Объем импорта российской электроэнергии превысил 300 млн кВт часов с начала года, - нардеп
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина на протяжении последней недели ежесуточно платит России по 1 млн долларов за поставки электроэнергии.
Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер на своей странице в Facebook.
"Ежедневная рубрика:" За сколько продают Украину". Продолжаю информировать сколько денег Украина ежедневно платит путинскому режиму. Второй день держим темп по 1 млн долларов. Сегодня объем импорта превысил 300 млн кВт часов с начала года ", - сообщила нардеп.
Она подчеркнула, что эти средства ежедневно вымываются с украинского рынка и направляются на финансирование войны против Украины.
"Напомню, эти средства идут не в зарплаты украинским энергетикам, а попадают в карманы тех, кто уже седьмой год ведет войну против нашего государства", - подытожила Буймистер.
Напомним, Украина возобновила импорт тока из России в феврале 2021 года. С начала месяца ежедневные поставки выросли в 3,5 раза. Кроме того, российская электроэнергия по 13-14 млн кВт часов поступает в Украину через Беларусь. Суммарный объем импорта уже эквивалентен полноценной работе двух атомных энергоблоков Ривненской АЭС.
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Ну давай, заливай ще.
Запорожская АЭС - энергоблок №1 отключен.
Южно-Украинская АЭС - энергоблок №3 отключен.
Ривненская АЭС - энергоблоки №№1,3 отключены.
Хмельницкая АЭС - энергоблок №2 отключен.
полный бред,все финансировалось УССР, даже за заводы которые спи...ли во время евакуации не было компенсировано ни копейки
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Стоимость киловатта в студию.
tZE inform
@tZEinform
·1 чНа 13-00 импорт электроэнергии Беларусь - 790 МВт⋅год Россия - 600 МВт⋅год Зеленский, так вы не только уже вакцину клянчите, но и электроэнергию ?
в поставках указываю мощность перетока.
а сколько потребили это уже другой вопрос.
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в новости всё перепутано, видно что ошибки.