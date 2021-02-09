РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
53562 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
1804 29
Минобороны (3138) Украина (11364) ВСУ (1651) Таран Андрей (260) Гособоронзаказ (55)

ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран

Выполнение государственного оборонного заказа позволит Вооруженным Силам Украины в 2021 году получить военную продукцию на сумму более 10 млрд грн, заявил министр обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Министерство обороны Украины, благодаря выполнению государственного оборонногоа заказа за прошлый год в текущем году ожидается поставка военной продукции на сумму свыше 10 млрд грн. 

"Осуществленные в 2020 году заказы, соответственно, заключенные контракты уже позволяют Вооруженным Силам Украины получить в этом году 10 млн штук боеприпасов. Из них 3300 ракетно-артиллерийских систем, 2700 приборов разведки и наблюдения, более 320 автомобилей, более 60 бронетранспортеров и бронированных машин, около четырех десятков беспилотных авиационных комплексов, а также шесть самолетов", - сообщила пресс-служба Минобороны.

Читайте также: Солдат открыл огонь по мужчинам, пытавшимся прорваться на взводный опорный пункт на Донетчине, один из них погиб, другой - получил ранение, - источник

По словам главы оборонного ведомства, "производство вооружения имеет длительный производственный цикл, а высокотехнологичные комплексы изготавливаются более одного года. Соответственно, профинансировав и заключив еще в прошлом году контракты на сумму свыше 10 миллиардов гривен, Министерство обороны Украины обеспечило партнеров оборотными средствами, что, в свою очередь, с начала года гарантировало бесперебойную работу десятков предприятий оборонно-промышленного комплекса, среди которых ГККБ "Луч", ГП ХКБМ им. В Морозова, ГП "Искра" и другие".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый этап реформирования ВСУ существенно приблизил их к совместимости с НАТО, - министр обороны Таран

В то же время "сейчас идет процесс формирования нормативно-правовой базы для обеспечения выполнения норм нового закона "Об оборонных закупках" и осуществления перехода на планирование мероприятий и бюджета".

"Минобороны активно участвует в отработке нормативно-правовой базы для обеспечения реализации норм закона "Об оборонных закупках". Процесс согласования нормативно-правовых актов завершается. В определенные в указе президента Украины сроки они будут рассмотрены и приняты правительством", - отметил глава оборонного ведомства.

Таран уточнил, что в 2021 году внимание Министерства обороны будет фокусироваться на адаптации механизма закупок военной продукции под требования закона Украины "Об оборонных закупках". Положения этого закона вводят новые конкурентные и прозрачные процедуры закупки вооружения, военной техники и другой оборонной продукции. Отдельные закрытые закупки предусматривают конкурентные процедуры, а предложения производителей будут проходить рассмотрение в межведомственных комиссиях, и будут получать максимально возможное информирование общественности.

Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+1
ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 1146
показать весь комментарий
09.02.2021 12:22
+1
МАЛО - ОЧЕНЬ МАЛО ! НАДО В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ !
показать весь комментарий
09.02.2021 12:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 1146
показать весь комментарий
09.02.2021 12:22 Ответить
Це замилювання очей.
показать весь комментарий
09.02.2021 12:29 Ответить
Ну во первых это только обещание, которое никто потом не запретит не выполнить "невыполнением закупки" или отменой тендеров....
А во вторых неизвестно, что именно закупают и у кого. Не исключено, что как обычно сначала спишут в связи с плохим тех. состоянием, а потом купят как новое...Или закупят старое советское вооружение типа "Данн" у Чехии по советский стандарт 152мм, который еще найти надо, вместо закупки наших "Богдан" уже под НАТОвский стандарт 155мм.
Так что для начала можно сразу записать это в Зе-звездешь!
показать весь комментарий
09.02.2021 12:31 Ответить
"Дана" - это не старое советское вооружение, 152 мм снарядов полно и ничего не мешает производить новые и главное : "Богдана" - это всего лишь макет и до полноценной САУ ещё много работы и денег, с неизвестным конечным результатом. Пример "Молота" показателен
показать весь комментарий
09.02.2021 12:49 Ответить
""Дана" - это не старое советское вооружение", а что это?! Она разработана в Чехословакии в 70х - это страна соцлагеря если не в курсе (не ЕС) под советский снаряд и советским же стандартам! Если мы идем в НАТО то надо переходить на их стандарты, и новое вооружение закупать именно по этим стандартам (вплоть до того, что закупать не новое вооружение - не мы одни такие). Новые снаряды производить исключительно НАТОвских калибров. Имеющееся на складах вооружение не соответствующее стандартам - продавать.
показать весь комментарий
09.02.2021 12:58 Ответить
PS А запасы 152 снарядов у нас практически исчерпаны и нам придется искать где их купить или налаживать линию их производства, что тупо нецелесообразно!!!
показать весь комментарий
09.02.2021 13:03 Ответить
Азеры закупили модернизированные "Даны" и как-бе не жалуются, показав при этом конкретный результат недавно.Чехи неплохие оружейники и тоже в рекламе не нуждаются. Мы идём в НАТО только на словах и переход на их стандарты в вооружении обойдутся нам в ДЕСЯТКИ лярдов долларов, которых у нас нет. Даже Польша, которая нас обогнала на лет 25-30 до сих использует и ПРОИЗВОДИТ модернизированные совковые образцы. И лучше наверное, чем в каждом предложении, абзаце, статье повторять слово "стандарты", немного узнать о них самих и определиться реально со своими возможностями У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 3294
показать весь комментарий
09.02.2021 13:05 Ответить
"Азеры" в НАТО не идут - им пох! А мы и не придем, если будем продолжать закупку вооружения не соответствующего стандарта, стандарта, стандарта....
Одно дело модернизировать то, что есть из отсутствия денег, а другое дело закупать это же говно за еще большие деньги и совсем другое дело вкладывать их в производство нового у себя.
А Польша тем не менее переходит на НАТОвские стандарты: и раветные системы Петриот и F-35.....Модернизацией старого хлама, она как правило занимается для других стран поскольку остались произв. мощности (этим же частенько занимается и Украина)
показать весь комментарий
09.02.2021 13:24 Ответить
Так а что конкретно вас не устраивает в "Дане", чем плохи 152 снаряды и что хорошего в "Богдане", естественно в соответствии со стандартами?
показать весь комментарий
09.02.2021 13:35 Ответить
Калибр
показать весь комментарий
09.02.2021 15:49 Ответить
Це біля 300 млн євро.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:19 Ответить
Т-64 "Краб": на ХКБМ підтвердили строки створення та розповіли про нововведення (відео)
Модернізація основного бойового танка ЗСУ за шифром "Краб" має бути завершена до кінця поточного року
На ДП "Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова" (входить до складу ДК "Укроборонпром") планують закінчити створення оновленої машини до кінця 2021 року.
Принаймні таку інформацію повідомили журналісти каналу "Україна 24", які днями відвідали держпідприємство то розпитали про нову розробку харківських конструкторів.
https://defence-ua.com/news/t_64_krab_na_hkbm_pidtverdili_stroki_stvorennja_ta_rozpovili_pro_novovvedennja_video-2816.html
показать весь комментарий
09.02.2021 12:26 Ответить
Чому заморожені ракетні програми?
показать весь комментарий
09.02.2021 12:27 Ответить
Це дуже, дуже мало. Повинно бути 10 млрд. $.
показать весь комментарий
09.02.2021 12:31 Ответить
Ничего придет новый министр обороны - сразу армия жировать начнет Ірина Верещук може очолити Міністерство оборони?
показать весь комментарий
09.02.2021 12:49 Ответить
Флоту потрібен авіаносць для безпілотників типу Bayraktar ТВ2. Це б істотно змінило баланс сил у Чорному морі.
показать весь комментарий
09.02.2021 12:32 Ответить
Странно, вроде не Игорь, а такие прогрессивные идеи
показать весь комментарий
09.02.2021 12:50 Ответить
Ну да, получит или старьё, полувосстановленное или то, что воообще её не нужно. Покупаете всяку ********, а потом выясняется, что Оно ещё и нахер никому не надо. ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7965
показать весь комментарий
09.02.2021 12:35 Ответить
МАЛО - ОЧЕНЬ МАЛО ! НАДО В ДЕСЯТКИ РАЗ БОЛЬШЕ !
показать весь комментарий
09.02.2021 12:37 Ответить
Где эсминцы или хотя бы фрегаты, где новые самолёты, вертолёты. Где АРМИЯ АТАКУЮЩИХ ДРОНОВ, КАК У ТУРЦИИ?
Зато полно тупых и ничего не понимающих гандонов в армии. ВСУ в этом году получат военной продукции на сумму более 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 7806
показать весь комментарий
09.02.2021 12:38 Ответить
Фрегати кращі за есмінців тому що універсальні.
показать весь комментарий
09.02.2021 12:49 Ответить
Пусть и так. ВВСЁ РАВНО НЕТ НИЧЕГО.
Зато идиотов и дебилов развелось больше, чем дронов у Турции и НАТО вместе взятых. У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 6477
показать весь комментарий
09.02.2021 12:52 Ответить
И ГДЕ НАКОНЕЦ, НАША ВОЕННАЯ ДОКТРИНА?
показать весь комментарий
09.02.2021 12:39 Ответить
Сейчас подтянутся местные шпесиалисты , десантировавшиеся с Марса, и начнут кукарекать о корветах, самолётах, боевых вертолётах, космолётах и лазерах, не сильно утруждая себя знаниями стоимости оружия и его эксплуатации, что нам вообще сегодня готовы продать и где деньги брать, сколько по времени и силам уходит на создании новых типов вооружения и ещё десятков других "маленьких вопросиков". Чего стоит только многолетняя сага о патронном заводике, который как известно, так и остался в мечтах "потужных Хреформаторов" У ЗСУ цього року отримають військової продукції на суму понад 10 млрд грн, - Таран - Цензор.НЕТ 4783
показать весь комментарий
09.02.2021 12:56 Ответить
Нам США каждый год дает 7 миллиардов гривень - вот это мы реально получим, а то что этот Министр говорит - бабка надвое сказала...Веры ему нету как и всем у власти....
показать весь комментарий
09.02.2021 13:23 Ответить
10 млрд-это 368 млн долларов,США дают намного больше.А янелох деньги на дорогах отмывает,более прибыльно для зельоных карманов.
показать весь комментарий
09.02.2021 13:32 Ответить
Надо МО брать пример с МВД,где на многоцелевые вертолеты которые не совсем-то им нужные,средств не жалеют..
показать весь комментарий
09.02.2021 13:53 Ответить
 
 