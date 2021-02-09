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"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба

Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ.

"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет. "Русский мир" - это однообразие, в котором нет никого, кроме россиян. Украинский Мир - это многообразие и свобода быть собой. Поэтому его защищают украиноязычные, русскоязычные и все остальные украинцы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина - часть "русского мира".

Также читайте: Украина приветствует решение США возобновить работу с Советом ООН по правам человека, - Кулеба

Россия не смогла продвинуть русский мир в Украине танками. И мягкой силой не сможет, - Кулеба 01

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Топ комментарии
+6
Но забор таки построить надо. И визовый режим ввести.
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09.02.2021 12:35
+2
вам зеленим і с вазіліном хуйло мягко продвінєт
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09.02.2021 12:26
+2
А как танками можно продвинуть д@рьмо?
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09.02.2021 12:34
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Правила форума Совет форумчан
вам зеленим і с вазіліном ***** мягко продвінєт
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09.02.2021 12:26 Ответить
Турецкий нежданчик.
Президент Турции господин Реджеп ***** Эрдоган, выступая на встрече с законодателями в Стамбуле, заявил, что он предложил князю Темнейшему «уйти с пути» Турции в Сирии.
Как отметил в своей статье пан Иван Лютый: «Разгром, устроенный турками в Сирии, показывает, что российская армия полное лайно, находящееся на уровне «ацтеки против конкистадоров». Всего одна страна НАТО - Турция ставит раком всю небывалую мощь Москвы и показывает реальный уровень российской армии на примере утилизации ихтамнетов и асадитов в Сирии».
С помощью пропаганды российские СМИ создали картинку о «несокрушимой и легендарной». Кто служил в российской армии - знает, так называемая «военная мощь России» - это огромный мыльный пузырь.
На самом деле, «мощь российской армии» это Потемкинские деревни. Не от хорошей жизни министр нападения РФ Сергей Кунжутович Шойгу доукомплектовал Вооруженные силы недоимперии - украинскими предателями из Крыма.
У россиян имеются большие проблемы с боеспособностью войск и с обеспечением вооружением и военной техникой. Военные самолеты и вертолеты ремонтируют, как ремонтировали при «совке» комбайны на машинотракторной станции - методом разбора двух стоящих рядом истребителей. Летное мастерство российских военных летчиков ограничено только сбрасыванием свободнопадающих бомб по целям, а управление боем ведется по мобильному телефону провайдера «Киевстар».
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09.02.2021 13:33 Ответить
А м'яка сила це що гівном будуть закидувати?
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09.02.2021 12:28 Ответить
"Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4259 "Россия не смогла продвинуть "русский мир" в Украине танками. И мягкой силой не сможет", - Кулеба - Цензор.НЕТ 6595
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09.02.2021 12:33 Ответить
А как танками можно продвинуть д@рьмо?
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09.02.2021 12:34 Ответить
Но забор таки построить надо. И визовый режим ввести.
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09.02.2021 12:35 Ответить
Залишилося одне питання - де подіти 43% ЗЕЖОПінських лохторатчиків?
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09.02.2021 16:07 Ответить
Ето банда флюгеров, куда подует, туда они и повернутся, нужно озаботиться, чтобы дуло в правильном направлении.
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09.02.2021 18:28 Ответить
Ви пропонуєте встановити првільний напрямок *ДУЛА* для 43%? А потягнемо?
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09.02.2021 18:54 Ответить
Нужен грамотный руководитель, иначе получится как всегда.
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09.02.2021 18:57 Ответить
Продвигают тока гавно по трубам!
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09.02.2021 12:35 Ответить
...Насправді путінський «рускій мір» - це ще сталінський проект, можливий завдяки тому, що досі не відбулось перезавантаження історичних наративів 20 століття, встановлених у Ялті союзниками. Росіяни ж недарма весь час кричали: «Нє позволім пєрєпісивать історію», - хоча це відвертий маразм, бо ж історія тільки й існує для нас у режимі постійного «переписування», кожна нова подія змушує суспільство, так само, як і в приватному житті, переглядати своє минуле, активізувати забуті смисли: чому так сталося? чого я не помітив із того, що було 20 років тому, а я те проіґнорував, запхав на марґінеси, а тепер воно вибухнуло? і т.д. Життя весь час приносить щось нове, якісь такі виклики, і якщо ти зріла й думаюча людина, ти весь час працюєш над ревізією своєї ідентичності, весь час міняєшся - і в ставленні до свого минулого теж. Те саме з країнами, те саме з народами - на тому історія стоїть: кожен новий факт тягне за собою з минулого цілу «грибницю» й змушує щось раз у раз «переписувати». А от наратив Другої світової від 1945 р. був завмер на місці, і СРСР, на відміну від Рейху, ніколи не був визнаний винним у злочинах проти людства. Тому Путін преспокійно продовжував собі від 2000-го те, що планував ще Сталін, - і йому все сходило з рук.
Нас же не вчили в школі, що Червона армія після Другої світової зупинилася на Ельбі тільки тому, що та війна так виснажила всі ресурси, всі армії і людство в цілому, що придумати мотивацію йти захоплювати ще щось після Берліна було просто неможливо. Хоча Сталінові ну дуже хотілося всю Європу, а не половину - це ж якраз були «завєти Лєніна», мрія про «міровую рєвалюцию», «Баварська радянська республіка» і так далі... Але треба було зробити передишку. Тільки в 60-ті роки концепт був знайдений: «Європа від Лісабона до Владивостока» - те, що сьогодні європейські політики за Путіним вголос як папужки повторюють. Радянське, читай російське, проникнення в політичні структури, в освіту й ЗМІ, в державні інституції через підкуп, через аґентів впливу, і в результаті взяття інших країн, одну по одній, «під контроль» - весь цей концепт гібридної війни походить від 1960-х. - https://zbruc.eu/node/86306
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09.02.2021 12:36 Ответить
Зато это может сделать власть в Украине ,тарифами ,отсутствием медицины ,нищенскими зарплатами и пенсиями ,поэтому над этим надо работать .
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09.02.2021 12:36 Ответить
В кацапии все на много хуже, плюс беззаконие и нищета
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09.02.2021 12:52 Ответить
Увы ,но это ни совсем так .то что там беззаконие ,коррупция и оголтелая пропаганда это факт ,но там есть нефть и газ и поэтому там есть чем закрыть ватные рты ,это плохо но это так .
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09.02.2021 13:02 Ответить
Наличие нефти в авторитарном государстве, не отменяет нищети населения, Параша и Венесуела тому пример. Только дебили могут покупаться на рашисткую пропаганду и картинки в зомбоящике.
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09.02.2021 13:51 Ответить
Ну делать из себя дурака и кричать лозунги это очень просто ,на это ни просто много ума ни надо а вообще ума ни надо а правда именно такова ,как я сказал и с этим ничего не поделаешь .
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09.02.2021 14:16 Ответить
А где ти видел лозунги умник? У меня факти, при чем основанние на собственном опите. Ти когда в последний раз в Параше бил? Им по качеству жизни до України, как тебе рачкі до луни. Рашисткую пропаганду стряхивай хоть иногда с ушей!
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09.02.2021 14:37 Ответить
Факт - середній дохід вище в параші.

Це не відміняє зубожіння значної частки населення параші, але є такий факт.
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09.02.2021 16:12 Ответить
Очередной кацапский киздеж и манипулирование цифрами. Сїезди и посмотри сам.
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09.02.2021 18:30 Ответить
Мені це не потрібно.

Факт про середній дохід ви не спростували. І не зможете спростувати.
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09.02.2021 18:52 Ответить
того факта что до 14го года я бил гражданин РФии и могу сравнивать, тебе не достаточно?
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09.02.2021 22:04 Ответить
А це має важливе значення?
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09.02.2021 23:02 Ответить
А що для тебе має значення, парашинская ложь або байки Пуйла о расеяньской стабільності?
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09.02.2021 23:07 Ответить
Парашеньска брехня) стабільність прашевстану)

Ні перше, ні друге, не має для мене значення))
Може я в чомусь помиляюся, з вашої точки зору?
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09.02.2021 23:19 Ответить
З моєй точки зору ти або укранофоб, або просто тупе ***********.
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10.02.2021 19:18 Ответить
Шановний, у своїх розсудах, висновках та інш.. нормальна людина повинна опиратися на факти, а не на fuck you). Заяви типу: - Так є, бо мені так хочеться! Ну, м"яко кажучі... вони не продуктивні.
Тому рекомендую менше фантазувати, більше працювати головою) Менше емоцій, більше здорового глузду.
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11.02.2021 13:46 Ответить
Ну если фактИ на опИте то тогда конечно всё до лунИ ... "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 7086
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09.02.2021 17:11 Ответить
для особо сообразительних, поясняю, у меня на устройстве установлена Українская расскладка.
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09.02.2021 18:28 Ответить
И с каких это пор в Украинской раскладке буква И приобрела такую форму ? "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1635
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09.02.2021 19:28 Ответить
Ти идиот чи просто тупе **********?
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09.02.2021 22:02 Ответить
Идиота ты в зеркале увидишь "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9154и не расстраивайся ты так ,идиотов полным-полно и ты такой не один . "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1859
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09.02.2021 22:09 Ответить
Так значит тупе *********** все-таки!. Так расскажи нам с какой нужди ти пошел в пригожинские *****, раз у вас на Параше так все охрененно?
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09.02.2021 23:04 Ответить
...не мог стерпеть - зачем это фуфло двигать , тут ведь не дурачки на ветке сидят , не надо себя умнее выказывать, чем есть!!!) "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3671
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09.02.2021 13:52 Ответить
Да и козлорилих ольгинских ботов на гебнявой пайке, тут тоже хватает...
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09.02.2021 13:57 Ответить
Подвійне громадянство і референдум, з легкістю, повернуть Україну мокшанам.
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09.02.2021 12:37 Ответить
самодовольное чучело...
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09.02.2021 12:37 Ответить
85% населення України дивляться російські канали, дяка що вони безкоштовні.
Так що вже просунула.
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09.02.2021 12:43 Ответить
Какой нахер русский мир? Имперские амбиции бывшего совка? Нет никакого русского мира, потому как нет нации такой как русские (или те же россияне - как кому удобно). Русские это не более чем какая-то общность без единой культуры, единого менталитета, единого языка, с единственной целью удерживать хотя бы как-то до кучи рассыпающиеся государственное образование под названием российская федерация. Которое было в свое время построено на обломках империи под названием советский союз. Какая еще общность, какие еще единые цели к примеру могут быть между московитом, чеченцем и якутом? Вопрос риторический.
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09.02.2021 12:51 Ответить
Майже все вірно, але всі бачили обгорілих бурятів та інших не теренах Уркаїни.
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09.02.2021 16:14 Ответить
Ну і шо з того. Бачили імперця найманця. Та й усе. Які в нього ідеї були окрім заробити бабла та побувати, як він гадав, на сафарі проти нікчем укропів. Та бач - не так сталося як гадалося.
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09.02.2021 16:35 Ответить
Не так сталося... Але воно прийшло...

А більше нічого і не треба знати. Воно прийшло за грошима...
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09.02.2021 16:44 Ответить
Це іще раз підтверджує, що рюського миру немає і не може бути. А якщо ще трохи поразмислити, проаналізувавши історію, то можно казати, що рюський мир це війна. Якось так. Іншого нічого на думку не спадає.
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09.02.2021 16:50 Ответить
Тут повністю погоджуюся, війна, війна різнопланова, гаряча, холодна, економічна, гібридна... і поки ми програємо(
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09.02.2021 16:55 Ответить
Не тільки ми. Все цивілізоване суспільство. Але це мало тішить.
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09.02.2021 17:18 Ответить
По поводу "не смогла и танки", напомню господину Кулебе про ОРДЛО и Крым. А по поводу "не смогла и мягкой силы" напомню про рейтинг ОПЗЖ. Задача Кулебы выглядеть идиотом или усыпить бдительность? Угроза от Мордора была, есть и будет!
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09.02.2021 12:52 Ответить
Дурень думкою багатіє. Універсана (реально УНІВЕРСАЛЬНА) відповідь на сотні заяв та висловлювань недоумків.
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09.02.2021 16:17 Ответить
Это не просто "дурень". Эти "дурни" создают теплую ванну для нашего, прости господи, президента. Типа, россия же не смогла, значит можно никуя не делать: не заниматься ВСУ, не давить и не уничтожать вату в любом виде. Это не "дурни". Это конкретные диверсанты и враги Украины!
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09.02.2021 17:14 Ответить
После танков, обстрелов, аннексии, оккупации, убийств, оголтелой пропаганды ненависти и т.д. " мягкая сила " уже не катит, поезд ушел. Нужно было в 2014 году думать и не лезть в Украину ,а лучше еще раньше начиная с 2003, конфликт у о. Тузла и 2008 нападение на Грузию. За этот период Украина и большинство ее граждан все уже поняло про Рашу. Это ВРАГ, и второго мнения быть не может. Так что винить в этом можете только себя и своего плешивого вурдалака встающего с колен.
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09.02.2021 12:56 Ответить
Блокировка каналов перечисленных в указе президента Украины №43/2021 была согласована с высшим руководством РФ и является частью договоренностей достигнутых в телефонном разговоре 03.01.2021 г. межу Зеленским и Дмитриевым.(с) "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 4979 ... Ну как Вам !?!
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09.02.2021 13:00 Ответить
Пока никак. Равно как и непонятен знак копирайта (с). "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9836
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09.02.2021 13:04 Ответить
ну что тут вам сказать !? - Вопросов больше к вам нет..
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09.02.2021 13:09 Ответить
Спасибо за исчерпывающее объяснение Вашего предыдущего сообщения. "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 3769
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09.02.2021 13:13 Ответить
Дмитриев - это ставленник Куйла по переговорам в группе по Донбассу.
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09.02.2021 13:24 Ответить
Спасибо, что объяснили. Однако, к сожалению, это никоим образом не подтверждает достоверности сказанного Вам ранее. И знак копирайта также остался в тумане аналогичном неопределенности Гейзенберга.
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09.02.2021 14:03 Ответить
хм.. вы такой умный что мне страшно, может вы не Виртуальный странник а - ИИ?! "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9800
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09.02.2021 16:50 Ответить
Нет. Просто человек, который пытается трезво мыслить и в нашем сумасшедшем мире сохранять критическое мышление. Был такой некий субъект (человеком назвать его язык не поворачивается) как Геббельс т.с. «классик пропаганды».
Геббельс сформулировал фундаментальные профессиональные постулаты, вот основные:
- «пушки и штыки - ничто, если вы не обладаете сердцами нации»;
- овладение массами - единственная цель пропаганды;
- для достижения этой цели хороши любые средства, главное, чтобы пропаганда была эффективной;
- соответственно, помимо «белой», правдивой информации, необходимо использовать «серую», то есть полуправду, и «черную» - откровенную ложь: «мы добиваемся не правды, а эффекта»;
- причем «чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее верят» и тем быстрее она распространяется;

- а чтобы у толпы не возникало сомнений, «послания» должны быть примитивными, без подробностей, на уровне односложного лозунга: «худший враг пропаганды - интеллектуализм»;
- другими словами, «пропаганда должна воздействовать больше на чувства, чем на разум», а поэтому быть яркой, броской;
- для наилучшего усвоения месседжа «мы обязаны говорить на языке, понятном народу», и даже на разных языках - один для столицы, другой - для провинции, один - для рабочих, другой - для служащих;
- превозносить вождей и народ, постоянно поддерживая высокий градус идеологического пафоса и истерии;
- бесконечно повторять пропагандистскую трескотню: ведь трудно не поддаться ее магии, если в нее верит все большее число окружающих.Ну а теперь Вы надеюсь сами сможете сопоставить к каким из данных его постулатов можно отнести Ваше изначальное высказывание. Только заметьте, в век, информационных технологий, когда информация является самым скоропортящимся продуктом, крайне тяжело продвигать пропаганду в цивилизованном открытом обществе.
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09.02.2021 17:01 Ответить
спс.. ты точно не от мира сего...извини.. "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5444
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09.02.2021 19:31 Ответить
Да ради Бога. Извиняю. Тем более, как я понял, разъяснений относительно написанного Вами изначально не будет. Вот потому и отношение к тому что написано пока никакое.Это все равно что информационный флуд обсуждать. И так я Вам времени достаточно много уделил.
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09.02.2021 19:49 Ответить
да ради Бога.. я просто вижу что вам скучно - но вступать с вами в полемику нет ни сил ни желания.....
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09.02.2021 19:52 Ответить
Ну на том и порешали. Здоровья и всех жизненных благ.
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09.02.2021 20:03 Ответить
Взаимно..
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09.02.2021 20:04 Ответить
А где Джамал? Не понравилась статья?
Умылся, дружочек? И ждать долго не пришлось... "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 9786
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09.02.2021 13:02 Ответить
Нет у рашки никакой "мягкой силы". По своей сути, так называемый русский мир, не может предложить ничего схожего с мягкой экспансией. Зато, к примеру, у Польши, или Венгрии, эти вещи неплохо выходят. И это тоже опасно для Украины.
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09.02.2021 13:17 Ответить
"Мягкая сила" заключается в желании парашных пропагандонов доказать, что мягкий буй лучше, чем твёрдый. "Росія не змогла просунути "русский мир" в Україні танками. І м'якою силою не зможе", - Кулеба - Цензор.НЕТ 5429
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09.02.2021 13:47 Ответить
Слава Украине
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09.02.2021 18:00 Ответить
 
 