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Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется"

Пресс-секретарь президента страны-агрессора Дмитрий Песков заявил, что в Украине "немало людей, которые хотят сделать прививку российской вакциной "Спутник V".

Читайте: Украина будет снимать ограничения для переболевших и привившихся от COVID-19, - Зеленский

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК".

"Что касается того, что (президент Украины Владимир. - Ред.) Зеленский не хочет закупать вакцину, - что называется, другим больше достанется", - отметил Песков.

Песков добавил, что спрос на "Спутник V" большой и его сложно удовлетворить.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет закупать российскую вакцину: "Я считаю, что граждане Украины – это граждане, это люди. И точно, извините за такое сравнение, не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права".

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Топ комментарии
+40
Вы пидары больше украинцев убили оружием,чем вакциной спасти собираетесь.Пнх-лицемеры коцапские.
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09.02.2021 12:37
+29
Хуйла вакцінуйте. Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 2681
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09.02.2021 12:38
+19
Пусть Ленина привьют.
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09.02.2021 12:40
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Вы ****** больше украинцев убили оружием,чем вакциной спасти собираетесь.Пнх-лицемеры коцапские.
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09.02.2021 12:37 Ответить
"вакциной спасти собираетесь" в начале надо подумать прежде чем что то писать, когда это орда собиралась кого то спасать!?
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09.02.2021 13:08 Ответить
Точно.Кавычки не поставил😀
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09.02.2021 13:30 Ответить
вот и ответ всяким песковым:
по числу желающих проколоться спутником. определится: сколько в украине любителей русского мира
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09.02.2021 13:51 Ответить
***** вакцінуйте. Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 2681
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09.02.2021 12:38 Ответить
Пусть Ленина привьют.
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09.02.2021 12:40 Ответить
Чувствуется, что Пескову уже вкололи.
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09.02.2021 12:38 Ответить
ПРАВИЛЬНО ,ВСЁ ЧТО УКРАИНЕ НЕ ДОСТАЛОСЬ ВКОЛОТЬ ПУТИНУ-***** И ПЕСКОВУ -МУДАКУ !!! Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 1247
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09.02.2021 12:38 Ответить
Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 412
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09.02.2021 12:40 Ответить
ЗЕ і не проти купити ваш шмурдяк, та пенделі не дозволяють.
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09.02.2021 12:41 Ответить
Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 3016
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09.02.2021 12:41 Ответить
спрос на ********** большой, но покупать его никто не хочет
зы хотя, как по мне, зря ЗЕбеня отказался от **********а. пусть бы вата в Украине ширялась. все равно ни один нормальный украинец к этому **********у и близко не подойдет, а тех, кто ширнулся бы этой "вакциной" ни разу не жалко.
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09.02.2021 12:41 Ответить
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Между прочим запад уже признаёт российскую вакцину как достаточно эффективную и планирует использовать её чтоб заполнить нехватку собственной.
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09.02.2021 12:42 Ответить
а можна пруфы?
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09.02.2021 12:44 Ответить
запад нарьян-мара.
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09.02.2021 12:45 Ответить
А хіба "Между прочим" вам не достатньо? Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 238
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09.02.2021 12:52 Ответить
правельно песать: меж ду про чим Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 8510
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09.02.2021 12:59 Ответить
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Пруфы ищи сам, их уже в исбытке. Даже если я их тебе найду, ты как упёртый баран будешь доказывать про их проплаченность итд.
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09.02.2021 12:56 Ответить
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3250095718423972&id=100002707263787

Прочитай и иди в сраку.
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09.02.2021 13:29 Ответить
Между прочим коцапы убивают украинцев.Как с этим быть?
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09.02.2021 12:45 Ответить
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В первую очередь перестать быть двуличными. Для этого прекратить все торговые и международные отношения. Как вам?
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09.02.2021 12:53 Ответить
Пошел на *** с чужого для тебя сайта.Как вам?😂🌷
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09.02.2021 12:54 Ответить
Однозначно, поддерживаю
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09.02.2021 12:59 Ответить
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Без проблем! Только ты сам встань с насиженного места, а я займу.
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09.02.2021 12:59 Ответить
Насиженного твоей шлюхой?А можешь не прятаться за чужим флагом?😂🌷
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09.02.2021 13:02 Ответить
Ну так а как у вас получается быть двуличным: сегодня застрелите, а завтра вакцину вколете. Не напрягает такой маразм?
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09.02.2021 13:00 Ответить
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Помойму вам никто её и не предлагает. Зато каждая политическая подстика обязательно о ней говорит десять раз на день.
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09.02.2021 13:05 Ответить
Ну про писькова вы конечно правильно сказали. А что значит никто не предлагает если пытались зарегистрировать, это что без вас обошлось? Ну так а на счёт маразма вы определились убивать будете, как сейчас или вакцину пхнуть типо спасать, тоже как сейчас?
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09.02.2021 13:11 Ответить
Помойму Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 5353 Ти з тих кацапів котрі за язик кацапський борються? Та ти правий стосовно підстилки політично:

Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 8675
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09.02.2021 13:14 Ответить
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У меня образование на русском до шестого класса. А потом гудбай в страну с настоящей ну почти демократией.
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09.02.2021 13:17 Ответить
А що ж на кацапії не жилося? Якщо не звідти, то чому не на кацапію переїхав? Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 1743 Зараз би вколов собі ************!
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09.02.2021 13:21 Ответить
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Рыба ищет, где глубже, а человек где лучше.

Вообще никакую вакцину колоть не собираюсь. Посмотрю что с первыми подопытными будет, а потом уже решу колоть или нет.
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09.02.2021 13:31 Ответить
В одному реченні 5 помилок... Дуже бісить, коли тупі неграмотні люди намагаються виставити себе ікспердами... Цікаво, яке у тебе утворення?)))
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09.02.2021 12:46 Ответить
утворення

Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 2995 Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 2995 Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 3158

Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 5422
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09.02.2021 12:52 Ответить
Тссс, не пали контору... це пперевірка на кацапізм))
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09.02.2021 12:58 Ответить
Уточни що тобі в сраку треба?
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09.02.2021 13:35 Ответить
Действительно, хотелось бы ссылок на приличные источники информации. Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 9376 Про Венесуэлу слышал, да.
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09.02.2021 12:49 Ответить
Не трогайте тролльчонка. Оно на работе и вякать обязано. Пригожину велено продвигать ********** во всем мире, вот это чмо лахтинское и напрягается.
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09.02.2021 12:54 Ответить
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Володя, иди в сраку.
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09.02.2021 13:32 Ответить
Ой, а шо такое? Мешаю продвигать **********? А шо ж за говно такое надо впарить, что даже самых убогих пригожинских ******* подтянули к раскрутке этих помоев? Хотя кому этим и заниматься, если не тебе, тролльчина?
Хотя чё я пену пускаю, ты же на работе. Ну, тогда давай, старайся.
Слышь, а тебе от реализации этого шмурдяка что-то оторвется или ты как лошара только за пригожинскую пайку тут надрываешься и от харчков утираешься?
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09.02.2021 13:49 Ответить
Если я сказал в сраку, значить в сраку! Пшол быстро и без оглядки, неуч блдь.
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09.02.2021 13:57 Ответить
Да не истери так, убогий! Ну плюют те в рожу, так это издержки профессии! Аль пригожин не предупреждал?! ****** - ********... терпи!
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09.02.2021 14:01 Ответить
Извини, не могу разобрать твой жопный гул.
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09.02.2021 14:07 Ответить
Не переживай. Ты вообще ничего не можешь. Ты же тролль, а значит тупой по определению. Твой удел - врать за деньги. Мама тобой гордится?
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09.02.2021 14:13 Ответить
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3250095718423972&id=100002707263787
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09.02.2021 13:31 Ответить
....в Украине "немало людей, которые хотят сделать прививку российской вакциной "Спутник V"... в Украине немало людей, которые хотятчтобы ты, и твое ху...ло подохли прямо сегодня
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09.02.2021 12:45 Ответить
за другіх...земля їм стєкловатой!
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09.02.2021 12:46 Ответить
Так какие проблемы? Чемодан-вокзал-кострома, и будет им спутник
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09.02.2021 12:46 Ответить
Чудило гороховое. Да у вас в Раше заболеваемость и смертность ( даже по ложной статистике) зашкаливает. Мощностей на выпуск вакцины нет.., ( это же не "ракеты не с предсказуемой траекторией") Поэтому мечутся в поисках мощностей то во Францию, то в Германию, то в Харьков. Установлено статистически что при наличии своих мощностей Раше что бы изготовить вакцину для прививки собственных граждан на территории Рф понадобится ПЯТЬ лет.. А с учетом что вакцинация имеет смысл только при ее быстром одномоментном проведении ( в течении 3-5 месяцев) то Раше не провести вакцинацию у себя и за 10 лет. А их показательные отправки вакцины в Венгрию и т.д. это что бы узаконить свою вакцину в мире и в ЕС в частности, что бы вакцинированных их вакциной пускали за границу, иначе рашен граждане не будут ей вакцинироваться вообще.
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09.02.2021 12:47 Ответить
это же не "ракеты не с предсказуемой траекторией"

Однажды на одном форуме один мой товарищ из Германии назвал эту ракету "Куда, *****?!"
Конкурс у нас такой был. Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 7066
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09.02.2021 12:56 Ответить
Катись колбаской по Малой Спасской!
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09.02.2021 12:47 Ответить
Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 2670
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09.02.2021 12:48 Ответить
Весь скотомицин достанется кацапам. Это прекрасно,

Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 6881
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09.02.2021 12:48 Ответить
Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется" - Цензор.НЕТ 5371
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09.02.2021 12:50 Ответить
Они ж человекоподобные, в отличие от кацапов!
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09.02.2021 13:00 Ответить
песков - пурга.....
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09.02.2021 12:53 Ответить
Кому на хрен нужен ваш российский фуфломецин- Спутник!! От него отказались даже нищая Бразилия, Турция, Китай, Израиль и Венгрия
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09.02.2021 13:09 Ответить
Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 7089

- Бери, лучше ешь со мной.
- Ватник, я говно не ем!- Ну и вали отсюда! Другим больше достанется
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09.02.2021 13:15 Ответить
Вот и иди на х...ер!!!!!
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09.02.2021 13:18 Ответить
Кому більше? Хто ЇЇ хоче купувати? Вони ж нікому неможуть ЇЇ втюхати.
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09.02.2021 13:21 Ответить
Для желающих продаю плакаты на палочке: "Путин, введи вакцину!". Не дорого.
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09.02.2021 13:22 Ответить
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы "не кролики" для экспериментов с российской вакциной против коронавируса. И именно поэтому вакциной "Спутник V" не будут прививать наших граждан.
"Никакого подтверждения "Спутник V", то, что она гарантированно дает результат - нет. Я считаю, что граждане Украины - это граждане, это люди и точно не кролики. На них экспериментировать мы не имеем права, поэтому мы договаривались только с тем ведущими производителями вакцин, которые утверждены миром и которые дают положительный результат", - заявил глава государства.

Ну, то есть, если бы подтверждение было - то без проблем, закупили бы и русскую вакцину, я правильно понимаю?
Ну, так у меня хреновые новости.

"Ланцет" позавчера выпустил статью, в которой говорится, что российская вакцина крайне эффективна. Девяносто один и шесть десятых процента. Защита от среднего и тяжелого течения болезни - сто процентов. Защита от нового штамма, обнаруженного в Великобритании.
Это стало сенсацией, об этом сообщили все ведущие мировые СМИ.
"Многие страны "выстроились в очередь" за российской вакциной "Спутник-V" после публикации в медицинском журнале "Ланцет" - это Bloomberg.
«Российская вакцина, будет «не только эффективна, но и безопасна» в борьбе с коронавирусом» - это The New York Times.
«Успех где-либо - успех для всех. Если Россия или Китай имеют надёжные вакцины, то они могут обеспечить ими и себя и другие страны. Это путь к всеобщей защите всего человечества» - это Энтони Фаучи, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США 8 февраля в интервью JAMA Network.
Евросоюз призывает обратить внимание на китайскую и российскую вакцины, как на очень эффективные, и заполнить ими дыры с недостающими своими.
Ну и так далее. Полон интернет. Надеюсь, в Офисе Президента умеют пользоваться Гуглом.
Реальность такова - да, русским удалось создать хорошую вакцину. Да, она работает. Да, это начинают признавать в мире.
Иногда, примерно раз в сто лет, им действительно удается что-то сделать - то в космос полететь, то работающую вакцину создать.
У неё проблема с сертификацией, потому что русские, как всегда, не могут понять, нафига все эти ваши бумажки и три стадии исследования, и с третьей стадией у неё до сих пор все хреново, но сейчас на соблюдение этих требований похоже, начинают подзабивать болтеца.
И мне вот интересно.

Владимир Александрович, а что вы будете говорить, когда русскую вакцину все же начнут закупать другие страны, и, что хуже всего, страны первого мира?
"Спутинк V" доказал свою эффективность, его закупают в Евросоюзе, и мы теперь тоже будем закупать?
Запомните этот твит.

Вот, вряд ли в руководителе государства, призванного принимать решения, может раздражать что-то больше, чем метание по проруби.
Блин, ну скажи ты уже - русская вакцина может быть хот миллион раз наиэффективнейшей, но мы не закупим ни капли, потому что идите вы, суки оккупационные, *****, вот почему. С любовью, ваши фашисты-бандеровцы. Точка.
Или наоборот - мы посмотрели в глаза, договорились посередине и с радостью получили в дар от царя Московии пятьсот миллионов русских вакцин любовь-дружба-жвачка.
Ну, или третий вариант - мы все ******** и у нас просто нет больше никакого другого выхода, кроме как, перекусив задницей лом от злости, закупать вакцину у оккупантов.
Но выбери, блин, что-то одно уже, наконец.

В идеале, конечно, первое, но то такое, мои розовые мечты девственницы в сферическом вакууме.
Совсем в идеале, конечно, если ты Президент, то вообще досконально изучать тему, на которую собираешься говорить, но это совсем уже из области фантастики.
Потому что Вас сейчас, Владимир Александрович, неизбежно ткнут носом в статью в ведущем медицинском мировом журнале.
И что тогда?

Мы не берем потому, что неэффективна?
Или все же потому, что - оккупанты?
Определитесь уже, наконец.
Потому что, если неэффективна - ну, вот, эффективность доведена. И?
Что теперь?

Юлии Владимировне (Мендель) опять придется изворачиваться тапочками наружу, придумывая вырванный контекст.
Пожалели бы девушку.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3250095718423972&id=100002707263787

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И нехер меня спамить, бараны.
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09.02.2021 13:28 Ответить
Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 9853Спасибо, поржал. Пеши есчо Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 9853
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09.02.2021 13:36 Ответить

Уже 13 стран (выделено мной) одобрили российскую вакцину. Разрешение на использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» уже выдали в Иране, Пакистане, Беларуси, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, ОАЭ и Венгрии.


https://novayagazeta.ru/news/2021/02/02/167572-nezavisimaya-ekspertiza-podtverdila-effektivnost-rossiyskoy-vaktsiny-sputnik-v

Понимаете по перечню , что за страны? Почему - среди одобривших нет США (Нью-Йорк таймс, Блумберг ), ФРГ (Шпигель). Так что перепечатка статьи Аркадия Бабченко достаточно спорная. И поэтому не надо взывать к совести ПреЗедента. При всей спорности его позициии, в этом вопросе я его поддерживаю.
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09.02.2021 13:50 Ответить
Ну так всему своё время, вон Литва уже заявила что не будет вакцинироваться российской вакциной даже если её признаёт Евросоюз, если такое заявление есть значит дело к этому идёт.
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09.02.2021 14:02 Ответить
Ти їх в двері - вони у вікно. Братішкі *****
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09.02.2021 13:29 Ответить
Придурок.
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09.02.2021 13:31 Ответить
а касапов спиртом вакцинируют??
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09.02.2021 13:34 Ответить
пробирки хоть отмыли от новичка при изг. спутника? Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 4422
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09.02.2021 13:38 Ответить
Отлично! Только вот каждая страна прежде всего заботится о своих гражданах. Как с охватом вакцинацией Спутником в самой России?
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09.02.2021 13:39 Ответить
А мені сьогодні пропонували вакцинуватися російським шмурдяком!
Заздрість мені всі Пєсков про відмову Зеленського закуповувати російську вакцину "Супутник V": "Іншим більше дістанеться" - Цензор.НЕТ 4997
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09.02.2021 13:45 Ответить
А мне не досталось.
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09.02.2021 13:53 Ответить
Всё поняли, на выброс будет больше.
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09.02.2021 13:56 Ответить
Другим ху.лам действительно достанется... Ждемс мора ху.лостанцев...
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09.02.2021 15:23 Ответить
Може навіть третині кацапів в цьому році вистачить?
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09.02.2021 15:25 Ответить
А в цей час у мухосранську чоловік повертається додому з роботи, дружина питає:
- Ну чьо, Вань, зарплату далі?
- Вот, Мань, видалі новой вакциной Спутнік-В. Два ящіка целих. Я пойду іскупаюсь, а ти нам щєй со Спутником сваргань. Уж больно я єсть хочу.
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09.02.2021 16:47 Ответить
 
 