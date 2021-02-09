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Новости Политика Украины
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Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты

Уголовное производство, которое было открыто против пятого Президента Порошенко, президентов США Обамы и Байдена по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от ОПЗЖ, базировалось на информационном вбросе одного из российских сайтов. За этим ресурсом стоит кремлевский пропагандист Пригожин, больше известный как организатор "фабрики троллей" в Ольгино и спонсор ЧВК "Вагнер".

Об этом во время пресс-конференции сообщили адвокаты пятого Президента Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань. Они также отметили, что дело, которое открыли 17 декабря 2019, было закрыто НАБУ 25 января 2021 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".

"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются провокационные заявления, производства агентами влияния РФ с помощью жителей властных кабинетов Украины", - говорит Головань.

"Когда народный депутат выступает фактически принтером и почтальоном для пригожинского ресурса - это стыдно. Еще больше стыдно, когда этим занимается группа народных депутатов", - говорит Илья Новиков.

Очевидная абсурдность заявления нардепов ОПЗЖ не помешала больше года тратить огромные ресурсы из государственного бюджета на это якобы расследование, которое в конце концов было закрыто, - отмечают адвокаты. Они также обращают внимание на то, что больше всего асбурдних дел против Порошенко "наплодило" Государственное бюро расследований.

"У ГБР есть явный запрос на любые заявления о Порошенко. И если там написан абсурд - неважно, тем лучше, потому что абсурд проще расследовать, чем правдоподобную историю. Когда расследуешь абсурд - больше места для маневра, и ты можешь делать что хочешь. Потому что если руководство это одобряет, оно скажет, что ты молодец, работай еще. Работают за государственные средства", - отмечает Илья Новиков.

"ГБР настаивает на том, чтобы любой ценой оставаться на территории Печерского суда. Их не устраивает ни один суд Киева, а именно Шевченковский, который они должны считать своим судом. Печерский суд демонстрирует двоякий подход. Всегда, когда подается заявление против Порошенко, это заявление, которое необходимо расследовать", - говорит Новиков.

Вмнесте с тем, ГБР закрыло производство против самого Рената Кузьмина, которого надо привлечь к ответственности за ложное сообщение о преступлении - говорят адвокаты.

"На страже интересов российских агентов влияния как всегда у нас стоит ГБР, которое закрыло производство в отношении Кузьмина. Мы сейчас оспариваем это закрытие. Мы утверждаем и добиваемся, что эта группа народных депутатов совершила заведомо ложное сообщение о преступлении", - отмечает Игорь Головань.

"Это - яркий пример уголовного производства против пятого Президента. Оно базируется на инсайте, вброшеном агентами влияния РФ, поддержаном соответствующими украинскими парламентариями и закрыто после длительного расследования со стороны украинских органов с расходом безумных ресурсов. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы не позволим, чтобы это так и завершилось. Люди, которые подписали эту бумажку на основании этих посланий, должны понести ответственность за то, что совершили", - резюмирует Игорь Головань.

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Топ комментарии
+18
Кузьмин сам по себе-кацапский вброс,которому место на нарах.
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09.02.2021 13:58
+18
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2703
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09.02.2021 13:59
+18
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2085
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09.02.2021 14:08
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Кузьмин сам по себе-кацапский вброс,которому место на нарах.
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09.02.2021 13:58 Ответить
Ну да, прокурор, який Мурку грає, - це взагалі ганьба!
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09.02.2021 14:01 Ответить
шо там нардепы.. 73% зебилов не только верят в кацапскую пропаганду, но и с пеной у рта отстаивают её..
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09.02.2021 14:14 Ответить
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О! Стаття з хрестиками замість коментарів Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 4576 Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 439
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09.02.2021 13:58 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2703
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09.02.2021 13:59 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2085
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09.02.2021 14:08 Ответить
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та ніколи фуйло не було проти порошенки
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09.02.2021 14:21 Ответить
ТОБІ ВІРЮ ЯК
НІКОМУ !!!!!!!
)))))))
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 8566
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09.02.2021 14:31 Ответить
Ну ,шо як після себе послід їсти ? )))) Лошара !
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09.02.2021 14:33 Ответить
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ти просто тупий дятел
під час ковіду, економіка Європи просіла на 30-50 і навіть в деяких галузях на 70%
в Україні приблизно 10-15%
це про що говорить? якраз про те, що я був правий
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09.02.2021 14:37 Ответить
Самокритично :
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 7161
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09.02.2021 14:39 Ответить
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 4723
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09.02.2021 14:43 Ответить
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економіку Європи? ти точно придурок
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09.02.2021 14:48 Ответить
Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 9078
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09.02.2021 14:59 Ответить
Мафия Коломойского против Порошенко Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский./ Зеленский пообещал посадить Порошенко: "Несомненно, сядет!". По заявлениям Дубинского открываются очередные уголовные дела против Порошенко. Их количество дошло до 58.
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09.02.2021 14:04 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 914
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09.02.2021 14:07 Ответить
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"Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь..."
знову обкурився? що ти верзеш?
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09.02.2021 14:23 Ответить
"Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь..." знову обкурився? що ти верзеш?- Много пьёшь. Пить надо меньше./ Иван Петрович Сидоров пацан чоткий. Конкретный. Реальный. Пургу не гонит. За базар отвечает . 13.11.19 15:00 От планов по "Приватбанку" не откажусь. Для таких, как Порошенко, нужно вернуть смертную казнь, - Коломойский.
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09.02.2021 14:35 Ответить
Ну на таких фейках і приходять до влади клоуни та диктатори. Мудрий нарід так нічому й не навчився.
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09.02.2021 14:04 Ответить
"мудрий" Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1957 ... дурний як ступа - гарна знахідка для ворогів України.
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09.02.2021 14:07 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 861
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09.02.2021 14:08 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 9209
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09.02.2021 14:09 Ответить
Зелін колега по роялю.
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2235 Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 2235
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09.02.2021 14:04 Ответить
Справа на 100 міліардів доларів.... дибіли які подавали, дибіли які відкривали справу, хоч мають опосередковане розуміння цієї суми??? вкравши 100 міліардів в Україні залишились би тільки голі степи, які нічим бу лоб орати..., пусті міста, в яких не було б де працювати й неможливо жити... все влізло б і той мішок і в ту суму "вкраденого"...
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09.02.2021 14:05 Ответить
Отэта тролльчатня наворотила!!! ))) Только все закончилось жестким аналом для староникаф рускава мира...
Зеля, ты понял, с чьей подачи ты, чучело инфантильное, патриотов плющишь?
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09.02.2021 14:05 Ответить
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Так был же принят закон о заочном судебном производстве. Надо было расследовать деятельность рыговского прокурора, вынести судебное решение с положенным сроком и склеить ему ласты, когда он вылез из самолёта из Мацквы. Почему Югий Витальевич Луценко этого не сделал?
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09.02.2021 14:05 Ответить
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Конечно сфабрикованное и тарифы тоже, это все приснилось. Кто сейчас поверит, что при Пети было подорожание газа?
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09.02.2021 14:05 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 7667
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09.02.2021 14:10 Ответить
Не плутай зефілітіків з ольгінськими ботами. Бо в таких ************** одне завдання - провокації і брехня відповідно до ольгінських методичок. І окремі з них (зокрема, di Carmine, вище), в цих брудних справах володіють неабиякою майстерністю. Такі завжди застосують методички для дискредитації як певних осіб, так і програмних засад політики проєвропейських політичних сил.

Найкращий вихід - знищити цього ворога. Найкраще - фізично, бо він є ворог; а на війні, як на війні. Хоча, тут, з форуму - нереально. Навіть адмінам (які останнім часом стали нашими союзниками). Але в багатьох випадках правила форуму не дозволяють адмінам знищити такі акаунти висококваліфікованих ворогів, вони не підставляються... Тому єдиний вихід нам - спамити таких ботів пригожинських; і правила форуму дозволяють в таких випадках спамити.
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09.02.2021 14:21 Ответить
При Пети, дядя, началась война. Забыло, одноклеточное? Напоминаю. 25% ВВП ********** в один момент, а гривня падала до 42 за доллар. И тогда подорожало сразу ВСЕ. Но Пети передал твоему тупому писюнисту профицитный бюджет и рост ВВП в 3%. Где все это, зелебобик?! Ты не хочешь порыться в бениных карманах, поискать спижженное?
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09.02.2021 14:11 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 857
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09.02.2021 14:14 Ответить
Аффтар написал не "Петя начал" а "при Пете началась". Такшта...
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09.02.2021 14:16 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 1393
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09.02.2021 14:19 Ответить
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То есть кацапы напали аккурат после пэцеинаугурации? Вот это новость!
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09.02.2021 14:20 Ответить
Я НАПОМНЮ ЯК ПОЧАЛАСЬ ВІЙНА НА ДОНБАСІ :

Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 4967
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09.02.2021 14:24 Ответить
І ЯК В КРИМУ :

Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 4959
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09.02.2021 14:25 Ответить
Та ну ты смешной! Любой зелебобик знает, что войну начал соевый барыга Порошенко. Лишь бы не он!!!
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09.02.2021 14:26 Ответить
наштопай заяву в ДБР на "что при Пети было подорожание газа". Вони ******* таких
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09.02.2021 14:12 Ответить
тупый кацап.. ти хоть знаєш що при Порохе газ був у світі по 250..300 доларів, а при шмарклі - по 50..100..
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09.02.2021 14:16 Ответить
И както невдобно получилось што Байден в президенты прошёл Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 9636
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09.02.2021 14:13 Ответить
Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты - Цензор.НЕТ 6923
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09.02.2021 14:13 Ответить
Порядочные люди не могут отличить Голобородько от Зеленского... А ты тут с правдой.
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09.02.2021 14:28 Ответить
ПОРОХОБОТ!!! Заява Кузьміна, за якою відкривали справу проти Порошенка, Обами і Байдена, базується на вкиданні з ресурсу кремлівського пропагандиста Пригожина, - адвокати - Цензор.НЕТ 5406
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09.02.2021 14:29 Ответить
И заказчик этому хремлядь.Про российские депутаты,агитаторы *русского мира*,пропогандисты,любитили совковой жизни,большинство слуг народа во главе с президентом и со всеми услужливыми являются исполнителями этого заказа.
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09.02.2021 14:25 Ответить
У нас не Панама, де проти Портнова порушили справу.
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09.02.2021 14:59 Ответить
Да. Так уж вышло, что с апреля 2019-го года ЗЕленая Малоросия сливается даже Панаме.
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09.02.2021 15:12 Ответить
Ну так этот чёрт уже примерял на ногу браслет, ему будет знакомо. Лавры Дубика примерит со 111й заодно.
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09.02.2021 17:02 Ответить
 
 