В Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных с COVID-19, - Степанов

Министр здравоохранения назвал борьбу с коронавирусом в Украине войной с невидимым врагом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон", министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил в своем интервью , что в Украине существует избыточная смертность от заболеваний, не связанных в COVID-19.

"У нас действительно есть избыточная смертность. Например, пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за страха заразиться COVID-19 не вызвали скорую. Поступали в критическом состоянии, когда их было невозможно спасти", - сказал Степанов.

Также читайте: Выбирать, какой вакциной прививаться, украинцы смогут не раньше лета, - Степанов

"Украина не уникальная страна в этом смысле. Мы максимально мониторим ситуацию, создаем условия, чтобы никоим образом не пропускать другие болезни, потому что они каникул не делали. Они как были, так и остаются. Наша задача – оказывать медпомощь в полном объеме", - добавил министр.

На вопрос об оценке работы Минздрава в условиях пандемии коронавируса Степанов заявил, что в общем доволен, учитывая все исходные.

"Исходя из достигнутых результатов на этой войне (это нестандартная ситуация, война в прямом смысле с абсолютно невидимым врагом), считаю, главный результат – то, с какими потерями мы выйдем из этой войны. Сколько украинцев забрал COVID-19? Давайте сравним данные смертности с передовыми европейскими странами. В Великобритании умерло в три раза больше людей, чем в Украине, из расчета на 1 млн, во Франции – в два с половиной раза больше. Впереди нас еще 33 государства. Мы на 34-м месте. Это результат действий Министерства здравоохранения, Кабмина, президента, то есть власти в целом, и огромная заслуга наших врачей, медперсонала, который непосредственно оказывал помощь", - подитожил Степанов.





Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мы не расслабляемся и готовы противостоять новым штаммам коронавируса, - Шмыгаль

Что же касается страховой медицины, то, по мнению министра здесь существует много нерешенных задач.

"Чтобы вводить страхование, надо менять Конституцию. В то же самое время актуальным остается вопрос справедливости. Когда люди официально работают и платят налоги, они приходят к врачу и понимают, что заплатили за это. А рядом с ними может жить человек, который никогда нигде не работал и никаких налогов не платил. Таких в Украине около 12 млн. Пусть 4–5 млн – это наши граждане, работающие за границей и присылающие сюда деньги. Но все равно остается 8 млн человек. Поверьте, процентов 70 из них – горлопаны, которые приходят и требуют бесплатного лечения. Да, бесплатное лечение – это прямая обязанность государства. Но с точки зрения справедливости тут не все однозначно. А страховая медицина и обязательное медстрахование решают вопрос справедливости", - заявил министр.

Читайте также: В Турции мужчина купил слюну COVID-больного и подливал ее начальнику в чай