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СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов

Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4 млрд грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".

В пресс-службе СБУ прокомментировали информацию об обысках на "АрселорМиттал Кривой Рог".

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"Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах - 2,2 млрд грн", - говорится в ответе.

Для установления объективной истины, в рамках уголовного производства назначена комплексная судебная экспертиза, добавили в СБУ. Ее проведение поручено экспертам харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса. Во время досудебного расследования, по ходатайству экспертов, для доступа к исследованию образцов были получены решения суда. Они предусматривают разрешение на проведение осмотров административных зданий и производственных мощностей, складских помещений общества. Для отбора образцов рудного материала и исследования технологических операций, входящих в технологический цикл, сотрудники СБ Украины при участии специалиста НАН Украины проводят необходимые осмотры. Досудебное расследование продолжается.

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Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат .

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Топ комментарии
+12
А че сбу не едет к ахметову, пинчуку или каломойше - у ни что все законно?!
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09.02.2021 14:17
+9
Цікаво яким боком СБУ до податків? звичайні заробітчани..обілетять побриють і справу закриють...як і завжди?
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09.02.2021 14:17
+9
Арселор Міттал Кривий Ріг - єдине металургійне підприємство України , яке відкрито заявило свого часу , що не потребує вугілля з окупованих територій , на відміну від інших подібних . Просто додаткова інформація .
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09.02.2021 14:23
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Цікаво яким боком СБУ до податків? звичайні заробітчани..обілетять побриють і справу закриють...як і завжди?
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09.02.2021 14:17 Ответить
О! Уже и иноземцы поняли, что с этим государством честно нельзя!
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09.02.2021 14:17 Ответить
А че сбу не едет к ахметову, пинчуку или каломойше - у ни что все законно?!
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09.02.2021 14:17 Ответить
там можно и по хлебалу отгрести...
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09.02.2021 14:18 Ответить
Ось риганали і пригадають індусу перепродаж "Криворіжсталі".
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09.02.2021 14:19 Ответить
Баканов личный охранник Коломойского : СБУ требует от Приватбанка согласовывать иностранные иски против Коломойского/ СБУ выступила против открытия рынка электроэнергии. Бывший юрист "Квартала" Баканов выступил против закона который не устраивает Коломойского./ СБУ начала щемить крупнейшее иностранное предприятие, с которым конкурирует Коломойский .21.07.2019. На "АрселорМиттал" открыли уголовное дело (Загрязнение окружающей среды ).
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09.02.2021 14:23 Ответить
Арселор Міттал Кривий Ріг - єдине металургійне підприємство України , яке відкрито заявило свого часу , що не потребує вугілля з окупованих територій , на відміну від інших подібних . Просто додаткова інформація .
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09.02.2021 14:23 Ответить
"СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов"

Не отстегнули, что ли, на Арселоре? СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов - Цензор.НЕТ 8407

Напоминаю, первым действием "бубочки', в самом начале его каденции, былапопытка отжать Арселор-Миттал.
Похоже, сейчас началась 2-я серия того же действа.
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09.02.2021 14:23 Ответить
Идет 2-й год каденции "бубочки".
По-прежнему мы наблюдаем все то на арене: попытки отжать предприятия, только уже на фоне страшного обнищания населения.
С любопытством жду последующих годов каденции..
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09.02.2021 14:25 Ответить
Клята Юлька,мародер Порошенко і зелені інвестняні.
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09.02.2021 14:27 Ответить
квартал 95 зарегистрирован на Кипре , в офшоре ... там с налогами как ? всё в порядке ?
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09.02.2021 14:31 Ответить
"В том, что президент (нужное вписать) открыл (1-100500) офшорные компании в (нужное вписать) для проведения операций с (нужное вписать), конечно же, нет ничего противозаконного. Весь бизнес в Украине пользуется подобными схемами."
"Даже если с точки зрения юристов в этом нет ничего криминального, то с точки зрения европейцев это выглядит дико."
Я все верно написал?
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09.02.2021 15:10 Ответить
Бедный индус наверное 100 раз проклял тот день когда связался с Украиной... СБУ (которое вообще тут не при чем) не вылазит с завода... живут там... И кто-то еще хочет инвестиций? Налоговые няни - это как раз СБУ?
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09.02.2021 14:35 Ответить
А ось тут велика подяка Порошенку, який помирив регіоналів, власників заводів-пароходів з Ющенком. Юлю прибрали через пів-року. І це пряма заслуга "любих друзів". А реприватизація захлинулася на Нікопольському ферросплавному, яким володіє Пінчук. Пам'ятаєте чорнороту Богословську яка "захищала" це підприємство від реприватизації? Список на реприватизацію у Тимошенко був великий, але все закінчилося пшиком.
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09.02.2021 16:00 Ответить
Постраждалі від перепродажу йому комбінату олігархи 15 років мріють помститися.
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09.02.2021 15:22 Ответить
А слабо беню или ахмета проверить?
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09.02.2021 14:45 Ответить
інвестняня в дії СБУ проводить обшуки на "АрселорМіттал Кривий Ріг" у справі про ухилення від сплати податків - Цензор.НЕТ 7486
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09.02.2021 14:51 Ответить
дегенераты...единственное предприятие реально с иностранным инвестором - индусом Митталом они штормят, а ринат линидыч и коломойша у них исправно платят налоги??)) не, ну их то за что?)) они то на оман процент кидают...))
какие нах инвест няни?? дебилы...уйдет миттал сюда даже спьяну никто доллара не вложит
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09.02.2021 14:54 Ответить
пора реприватизировать
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09.02.2021 16:15 Ответить
Купити в Лакшмі міліьярди за 4, а нашим правильним бізнесменам віддати за кількасот.
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09.02.2021 16:22 Ответить
Ух ты, наша СБУ не только акты выполненных работ проверяет, но и в налоги тоже может
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09.02.2021 16:32 Ответить
 
 