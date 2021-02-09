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Командование армии РФ в ОРДЛО занимается активной подготовкой своих подразделений и уточняет цели на передовых позициях ОС, - разведка

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Командование армии РФ в ОРДЛО занимается активной подготовкой своих подразделений и уточняет цели на передовых позициях ОС, - разведка

Командование ВС РФ продолжает интенсивные мероприятия оперативной и боевой подготовки с целью поддержания в готовности к применению оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР. 

По данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 и 2 АК проводится комплекс мероприятий в рамках недели боевой и мобилизационной готовности, в том числе сверка так называемого "приписного" личного состава в военных комиссариатах оккупационных администраций.

Кроме того, как отметили в ГУР, противник уделяет особое внимание подготовке артиллерийских и минометных подразделений и осуществляет уточнение целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил с составлением боевых графических документов.

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Топ комментарии
+10
возможно, что в Крыму вопрос воды остро настал в необходимости и РФ хочет пробить путь к воде. Они могут начать войну на Донбассе с продвижением по берегу к Крыму, а потом со стороны Крыма пойти на встречу и это будет возврат к плану Новороссия. Нужно готовиться к серьезной войне!!!
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09.02.2021 13:14
+8
Они этим с 2014-го занимаются. Нам нужно делать то же самое. Сепары должны постоянно в штаны поссыкивать. Но мы в глазу ищем, млять...
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09.02.2021 13:17
+6
А у нас 20% процентов тварей,готовы голосовать за жопоплатформу кума путлера.
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09.02.2021 13:40
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возможно, что в Крыму вопрос воды остро настал в необходимости и РФ хочет пробить путь к воде. Они могут начать войну на Донбассе с продвижением по берегу к Крыму, а потом со стороны Крыма пойти на встречу и это будет возврат к плану Новороссия. Нужно готовиться к серьезной войне!!!
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09.02.2021 13:14 Ответить
Результаты семилетней войны РФ в Украине, не выявили ни умения, ни мощи армии Шойгу, ни наличия профессионального опыта у офицеров 53-й зенитно-ракетной бригады ВС России, дислоцированной в Курске, сбивших пассажирский «Boeing» под Снежном, ни мудрости кремлевской верхушки. Самое большее, что смогли придумать православные расияне на Донбассе, так это минировать трупы своих павших солдат и продавать краденое дизтопливо.
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09.02.2021 13:49 Ответить
Срочно! Безотлагательно! Отвезите пианиста на мацкву......Нехай в глаза фюрера посмотрит ! А там стока мира!!
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09.02.2021 13:17 Ответить
Они этим с 2014-го занимаются. Нам нужно делать то же самое. Сепары должны постоянно в штаны поссыкивать. Но мы в глазу ищем, млять...
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09.02.2021 13:17 Ответить
ГУР, имейте совесть! Вы что, не понимаете, что подобными сведениями, вы подставляете нашего, прости господи, главнокомандующего? Это же надо что-то делать. Как такое можно игнорировать? А оно не понимает, не хочет и не может.
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09.02.2021 13:22 Ответить
На 13-00 импорт электроэнергии:Беларусь - 790 МВт/ч, Россия - 600 МВт/ч.
Какие цели ещё не уточнены?
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09.02.2021 13:24 Ответить
Тебя под этим делали.
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09.02.2021 13:38 Ответить
Кацапи продовжують активну підготовку до миру на ордло і криму.
Скорочення армії ! Референдум ! Подвійне громадянство !
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09.02.2021 13:34 Ответить
А у нас 20% процентов тварей,готовы голосовать за жопоплатформу кума путлера.
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09.02.2021 13:40 Ответить
Штааа? Пруф ф студию!
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09.02.2021 14:29 Ответить
Я не знаю где их взять и почитать. Кинь ссылку пож-та. Аж интересно.
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09.02.2021 14:42 Ответить
Ссылка на поиск. А можно на конкретные факты? Ну на отчет где указано что мол укр. военные первыми начинают или же о том что 755 обстрелов с их стороны.
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09.02.2021 14:54 Ответить
У них походу другие обязанности - проветривать срань с паРаши... Командування армії РФ в ОРДЛО займається активною підготовкою своїх підрозділів і уточнює цілі на передових позиціях ОС, - розвідка - Цензор.НЕТ 7916
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09.02.2021 14:32 Ответить
В Криму засуха, Головнокомандувач - профан. Ось вам і привід для нападу.
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09.02.2021 14:27 Ответить
а чого ніхто не каже, що ворог займає наші позиції, з яких ми відступили в порядку "відведення" в районі села Кримського на Луганщині?
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09.02.2021 15:30 Ответить
Ну, вони готуються і це, не новина. Чи готуємося ми?
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09.02.2021 15:42 Ответить
интенсивные мероприятия оперативной и боевой подготовки с целью поддержания в готовности к применению оперативной группировки войск Источник: https://censor.net/ru/n3246847

ГУР МОУ: а шо, так надо во время войны?
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09.02.2021 16:13 Ответить
 
 