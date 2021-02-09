РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
44813 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1583 53
СБУ (6998) США (8210) Стефанишина Ольга вице-премьер (89)

Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины

Международная совещательная группа по вопросам реформирования Службы безопасности Украины будет оказывать помощь Украинскому государству на всех этапах реформы.

Как сообщает посольство США в Украине в Twitter во вторник, об этом представители Международной совещательной группы заявили на встрече с вице-премьером Украины Ольгой Стефанишиной, передает Цензор.НЕТ.

"Представители Международной совещательной группы встретились с вице-премьер-министром Украины Ольгой Стефанишиной и выразили твердое намерение поддерживать Украину на всех этапах исторического по своему значению процесса реформирования СБУ, в частности, на этапах принятия и реализации соответствующего закона. Создание современной и эффективной службы безопасности, которая придерживается в своей работе лучших евроатлантических практик и принципов, в интересах всех граждан Украины", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Я не боюсь Баканова и его окружения", - обвиняемый в покушении на убийство экс-заместитель главы СБУ Нескоромный угрожает опубликовать компромат на высших украинских чиновников. ВИДЕО

Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины 01

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+4
Г-н Баканов, приготовиться....
показать весь комментарий
09.02.2021 14:31
+3
Біль тупого когутя ніж ти я ще не бачив.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:39
+2
В тебе комплекс меншовартості.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Г-н Баканов, приготовиться....
показать весь комментарий
09.02.2021 14:31 Ответить
Ну ладно Семочко, полковник СБУ как никак, но каким ветром туда Баканова занесло, где Грицак его нашел?
показать весь комментарий
09.02.2021 14:38 Ответить
100%...не знаете где взять такое счастье?))
показать весь комментарий
09.02.2021 14:31 Ответить
просто нагадаю, дехто робить вигляд, ніби було не так:
"- меня устроит любой президент, кроме порошенко!" - такого путлер не говорив. ніколи.
це вигадка кремлепропагандонів і каналу прямий
а якраз у 2014 кремляді не раз заявляли, що порошенко найменьше зло
просто памятаємо
показать весь комментарий
09.02.2021 14:33 Ответить
Біль тупого когутя ніж ти я ще не бачив.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:39 Ответить
правда очі ріже?
обісрався - обтікай
показать весь комментарий
09.02.2021 14:44 Ответить
Падаль, это у тебя правда?
Встречу - я тебя до смерти забью ногами.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:48 Ответить
а чим у тебе руки зайняті? будеш гордо тримати портрет медведчука?
якщо не можеш привести ссилку на прямі слова путлера у 2019 про "аби не порошенко" - значить обісрався і обтікай, чмо
показать весь комментарий
09.02.2021 14:58 Ответить
Падаль, я тебя предупредил.Потом не открывай вафельницу, что я тебе не говорил
показать весь комментарий
09.02.2021 14:58 Ответить
обісрвся - обтікай
ти просто дешевий розповсюджувач кремлядських фейків, типу путлер же сказав "аби не порошенко"
дуже дешевий
показать весь комментарий
09.02.2021 15:00 Ответить
Рагулятина, а скоко ты еще предложений знаеш?
показать весь комментарий
09.02.2021 15:01 Ответить
Немытую задницу лизать? Наверное еще и тебя, туполго недоноска долго била ногами
показать весь комментарий
09.02.2021 15:07 Ответить
В тебе комплекс меншовартості.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:43 Ответить
а в тебе глисти
показать весь комментарий
09.02.2021 14:45 Ответить
Рівень твоєї освіти таки зашкалює, мавпочкон
показать весь комментарий
09.02.2021 14:47 Ответить
Зеленая падаль - это диагноз
Подлежит обязательному санитарному отстрелу
показать весь комментарий
09.02.2021 14:49 Ответить
Шабелькою не поріжся, дурнику.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:53 Ответить
Ну, если ты ее из своей задницы вытаскивать начнеш - то осторожнее
показать весь комментарий
09.02.2021 14:54 Ответить
Як кацап-так зразу про дупи. Болить, воЄне?
показать весь комментарий
09.02.2021 14:58 Ответить
Ты на удивление тупая рогулятина. Насрал в свои штаны - сиди и грейся.
показать весь комментарий
09.02.2021 15:00 Ответить
по рилу йому можеш дати? було б непогано
показать весь комментарий
09.02.2021 15:02 Ответить
він із твоєї дупи дістане
показать весь комментарий
09.02.2021 14:59 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 4469 Ось ще один "фейк" телеканалу "Прямий". Правда?
26.12.2019

"Лавров: Зеленский за пять месяце сделал то, что Порошенко годами отказывался выполнять"
показать весь комментарий
09.02.2021 15:11 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 9603
показать весь комментарий
09.02.2021 15:18 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 5904
показать весь комментарий
09.02.2021 15:44 Ответить
На Еспресо идет прямой эфир Виталий Портников
показать весь комментарий
09.02.2021 14:33 Ответить
Черговий Савік Шустер- люба примха за ваші гроші.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:44 Ответить
В такому випадку він би вже два роки, як співав деферамби "велічайшему". Ні, не співає.
показать весь комментарий
09.02.2021 16:06 Ответить
Ти хоч середню школу закінчило? Які в біса дЕфЕрамби?
показать весь комментарий
09.02.2021 16:12 Ответить
И сколько надо еще реформ? При бывшем реформы, при нынешнем реформы и шо?
показать весь комментарий
09.02.2021 14:34 Ответить
комментарий отмечен как спам
Это бессмысленные общие фразы. Может там вообще сидит робот, в этом посольстве.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:35 Ответить
Вот хохма будет если путлера поставит раком и трахнет в извращённой форме какой то робот...
показать весь комментарий
09.02.2021 14:39 Ответить
Путлер говорил о Порошенко...сегодняшний президент Украины не договороспособен...,будем ждать другого...Моль Мавзолейная дождалась Зеленского... Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 1251 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 3485
показать весь комментарий
09.02.2021 14:36 Ответить
Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 5798 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 9759БыдлоФюрерПосольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 3939
показать весь комментарий
09.02.2021 14:38 Ответить
Щаз пойдеш на перегной, падаль косабская
Кацапня - народец тридварас
показать весь комментарий
09.02.2021 14:42 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 649
показать весь комментарий
09.02.2021 14:42 Ответить
Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8539 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8407Байденко реформирует вас Крыс Мавзолейных легко и просто... Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8407
показать весь комментарий
09.02.2021 14:40 Ответить
Пусть наш Кулеба выступит с рекомендациями относительно ФБР.
показать весь комментарий
09.02.2021 14:40 Ответить
Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 5257 Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 1215Рюссишэ Швайны ПУТЛЕРА,не видать вам тушонки Рузвельта и ножек Буша... Посольство США о реформе СБУ: Создание современной и эффективной службы безопасности в интересах всех граждан Украины - Цензор.НЕТ 8637
показать весь комментарий
09.02.2021 14:42 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 3071 Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 3071 Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 570
показать весь комментарий
09.02.2021 14:43 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 3835Володя давай Чечню, Беслан и НОРД Ост Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 4638
показать весь комментарий
09.02.2021 14:44 Ответить
Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 1534Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 9909
показать весь комментарий
09.02.2021 14:46 Ответить
"Всех"?Дубинские-Бойки-Медведчуки с таким мнением не согласятся) Посольство США про реформу СБУ: Створення сучасної та ефективної служби безпеки в інтересах усіх громадян України - Цензор.НЕТ 4953
Та и янтарные копачи не согласятся.И контры с орехами не согласятся.Продажное СБУ-это основа бизнеса для многих наших "граждан"
показать весь комментарий
09.02.2021 14:48 Ответить
Байден взявся реформувати СБУ. Поможи йому Боже!
показать весь комментарий
09.02.2021 14:56 Ответить
СБУ проводит обыски на "АрселорМиттал Кривой Рог" по делу об уклонении от уплаты налогов

Это все, что надо знать про реформу ЗЕленого СБУ.
показать весь комментарий
09.02.2021 15:03 Ответить
этих козлов из сбу надо в конце концов заставить выполнять свои обязанности ( безопасность Украины), а то не могут нажраться и лазят по всем делам где фигурируют деньги.
показать весь комментарий
09.02.2021 15:10 Ответить
 
 