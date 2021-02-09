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Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко

Министерство культуры и информационной политики разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий.

Об этом заявил глава министерства Александр Ткаченко во время брифинга, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы разрабатываем программу нового пакета помощи для индустрии. Нам кажется, что после того положительного опыта помощи (имею в виду гранты УКФ и Института книги), следует перейти к опыту, который уже применяли некоторые европейские страны - это сертификаты на спрос. Потому что то, что мы видим сейчас - это невозможность получать культурные услуги из-за недостатка средств. Лишь половина населения в прошлом году пользовалась культурными услугами", - сказал Ткаченко.

Он отметил, что это новая программа и в ближайшее время министерство ее представит.

Ткаченко отметил, что для внедрения программы нужны будут некоторые изменения в законодательство и к решениям правительства.

"Вам выдается сертификат, чтобы вы могли пойти в книжный магазин и купить книгу. Или вам выдается сертификат, если вы путешествуете по Украине, чтобы вы могли ночь, или две переночевать в украинских гостиницах", - рассказал о программе Ткаченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сфера культуры понесла самые большие убытки из-за пандемии, - Ткаченко

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А сертификаты на сбыт? А то несостыковочка.
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09.02.2021 12:46 Ответить
Це потім оформлюється як "Акт виконаних робіт"... Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8235
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09.02.2021 12:49 Ответить
Там прикольная ситуация. Мероприятия, которые заказывает государство, конечно, хлебные, но деньги за выполненные работы поступают на счета подрядчиков, часто, даже спустя год и не факт, что все. А торбить налоговая начинает практически сразу и сильно. С выемкой документов, маскишоу и прочими радостями шоубизнеса. Отакой мазохизьм.
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09.02.2021 12:54 Ответить
сейчас заплачу...
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09.02.2021 13:51 Ответить
Заплатить никогда не поздно.
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09.02.2021 16:38 Ответить
У зеблазнів усе як завжди - використовують чуже, від якого вже відмовилися через неефективність... Минкульт разрабатывает новый пакет помощи для культурных индустрий - сертификаты на спрос, - Ткаченко - Цензор.НЕТ 8727
...следует перейти к опыту, который уже применяли некоторые европейские страны - это сертификаты на спрос. Источник: https://censor.net/ru/n3246840
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09.02.2021 12:48 Ответить
Как то стремно получить популяризацию культуры от людей у которых нет совести...
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09.02.2021 12:49 Ответить
много этого ткаченко.. он тут на цензора на правах рекламы??
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09.02.2021 13:33 Ответить
судя по инстаграммам звездунов от культуры ( пырышки-пупырышки, дорофеева с хахалем, шлепки в кокошнике. мохнатики, вечно-зеленый горбунов с пассией и др..) география убытков растянулась от Мальдив до Бали и дальше до Доминиканы.... безусловно, они потратились на заслуженный отдых и им нужно помочь из бюджета - майские не за горами....
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09.02.2021 13:50 Ответить
 
 