Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины

Международная совещательная группа по вопросам реформирования Службы безопасности Украины будет оказывать помощь Украинскому государству на всех этапах реформы.

Как сообщает посольство США в Украине в Twitter во вторник, об этом представители Международной совещательной группы заявили на встрече с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, передает Цензор.НЕТ.

"Представители Международной совещательной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ, в частности, на этапах принятия и реализации соответствующего закона. Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины", - говорится в сообщении.

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