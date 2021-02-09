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Россия запретила импорт ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов из Украины

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия запретила импорт ключевых компонентов ходовой части грузовых вагонов из Украины

Россия запретила импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Так, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.

Кроме того, запрещается импорт литых боковых рам и надрессорных балок для вагонных тележек.

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Топ комментарии
+13
Давно пора прекратить торговлю с агрессором!!!
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09.02.2021 11:43
+8
Ответочка за Мертвечука.
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09.02.2021 11:43
+5
Правильно. Мы туда визитки Яроша закладываем. Могут рвануть по команде из Пентагона в любой момент
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09.02.2021 11:43
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Правила форума Совет форумчан
Давно пора прекратить торговлю с агрессором!!!
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09.02.2021 11:43 Ответить
будуть користуватись своєю продукцією. є ролік в інеті, де показано, як розсипаються підшипники, бо роблені з пресованої металевої стружки.
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09.02.2021 12:22 Ответить
Своя продукція - це розвальні, в які запряжено солову Сивушку?
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09.02.2021 13:00 Ответить
Та драсті! Такі дрібнички, як відмова кацапів купувати український товар, не завадить вазеленським налагоджувати і збільшувати закупівлю кацапсьої електроенергії. До прикладу.
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09.02.2021 12:32 Ответить
Ну ,это же просто праздник ,🤦😂😂😂
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09.02.2021 11:43 Ответить
Правильно. Мы туда визитки Яроша закладываем. Могут рвануть по команде из Пентагона в любой момент
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09.02.2021 11:43 Ответить
Ответочка за Мертвечука.
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09.02.2021 11:43 Ответить
100%
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09.02.2021 12:03 Ответить
1 медведчук = 3 вагона?
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09.02.2021 12:30 Ответить
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Отлично, пусть укрзализниця свои начнет ремонтировать, а то гримят как будто ведра с болтами
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09.02.2021 11:43 Ответить
Так то стыки гремят, а не кААлЬОса Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 8198
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09.02.2021 12:17 Ответить
Ох,как пылает у свинорусни,что мертвечука обидели. "Братушки" ****.)
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09.02.2021 11:43 Ответить
надо бы добить мертвечука
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09.02.2021 13:36 Ответить
У меня только вопрос , а где они будут колесные пары покупать ,дешевле чем в Украине их не купишь .Индия и Китай ,дороже в два раза ,👀😱🤣🤣🤣
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09.02.2021 11:45 Ответить
ты думаешь это такая проблема у себя сделать? Это не коллайдер и не ракета, это паршивые железяки.
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09.02.2021 11:56 Ответить
Мао Цзедун тоже так думал. До сих пор металлопрокат не научились делать...
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09.02.2021 12:12 Ответить
Зате колесні пари - пожирателі кажанів навчилися клепати. Це ж так як і колайдер, складніше за металопрокат...
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09.02.2021 12:17 Ответить
Китайцы не научились? Да они ракеты пускают в космос! Что-то я не помню что бы Украина хоть одну свою ракету запустила. Автопром китайский миллионы машин выпускает. А Украина хоть одну машину свою делает? Так что молчи в тряпочку, Украине до Китая еще лет 100.
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09.02.2021 13:26 Ответить
Молчу, молчу. Но езжу на японском авто и даже сапку китайскую не покупаю Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 1056
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09.02.2021 15:49 Ответить
Воно і правильно! Взимку, особливо посибіраз ці елементи можна виготовляти самостійно, залучаючи відомого якутського скульптора з його специфічним матеріалом. А до літа щось придумають.
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09.02.2021 11:45 Ответить
Та нормально всё будет.

Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 4452
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09.02.2021 11:45 Ответить
Это лайк, ящетаю.
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09.02.2021 11:47 Ответить
Знову на Пінчука тиснуть.Це безкінечно буде тривати.
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09.02.2021 11:49 Ответить
Это же рабочие места и деньги для Украины. У вас опилки в голове или что? Чему вы радуетесь?
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09.02.2021 11:50 Ответить
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Давно уже пора перепрофилироваться на европейские рынки!
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09.02.2021 11:51 Ответить
Насколько я знаю, техника украинского производства там не шибкий спрос имеет, это не так то просто. Уже не говоря о догоре по евроассоциации, которая строго ограничивает перечень товаров, которые Украина может поставлять.
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09.02.2021 11:56 Ответить
чешская тоже спросу не имела до вхождения Чехии в НАТО и ЕС и ничего страшного..вошли в ЕС и НАТО, продали Шкоду немцам..в страну зашли инвестиции, Шкода стала выпускать качественные авто и все ОК..такая же картина и в Польше.. так что моксель дуй домой водки для тебя нет, а Украина войдет в НАТО и ЕС
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09.02.2021 12:06 Ответить
Дурний думкою багатіє, лучше и не скажешь.
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09.02.2021 12:09 Ответить
Бгататіє умовний український компрадор-олігаршонок, який не може відчепитися від матушкі расісі. А дописувачі у цензорі, які їх виправдовують і ретранслюють кацапську пропаганду про загибель України без країни - бензоколонки, - дурні, які цьому потурають
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09.02.2021 12:21 Ответить
Я нигде не писал ни о какой погибели Украины. Но Украина не сможет развивать машиностроение и другие подобные отрасли промышленности, по тому пути что избрала - да, я так считаю, и за последние 6 лет это легко пронаблюдать. Я в Днепре вижу в какую помойку Южмаш превратили, и уж извините, что мне недостаточно посмотреть "как хорошо живёт ЕС" да бы уверовать, что всё внезапно по щелчку пальца изменится к лучшему. Можете писать и дальше свои бредни про методички и водку, тут обсуждать с вами всё равно нечего.
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09.02.2021 12:33 Ответить
Я знаю, что тут за такое заспамят, но только в РФ с СНГшном рынке всегда котировалась украинская техника, грузовики и двигатети, авиадетали и прочее, ну и колесные пары, если уж на то пошло. Вспомните новость, когда Украина начала говорить о локализации и развитии промышленности, как забухтели западные партнеры, мол это противоречит договору об ассоциации. Зачем европейцам конкурирующая промышленность? Зато сырье и дешевая раб. сила - это пожалуйста.
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09.02.2021 12:02 Ответить
дуй мокша за паребрик, водки нет
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09.02.2021 12:07 Ответить
видно що ти телепень і прихильник руЦкава міра, бо пишеш повну маячню з кремлівських методичок..для тих хто бував у ЄС це очевидно (достатньо порівняти життя рівень тих країн, хочаб Польщі до ЄС і зараз)
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09.02.2021 12:15 Ответить
Если реально думаешь, что я бот или действительно пишу с РФ или поклонник чего-то там, просто не пиши мне, это просто. Мне с тобой обсуждать нечего, на конструктив ты вряд ли способен, пустую ругань я обсуждать не намерен.
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09.02.2021 12:19 Ответить
моя мета протистояти ватнікам на кшталт тебе, які постять тут кремлівський агітпроп і маячню, мета якої повернути Україну у статус колонії запарєбріка, щоб і надалі за копійки працювати на недоімперію. Так у Європі не потрібна продукція вироблена за застарілими технологіями і на обладнанні яке давно вже має бути списане на металобрухт. Але ЄС підтримує країни, які до нього входять направляючи туди свої інвестиції. Польща, Чехія та країни Балтії тому чудовий приклад
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09.02.2021 12:31 Ответить
це якраз свідчить про наявність 5 колони, яка всіляко намагається повернути Україну у мокшанське рабство
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09.02.2021 12:38 Ответить
Если бы заниматься украинскими вагонами было выгоднее, чем для ржд, ими бы и занимались. И при этом всём, кстати, я чёт не вижу очереди от европейских заказчиков. Можете хоть сотней человек писать про вату и методички, про красивую жизнь в ЕС, но реалии немножко отличаются от ваших фантазий.
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09.02.2021 12:43 Ответить
Я так понял, без лозунгов о методички и вату у вас ни одна фраза не строится, всё басни про абстрактные страны и инвестиции, никакой конкретики, как будто сектант какой-то. Не пиши мне больше плз.
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09.02.2021 12:39 Ответить
краще пакуй валізку і дуй за парєбрік..на історічєскую родіну..мокшандія чекає на свого ватного агента Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 752
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09.02.2021 12:48 Ответить
**********, что можешь кроме как батрачить на Українских сайтах?
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09.02.2021 12:26 Ответить
ти вважаєш що колеса для вагонів то є промисловість? та хай запроваджують заборони, може олігафрени почнуть вкладати гроші в дійсно ******* виробництво, а то дожерають залишки і вкидають підприємства на смітник
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09.02.2021 12:38 Ответить
"ти вважаєш що колеса для вагонів то є промисловість?" - представь себе ,да!
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09.02.2021 12:40 Ответить
Вы гражданин хороший понятие не имеете, что нужно сделать, чтобы поставлять продукцию промышленного производства в страны ЕС!
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09.02.2021 13:34 Ответить
Опять придется Украине в ВТО обращаться, чтобы колеса таки впихнуть в РФ.
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09.02.2021 11:51 Ответить
Так хто там торгує з окупантами? Новиє літса кажете?
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09.02.2021 11:52 Ответить
пинчука щимят... будут ICTV покупать)
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09.02.2021 11:55 Ответить
А наши "гениальные" олигархи и бизнесмены семь лет сопли жевали и надеялись не пойми на что, вместо того, что бы запускать собственное ПОЛНОЕ производство вагонов.
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09.02.2021 11:58 Ответить
Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил вещание телеканала "Россия РТР" на территории страны из-за политики ненависти в отношении Украины.
Председатель правления совета Ивар Аболиньш отметил, что страна себя защищала и будет защищать от пропаганды.
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09.02.2021 12:01 Ответить
Не удивительно. Это не первая торговая блокада от казламордых. Вот вам и вывод, что с ними вообще нельзя иметь взаимоотношений, чтобы в будем такого не происходило. Одичалые!!!
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09.02.2021 12:01 Ответить
Получается торгуем - зрада, не торгуем - блокада. Определиться можно?
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09.02.2021 12:05 Ответить
А ну определись, надо рашистов киздить или как, ватан?
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09.02.2021 12:27 Ответить
Надо конечно. Но и колеса им продавать надо.
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09.02.2021 12:32 Ответить
С прокаженними лучше не иметь вообще никаких дел. Здоровее будешь...
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09.02.2021 12:37 Ответить
Ну только если газ транзитировать и электричество подкупать, а так война и никаких дел.
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09.02.2021 12:42 Ответить
Из московского улуса гайки не вывезешь без разрешения ФСБ.Направления на Еазес надо закрывать наглухо.Даже Турция не брезгует нашим торговать с улусом и Ираном.В Китай тоже ,без консультаций посольства США не вывозить.
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09.02.2021 12:06 Ответить
То есть все это время их туда импортировали? А как же санкции и все такое?
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09.02.2021 12:08 Ответить
ЛЮБЫЕ торговые отношения с Расией - это инструмент давления.
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09.02.2021 12:12 Ответить
Наши, прости господи, президенты, управляемые олигархатом, не решались на подобные "санкции", так рашка сама помогла.
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09.02.2021 12:13 Ответить
Может хоть сейчас китайские перестанем покупать? Да, дадим Пинчуку заработать, но он же свой....... сын.
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09.02.2021 12:14 Ответить
Чепуху пишите...китайское литье у нас запретили. В отличии от РФ Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 8085
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09.02.2021 12:30 Ответить
И чей же этот бизнес на крови перерыли сами кацапы? А то мы все 7 лет войны только и слушали про петины конфеты
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09.02.2021 12:17 Ответить
Петя еще твоему пуйлу по ботоксной ряхе уйхом водил
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09.02.2021 12:29 Ответить
зеленый все никак не может забыть липецкуюфабрику
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09.02.2021 16:08 Ответить
И как без наших колес они будут подвозить боеприпасы на Донбасс и войска в Крым? Росія заборонила імпорт ключових компонентів ходової частини вантажних вагонів з України - Цензор.НЕТ 9600
Какой идиот им продавал до сих пор колеса? Пинчук ?
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09.02.2021 12:45 Ответить
Это необходимое условие для нашей независимости - рвать любые связи. Вата в Украине попутала себя в этих связях - и мы начинаем терять по всем направлениям. Появляются дивные президенты из ватников: с судимостями, и клоуны. Вытягивать надо себя за волосы с этого болота было давно; другого пути у нас нет. РФ, как могут только они, выталкивает и пинает нашу вату. А вата тянется следом, словно привязанная к ней.
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09.02.2021 12:48 Ответить
Все эти закупки определяются лишь желанием определенных людей на этом заработать сверхприбли. Не более.
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09.02.2021 13:11 Ответить
Лахтинский? Кормить неохота...
Ты вот, крысеныш, что думаешь? Если какой-то коломой у вас покупает себе электрику, то мне от этого жарко становится? Ему это выгодно. Молекулы газа везде одинаковые, так, что закупка в Европе.... и идите ви за брянские леса со своим газом. Сидите, нюхайте его. При Порошенко с этими вопросами, вы здесь не возникали. Мальдивами да свинарчуками ср*ли. А теперь снова понеслась звезда по кочкам! Взялись за любимое. Дебилы ватные. Больше не копейки не дам и не проси!
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09.02.2021 13:15 Ответить
Ну порвала в 2014г. связи и что получила взамен - от мертвого осла уши! Потеряла 40% ВВП и закрыла все заводы по кооперации, зато в рашке выстроили новые заводы на импортозамещение продукции и переманили нужных специалистов - хороший результат! Причем продукция шла с наибольшей наценкой добавленной стоимости, а западу продукция машиностроения Украины не нужна, у чтобы них сертификат на производство продукции получить жизни не хватит.
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09.02.2021 13:46 Ответить
Мало порвала, значит. Если что-то до сих рвать еще надо. Украина должна занять свои ниши во всем мире. На отсталости РФ много не заработаешь. Это не решение вопросов экономики. Отношение с РФ - это всегда военные вопросы. Украина - великая аграрная страна - и с этой ролью она быстро научилась справляться. Затягивать в себя новые технологии - это вопрос самого ближайшего времени. Он повлечет за собой вступление в НАТО и ЕС. Народ взрослеет. Россия - это нищенская грызня на задворках цивилизации, при этом лапти считают себя в этой склоке крутыми и ведут себя как гопники. Имперский стиль в современном мире, из трагического скоро окончательно превратится в комический - когда в крыме не станет воды, а на путинской части Донбассе доедят последний жуй. Путину вряд ли удастся вернуть мир до политики канонерок. Сотворить с Украины служницу своим интересам? Скоро даже вата в Украине прозреет и станет смеяться над ботоксным вором.
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09.02.2021 14:07 Ответить
Ну, то забороніть імпорт електротоварів. Все рівно все китайське тільки наліпки "Сделано в Рассии", хоча і ті роздруковано в Китаї.
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09.02.2021 15:08 Ответить
 
 