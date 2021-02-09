ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран

Выполнение государственного оборонного заказа позволит Вооруженным Силам Украины в 2021 году получить военную продукцию на сумму более 10 млрд грн, заявил министр обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Министерство обороны Украины, благодаря выполнению государственного оборонногоа заказа за прошлый год в текущем году ожидается поставка военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн.

"Осуществленные в 2020 году заказы, соответственно, заключенные контракты уже позволяют Вооруженным Силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов. Из них 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов", - сообщила пресс-служба Минобороны.

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По словам главы оборонного ведомства, "производство вооружения имеет длительный производственный цикл, а высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Соответственно, профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 миллиардов гривен, Министерство обороны Украины обеспечило партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых ГККБ "Луч", ГП ХКБМ им. В Морозова, ГП "Искра" и другие".

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В то же время "сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществления перехода на планирование мероприятий и бюджета".

"Минобороны активно участвует в отработке нормативно-правовой базы для обеспечения реализации норм закона "Об оборонных закупках". Процесс согласования нормативно-правовых актов завершается. В определенные в указе президента Украины сроки они будут рассмотрены и приняты правительством", - отметил глава оборонного ведомства.

Таран уточнил, что в 2021 году внимание Министерства обороны будет фокусироваться на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона Украины "Об оборонных закупках". Положения этого закона вводят новые конкурентные и прозрачные процедуры закупки вооружения, военной техники и другой оборонной продукции. Отдельные закрытые закупки предусматривают конкурентные процедуры, а предложения производителей будут проходить рассмотрение в межведомственных комиссиях, и будут получать максимально возможное информирование общественности.