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Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут.
Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.
Топ комментарии
+7 Серый Вовк
показать весь комментарий09.02.2021 11:18
+4 Марина Лисицкая
показать весь комментарий09.02.2021 11:36
+4 Eugen Mk
показать весь комментарий09.02.2021 12:06
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Пожалуйста, подождите...
Тарифи взагалі-то встановлюють Комунальні підприємства.. Котрі є власністю міста...
тобто тарифи затверджуються сесіями міських чи облрад...
Коли вони встигли їх провести ? .
А... Зрозумів.......Намалювали Меморандум і Шмигаль його підписав
тепер його розіслано по областях.....
ОЧІКУВАНО ТЕПЕР ЙОГО ПОШЛЮТЬ НАХЄР )))
Джерело: https://censor.net/ua/n3246816
Когда планируют отбирать квартиры за неуплату?
Цену на газ, к примеру, сначала повысили в 2 раза. Потом снизили на 20% и выдают это за свою личную победу. Да еще закрепили меморандумом, свалив все последствия на местные власти, сделав их козлами отпущения.
Ну, вот скажите, где например, в Лубнах или в Николаеве добывается газ, чтобы местные власти могли что-то предпринять и как-то маневрировать тарифами?
Шмыгаль и Нафтогаз продают сами или через прокладки по уже завышенным ценам, а от местных властей требуют давать населению газ, тепло и воду по более низким ценам,
чтобы население опять не взбунтовалось.