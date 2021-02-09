Совет ассоциации Украина-ЕС станет первой возможностью обсудить новые инициативы в рамках Восточного партнерства, - Точицкий

Представитель Украины при Европейском союзе, посол Николай Точицкий отмечает, что Совет ассоциации Украина-ЕС, заседание которого пройдет в Брюсселе 11 февраля, будет первой возможностью обсудить на высоком политическом уровне новые инициативы Украины, Грузии и Молдовы, сформировавших Трио в рамках Восточного партнерства.

"На этой неделе амбициозная инициатива Трио (Украина, Грузия и Молдова) по углубленному сотрудничеству с ЕС будет на повестке дня Совета ассоциации и институтов ЕС", - сказал Точицкий во вторник в комментарии "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

Украинский дипломат напомнил, что инициатива Трио, основанная на прогрессе в выполнении тремя ассоциированными партнерами соглашений об ассоциации с ЕС, не является новой идеей, но только в начале февраля была зафиксирована официально, когда на имя Высокого представителя ЕС Жозепа Борреля и европейского комиссара по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливера Вархея было направлено официальное письмо трех глав внешнеполитических ведомств заинтересованных стран.

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"Фактически, эта инициатива является имплементацией одного из ключевых принципов развития отношений с ЕС "больше за большее". Мы не пытаемся получить исключительный статус или отмежеваться от других стран Восточного партнерства, но у каждого государства есть свои задачи и свои скорости во взаимоотношениях с ЕС", - подчеркнул Точицкий.

При этом он отметил, что Трио, хотя и "стремится к более углубленному сотрудничеству, что является абсолютно логичным для нынешней стадии диалога с Евросоюзом", держит "двери всегда открыты для других государств ВП в рамках Трио, где мы можем делиться наработанным опытом и мотивировать других к активизации взаимовыгодных направлений взаимодействия".

"Наши стремления и дальнейшие шаги уже согласованы в столицах и будут обсуждаться во время визита украинских чиновников для участия в очередном заседании Совета ассоциации Украина-ЕС, которое пройдет 11 февраля в Брюсселе", - детализировал посол.

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По словам Точицкого, также на текущей неделе Европейский парламент примет Доклад о выполнении Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. "Это очень комплексный документ, который касается не только непосредственно Соглашения, но и значительно более широкого спектра наших отношений с ЕС. Ожидаем, что в Докладе также будет очерчена позиция Европарламента по инициативе Трио. Конечно, со стороны ЕП мы ожидаем поддержки", - добавил украинский дипломат.