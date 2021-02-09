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Тарифы на воду (210) Тарифы на отопление (174) Шмыгаль Денис (1733)

Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль

Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут.

Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что официально закрепили это в Меморандуме с местными властями. Это один из 8 шагов нашей команды по решению тарифного вопроса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Кабмин установил предельную цену на газ для населения.

Также читайте: Оккупанты повысили тарифы ЖКХ в подконтрольных им частях Донецкой и Луганской областей

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Топ комментарии
+7
Ты чё дятел ,они ПОНИЖАТЬСЯ должны ! Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1608
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09.02.2021 11:18
+4
Так вы УЖЕ ПОВЫСИЛИ и сезона осталось месяц!!!! а потом снова повышение и так до бесконечности. Кстати, за э/э он ничего не сказал!!!! Есть ещё абон платы и обслуживание дома итд итп, наперсточники.
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09.02.2021 11:36
+4
В следующем заплатите и за этот
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09.02.2021 12:06
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Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3812
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09.02.2021 11:17 Ответить
Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5591
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09.02.2021 11:39 Ответить
А МВФ-Что уже не требует. Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4141
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09.02.2021 11:18 Ответить
Ты чё дятел ,они ПОНИЖАТЬСЯ должны ! Тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут, подписан меморандум, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1608
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09.02.2021 11:18 Ответить
Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3635
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09.02.2021 11:40 Ответить
Ну разумеется! И платить будем все лето. Кстати, за летнее солнечное тепло авансовые платежки еще не приходили? Ну а про следующий сезон ничего не обещали, ждем-с.
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09.02.2021 11:20 Ответить
Зелепупики, что бы Вы в конце месяца не начали перекрывать мне дороги и кричать что вас опять обманули, загуглите что такое меморандум. По крайней мере тут все честно повысится!
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09.02.2021 11:22 Ответить
Щойно офіційно закріпили це в Меморандумі з місцевою владою..

Тарифи взагалі-то встановлюють Комунальні підприємства.. Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2791 Котрі є власністю міста...
тобто тарифи затверджуються сесіями міських чи облрад...

Коли вони встигли їх провести ? .






А... Зрозумів.......Намалювали Меморандум і Шмигаль його підписав
Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1533
тепер його розіслано по областях..... Тарифи на тепло і гарячу воду цього опалювального сезону не підвищуватимуть, підписано меморандум, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3986

ОЧІКУВАНО ТЕПЕР ЙОГО ПОШЛЮТЬ НАХЄР )))



Джерело: https://censor.net/ua/n3246816
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09.02.2021 11:36 Ответить
Так вы УЖЕ ПОВЫСИЛИ и сезона осталось месяц!!!! а потом снова повышение и так до бесконечности. Кстати, за э/э он ничего не сказал!!!! Есть ещё абон платы и обслуживание дома итд итп, наперсточники.
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09.02.2021 11:36 Ответить
На кого рассчитано это все люди ж могут сложить свои платёжки и посчитать....
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09.02.2021 11:37 Ответить
Тут головне почати не платити...Далі вже сума боргу не має значення - тисяча,десять чи сто тисяч...Окремо опалення не відключать,це технічно неможливо,а заблокують всі поверхи - є ще електрика...Відключать електрику - поставим буржуйку...А поруч положим "Сайгу" про всяк випадок...І згадаємо славні традиціі Шухевича і Бандери,які наші прикормлені націоналісти давно забули...
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09.02.2021 11:43 Ответить
Вы абсолютно правы. Нашему быдлу можно все тарифы повышать до бесконечности....Стерпят, побегут платить...Это "глупые" французы моментально реагируют жесточайшими протестами против повышения налога на 0,1% и т. д. У нас же холопская покорность и невежество масс будет искушать монополистов с потолка рисовать любые цены - это аксиома, закон природы....
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09.02.2021 13:00 Ответить
то есть мы щас должны штото кричать, из благодарности....
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09.02.2021 11:45 Ответить
Блин, куда еще выше? Но не будут, козлы.
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09.02.2021 11:55 Ответить
В следующем заплатите и за этот
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09.02.2021 12:06 Ответить
Шмыгленский похвастался заслугой вселенского масштаба....Исчо 1, 1\2 месяца тарифы повышать не будут!?? На лепестричество подняли с января ! На гор воду в апреле! Цены на хлеб и прочие деликатесы уже побежали.... Какая теперь у нас эпоха?
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09.02.2021 12:32 Ответить
Повысят с мая!
Когда планируют отбирать квартиры за неуплату?
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09.02.2021 12:49 Ответить
Благодетели, блеать!
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09.02.2021 12:51 Ответить
Нехай на кременчуцькі платіжки подивиться. Чи меморандум підписав святий дух?!
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09.02.2021 13:47 Ответить
Нихрена себе не будут, за январь 2500 за отопление, квартира 40 кв.м. Вместе с осталным 3500.
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09.02.2021 13:54 Ответить
Они подняли тарифы и говорят,что повышаться не будут.У народа запрос -А ПОНИЖАТЬСЯ будут? А нашим дебилам *хуже не будет*.Вполне предсказуемая власть,которая до сих пор имеет ещё очень большой рейтинг.Даже результаты её деятельности ещё для многих не сняли ответственности за свой выбор. Поэтому терпи ТЕ,другого вы не заслуживаете.
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09.02.2021 14:03 Ответить
понижаться тарифы НИКОГДА не будут, девушка, забудьте)
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09.02.2021 17:24 Ответить
Нам всем (73+25) открытым текстом сказали что тарифы снизим.потом прошёл год они подняли,а затем втирают в очередной раз *хуже не будет*.УРА!!! Лишь бы не Порошенко.Неужели Вы действительно подумали а тот идиотизм который изрыгает нынешняя власть во главе с президентом. Писал о снижении для дебилов.
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09.02.2021 19:39 Ответить
Наперсточники.
Цену на газ, к примеру, сначала повысили в 2 раза. Потом снизили на 20% и выдают это за свою личную победу. Да еще закрепили меморандумом, свалив все последствия на местные власти, сделав их козлами отпущения.
Ну, вот скажите, где например, в Лубнах или в Николаеве добывается газ, чтобы местные власти могли что-то предпринять и как-то маневрировать тарифами?
Шмыгаль и Нафтогаз продают сами или через прокладки по уже завышенным ценам, а от местных властей требуют давать населению газ, тепло и воду по более низким ценам,
чтобы население опять не взбунтовалось.
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09.02.2021 14:21 Ответить
а их уже некуда поднимать. человек заплатив за тепло обрекает себя на голодную смерть.
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09.02.2021 14:58 Ответить
так уже повысили ж
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09.02.2021 15:01 Ответить
у меня 2 месяца назад повысили где-то на 400 грн за отопление. уже повысили ж, пусть отменят это повышение на 400 грн.
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09.02.2021 15:06 Ответить
Вроде как до 1го апреля еще далеко, зачем так народ наопывать?
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09.02.2021 15:16 Ответить
Ахренеть, "решили" тарифный вопрос. Повысят, но чуть потом, через месяц)
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09.02.2021 17:22 Ответить
А за распределение газа в частных домах так и будем платить за неиспользованные обьемы? Я использую 110 кубов за год ,а с меня в этом году хотят содрать за 314! Платить я естественно не буду! Ищу у кого та же проблема для подачи коллетивного заявления в суд. Чем больше людей тем лучше . Если вы почитаете 21 статью закона о правах потребителя пункт 3 , то сразу поймете насколько это незаконно. Потому что это дискриминация по уровню потребления газа. У тех кто потребляет мало , стоимость распределения зашкаливает до 5 и более гривен за метр кубический, в то время как тариф 1.74 в Киевской области.И вопрос не в лишних 300-400 гривен в год , а в принципе! Заплатим сегодня, завтра три шкуры сдерут за воздух! По сути облгазы реализуют под крылышком НКРЕ принцип - БЕРИ или ПЛАТИ!
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09.02.2021 18:32 Ответить
Стокгольмський арбітраж відхилив вимоги Газпрому щодо застосування принципу "бери або плати" у контракті на постачання газу! А нас заставляют платить!
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09.02.2021 18:36 Ответить
А у кого *** электро-отопление ???!!! Так и будут в три дрого продавать зелёную эгнергию ахметова ?
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09.02.2021 18:45 Ответить
 
 