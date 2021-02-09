Родила, завернула в пакет и спрятала в морозилку: на Ривненщине мать убила новорожденную девочку, открыто уголовное производство

В полночь, сегодня, 9 февраля, в полицию поступило сообщение из Дубровицкой районной больницы о том, что в приемное отделение за помощью обратилась 34-летняя жительница бывшего Дубровицкого района. Во время медицинского осмотра выяснилось, что пациентка в послеродовом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

"Предварительно полицейские установили, что вчера, 8 февраля, около 2:30 у женщины начались роды. По ее словам, она находилась ориентировочно на седьмом месяце беременности.

Роженица родила дома, сама перерезала пуповину, завернула ребенка в полотенце и в пакет, который затем положила в морозильную камеру. По ее словам, ребенок родился мертвым. Позже в нее началось кровотечение и она обратилась в больницу.

Там она уверяла медиков, что самостоятельно прервала нежелательную беременность. Впрочем впоследствии призналась полицейским, что на самом деле родила, а также сообщила, где оставила ребенка", - сказано в сообщении.

По месту жительства роженицы следственно-оперативная группа обнаружила тело новорожденной девочки. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причину смерти ребенка.

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Роженица на учете в женской консультации не состояла. По словам мужчины, о беременности ему ничего не было известно.

Следователи отделения полиции №1 города Дубровица Сарненского районного отдела полиции начали досудебное расследование по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. В рамках уголовного производства будет назначаться также судебно-психиатрическая экспертиза.