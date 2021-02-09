Россия запретила импорт ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов из Украины

Россия запретила импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.

Кроме того, запрещается импорт литых боковых рам и надрессорных балок для вагонных тележек.

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