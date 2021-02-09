Объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов с начала года, - нардеп

Украина на протяжении последней недели ежесуточно платит России по 1 млн долларов за поставки электроэнергии.

Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.



"Ежедневная рубрика:" За сколько продают Украину". Продолжаю информировать сколько денег Украина ежедневно платит путинскому режиму. Второй день держим темп по 1 млн долларов. Сегодня объем импорта превысил 300 млн кВт часов с начала года ", - сообщила нардеп.

Она подчеркнула, что эти средства ежедневно вымываются с украинского рынка и направляются на финансирование войны против Украины.



"Напомню, эти средства идут не в зарплаты украинским энергетикам, а попадают в карманы тех, кто уже седьмой год ведет войну против нашего государства", - подытожила Буймистер.



Напомним, Украина возобновила импорт тока из России в феврале 2021 года. С начала месяца ежедневные поставки выросли в 3,5 раза. Кроме того, российская электроэнергия по 13-14 млн кВт часов поступает в Украину через Беларусь. Суммарный объем импорта уже эквивалентен полноценной работе двух атомных энергоблоков Ривненской АЭС.