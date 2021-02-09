Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Международная совещательная группа по вопросам реформирования Службы безопасности Украины будет оказывать помощь Украинскому государству на всех этапах реформы.
Как сообщает посольство США в Украине в Twitter во вторник, об этом представители Международной совещательной группы заявили на встрече с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, передает Цензор.НЕТ.
"Представители Международной совещательной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ, в частности, на этапах принятия и реализации соответствующего закона. Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины", - говорится в сообщении.
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"- меня устроит любой президент, кроме порошенко!" - такого путлер не говорив. ніколи.
це вигадка кремлепропагандонів і каналу прямий
а якраз у 2014 кремляді не раз заявляли, що порошенко найменьше зло
просто памятаємо
обісрався - обтікай
Встречу - я тебя до смерти забью ногами.
якщо не можеш привести ссилку на прямі слова путлера у 2019 про "аби не порошенко" - значить обісрався і обтікай, чмо
ти просто дешевий розповсюджувач кремлядських фейків, типу путлер же сказав "аби не порошенко"
дуже дешевий
Подлежит обязательному санитарному отстрелу
26.12.2019
"Лавров: Зеленский за пять месяце сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять"
Кацапня - народец тридварас
Та и янтарные копачи не согласятся.И контры с орехами не согласятся.Продажное СБУ-это основа бизнеса для многих наших "граждан"
Это все, что надо знать про реформу ЗЕленого СБУ.