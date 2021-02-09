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Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины

В Национальной академии наук Украины дали прогноз относительно распространения коронавируса. Показатели распространения эпидемии в Украине за последние две недели продолжили снижение.

Об этом говорится в прогнозе НАН, передает Цензор.НЕТ.

По данным ученых, среднее количество новых случаев будет равняться около 3,5 тысяч случаев в течение недели 9 - 15 февраля и 3272 случаев в течение недели 16 - 22 февраля.

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Ученые говорят, что количество летальных случаев во всей стране продолжает уменьшаться. Рост количества новых выражений наблюдается в пяти регионах Украины: Ивано-Франковской, Закарпатской, Хмельницкой, Черновицкой и Винницкой области.

Самая сложная ситуация в Ивано-Франковской области, 11% всех обнаружений в Украине приходятся на эту область, поэтому динамика в Ивано-Франковской области начала существенно влиять на динамику всей страны.

В Украине на фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных COVID-19. В целом в стране начали фиксировать уменьшение случаев коронавируса.

Как сообщается, наблюдаемая летальность от коронавируса незначительно выросла и стала превышать 2% от количества новых обнаружений. Средний возраст смерти достиг нового максимума. На фоне открытия школ увеличилась доля детей среди выявленных больных.

Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины 01
Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины 02

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Топ комментарии
+3
Треба закрити Буковель. На карантин
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09.02.2021 13:56
+2
так закройте вы уже эту область. там действительно много случаев. Хотя за Рождественский период оттуда столько развезли туристы, что ждем вспышек и в других областях. Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6260
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09.02.2021 13:21
+1
В тему - "Все производители вакцин за исключением российских и китайских, связаны прямым запретом на продажу этой продукции частным фирмам и работают только через глобальну систему COVAX, или по прямым государственным контрактам. Если такие вакцины появляются в частных фирмах - это либо краденое, либо фальсификат . Хранение вакцин фирм Pfizer и Moderna не предполагает поампульного хранения, а должно храниться только в заводской упаковке (минимум 10 штук) с температурным маркером."(с)
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09.02.2021 13:27
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Не пробовали делать тесты не только больному, но и последним контактным с ним? Или картину не надо мазать?
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09.02.2021 13:20 Ответить
так закройте вы уже эту область. там действительно много случаев. Хотя за Рождественский период оттуда столько развезли туристы, что ждем вспышек и в других областях. Самая сложная ситуация с COVID-19 в Ивано-Франковской области: это существенно влияет на динамику всей страны, - НАН Украины - Цензор.НЕТ 6260
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09.02.2021 13:21 Ответить
Дядьку нам корова здохла.Допоможіть з хліва витягнути.Казали тато , як вам здохне то ми теж допоможемо. Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України - Цензор.НЕТ 68
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09.02.2021 13:36 Ответить
А може туристи привезли нам, а не навпаки. Розумний п-ц?
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09.02.2021 13:51 Ответить
В тему - "Все производители вакцин за исключением российских и китайских, связаны прямым запретом на продажу этой продукции частным фирмам и работают только через глобальну систему COVAX, или по прямым государственным контрактам. Если такие вакцины появляются в частных фирмах - это либо краденое, либо фальсификат . Хранение вакцин фирм Pfizer и Moderna не предполагает поампульного хранения, а должно храниться только в заводской упаковке (минимум 10 штук) с температурным маркером."(с)
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09.02.2021 13:27 Ответить
Треба закрити Буковель. На карантин
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09.02.2021 13:56 Ответить
На початку грудня і до кінця лютого.)
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09.02.2021 13:59 Ответить
Вой на болоте. Где дипуты эпидемиологов и вирусологов Одна глимая пропоганда,страшилки,и брехливая статистика.
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09.02.2021 14:34 Ответить
Блдь, Буковель закройте! Вся зараза оттуда сейчас лезет. Вот дебилы! Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України - Цензор.НЕТ 7196 Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України - Цензор.НЕТ 7196 Найскладніша ситуація з COVID-19 в Івано-Франківській області: це істотно впливає на динаміку всієї країни, - НАН України - Цензор.НЕТ 7196
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09.02.2021 15:53 Ответить
 
 