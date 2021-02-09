Заявление Кузьмина, по которому открывали дело против Порошенко, Обамы и Байдена, базируется на вбросе с ресурса кремлевского пропагандиста Пригожина, - адвокаты
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Уголовное производство, которое было открыто против пятого Президента Порошенко, президентов США Обамы и Байдена по заявлению Рената Кузьмина и других нардепов от ОПЗЖ, базировалось на информационном вбросе одного из российских сайтов. За этим ресурсом стоит кремлевский пропагандист Пригожин, больше известный как организатор "фабрики троллей" в Ольгино и спонсор ЧВК "Вагнер".
Об этом во время пресс-конференции сообщили адвокаты пятого Президента Порошенко Илья Новиков и Игорь Головань. Они также отметили, что дело, которое открыли 17 декабря 2019, было закрыто НАБУ 25 января 2021 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "ЕС".
"Эта история - яркий пример того, как фабрикуются провокационные заявления, производства агентами влияния РФ с помощью жителей властных кабинетов Украины", - говорит Головань.
"Когда народный депутат выступает фактически принтером и почтальоном для пригожинского ресурса - это стыдно. Еще больше стыдно, когда этим занимается группа народных депутатов", - говорит Илья Новиков.
Очевидная абсурдность заявления нардепов ОПЗЖ не помешала больше года тратить огромные ресурсы из государственного бюджета на это якобы расследование, которое в конце концов было закрыто, - отмечают адвокаты. Они также обращают внимание на то, что больше всего асбурдних дел против Порошенко "наплодило" Государственное бюро расследований.
"У ГБР есть явный запрос на любые заявления о Порошенко. И если там написан абсурд - неважно, тем лучше, потому что абсурд проще расследовать, чем правдоподобную историю. Когда расследуешь абсурд - больше места для маневра, и ты можешь делать что хочешь. Потому что если руководство это одобряет, оно скажет, что ты молодец, работай еще. Работают за государственные средства", - отмечает Илья Новиков.
"ГБР настаивает на том, чтобы любой ценой оставаться на территории Печерского суда. Их не устраивает ни один суд Киева, а именно Шевченковский, который они должны считать своим судом. Печерский суд демонстрирует двоякий подход. Всегда, когда подается заявление против Порошенко, это заявление, которое необходимо расследовать", - говорит Новиков.
Вмнесте с тем, ГБР закрыло производство против самого Рената Кузьмина, которого надо привлечь к ответственности за ложное сообщение о преступлении - говорят адвокаты.
"На страже интересов российских агентов влияния как всегда у нас стоит ГБР, которое закрыло производство в отношении Кузьмина. Мы сейчас оспариваем это закрытие. Мы утверждаем и добиваемся, что эта группа народных депутатов совершила заведомо ложное сообщение о преступлении", - отмечает Игорь Головань.
"Это - яркий пример уголовного производства против пятого Президента. Оно базируется на инсайте, вброшеном агентами влияния РФ, поддержаном соответствующими украинскими парламентариями и закрыто после длительного расследования со стороны украинских органов с расходом безумных ресурсов. Но мы еще раз подчеркиваем, что мы не позволим, чтобы это так и завершилось. Люди, которые подписали эту бумажку на основании этих посланий, должны понести ответственность за то, что совершили", - резюмирует Игорь Головань.
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НІКОМУ !!!!!!!
)))))))
під час ковіду, економіка Європи просіла на 30-50 і навіть в деяких галузях на 70%
в Україні приблизно 10-15%
це про що говорить? якраз про те, що я був правий
знову обкурився? що ти верзеш?
Зеля, ты понял, с чьей подачи ты, чучело инфантильное, патриотов плющишь?
Найкращий вихід - знищити цього ворога. Найкраще - фізично, бо він є ворог; а на війні, як на війні. Хоча, тут, з форуму - нереально. Навіть адмінам (які останнім часом стали нашими союзниками). Але в багатьох випадках правила форуму не дозволяють адмінам знищити такі акаунти висококваліфікованих ворогів, вони не підставляються... Тому єдиний вихід нам - спамити таких ботів пригожинських; і правила форуму дозволяють в таких випадках спамити.