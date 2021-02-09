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Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что в Украине "немало людей, которые хотят сделать прививку российской вакциной "Спутник V".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".
"Что касается того, что (президент Украины Владимир. - Ред.) Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.
Песков добавил, что спрос на "Спутник V" большой и его сложно удовлетворить.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".
Топ комментарии
+40 Коцапам Тут Не Место
показать весь комментарий09.02.2021 12:37
+29 Виктор Ли a3db1a1b
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+19 Viktor Turchanikov
показать весь комментарий09.02.2021 12:40
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по числу желающих проколоться спутником. определится: сколько в украине любителей русского мира
зы хотя, как по мне, зря ЗЕбеня отказался от **********а. пусть бы вата в Украине ширялась. все равно ни один нормальный украинец к этому **********у и близко не подойдет, а тех, кто ширнулся бы этой "вакциной" ни разу не жалко.
Прочитай и иди в сраку.
настоящейну почти демократией.
Вообще никакую вакцину колоть не собираюсь. Посмотрю что с первыми подопытными будет, а потом уже решу колоть или нет.
Хотя чё я пену пускаю, ты же на работе. Ну, тогда давай, старайся.
Слышь, а тебе от реализации этого шмурдяка что-то оторвется или ты как лошара только за пригожинскую пайку тут надрываешься и от харчков утираешься?
Однажды на одном форуме один мой товарищ из Германии назвал эту ракету "Куда, *****?!"
Конкурс у нас такой был.
- Бери, лучше ешь со мной.
- Ватник, я говно не ем!- Ну и вали отсюда! Другим больше достанется
"Никакого подтверждения "Спутник V", то, что она гарантированно дает результат - нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права, поэтому мы договаривались только с тем ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают положительный результат", - заявил глава государства.
Ну, то есть, если бы подтверждение было - то без проблем, закупили бы и русскую вакцину, я правильно понимаю?
Ну, так у меня хреновые новости.
"Ланцет" позавчера выпустил статью, в которой говорится, что российская вакцина крайне эффективна. Девяносто один и шесть десятых процента. Защита от среднего и тяжелого течения болезни - сто процентов. Защита от нового штамма, обнаруженного в Великобритании.
Это стало сенсацией, об этом сообщили все ведущие мировые СМИ.
"Многие страны "выстроились в очередь" за российской вакциной "Спутник-V" после публикации в медицинском журнале "Ланцет" - это Bloomberg.
«Российская вакцина, будет «не только эффективна, но и безопасна» в борьбе с коронавирусом» - это The New York Times.
«Успех где-либо - успех для всех. Если Россия или Китай имеют надёжные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя и другие страны. Это путь к всеобщей защите всего человечества» - это Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США 8 февраля в интервью JAMA Network.
Евросоюз призывает обратить внимание на китайскую и российскую вакцины, как на очень эффективные, и заполнить ими дыры с недостающими своими.
Ну и так далее. Полон интернет. Надеюсь, в Офисе Президента умеют пользоваться Гуглом.
Реальность такова - да, русским удалось создать хорошую вакцину. Да, она работает. Да, это начинают признавать в мире.
Иногда, примерно раз в сто лет, им действительно удается что-то сделать - то в космос полететь, то работающую вакцину создать.
У неё проблема с сертификацией, потому что русские, как всегда, не могут понять, нафига все эти ваши бумажки и три стадии исследования, и с третьей стадией у неё до сих пор все хреново, но сейчас на соблюдение этих требований похоже, начинают подзабивать болтеца.
И мне вот интересно.
Владимир Александрович, а что вы будете говорить, когда русскую вакцину все же начнут закупать другие страны, и, что хуже всего, страны первого мира?
"Спутинк V" доказал свою эффективность, его закупают в Евросоюзе, и мы теперь тоже будем закупать?
Запомните этот твит.
Вот, вряд ли в руководителе государства, призванного принимать решения, может раздражать что-то больше, чем метание по проруби.
Блин, ну скажи ты уже - русская вакцина может быть хот миллион раз наиэффективнейшей, но мы не закупим ни капли, потому что идите вы, суки оккупационные, *****, вот почему. С любовью, ваши фашисты-бандеровцы. Точка.
Или наоборот - мы посмотрели в глаза, договорились посередине и с радостью получили в дар от царя Московии пятьсот миллионов русских вакцин любовь-дружба-жвачка.
Ну, или третий вариант - мы все ******** и у нас просто нет больше никакого другого выхода, кроме как, перекусив задницей лом от злости, закупать вакцину у оккупантов.
Но выбери, блин, что-то одно уже, наконец.
В идеале, конечно, первое, но то такое, мои розовые мечты девственницы в сферическом вакууме.
Совсем в идеале, конечно, если ты Президент, то вообще досконально изучать тему, на которую собираешься говорить, но это совсем уже из области фантастики.
Потому что Вас сейчас, Владимир Александрович, неизбежно ткнут носом в статью в ведущем медицинском мировом журнале.
И что тогда?
Мы не берем потому, что неэффективна?
Или все же потому, что - оккупанты?
Определитесь уже, наконец.
Потому что, если неэффективна - ну, вот, эффективность доведена. И?
Что теперь?
Юлии Владимировне (Мендель) опять придется изворачиваться тапочками наружу, придумывая вырванный контекст.
Пожалели бы девушку.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3250095718423972&id=100002707263787
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И нехер меня спамить, бараны.
Уже 13 стран (выделено мной) одобрили российскую вакцину. Разрешение на использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» уже выдали в Иране, Пакистане, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, ОАЭ и Венгрии.
https://novayagazeta.ru/news/2021/02/02/167572-nezavisimaya-ekspertiza-podtverdila-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v
Понимаете по перечню , что за страны? Почему - среди одобривших нет США (Нью-Йорк таймс, Блумберг ), ФРГ (Шпигель). Так что перепечатка статьи Аркадия Бабченко достаточно спорная. И поэтому не надо взывать к совести ПреЗедента. При всей спорности его позициии, в этом вопросе я его поддерживаю.
Заздрість мені всі
- Ну чьо, Вань, зарплату далі?
- Вот, Мань, видалі новой вакциной Спутнік-В. Два ящіка целих. Я пойду іскупаюсь, а ти нам щєй со Спутником сваргань. Уж больно я єсть хочу.