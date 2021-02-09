СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов
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Компанию обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 4 млрд грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве в отношении должностных лиц ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог".
"Проверяется информация об умышленном занижении менеджментом общества налогового обязательства по рентной плате за пользование недрами. По предварительной версии следствия, это привело к непоступлению в госбюджет Украины средств в особо крупных размерах - 2,2 млрд грн", - говорится в ответе.
Для установления объективной истины, в рамках уголовного производства назначена комплексная судебная экспертиза, добавили в СБУ. Ее проведение поручено экспертам харьковского Научно-исследовательского института судебных экспертиз им. Н.С. Бокариуса. Во время досудебного расследования, по ходатайству экспертов, для доступа к исследованию образцов были получены решения суда. Они предусматривают разрешение на проведение осмотров административных зданий и производственных мощностей, складских помещений общества. Для отбора образцов рудного материала и исследования технологических операций, входящих в технологический цикл, сотрудники СБ Украины при участии специалиста НАН Украины проводят необходимые осмотры. Досудебное расследование продолжается.
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Компания ArcelorMittal образована в 2006 году путем слияния люксембургской компании Arcelor и индийской Mittal Steel, принадлежащей индийскому бизнесмену Лакшми Митталу.
ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" является одним из крупнейших производителей стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки из обычных и низколегированных марок стали, также производит агломерат, концентрат, кокс, чугун, сталь, сортовой и фасонный прокат .
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Не отстегнули, что ли, на Арселоре?
Напоминаю, первым действием "бубочки', в самом начале его каденции, былапопытка отжать Арселор-Миттал.
Похоже, сейчас началась 2-я серия того же действа.
По-прежнему мы наблюдаем все то на арене: попытки отжать предприятия, только уже на фоне страшного обнищания населения.
С любопытством жду последующих годов каденции..
"Даже если с точки зрения юристов в этом нет ничего криминального, то с точки зрения европейцев это выглядит дико."
Я все верно написал?
какие нах инвест няни?? дебилы...уйдет миттал сюда даже спьяну никто доллара не вложит