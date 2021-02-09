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Россия запретила импорт ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов из Украины
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Россия запретила импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Так, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.
Кроме того, запрещается импорт литых боковых рам и надрессорных балок для вагонных тележек.
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Председатель правления совета Ивар Аболиньш отметил, что страна себя защищала и будет защищать от пропаганды.
Какой идиот им продавал до сих пор колеса? Пинчук ?
Ты вот, крысеныш, что думаешь? Если какой-то коломой у вас покупает себе электрику, то мне от этого жарко становится? Ему это выгодно. Молекулы газа везде одинаковые, так, что закупка в Европе.... и идите ви за брянские леса со своим газом. Сидите, нюхайте его. При Порошенко с этими вопросами, вы здесь не возникали. Мальдивами да свинарчуками ср*ли. А теперь снова понеслась звезда по кочкам! Взялись за любимое. Дебилы ватные. Больше не копейки не дам и не проси!