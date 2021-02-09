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В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Правительство в 2021 году планирует полноценно запустить рынок земли, рынок газа и продолжить ряд реформ.
Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Что планируем в 2021 году? Рынки энергоресурсов, рынок газа, полноценное начало функционирования рынка земли, продолжение реформы таможни, государственной налоговой службы. На таможню есть нарекания, и мы однозначно понимаем, что делать и двигаемся в этом направлении", - сказал Шмыгаль.
Он также рассказал, что правительство рассчитывает с помощью содействия партнеров начать создание фондового рынка.
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До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..