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Новости Политика Украины
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Газ (1879) рынок земли (198) Государственная таможенная служба (114) Шмыгаль Денис (1733)

В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль

Правительство в 2021 году планирует полноценно запустить рынок земли, рынок газа и продолжить ряд реформ.

Об этом сказал премьер Денис Шмыгаль на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Что планируем в 2021 году? Рынки энергоресурсов, рынок газа, полноценное начало функционирования рынка земли, продолжение реформы таможни, государственной налоговой службы. На таможню есть нарекания, и мы однозначно понимаем, что делать и двигаемся в этом направлении", - сказал Шмыгаль.

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Он также рассказал, что правительство рассчитывает с помощью содействия партнеров начать создание фондового рынка.

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Топ комментарии
+6
Я уже сбился со счета реформ таможни за последние 1.5 года. Нефедов раз 5 объявлял. Зеля раза 3 еще.
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09.02.2021 11:42
+5
Все, писец стране.

В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8780
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09.02.2021 11:38
+5
рынок газа и рынок электричества это все бутафория. пусть поставщики строят свои газопроводы и распред сети и места генерации и добычи. тогда это будет считаться рынком. а то купил продал это спекулянты В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1090
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09.02.2021 11:41
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Пропала квартира.
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09.02.2021 11:37 Ответить
ждите газ по 1000 гр
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09.02.2021 11:40 Ответить
Все, писец стране.

В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 8780
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09.02.2021 11:38 Ответить
Шо-то у меня под ложечкой засосало...
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09.02.2021 11:39 Ответить
Нехилая «чёрная пятница» намечается...
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09.02.2021 11:40 Ответить
та да, а потім чорне століття, виживуть одиниці
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09.02.2021 15:19 Ответить
Ага. А во главу реформированной таможни того кабана,у которого морда по швам трещит. Рудник или кудрик,как его там?
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09.02.2021 11:40 Ответить
Я уже сбился со счета реформ таможни за последние 1.5 года. Нефедов раз 5 объявлял. Зеля раза 3 еще.
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09.02.2021 11:42 Ответить
Сракашвиль обещал за 70 дней реформировать не только таможню.
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09.02.2021 17:02 Ответить
За 20 тыс.баксов в месяц от ничего не деланья можно и не такого наобещать. Давно его, кстати, не было слышно. Или простые решения уже кончились или стали уже совсем сложными.
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09.02.2021 17:24 Ответить
В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3839Пудрік. Ось він
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09.02.2021 11:48 Ответить
В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9795
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09.02.2021 11:48 Ответить
рынок газа и рынок электричества это все бутафория. пусть поставщики строят свои газопроводы и распред сети и места генерации и добычи. тогда это будет считаться рынком. а то купил продал это спекулянты В 2021 году правительство планирует полноценный запуск рынка земли, рынка газа и реформу таможни, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1090
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09.02.2021 11:41 Ответить
Да ты на себя посмотри, разве ты способен на что-то полноценное?
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09.02.2021 11:44 Ответить
Рынок газа это как,добыть за 1500 украинский газ и продать его нам по 9000 потребовав сказать ещё спасибо за то что не 14000?
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09.02.2021 11:54 Ответить
розповіді про фантастичне покращення у майбутньому є ознакою швидкого наближення триндеця
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09.02.2021 12:03 Ответить
У этой тупой власти все в будущем. Нет ничего сейчас, все только потом. Особенно "умиляют" планы на 2023-2030 годы.
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09.02.2021 12:12 Ответить
Опять Юлию Владимировну раздражать будут!
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09.02.2021 12:21 Ответить
Распродать с откатами то что пренадлижит народу. Сегоднешние папуасы стерпят, а шо завтра будет?
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09.02.2021 12:28 Ответить
Ми вже бачили твої реформи з тарифами на газ і електроенергію. Які б реформи ти не робив, завжди виграють Коломойські і Ахметови.
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09.02.2021 12:35 Ответить
Рынок земли? Зеля,кто ты такой,чтобы украинцев без земли оставить? Уже ушли заводы и фабрики в частную собственность,и что стало с "процветанием" державы?
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09.02.2021 12:37 Ответить
Ну почему же? Это всё вполне реально! При одном условии - если прилетят инопланетяне и всё за нас сделают.
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09.02.2021 12:39 Ответить
...дразняться ...ції.....Українці- сіоністи БАНДИ злодійського племені . - ВОРОГ уже в Хаті - РУКОПАШНА - НІКОГО НЕжаліти - БАНДА злодійського ПЛЕМЕНІ - мусить бути ЗНИЩЕНА ..по другому вони НЕзупиняться ..також ВИЯВЛЯТИ їх посібників...НЕДОПУСТИТИ ..інакше Ми їх НЕ викопаємо із-під Землі ..у цих ТЕРОРИСТІВ є куди тікати...
До БОЮ...КАТЕГОРИЧНО НЕ можемо допустити ПРИЙНЯТТЯ Любого варіанту Цього ЗЛОДІЙСЬКОГО плану .. ДІЄМО Люди шоби потім було МЕНШЕ крові..... ТРЕБА попередити цей ЦИВІЛІЗАЦІЙНИЙ ЗЛОЧИН .. до-поки бачить Бог спробуємо МИРНО .. якщо НЕвступляться .. тоді це ЇХ ВИБІР ..
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09.02.2021 12:40 Ответить
ой біда, як у людини руки тремтять!
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09.02.2021 13:27 Ответить
...а то .. НАЙ НЕкрадуть .. і НЕбудуть піджилки ТРЯСТИТИСЯ ... аби НЕ гірше..таке
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09.02.2021 14:06 Ответить
..до того .. БАНДА сіоністів до УБЛЮДСТВА " смілива" під Куполом ..за трема рядами КОСМОНАВТІВ .. а коли оних ВИВЕДУТЬ наЛюди .. хех ...
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09.02.2021 14:12 Ответить
Митницю таки добили остаточно. Як безмозглі ідіоти і профани можуть щось там реформувати? Їм РФ чи МВФ пальцем тикає і вказує, що можна ще тут знищити, щоб Україна стала їх колонією під управлінням відібраних ними бовдурів. Ці ідіоти ніби не розуміють що навіть сантехніка, який розуміється як паяти труби, як підключити бойлер потрібно роками навчати, теж саме і митниця, яка теж повинна знати і юридичні норми і збирати податки, і розумітись чим БАД відрізняється від ліків, щоб фірми лайно не підсовували. А цим хабадним довбням все пофіг.
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09.02.2021 12:56 Ответить
Да ее передадут во внешнее управление. Так всегда поступают когда грабят колонию. Все деньги от таможни уходят белому хозяину. Это еще поршенко затеял, а этот осуществит. Короче говоря нам пздец.
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09.02.2021 13:10 Ответить
И Вы правы.
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09.02.2021 13:30 Ответить
Легко вила отримати в дупу не дивлячись на підняття рейтинга. Доведеться для порятунку не тільки канали закривати, а ще й садити повально.
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09.02.2021 15:04 Ответить
Сракашвиль уже скоро год, как "реформирует" таможню и не только. Когда отчет будет о проделанной работе??? Такой наглой п#здливой мразоты у власти в Украине еще не было.
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09.02.2021 16:57 Ответить
 
 