ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Выполнение государственного оборонного заказа позволит Вооруженным Силам Украины в 2021 году получить военную продукцию на сумму более 10 млрд грн, заявил министр обороны.
Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Министерство обороны Украины, благодаря выполнению государственного оборонногоа заказа за прошлый год в текущем году ожидается поставка военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн.
"Осуществленные в 2020 году заказы, соответственно, заключенные контракты уже позволяют Вооруженным Силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов. Из них 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов", - сообщила пресс-служба Минобороны.
По словам главы оборонного ведомства, "производство вооружения имеет длительный производственный цикл, а высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Соответственно, профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 миллиардов гривен, Министерство обороны Украины обеспечило партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых ГККБ "Луч", ГП ХКБМ им. В Морозова, ГП "Искра" и другие".
В то же время "сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществления перехода на планирование мероприятий и бюджета".
"Минобороны активно участвует в отработке нормативно-правовой базы для обеспечения реализации норм закона "Об оборонных закупках". Процесс согласования нормативно-правовых актов завершается. В определенные в указе президента Украины сроки они будут рассмотрены и приняты правительством", - отметил глава оборонного ведомства.
Таран уточнил, что в 2021 году внимание Министерства обороны будет фокусироваться на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона Украины "Об оборонных закупках". Положения этого закона вводят новые конкурентные и прозрачные процедуры закупки вооружения, военной техники и другой оборонной продукции. Отдельные закрытые закупки предусматривают конкурентные процедуры, а предложения производителей будут проходить рассмотрение в межведомственных комиссиях, и будут получать максимально возможное информирование общественности.
Пожалуйста, подождите...
А во вторых неизвестно, что именно закупают и у кого. Не исключено, что как обычно сначала спишут в связи с плохим тех. состоянием, а потом купят как новое...Или закупят старое советское вооружение типа "Данн" у Чехии по советский стандарт 152мм, который еще найти надо, вместо закупки наших "Богдан" уже под НАТОвский стандарт 155мм.
Так что для начала можно сразу записать это в Зе-звездешь!
Одно дело модернизировать то, что есть из отсутствия денег, а другое дело закупать это же говно за еще большие деньги и совсем другое дело вкладывать их в производство нового у себя.
А Польша тем не менее переходит на НАТОвские стандарты: и раветные системы Петриот и F-35.....Модернизацией старого хлама, она как правило занимается для других стран поскольку остались произв. мощности (этим же частенько занимается и Украина)
Модернізація основного бойового танка ЗСУ за шифром "Краб" має бути завершена до кінця поточного року
На ДП "Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова" (входить до складу ДК "Укроборонпром") планують закінчити створення оновленої машини до кінця 2021 року.
Принаймні таку інформацію повідомили журналісти каналу "Україна 24", які днями відвідали держпідприємство то розпитали про нову розробку харківських конструкторів.
https://defence-ua.com/news/t_64_krab_na_hkbm_pidtverdili_stroki_stvorennja_ta_rozpovili_pro_novovvedennja_video-2816.html
Зато полно тупых и ничего не понимающих гандонов в армии.
Зато идиотов и дебилов развелось больше, чем дронов у Турции и НАТО вместе взятых.