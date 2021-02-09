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Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что ее страна не будет закупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит Европейское агентство по лекарственным средствам.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом она заявила интервью радио LR.

Отвечая на вопрос о такой возможности, Шимоните сказала, что совместные закупки Евросоюза обеспечат достаточную поставку в Литву вакцин, произведенных на Западе, поэтому "нет необходимости" рассматривать вопрос о приобретении российской вакцины.

"Наш портфель состоит из ряда вакцин, которые либо уже зарегистрированы, либо на пути к регистрации, или которые могут быть не зарегистрированы в ближайшее время, но появятся другие, и я уверена, что нам вообще не нужно рассматривать это (вопрос покупки российской вакцины. - Ред.)". - отметила премьер.

Она отметила, что литовское общество будет вакцинировано вакцинами, произведенными в "странах трансатлантического партнерства".

"Решения Литвы, принимаемые совместно с другими странами ЕС относительно совместных закупок вакцин, безусловно, обеспечивают вакцинацию общества без тех вакцин, которые производятся в странах, не входящих в ЕС и трансатлантическое партнерство", - сказала Шимоните.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков об отказе Зеленского закупать российскую вакцину "Спутник V": "Другим больше достанется"

Премьер-министр отметила, что российское правительство использует вакцину в геополитических целях. "Усилия предложить вакцину европейским и другим странам, когда сам российский народ еще не привит, кажутся очередной геополитической игрой, я не сомневаюсь", - заявила она.

Ранее Ингрида Шимоните заявила, что Россия использует вакцину "Спутник V" в качестве гибридного оружия.

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Топ комментарии
+9
Мені дуже імпонує така послідовність і принциповість наших литовських друзів і союзників.
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09.02.2021 13:51
+5
Лучше внешнее управление от США, чем дружба с кацапскими свинособаками!!!
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09.02.2021 13:56
+5
внешнее управление прошли Япония,ФРГ,Ю.Корея..
ноу коммент..
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09.02.2021 13:58
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То есть вероятность утверждения российской вакцины существует?

Привет баранам что спамили меня на соседней ветке.
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09.02.2021 13:51 Ответить
на сегодняшний день в ЕС не продается ни одно лекарство из паРашки и скорее всего не будет продавать тем более вакцину от ковид-19, которой Европа уже закупила более миллиарда доз, что в два раза больше населения ЕС..
а на регистрацию сою вакцину русня подала с одной единственной целью - чтобы иметь возможность езтить в ЕС после прививки своим фуфломицином... потому что непривидых в ЕС еще долго пускать не будут...
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09.02.2021 13:58 Ответить
может где то и заработают - но не в ЕС...
а регистрация (и даже попытка регистрации) нужна русне прежде всего для пиара и продвижения своего фуфломицина в страны третьего мира...
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09.02.2021 14:24 Ответить
Так эта парашная "вакцина" по сути является ветеринарным препаратом, так что на животных как раз должна неплохо действовать.
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09.02.2021 14:24 Ответить
Нам чужды ваши свинорусские традиции.
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09.02.2021 14:28 Ответить
Мені дуже імпонує така послідовність і принциповість наших литовських друзів і союзників.
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09.02.2021 13:51 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 5636
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09.02.2021 13:51 Ответить
РАБссиянские средства массовой ДЕЗинформации типа Скабеевщина носятся со своим Мавзолейным Дерьмомицином что с рюсским наречием Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 1407в странах Балтии и не только....
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09.02.2021 13:52 Ответить
Тыц и нет свинособаки😂🌷
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09.02.2021 13:59 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 9348 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 8692
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09.02.2021 14:02 Ответить
А коли вже ти "спутніком" вколешся і відправишся до Раю та перестанеш букафками тут поносить? Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 3915
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09.02.2021 13:55 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 3188 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 3223Новичок не Фуфломицин Путлера,Льоха Насральный оскорбил фюрера
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09.02.2021 13:54 Ответить
Опять унижаться приползло.Пиши быстрее😂🌷
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09.02.2021 13:55 Ответить
Лучше внешнее управление от США, чем дружба с кацапскими свинособаками!!!
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09.02.2021 13:56 Ответить
внешнее управление прошли Япония,ФРГ,Ю.Корея..
ноу коммент..
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09.02.2021 13:58 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 8657 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 9114
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09.02.2021 14:03 Ответить
Засечем сколько времени держится твой вскукарек на этом сайте?Нисколько😂🌷
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09.02.2021 14:04 Ответить
а почему у тебя погоняло русофобское ? Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 7289
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09.02.2021 14:11 Ответить
"останавливались на сотрудничестве"? Даун, чия армія стоїть на захисті Японії?
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09.02.2021 14:44 Ответить
Та і ти ще не вколовя "спутніком" чомусь, якщо ще здатен писати...Сцишся відправитись до Раю? Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 6591
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09.02.2021 13:56 Ответить
100% - в расию файзер уй завезут,это для людей..
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09.02.2021 13:56 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 4447
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09.02.2021 13:57 Ответить
УЕ..
ты дабыл добавить - УЕ..
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09.02.2021 13:58 Ответить
Ахтунг! Прорыв свинособак на Цензор!
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09.02.2021 13:58 Ответить
Тролльчина, у тебя чё-то флажок вражеский к нику прицепился. Поставь свою власовскую тряпку. И гордись. Чи ты не патриот?!
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09.02.2021 13:58 Ответить
Лаптєвакцина тільки для лаптєй.
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09.02.2021 13:55 Ответить
Так они за эти помои еще и денег хотят???!!! Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 7896
Кацапы, ЭТО никто и даром брать не станет. Орбана нагнули и хер с ним, дурачком. Его еще четвертуют за это.
Совет всей лахтинской пи...арасне: начните интересничать, закатывать глаза под лоб и намекать, что все ваше говно уже продано на 146 лет вперед. Покупатель пожелал остаться анонимным. Но перед покупкой он провел исследования и тесты на китайских летучих мышах и они все выздоровели и теперь ваще никого не заразят.
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09.02.2021 13:56 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 4533 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 7666
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09.02.2021 13:56 Ответить
Лаптемицин Путлера это Круче Льохи Насральгина... Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 2032 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 2032
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09.02.2021 13:58 Ответить
комментарий отмечен как спам
Never Say Never Again (никогда не говори "никогда")- как говорил Джеймс Бонд в экранизация произведения Яна Флеминга. Вакцины совершенно разные и как они поведут себя никто не знает, может так статься что перед мутацией короны не устоит ни одна вакцина, а ведь может устоять спутник и что тогда будешь говорить?
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09.02.2021 14:07 Ответить
Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 2523 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 5241 Литва не будет покупать российскую вакцину "Спутник V", даже если ее утвердит ЕС, - премьер-министр Шимоните - Цензор.НЕТ 4534
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09.02.2021 14:00 Ответить
Pravilno pust vengri zakupajet i popuasi s afrikanskix stran.LItva i tak podpisala kontrakti na 200% vakcin sto nado.Pfizer na vsex liudej xvatit,a ecio jest ii Moderna astra zeneca takze isprobovanix uze
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09.02.2021 14:01 Ответить
Pfizer mnogo zarabotajet i Moderna ta dorogaja jest..ONi vet uze isprobovani ix uze znajet,a sputnik v Evrope malo komu prodas
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09.02.2021 14:18 Ответить
Заробляйте кучу бабла заробітчани.Все у росіян добре получається на всі руки вони майстри.Одне в них не получається і ніколи не получиться так це бути людьми а не світовими
токсичними вигнанцями якими гребує вся світова спільнота навіть Албанія!
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09.02.2021 14:55 Ответить
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1094 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 6532Крыса позорная...
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09.02.2021 14:05 Ответить
Пиши быстрее.У тебя мало времени😂🌷
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09.02.2021 14:10 Ответить
Согласно предварительному договору купли-продажи, Литва должна получить 1,86 миллиона доз вакцины Astrazeneca. Украина не одинока, Литва тоже собирается использовать эту не очень удачную вакцину. Astrazeneca это европейская вакцина для бедных.
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09.02.2021 14:09 Ответить
Litva 3.1mln polucit pfizer,pro Modernu tolko neznaju skolko zakazano no i te uze polucili.AStra zeneca netu plooxaja kak sputnik
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09.02.2021 14:13 Ответить
Значит кто-то врет. Вы или сайт Цензор.нет.

Первые партии вакцины AstraZeneca доставлены в страны Балтии

Ожидается, что к концу февраля Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Источник: https://censor.net/ru/n3246501
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09.02.2021 14:25 Ответить
Gde vriot da polucili i astra zenecu kak i vse ES strani v todze den.NO krome nejio uze polucili i pfizer 150 tysiac i segodnia vot polucili 30 tysiac ot nix.Vsego pfizer imejem 3.1mln zakazano u nas.Eto dostatocno dlia vsex liudej.3 vakcini mi zakazali Pfizer,Moderna i Astra zeneca
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09.02.2021 14:40 Ответить
AStra zeneca netu plooxaja kak sputnik... это разве не вы писали?
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09.02.2021 14:42 Ответить
da ja napisal.AStra zeneca ona prosla opity.Anglicani ejio vet sebe ispolzyvajet.U nas netu problem s dengami v period zaplaceni za pfizer i Modernu.Astra zenecu zakupajem tolko izza etogo sto malo poka privozit,nado na mnogo bolse.Toze i nemci ejio zakupili ili drugije strani ES
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09.02.2021 15:28 Ответить
Ооочень медленно😂🌷
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09.02.2021 14:17 Ответить
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 5787 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 568Денег сейчас нет,но вы дрочите...
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09.02.2021 14:11 Ответить
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1491 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1146 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 1146
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09.02.2021 14:13 Ответить
Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 8041Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 765 Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 7445
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09.02.2021 14:17 Ответить
Как одна свинособака может разогнать количество постов! Жаль мало осталось свинособак.
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09.02.2021 14:21 Ответить
Povaga !
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09.02.2021 14:38 Ответить
Щас раздастся кукареканье писькова: "Другим больше достанется.." Литва не купуватиме російську вакцину "Спутник V", навіть якщо її затвердить ЄС, - прем'єр-міністерка Шимоніте - Цензор.НЕТ 7253
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09.02.2021 16:06 Ответить
Если ЕС утвердит спутник 5, это еще раз подтверждает проектность ковидобесия. И то, что бенефициары действуют сообща.
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09.02.2021 16:20 Ответить
Респект Вам..
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09.02.2021 17:56 Ответить
 
 