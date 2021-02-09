В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов
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Министр здравоохранения назвал борьбу с коронавирусом в Украине войной с невидимым врагом.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон", министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в своем интервью , что в Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных в COVID-19.
"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали скорую. Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти", - сказал Степанов.
"Украина не уникальная страна в этом смысле. Мы максимально мониторим ситуацию, создаем условия, чтобы никоим образом не пропускать другие болезни, потому что они каникул не делали. Они как были, так и остаются. Наша задача – оказывать медпомощь в полном объеме", - добавил министр.
На вопрос об оценке работы Минздрава в условиях пандемии коронавируса Степанов заявил, что в общем доволен, учитывая все исходные.
"Исходя из достигнутых результатов на этой войне (это нестандартная ситуация, война в прямом смысле с абсолютно невидимым врагом), считаю, главный результат – то, с какими потерями мы выйдем из этой войны. Сколько украинцев забрал COVID-19? Давайте сравним данные смертности с передовыми европейскими странами. В Великобритании умерло в три раза больше людей, чем в Украине, из расчета на 1 млн, во Франции – в два с половиной раза больше. Впереди нас еще 33 государства. Мы на 34-м месте. Это результат действий Министерства здравоохранения, Кабмина, президента, то есть власти в целом, и огромная заслуга наших врачей, медперсонала, который непосредственно оказывал помощь", - подитожил Степанов.
Что же касается страховой медицины, то, по мнению министра здесь существует много нерешенных задач.
"Чтобы вводить страхование, надо менять Конституцию. В то же самое время актуальным остается вопрос справедливости. Когда люди официально работают и платят налоги, они приходят к врачу и понимают, что заплатили за это. А рядом с ними может жить человек, который никогда нигде не работал и никаких налогов не платил. Таких в Украине около 12 млн. Пусть 4–5 млн – это наши граждане, работающие за границей и присылающие сюда деньги. Но все равно остается 8 млн человек. Поверьте, процентов 70 из них – горлопаны, которые приходят и требуют бесплатного лечения. Да, бесплатное лечение – это прямая обязанность государства. Но с точки зрения справедливости тут не все однозначно. А страховая медицина и обязательное медстрахование решают вопрос справедливости", - заявил министр.
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Пожалуйста, подождите...
Но дело не в этом. Дело в том, что в этом году и особенно с осени резко выросла смертность от якобы сердечных и других заболеваний. На самом деле огромный рост смертности по отношению с средним цифрам за прошлые годы, это реальная смертность от ковида.
И реальная смертность от ковида намного выше, чем официальная.
Ты сейчас скорую попробуй вызови и если вдруг получится - попробуй дождись. Ибо экипажей стараниями последователей улянки стало меньше.
А при сердечно-сосудистых... как впрочем и многих других, счет подчас идет на секунды.
ПО семейному - нареканий нет.
Прохвессионал, не отнять.
Зеленые=мрази.
А тепер питання - що воно зробило, щоб змінити ситуацію? Воно дозволило розтринькати ковід фонд на дороги, по яких швика за оічені хвилини досягне найдальшого куточка країни!
ОТ ТИ ДИВИ, А Я ДУМАВ ЩО ЦЕ СПІД ЧУМА XX СТОРІЧЧЯ, А ЦЕ ВИХОДИТЬ КОВІД
ВСРАТЬСЯ І НЕ ВСТАТИ )
А ви, шулєра, все брешете народу..
Ага, я вот вызывал скорую, а она или не ехала, считая неопасным то, что год назад было очень опасным и лечила по телефону, или больница не хотела брать с тем, с чем год назад брала без разговоров. Если в Киеве 4500 коек отданы под КОВИД. то дураку ясно, что не может сохраниться нормальное лечение других болезней.
Во всем мире смертность от неоказания помощи по другим болезням выше, чем смертность от ковид, хотя конечно, некоторое количество умерших от ковид не диагностировано от неточности тестов и других причин.
Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что нынешняя блокировка связана с лидерством ОПЗЖ в соцопросах и ожиданием серьезных изменений во внутренней политике. О чем свидетельствует, в том числе таинственность при принятии данного решения.
«Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.
Издание отмечает также, что, судя по их общению с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, в ближайшее время не исключено возникновение политического кризиса и проведение досрочных парламентских выборов.
«У власти сейчас все очень «на тоненького», - добавил собеседник, допустив с высокой вероятностью, что часть оппозиции станет участвовать в государственном управлении.
Вот как пишут тут
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html
С 28.11.2020 г. по 07.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
С 23.01.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся.
Не будет же идиот набирать умных министров -- на их фоне он будет выглядеть идиотом. А так ....... всё ровно.
самое главное, что ухандохана система профосмотров и доступной (и по деньгам))) тоже) диагностики в поликлиниках...семейному врачу платят за количество договоров, а не за качество осмотра и выбить что-то для диагностики - невозможно (только для больных и то лимитировано!!!) а потом - а чего ж вы так поздно пришли????
Так меня и на прием приняли... и направление на бесплатный тест (-) дали... и ЭКГ...
Невелике уточненення - 73%