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Новости Политика Украины
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Зеленский (10027) образование (719)

Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский

Указ о создании при президенте Украины совета по развитию общего среднего образования будет опубликован во вторник.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава государства Владимир Зеленский.

"Хочу сообщить, что сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования. Я знаю, что этого шага ждали давно, и сегодня он будет сделан", – сказал Зеленский. на форуме "Образование Украины 2021: стратегические цели и приоритетные направления" во вторник.

Президент заявил о готовности помогать педагогам страны в реализации всех инициатив и реформ для развития образования в Украине.

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Топ комментарии
+7
В СССР крали все
Знайдіть десять відмінностей у композиції ?
Таллі Філмус, "Зустріч у рабина", 1908 рік, США.
В. Сєров, "Ходакі у Лєніна", 1950 рік, СРСР. Крали все !!!
Юхим Коломієць

Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4470 Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 767
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09.02.2021 10:49
+6
Будуть вчити Зєлєн кого по програмі середньої освіти? Мудро! Краще пізно, ніж ніколи.
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09.02.2021 10:46
+6
Хто, конкретно, чекав ЦЬОГО кроку, та ще й давно? Хто очолить цю ще одину нікому не потрібну раду? Прокацапський плагіатор шкарлет?
Можна уявити в який бік ви будете "розвивати" освіту.
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09.02.2021 10:46
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Правила форума Совет форумчан
Будуть вчити Зєлєн кого по програмі середньої освіти? Мудро! Краще пізно, ніж ніколи.
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09.02.2021 10:46 Ответить
Очередная шарашка для дармоедов! Толку ноль, но для получения жирной пенсии, ишачить 35 лет будет не нужно! Діржслужбівці... (якщо мівою Кілі Азірова)
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09.02.2021 11:03 Ответить
Хто, конкретно, чекав ЦЬОГО кроку, та ще й давно? Хто очолить цю ще одину нікому не потрібну раду? Прокацапський плагіатор шкарлет?
Можна уявити в який бік ви будете "розвивати" освіту.
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09.02.2021 10:46 Ответить
В СССР крали все
Знайдіть десять відмінностей у композиції ?
Таллі Філмус, "Зустріч у рабина", 1908 рік, США.
В. Сєров, "Ходакі у Лєніна", 1950 рік, СРСР. Крали все !!!
Юхим Коломієць

Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4470 Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 767
показать весь комментарий
09.02.2021 10:49 Ответить
Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 191
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09.02.2021 10:53 Ответить
Нащо підміняти собою інші гілки влади? От яким боком президент до середньої освіти? Дурня якась.
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09.02.2021 10:51 Ответить
А чого зразу боком? Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1562 А може якраз дупою... Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5071
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09.02.2021 11:05 Ответить
Образованные просто одолели ,образованные просто одолели ... Сегодня будет опубликован Указ о создании при президенте совета по развитию общего среднего образования, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2452
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09.02.2021 10:55 Ответить
то скорочуйте міністерство на...
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09.02.2021 10:59 Ответить
Для нашого преза дуже актуально.

Його загальноосвітній рівень якраз і потребує серйозного допрацювання.
А то лепече, як "человек с улицы".
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09.02.2021 11:02 Ответить
Ти... ти... ти... ти чого знаменитого пісюніста піаніста ображаєш?.. Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5294
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09.02.2021 11:07 Ответить
Та яка ж це образа?!
Самі делікатні вирази вибрав Сьогодні буде опубліковано Указ про створення при президенті ради з розвитку загальної середньої освіти, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8429 .
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09.02.2021 12:20 Ответить
папашу свого не забудь туди призначити
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09.02.2021 11:08 Ответить
Фсьо , мендель освіті !
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09.02.2021 11:21 Ответить
Всяких советов до чертовой матери, а как и раньше никто ничего не делает!
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09.02.2021 11:28 Ответить
образование - это инвестиции в развитие государства! это порядочное дело!
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09.02.2021 11:40 Ответить
В связи с отсутствием новостей о результатах работы совета реформ Миши Саакашвили, Зе пока решил запустить ещё один новый совет. Можно будет плюсануть себе как реформу.
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09.02.2021 12:07 Ответить
Нафига это совет?
Потихоньку создается страна советов. Т.е. все всем только советуют!
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09.02.2021 12:53 Ответить
чета президента прорвало с образованием... ускоренные курсы конструкторов при КПИ им Антонова провалились чтоли?.....
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09.02.2021 12:58 Ответить
Чергові соросята поради будуть давати?
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09.02.2021 13:43 Ответить
вы уроды сделайте чтобы человек который работает физически зарабатывал больше чем его начальник ничего не делающий. или чтобы у начальника и у депутатов с правительством зарплата зависела от людей которые действительно работают.
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09.02.2021 15:03 Ответить
Може б, замість цієї чергової шобли дармоїдів-паразитів добряче проконтролювати і змусити ефективно працювати відповідне Міністерство (відповідальне у т.ч. за середню освіту)?
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09.02.2021 17:55 Ответить
Проотвечавшийся петушилла ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь вышел, скажем, на крыльцо, жопу почухал, и - вот она, идея-то:
- А не создать ли ещё несколько десяточков тёплых кресел в уютных кабинетах для благостного прогревания жоп?
А почему бы и нет? Их же ж можно же ж будет как бы продать желающим на прогревание.
А то, шо лет через пяток другой учить может оказаться почти некого, так к тому времени падлючий ЗЕ-фигляр собственную жопу будет греть под пальмами на лазурном берегу где-нибудь за океаном.
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09.02.2021 18:16 Ответить
 
 