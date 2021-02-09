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В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения назвал борьбу с коронавирусом в Украине войной с невидимым врагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон", министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в своем интервью , что в Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных в COVID-19.

"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали скорую. Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти", - сказал Степанов.

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"Украина не уникальная страна в этом смысле. Мы максимально мониторим ситуацию, создаем условия, чтобы никоим образом не пропускать другие болезни, потому что они каникул не делали. Они как были, так и остаются. Наша задача – оказывать медпомощь в полном объеме", - добавил министр.

На вопрос об оценке работы Минздрава в условиях пандемии коронавируса Степанов заявил, что в общем доволен, учитывая все исходные.

"Исходя из достигнутых результатов на этой войне (это нестандартная ситуация, война в прямом смысле с абсолютно невидимым врагом), считаю, главный результат – то, с какими потерями мы выйдем из этой войны. Сколько украинцев забрал COVID-19? Давайте сравним данные смертности с передовыми европейскими странами. В Великобритании умерло в три раза больше людей, чем в Украине, из расчета на 1 млн, во Франции – в два с половиной раза больше. Впереди нас еще 33 государства. Мы на 34-м месте. Это результат действий Министерства здравоохранения, Кабмина, президента, то есть власти в целом, и огромная заслуга наших врачей, медперсонала, который непосредственно оказывал помощь", - подитожил Степанов.

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Что же касается страховой медицины, то, по мнению министра здесь существует много нерешенных задач.

"Чтобы вводить страхование, надо менять Конституцию. В то же самое время актуальным остается вопрос справедливости. Когда люди официально работают и платят налоги, они приходят к врачу и понимают, что заплатили за это. А рядом с ними может жить человек, который никогда нигде не работал и никаких налогов не платил. Таких в Украине около 12 млн. Пусть 4–5 млн – это наши граждане, работающие за границей и присылающие сюда деньги. Но все равно остается 8 млн человек. Поверьте, процентов 70 из них – горлопаны, которые приходят и требуют бесплатного лечения. Да, бесплатное лечение – это прямая обязанность государства. Но с точки зрения справедливости тут не все однозначно. А страховая медицина и обязательное медстрахование решают вопрос справедливости", - заявил министр.

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Топ комментарии
+10
Оооооо. Оно рассмотрело, что кроме ковида есть и другие болезни? Что, оказываются, от сердечно-сосудистых тоже умирают???
Прохвессионал, не отнять.
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09.02.2021 12:04
+9
Избыточная рождаемость тоже существует, к примеру степанов родился избыточно, как и зеленский.

Но дело не в этом. Дело в том, что в этом году и особенно с осени резко выросла смертность от якобы сердечных и других заболеваний. На самом деле огромный рост смертности по отношению с средним цифрам за прошлые годы, это реальная смертность от ковида.

И реальная смертность от ковида намного выше, чем официальная.
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09.02.2021 12:08
+8
"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали "скорую". Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти",Источник: https://censor.net/ru/n3246828

Ага, я вот вызывал скорую, а она или не ехала, считая неопасным то, что год назад было очень опасным и лечила по телефону, или больница не хотела брать с тем, с чем год назад брала без разговоров. Если в Киеве 4500 коек отданы под КОВИД. то дураку ясно, что не может сохраниться нормальное лечение других болезней.
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09.02.2021 12:06
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Спс, що не ізбиточная рождаемость
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09.02.2021 12:01 Ответить
Избыточная рождаемость тоже существует, к примеру степанов родился избыточно, как и зеленский.

Но дело не в этом. Дело в том, что в этом году и особенно с осени резко выросла смертность от якобы сердечных и других заболеваний. На самом деле огромный рост смертности по отношению с средним цифрам за прошлые годы, это реальная смертность от ковида.

И реальная смертность от ковида намного выше, чем официальная.
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09.02.2021 12:08 Ответить
абсолютно вірно! якщо показати реальні цифри смертності від ковіду які можуть сягати до 400-700 за сутки чи більше, тоді прийдеться і відповідати за повну неадекватність, недофінансування системи охорони здоров'я та повний провал боротьби з пандемією в Україні. а якщо намалювати 100 чоловік вмерло на 40 млн тоді коли за цей самий період в скажімо розвинутій Великобританії на 60 млн за сутки вмирає 1500 людей то можна рапортувати про перемогу та якісь досягнення. цих чортів потрібно усувати від влади тому що це стає вже не смішно.
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09.02.2021 12:19 Ответить
Ты учитывай последствия реформы еще...
Ты сейчас скорую попробуй вызови и если вдруг получится - попробуй дождись. Ибо экипажей стараниями последователей улянки стало меньше.
А при сердечно-сосудистых... как впрочем и многих других, счет подчас идет на секунды.
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09.02.2021 12:46 Ответить
Врешь. Мы чудом с Божьей помощью вытащили с того света за месяц двух родителей 80+, заболевших ковидом. И переболели всей семьей. И вызывали и семейного врача и скорую. Приезжали без проблем. Один раз бригада скорой сидела у нас намного больше часа.
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09.02.2021 12:51 Ответить
Не вру. Пробовал вызвать дене скорую. Только угрозы физической расправы и помогли.
ПО семейному - нареканий нет.
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09.02.2021 13:36 Ответить
К нам приезжали без проблем.
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09.02.2021 14:32 Ответить
Таки да. Вот исследование

В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6375
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09.02.2021 12:46 Ответить
Оооооо. Оно рассмотрело, что кроме ковида есть и другие болезни? Что, оказываются, от сердечно-сосудистых тоже умирают???
Прохвессионал, не отнять.
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09.02.2021 12:04 Ответить
Степашка профессиональный брехун. В этом году от якобы разных болезней внезапно умерно намного больше людей, чем в среднем за прошлые годы. В основном, с сентября по декабрь, когда болеть ковидом стали поголовно все. Этот прирост - реальная смертность от ковида, в том числе недиагностированного, и его осложнений. А степашка рассказывает, что, дескать, какая-то бабка скорую не вызвала, т.к. боялась заразиться.
Зеленые=мрази.
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09.02.2021 12:14 Ответить
И, "что характерно" - за "избыточность" смертей от других болезней отечественная медицина не отвечает. Не говоря уже о самих терминах: "избыточность смертей"? У них есть понятие: "достаточность смертей"?
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09.02.2021 12:29 Ответить
Йому відкрилися очі, воно побачило.

А тепер питання - що воно зробило, щоб змінити ситуацію? Воно дозволило розтринькати ковід фонд на дороги, по яких швика за оічені хвилини досягне найдальшого куточка країни!
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09.02.2021 16:30 Ответить
Министр здравоохранения назвал борьбу с коронавирусом в Украине войной с невидимым врагом. Источник: https://censor.net/ru/n3246828

ОТ ТИ ДИВИ, А Я ДУМАВ ЩО ЦЕ СПІД ЧУМА XX СТОРІЧЧЯ, А ЦЕ ВИХОДИТЬ КОВІД В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8146
ВСРАТЬСЯ І НЕ ВСТАТИ )
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09.02.2021 12:04 Ответить
С добрым утром. На дворе 21 век (две хе и палочка).
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09.02.2021 12:27 Ответить
в том то і справа що чума XX сторіччя не працює у XXI сторіччі і чумою вже не є . Не дійшло ? В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 1023
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09.02.2021 13:07 Ответить
що, стєпашка, смертність розкриває реальну картину з ковідом?
А ви, шулєра, все брешете народу..
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09.02.2021 12:04 Ответить
Степанов прозрел. Оказывается украинцы мрут. Да еще и "избыточно". Ай-йя-яй, и шож делать-то ...?
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09.02.2021 12:06 Ответить
та хабадники вже давно вирішили "шо делать" зараз все скуплять шо осталось а потім імінрантів запустять от і усьо
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09.02.2021 15:25 Ответить
Эмигранты не едут в бедные страны. До "потока эмигрантов" еще дорасти надо.
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09.02.2021 16:00 Ответить
"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали "скорую". Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти",Источник: https://censor.net/ru/n3246828

Ага, я вот вызывал скорую, а она или не ехала, считая неопасным то, что год назад было очень опасным и лечила по телефону, или больница не хотела брать с тем, с чем год назад брала без разговоров. Если в Киеве 4500 коек отданы под КОВИД. то дураку ясно, что не может сохраниться нормальное лечение других болезней.
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09.02.2021 12:06 Ответить
Весной то же самое было, во время карантина скорые не приезжали, но значительный рост смертности не наблюдался. Нынешний рост смертности, это фактическая смертность от ковида, и она на порядки больше официальной.
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09.02.2021 12:53 Ответить
Какие есть стат. данные про то, что скорые весной е приезжали? Как это отразилось на числе больных в стационарах? Я думаю, что таких данных нет и число сердечников в стационарах не снижалось, потому не было избыточной смертности. Сейчас очевидно огромное число извлеченных из оборота коек в больницах, это неизбежно должно влиять на нековидную смертность. Кроме того, старики вообще меньше стали обращаться к врачам, опасаясь заразиться, в результате смертность с октября по конец года на четверть выше, из них ковидных - четверть - треть. На порядки выше официальной смертность от ковида быть не может, ввиду общего скачка на четверть. Конечно, выявляется 30% от всех зараженных, но не выявленные болеют легко и не умирают.
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09.02.2021 14:02 Ответить
А у тебя какие данные по скорым? Ты говоришь про себя: "я скорую вызвал, она не ехала, или в больницу не хотела брать". Так вот, в точности то же я лично весной наблюдал. Я лично вызывал скорую, она не ехала, или в больницу не хотела брать. Ситуация со скорыми и с больницами почти не изменилась: как весной больницы закрывали, так и осенью. Субъективно, весной было хуже. Но цифр тебе никто не даст, их легко скрыть. Единственные цифры, которые скрыть трудно, это общая смертность. И если по мере того, как разворачивается эпидемия, общая смертность от болезней сильно растет, причина в эпидемиии.
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09.02.2021 14:43 Ответить
Весной суровый карантин был короче и коек под ковид отвели в 12 раз меньше, чем сейчас.
Во всем мире смертность от неоказания помощи по другим болезням выше, чем смертность от ковид, хотя конечно, некоторое количество умерших от ковид не диагностировано от неточности тестов и других причин.
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09.02.2021 16:30 Ответить
Весной было хуже. Большинство больниц было закрыто, я ребенку рентген не мог сделать, мотался по городу. К врачу попасть не мог полтора месяца, даже к семейному, не говорю уже о специалистах. Частные клиники не принимали - или вообще, или при малейшем подозрении на ковид. Анализы, КТ только жестко по направлению, и независимо от направления отказывли при респираторных симптомах. Тест на ковид сдать было негде, семейники направление не давали, частников было раз, два и обчелся, и за безумные деньги. Короче, сдохнуть от давления, к примеру, было как два пальца об асфальт. К осени лечиться стало сильно проще и дешевле. А койки, которые кто-то куда-то отвел - вранье и показуха. Начнешь проверять, офигеешь.
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09.02.2021 16:59 Ответить
В моей родной больнице рядом с домом 2/3 коек отдали под ковид, что там проверять?
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09.02.2021 21:51 Ответить
2 больницы рядом с моим домом были закрыты весной, сейчас закрыта одна. Весной было хуже. Лечиться от ковида, от осложнений после ковида, от заболеваний не связанных с ковидом сейчас технически и проще и дешевле, чем весной. Но роста смертности весной не было, а сейчас есть. Почему? Потому что весной больных именно с ковидом было значительно меньше, люди стали массово болеть с сентября. И массово умирать. Мы в своей семье двух человек с того света вытянули, если б не вытянули, было бы +2 единицы в цифрах "избыточной" смертности. А в реальности это был ковид - потом нашли антитела.
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10.02.2021 08:40 Ответить
избыточная смертность от заболеваний - в мемориз В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 9925
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09.02.2021 12:07 Ответить
О введении санкций против телеканалов, имеющих отношение к главе политсовета партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Виктору Медведчуку, глава Офиса президента Андрей Ермак узнал за полчаса до произошедшего. Об этом сообщает РБК.

Со ссылкой на свои источники издание сообщает, что нынешняя блокировка связана с лидерством ОПЗЖ в соцопросах и ожиданием серьезных изменений во внутренней политике. О чем свидетельствует, в том числе таинственность при принятии данного решения.

«Во власти в целом и у президента в частности стало гораздо больше определенности в последнее время. Интересно, что, например, глава ОП Андрей Ермак узнал о блокировании телеканалов за 30 минут до события», - рассказал источник во власти.

Издание отмечает также, что, судя по их общению с влиятельными собеседниками в ОПЗЖ, в ближайшее время не исключено возникновение политического кризиса и проведение досрочных парламентских выборов.

«У власти сейчас все очень «на тоненького», - добавил собеседник, допустив с высокой вероятностью, что часть оппозиции станет участвовать в государственном управлении.
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09.02.2021 12:08 Ответить
Нет сравнительной статистики по смертям 19 года с 20м .В московском улусе превышение на 800 000.А у нас?
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09.02.2021 12:10 Ответить
А не проще предположить, то вы тупо врете со статистикой по COVID-19 ?
Вот как пишут тут

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_11.html

С 28.11.2020 г. по 07.02.2021 официальные данные о количестве заболевших и умерших занижаются.
С 23.01.2021 г. стандартные тесты ПЦР в государственных лабораторных центрах не проводятся.
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09.02.2021 12:11 Ответить
+100500.
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09.02.2021 12:43 Ответить
Появился свежий рейтинг партий: лучшие шансы у четырех -УП
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09.02.2021 12:11 Ответить
И с чем же позвольте спросить эта смертность связана ? Хотя можно и не спрашивать ,ответ очевиден ,уровень жизни уничтожает народ а так как за уровень жизни отвечает власть то виновники найдены . В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 8852
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09.02.2021 12:12 Ответить
ну курити і бухати ніяка "власть" не заставляє, а саме від цього більшість хвороб
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09.02.2021 12:25 Ответить
Ну ты и дурень ,мой дедуля курил и бухал до 85 ,батя не курит последние лет 30 ,но бухает нормально ,ему 80 ,тётя моя одна которая пила и курила прожила почти 90 а та которая не пила и не курила в 50 умерла от рака ...люди умирают ни от водки и сигарет а от беспросветной тоски и страха за будущее ,от того что у них нет денег на лечение и от того что и не лечат ничего ..
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09.02.2021 12:48 Ответить
а в Україні є медичні та фармакологічні грошові потоки не пов'язані з міністром ОЗ?
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09.02.2021 12:14 Ответить
Клоун президент, набрав таких самих клоунів в свої міністерства...
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09.02.2021 12:16 Ответить
Короля играет свита.
Не будет же идиот набирать умных министров -- на их фоне он будет выглядеть идиотом. А так ....... всё ровно.
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09.02.2021 12:39 Ответить
избыточная смертность? это как?
самое главное, что ухандохана система профосмотров и доступной (и по деньгам))) тоже) диагностики в поликлиниках...семейному врачу платят за количество договоров, а не за качество осмотра и выбить что-то для диагностики - невозможно (только для больных и то лимитировано!!!) а потом - а чего ж вы так поздно пришли????
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09.02.2021 12:17 Ответить
Не. Ну справедливости ради... недавно болел пневмонией.
Так меня и на прием приняли... и направление на бесплатный тест (-) дали... и ЭКГ...
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09.02.2021 12:37 Ответить
пневмонией..и так как все зациклены сейчас на коронавирусе, осложнением которого может быть и пневмония в том числе - поэтому к Вам так внимательно отнеслись...
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09.02.2021 12:54 Ответить
Степанов: "Повірте, відсотків 70 з них - горлопани ..."
Невелике уточненення - 73% В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 5433
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09.02.2021 12:19 Ответить
В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов...головне щоб нє убитночная...гешефт понімаєтє лі...
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09.02.2021 12:19 Ответить
Ну раз в конституции записано бесплатное лечение- пусть требуют , во всяких Англиях и Канадах тоже бесплатная медицина , еще и лекарства бесплатные ...
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09.02.2021 12:23 Ответить
зелені макаки коли тільки можуть записують інші хвороби замість ковіду, щоб статистику прикрасити В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 6013
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09.02.2021 12:23 Ответить
Что они с зеленским ночью делали? Оба несут с утра какую-то хрень.
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09.02.2021 12:36 Ответить
Как обычно.
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09.02.2021 12:47 Ответить
стєпанов, ти не міністр, ти двбйб.
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09.02.2021 12:50 Ответить
Может как раз-то наоборот!?? Причина всему Ковид и последствия от него... В Україні існує надмірна смертність від захворювань, не пов'язаних із COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 2274
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09.02.2021 13:03 Ответить
Це найбільший цинізм і бл...дство - маніпулювати померлими,заносячи їх в залежності від потреби то в категорію "ковідних",то в якусь "ізбиточну смертність"...
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09.02.2021 13:10 Ответить
Нагнати страху, а потім звинувачувати стареньких це, круто.
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09.02.2021 15:13 Ответить
 
 