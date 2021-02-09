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Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство

В полночь, сегодня, 9 февраля, в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы о том, что в приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя жительница бывшего Дубровицкого района. Во время медицинского осмотра выяснилось, что пациентка в послеродовом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Предварительно полицейские установили, что вчера, 8 февраля, около 2:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на седьмом месяце беременности.

Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым. Позже в нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Там она уверяла медиков, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Впрочем впоследствии призналась полицейским, что на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка", - сказано в сообщении.

По месту жительства роженицы следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденной девочки. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В выгребной яме на Днепропетровщине обнаружили тело младенца, полиция открыла два уголовных производства

Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам мужчины, о беременности ему ничего не было известно.

Следователи отделения полиции №1 города Дубровица Сарненского районного отдела полиции начали досудебное расследование по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В рамках уголовного производства будет назначаться также судебно-психиатрическая экспертиза.

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Топ комментарии
+9
В роддомах должен быть анонимный отказ от ребёнка.Во имя жизни дитя .Нужно вести разъяснительную работу с женщинами фертильного возраста.Иначе эти трагедии бесконечны.Рождение ребёнка , пусть даже не желанного ,-не есть зло.Нужно менять ментальность.Не хочет женщина огласки -её право!
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09.02.2021 12:28
+4
Все це чуш собача. Ні в одній нормальній сім'ї я не чув і не бачив такого короткочасного божевілля. Це все відмазки. Такі як ото здійснив аварію і втік, потім через три дні являється і каже шо був в шоКЄ і нє вєдав шо дєлал...
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09.02.2021 13:12
+3
Таких тварей нужно выявлять и вырезать всё шо связано с репродуктивностью, а кишку зашить, оставить только то шо писять Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство - Цензор.НЕТ 606
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09.02.2021 12:26
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Таких тварей нужно выявлять и вырезать всё шо связано с репродуктивностью, а кишку зашить, оставить только то шо писять Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство - Цензор.НЕТ 606
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09.02.2021 12:26 Ответить
Це могло бути післяродове короткочасне божевілля,яке трапляється інколи у жінок в останні місяці до родів і після них...
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09.02.2021 13:04 Ответить
Все це чуш собача. Ні в одній нормальній сім'ї я не чув і не бачив такого короткочасного божевілля. Це все відмазки. Такі як ото здійснив аварію і втік, потім через три дні являється і каже шо був в шоКЄ і нє вєдав шо дєлал...
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09.02.2021 13:12 Ответить
Это называется инфибулляция. Ваш Капитан Очевидность
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09.02.2021 15:27 Ответить
Нуууу, ми в унівєрсітєтах мєдіцінських нє Абучалісь... Я по простому, своими словами. Отхерячить и заткнуть Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 1305
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09.02.2021 15:37 Ответить
В роддомах должен быть анонимный отказ от ребёнка.Во имя жизни дитя .Нужно вести разъяснительную работу с женщинами фертильного возраста.Иначе эти трагедии бесконечны.Рождение ребёнка , пусть даже не желанного ,-не есть зло.Нужно менять ментальность.Не хочет женщина огласки -её право!
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09.02.2021 12:28 Ответить
То не таке просте, тепер треба стільки грошей дати за пологи... а потім ще за анонімність... А потім дитина виросте і знайде адресу матусі...
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09.02.2021 14:27 Ответить
Якщо держава бажає уникнути цього та зберегти життя таким дітям, то мусить взяти всі витрати на пологи цих жінок на себе, забезпечивши їх анонімність. Інакше нічого не зміниться на краще.
Проблема в тому, що наша держава лише декларує свою фальшиву людяність, насправді не маючи жодного бажання щось змінювати
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09.02.2021 15:52 Ответить
В усіх українських пологових будинках працює анонімне вікно, де можно залишити дитину. От тільки не усім, як бачите воно допомагає.
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09.02.2021 15:42 Ответить
Позже в нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Интересно, откуда в нее кровь втекала?

Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам мужчины, о беременности ему ничего не было известно.

Судя по тому, что в статье никакие мужчины не упоминаются, сдедует вывод: роженица - мужчина.
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09.02.2021 12:30 Ответить
И не говорите, кто это пишет и зачем....
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09.02.2021 12:35 Ответить
Заблудился, набутылочник? Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 162
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09.02.2021 14:41 Ответить
жесть у нас таких сообщений по несколько в неделю,что ж за люди у нас то живут?? звери,не лучше кацапов
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09.02.2021 12:34 Ответить
Ви реально здивовані?
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09.02.2021 15:43 Ответить
Тут надо ещё разобраться ,при чём здесь морозильник ,может съесть хотела ...
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09.02.2021 12:40 Ответить
Дай свої координати, тебе теж у експертизу психіатричну допишуть.
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09.02.2021 15:44 Ответить
Я тебе в рот могу дать Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 3174ну или на крайняк по рогам ... Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 1693
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09.02.2021 17:12 Ответить
Ааа росіянський підераст...
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09.02.2021 21:32 Ответить
Та меня не интересует твоя национальность и сексуальная ориентация Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 2364мне поХЕР.
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09.02.2021 22:11 Ответить
Усі ви росіянські підерасти такі. Не встигла людина пост написати вже мрієте про орал і анал.
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09.02.2021 22:26 Ответить
я насправді не розумію, в чому цю нещасну жінку звинувачують. Те що вона зробила, це ж аборт, який трохи відкладений. Це її право розпоряджатися своїм тілом на свій власний розсуд.
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09.02.2021 13:21 Ответить
...а если б съела ребенка - то тем более Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 7341
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09.02.2021 14:42 Ответить
Завернуть дуру в пакет и в морозилку.
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09.02.2021 13:44 Ответить
Добре чоловікам: "зробив діло, гуляй сміло"))
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09.02.2021 14:24 Ответить
а пані тільки під згвалтуванням цим займається? або в непритомному стані? чи знати про контрацепцію це виключно чоловіча прерогатива? Народила, загорнула в пакет і сховала в морозилку: на Рівненщині мати вбила новонароджену дівчинку, відкрито кримінальне провадження - Цензор.НЕТ 6063
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09.02.2021 14:43 Ответить
сделать с нею то же самое.
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09.02.2021 14:54 Ответить
Ох...ть.... В голове не укладывается. Ну и люди пошли.
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09.02.2021 14:55 Ответить
Так не известно - не брехня ли это. Тут главное что прозвучала - Ривненская
(западнская) область. Там же хвашисты обитают.
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09.02.2021 15:57 Ответить
А кому оно надо жути нагонять?
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09.02.2021 16:08 Ответить
Даже если это не брехня, то аномалии у конкретной взятой женщины ни о чём не говорят.
Но обыватель читает и делает вывод: ну и жизнь пошла.
Хотя и при СССР младенцев бросали в мусоропровод только так.
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09.02.2021 18:23 Ответить
А вот такой вопрос: ЗАЧЕМ транслировать такое на всю Украину ?
Даже если всё правда - зачем информация в новстях ? Для наведения состояния хаоса ?
Так это пропутинская политика: нагнетание атмосферы хаоса в стране противника.
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09.02.2021 15:49 Ответить
 
 