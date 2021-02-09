Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет закупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она заявила интервью радио LR.
Отвечая на вопрос о такой возможности, Шимоните сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточную поставку в Литву вакцин, произведенных на Западе, поэтому "нет необходимости" рассматривать вопрос о приобретении российской вакцины.
"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это (вопрос покупки российской вакцины. - Ред.)". - отметила премьер.
Она отметила, что литовское общество будет вакцинировано вакцинами, произведенными в "странах трансатлантического партнерства".
"Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство", - сказала Шимоните.
Премьер-министр отметила, что российское правительство использует вакцину в геополитических целях. "Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам российский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - заявила она.
Ранее Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.
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Привет баранам что спамили меня на соседней ветке.
а на регистрацию сою вакцину русня подала с одной единственной целью - чтобы иметь возможность езтить в ЕС после прививки своим фуфломицином... потому что непривидых в ЕС еще долго пускать не будут...
а регистрация (и даже попытка регистрации) нужна русне прежде всего для пиара и продвижения своего фуфломицина в страны третьего мира...
ноу коммент..
ты дабыл добавить - УЕ..
Кацапы, ЭТО никто и даром брать не станет. Орбана нагнули и хер с ним, дурачком. Его еще четвертуют за это.
Совет всей лахтинской пи...арасне: начните интересничать, закатывать глаза под лоб и намекать, что все ваше говно уже продано на 146 лет вперед. Покупатель пожелал остаться анонимным. Но перед покупкой он провел исследования и тесты на китайских летучих мышах и они все выздоровели и теперь ваще никого не заразят.
токсичними вигнанцями якими гребує вся світова спільнота навіть Албанія!
Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии
Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Источник: https://censor.net/ru/n3246501