаєш?..
Самі делікатні вирази вибрав .
Потихоньку создается страна советов. Т.е. все всем только советуют!
- А не создать ли ещё несколько десяточков тёплых кресел в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп?
А почему бы и нет? Их же ж можно же ж будет как бы продать желающим на прогревание.
А то, шо лет через пяток другой учить может оказаться почти некого, так к тому времени падлючий ЗЕ-фигляр собственную жопу будет греть под пальмами на лазурном берегу где-нибудь за океаном.