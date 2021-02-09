Командование армии РФ в ОРДЛО занимается активной подготовкой своих подразделений и уточняет цели на передовых позициях ОС, - разведка

Командование ВС РФ продолжает интенсивные мероприятия оперативной и боевой подготовки с целью поддержания в готовности к применению оперативной группировки российско-оккупационных войск на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.

По данным украинской разведки, в соединениях и частях 1 и 2 АК проводится комплекс мероприятий в рамках недели боевой и мобилизационной готовности, в том числе сверка так называемого "приписного" личного состава в военных комиссариатах оккупационных администраций.

Кроме того, как отметили в ГУР, противник уделяет особое внимание подготовке артиллерийских и минометных подразделений и осуществляет уточнение целей на передовых позициях подразделений Объединенных сил с составлением боевых графических документов.

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